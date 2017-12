Astăzi începe Cupa “Prieteniei” la fotbal old-boys

În această după-amiază va debuta ediţia a şasea a Cupei “Prieteniei” la fotbal, competiţie rezervată veteranilor. Participă patru echipe (Fotbal Club Municipal Constanţa, Săgeata Stejaru, formaţia greacă FC Komotini şi echipa turcă AS Corlu). Competiţia va fi găzduită de Stadionul de rugby “Farul” şi Stadionul “ITC”, iubitorii fotbalului constănţean avînd ocazia să revadă cîteva din fostele glorii ale Farului, precum Georges Mihai, Stelian Carabaş, Mihai Baicu sau Mugurel Cornăţeanu, toţi urmînd să evolueze pentru FCM Constanţa. De asemenea, tot în echipa Municipalului sînt aşteptate şi prezenţele viceprimarului Constanţei, Gabi Stan, a deputatului PSD Alexandru Mazăre, dar şi a arbitrului de Liga I Sebastian Stoianof. Scheletul celeilalte echipe din ţara noastră care participă la turneu, Săgeata Stejaru, este format din jucătorii care în ultimele sezoane s-au aliniat la startul Trofeului “Telegraf”: Alempe, Guraliuc, Anagnoste, Guliu, Blacioti etc. Programul competiţiei este următorul - vineri: FCM Constanţa - FC Komotini (ora 16.00, Stadionul de rugby “Farul”) şi Săgeata Stejaru - FC Corlu (ora 16.00, Stadion “ITC” din Complexul Sportiv “Badea Cîrţan”); sîmbătă - finala mică (ora 13.00, Stadionul de rugby “Farul”), finala mare (ora 16.00, Stadionul de rugby “Farul”). Cupa “Prieteniei” se înscrie în rîndul manifestărilor sportive şi culturale organizate de UDTTMR cu ocazia “Festivalului Cîntecului, Portului şi Dansului Popular”, Primăria Constanţa fiind coorganizator.

Ziua “Sportul pentru Toţi”, la Constanţa

Direcţia pentru Sport a judeţului Constanţa, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, Asociaţiile Judeţene de Tenis şi Atletism, Clubul Sportiv Tenis Club Idu Mamaia şi Palatul Copiilor Constanţa, organizează, la sfîrşitul acestei săptămîni, Ziua “Sportul pentru Toţi” la Constanţa, la care sînt aşteptaţi elevi din clasele I-VI de la 50 de unităţi de învăţămînt constănţene. Programul este următorul - sîmbătă, 4 octombrie, de la ora 10.00, la Tenis Club Idu Mamaia: “Să învăţăm să jucăm tenis”; duminică, 5 octombrie, ora 10.00, Stadionul “Farul”: “Să învăţăm să alergăm”; Palatul Copiilor: “Să învăţăm să înotăm”. Aceste manifestări sportive fac parte din programul naţional de stimulare a interesului pentru Educaţie Fizică şi Sport în rîndul copiilor preşcolari şi a şcolarilor mici “Kalokagathia”. Toţi participanţii vor primi dulciuri şi răcoritoare, organizatorii aşteptînd un număr cît mai mare de copii din rîndul cărora se speră selecţionarea celor care dovedesc calităţi pentru practicarea sportului de performanţă. Ziua “Sportul pentru Toţi” reprezintă şi deschiderea oficială a Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar.

