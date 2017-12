Piţurcă a lipsit de la şedinţa Comitetului Executiv

Selecţionerul Victor Piţurcă nu s-a prezentat, ieri, la şedinţa Comitetului Executiv al Federaţiei Române de Fotbal (FRF), în care s-a făcut o analiză a rezultatelor obţinute de echipa naţională la EURO 2008. Prezenţi în sală, reprezentanţii cluburilor au criticat atitudinea lui Piţurcă. “Eu am zis că trebuia să vină să facă un raport şi în faţa Comitetului Executiv, pentru că noi nu sîntem un for de care trebuie să se ferească nimeni din fotbal, cu atît mai puţin antrenorul echipei naţionale. Aici cred că el a greşit că a lipsit, dar, probabil că, la un moment dat, o să vină, nu ca să facă acel raport, pentru că nu trebuie să-l luăm noi la rost, are cine să o facă. Raporturile le-a prezentat Ionuţ Lupescu pentru că Piţurcă a spus că nu vine pentru că nu este obligat să vină dacă nu scrie asta în contractul lui, dar în Regulament scrie că toţi trebuie să dăm seama în faţa celor de la FRF, LPF şi a Comitetului Executiv”, a afirmat preşedintele lui CFR Cluj, Iuliu Mureşan. “Nu am fost la Comitetul Executiv deoarece nu am fost invitat. Nu puteam fi invitat deoarece am stipulat în contract că nu voi mai avea treabă cu Comitetul Executiv. La ultima experienţă de acest gen am fost dat afară după ce am reuşit calificarea cu echipa naţională. Atunci nu am avut nicio înfrîngere şi m-au dat afară. Eu speram să conving acei oameni că dreptatea este de partea mea, dar decizia se luase dinainte prin birouri. Dacă nu mă dădeau afară, în 2002 calificam echipa naţională la Campionatul Mondial”, a replicat Piţurcă.

Kone, la prima reuşită pentru CFR, a marcat al 500-lea gol pentru clujeni în Liga I

Primul gol al atacantului Yssouf Kone pentru formaţia CFR Cluj într-un meci oficial, înscris duminică în partida cu FC Farul Constanţa, din etapa a 8-a, scor 3-0, a reprezentat golul cu numărul 500 al echipei feroviare în Liga I. Yssouf Kone a reuşit o dublă în partida cu constănţenii, marcînd în min. 42 şi 81. FC Farul nu a învins formaţia CFR Cluj în ultimele zece meciuri, ultimele şase partide dintre cele două echipe terminîndu-se cu victoria clujenilor. Fundaşul brazilian Galiassi de Sousa (CFR Cluj) a jucat în partida cu Farul meciul cu numărul 50 în Liga I. Mijlocaşul Claudiu Ionescu (Gloria Buzău) a evoluat şi el, în partida cu FC Argeş, scor 1-1, în meciul cu numărul 50 în Liga I. Steaua Bucureşti a reuşit să învingă formaţia Gaz Metan Mediaş la cea mai mare diferenţă de scor dintre cele două grupări, 4-0. Precedentul record era scorul 3-0, înregistrat de trei ori, pe 11 aprilie 1948, 5 decembrie 1948 şi 10 iulie 1949. Steaua nu a primit gol în meciurile de pe teren propriu în întîlnirile cu formaţia Gaz Metan, golaverajul fiind 12-0. FC Timişoara a rămas, după partida de duminică, din etapa a 8-a a Ligii I, cu FC Vaslui, scor 3-1, neînvinsă pe teren propriu în confruntările cu vasluienii. Timişorenii au cîştigat toate meciurile de pe teren propriu în această ediţie a Ligii I.

500.000 de euro pentru victimele din Afganistan

Forul european de fotbal a anunţat, ieri, că va dona în urma unei campanii umanitare desfăşurate în timpul EURO 2008 cel puţin 500.000 de euro pentru proiecte de ajutorare a persoanelor rănite din cauza minelor antipersonale. Ambasadorul campaniei a fost jucătorul lui Manchester United, Cristiano Ronaldo, iar cu ajutorul banilor strînşi se vor realiza proteze pentru victime şi ajutarea acestora pentru a obţine o slujbă. În urma celor 77 de goluri înscrise la EURO 2008 s-a adunat suma de 308.000 de euro, după ce UEFA a oferit cîte 4.000 de euro pentru fiecare gol înscris în timpul turneului. Mai mult de 200.000 de euro au fost colectaţi de la suporterii care au donat prin intermediul site-ului campaniei. Ţara care a donat cei mai mulţi bani a fost Germania, urmată de Spania şi Olanda.

Fanii lui Real Betis au afişat simboluri naziste la partida cu Sevilla

Arbitrul derby-ului dintre Real Betis Sevilla şi FC Sevilla, scor 0-0, Alfonso Perez Burrull, a notat în raportul de meci că suporterii echipei gazdă au afişat în tribune mai multe simboluri naziste, interzise pe stadioane, informează ediţia online de luni a cotidianului “Marca”. “În peluza ocupată de fanii gazdelor au fost prezente numeroase steaguri şi afişe cu simboluri naziste, alături de mai multe foste steaguri ale Spaniei (n.r. - din perioada dictatorului Francisco Franco)”, a spus Burrull. O comisie va analiza informaţiile furnizate de arbitrul întîlnirii şi va lua o decizie în acest caz, fiind posibilă amendarea lui Real Betis, deoarece suporterii echipei gazdă nu au provocat alte incidente violente în afară de afişarea simbolurilor interzise. După trei etape, FC Sevilla este pe locul 7, cu 5 puncte, iar Real Betis se află pe 16, cu două puncte.