Start în CE de tenis de masă pentru seniori

Începînd de astăzi şi pînă pe 12 octombrie, la St. Petersburg, în Rusia, se va disputa Campionatul European de tenis de masă senioril. România atacă această competiţie cu cele mai importante nume din sportul său cu mingea de celuloid în speranţa obţinerii de medalii. Pentru România vor evolua Adrian Crişan, Andrei Filimon, Constantin Cioti, Lucian Filimon şi Adrian Dodean (echipa de seniori), Daniela Dodean, Eliza Samara, Iulia Necula, Ioana Ghemeş şi Mariana Stoian (echipa de senioare). „Se anunţă o competiţie foarte grea, dar, avînd o echipă omogenă, sperăm să obţinem o medalie”, a declarat antrenorul lotului de seniori, Mircea Dinu. „Mergem cu o echipă în care, de această dată, nu mai am niciun control asupra ei. Cu Eliza şi cu Dana ne întîlnim acolo pentru că nu am reuşit să avem niciun cantonament din cauza programului încărcat de la clubul care evoluază cele două. Eu sper ca ele să joace bine, pentru că toată lumea se aşteaptă ca după o evoluţie bună la Campionatele Mondiale şi după ce am ieşit cu fruntea sus de la Jocurile Olimpice să venim de la Europene cu o medalie. Dar grupa în care ne aflăm nu este una uşoară, ca să nu mai vorbesc de faptul că şi dacă trecem de grupe competiţia nu va fi una uşoară”, a spus şi selecţionerul echipei feminine, constănţeanul Viorel Filimon. Competiţia din Rusia va începe cu întrecerea pe echipe, acolo unde reprezentativa feminină va înfrunta Germania, Croaţia şi Serbia, iar cea masculină se va duela pentru accederea pe tabloul principal cu Grecia, Portugalia şi Belgia. Începînd cu aceasta ediţie cea mai prestigioasă competiţie continentală va avea loc în fiecare an, în loc de o dată la doi ani cum se desfăşura pînă acum.

Doi rugbyşti constănţeni la CE sub 21 de ani

După ce echipa naţională sub 19 ani a României a cîştigat Campionatul European din Polonia, o altă selecţionată a ţării noastre va încerca să repete performanţa. Naţionala României sub 21 de ani va participa la Campionatul European, programat în Germania, la Heidelberg, între 12 şi 18 octombrie. “Stejarii” au intrat de miercuri în cantonament la Snagov, unde se vor pregăti pînă aproape de sfîrşitul săptămînii viitoare, cînd este programată plecarea spre Germania. Din lot fac parte şi din jucători constănţeni, Florin Enache (RC Cleopatra) şi Ionuţ Florea (RCJ Farul). Prima adversară a României va fi Ucraina, românii plecînd din postura de mari favoriţi.

Huţupan şi Caba, secunzi la naţionala feminină de handbal a României

Antrenorul echipei naţionale de handbal feminin, Radu Voina s-a decis, în cele din urmă, în privinţa celor doi secunzii, alături de care va pregăti lotul. Numele celor doi a fost făcut public ieri, handbalista Luminiţa Huţupan şi tehnicianul Vlad Caba urmînd a fi oamenii cu care Voina va face echipă pe banca tehnică. Portarul Luminiţa Huţupan Dinu, care îşi anunţase retragerea la Olimpiada din China, la finalul meciului România - Suedia, scor 34-30, pentru locurile 7-8, a revenit asupra acestei decizii la rugămintea noului selecţioner. Voina a declarat la numirea sa în funcţie că îşi doreşte ca portarul să continue activitatea la naţională. Vlad Caba a fost antrenat de Radu Voina pe vremea cînd juca la Steaua. Caba a mai fost secundul lui Aihan Omer la naţionala de tineret masculin a României. De asemenea, Voina a spus că staff-ul tehnic se va completa cu analistul video, Radu Cheregi, şi de asistenţii kinetoterapeuţi Cristi Ionescu (Rm. Vîlcea) şi Victor Baciu (U. Jolidon Cluj). Naţionala feminină de handbal a României se va reuni luni, 6 octombrie, la Poiana Braşov, în vederea pregătirii pentru Cupa Mondială din Danemarca, programată în perioada 14-19 octombrie.

Cîrstea, Niculescu şi Olaru, în sferturi la Taşkent

Româncele Monica Niculescu şi Sorana Cîrstea s-au impus, ieri, în meciurile din turul secund al turneului de la Taşkent (Uzbekistan), dotat cu premii în valoare de 145.000 de dolari. Ca şi în runda inaugurală (7-5, 1-0 cu Olga Savchuk), Monica Niculescu a avut parte şi în turul al doilea de un abandon, tenismena Yaroslava Şvedova (Kazahstan) declarînd forfait la scorul 6-3, 3-4. În următorul meci al turneului, Niculescu va juca împotriva principalei favorite, chinezoaica Shuai Peng. Sorana Cîrstea a învins-o în turul secund pe rusoaica Anna Lapuşenkova, scor 6-1, 6-4, şi o va întîlni în sferturi pe portugheza Michelle Larcher de Brito. Cea de-a treia româncă din sferturile turneului este Raluca Olaru, care va juca împotriva slovacei Magdalena Rybarikova.