Arbitrul partidei Watford - Reading, acuzat că a validat un gol inexistent

Atacantul lui Reading, Stephen Hunt, a afirmat că în timpul partidei cu Watford a fost martorul celei mai proaste decizii din istoria fotbalului, arbitrul fiind acuzat că a validat un gol, deşi mingea nu a intrat în poartă. Partida dintre Watford şi Reading s-a încheiat la egalitate, scor 2-2. “A fost o greşeală monumentală” a declarat antrenorul lui Watford, Aidy Boothroyd, în timp ce mijlocaşul echipei, John Eustace, a considerat că ceea ce s-a întîmplat la partidă este “şocant, ridicol şi ruşinos”. În min. 13 al partidei, Stephen Hunt a executat un corner, mingea l-a lovit pe Eustace, Noel Hunt a încercat să respingă balonul, acesta a ajuns la un adversar, care a trimis balonul în bară, apoi mingea a fost trimisă afară din careu. La finalul fazei, arbitrul asistent a ridicat fanionul, iar arbitrul Stuart Attwell a indicat careul de şase metri, după care a purtat o discuţie cu asistentul şi a decis să acorde golul. “Toată lumea a putut să vadă ce s-a întîmplat, este ruşinos. Nu-mi venea că cred că a spus că s-a marcat un gol. Este ridicol. Toată lumea este uimită de această decizie”, a spus Eustace, care în raportul de joc a fost trecut că a marcat un gol în propria sa poartă. Observatorul prezent la meci a spus după partidă că centralul s-a bazat pe decizia asistentului, dar presa engleză îl ironizează pe Attwell, în timp ce antrenorul lui Reading, Steve Coppell, a explicat că nu se aştepta la un asemenea cadou.

Condamnat la închisoare pentru că a lovit un arbitru

Fotbalistul Ricky Lee Burtoft, care evoluează la o echipă din campionatul de amatori al Angliei, a fost condamnat la 26 de săptămîni de închisoare pentru că l-a lovit pe arbitru în timpul unui meci, după ce a primit un cartonaş galben, informează “Daily Record”. Burtoft, în vîrstă de 23 de ani, a primit interdicţie pe viaţă la meciurile de fotbal din partea Federaţiei Engleze de Fotbal. Fotbalistul, găsit vinovat de vătămare corporală, l-a lovit atît de puternic pe arbitrul Christopher James, în vîrstă de 60 de ani, încît acesta şi-a pierdut cunoştinţa pentru scurt timp, în timpul meciului Burgh Wallis - ASD Lighting. Burtoft a recunoscut că l-a lovit pe arbitru, dar a negat că l-ar fi lăsat fără cunoştinţă, acuzîndu-l pe central că s-a prefăcut. “Urma să îmi dea încă un cartonaş, aşa că l-am lovit. Îmi dădea cartonaş degeaba”, a spus jucătorul.

FIA anunţă azi decizia în cazul apelului McLaren

Curtea de Apel a Federaţiei Internaţionale de Automobilism (FIA) s-a reunit, luni, pentru a examina apelul depus de echipa McLaren-Mercedes după penalizarea lui Lewis Hamilton la Marele Premiu al Belgiei de Formula 1, însă nu va anunţa decizia decît marţi. La audiere a fost prezent Hamilton, alături de Martin Whitmarsh, numărul doi de la McLaren-Mercedes. De asemenea, a fost prezent şi directorul general de la Ferrari, Stefano Domenicali. Cei cinci membri ai Curţii de Apel au ascultat, printre altele, şi explicaţiile pilotului britanic. Hamilton a cîştigat cursa din Belgia pe pistă, însă a fost penalizat cu 25 de secunde deoarece a tăiat o şicană şi şi-a creat, astfel, un avantaj în cursă. În urma acestei penalizări, Hamilton a căzut pe locul trei, însă echipa sa a făcut apel.

Argentina - Spania, în finala Cupei Davis

Argentinianul Juan Martin del Potro a cîştigat meciul decisiv din semifinalele Cupei Davis cu rusul Igor Andreev, scor 6-4, 6-2, 6-1, şi a asigurat prezenţa Argentinei în finala competiţiei, unde va întîlni Spania. Rezultatele înregistrate în întîlnirea Argentina - Rusia, care s-a disputat la Buenos Aires - vineri: David Nalbandian - Igor Andreev 7-6 (5), 6-2, 6-4; Juan Martin del Potro - Nikolai Davidenko 6-1, 6-4, 6-2; sîmbătă: David Nalbandian / Guillermo Canas - Dmitri Tursunov / Igor Kuniţin 2-6, 1-6, 7-6 (9), 6-3, 6-8; duminică: Nalbandian - Davidenko 6-3, 3-6, 6-7 (2), 0-6; Potro - Andreev 6-4, 6-2, 6-1. În cealaltă semifinală, Spania a trecut de SUA cu scorul general de 4-1. Rezultate - vineri: Rafael Nadal - Sam Querrey 6-7 (5/7), 6-4, 6-3, 6-4; David Ferrer - Andy Roddick 7-6 (7/5), 2-6, 1-6, 6-4, 8-6; sîmbătă: Mike Bryan / Mardy Fish - Feliciano Lopez / Fernando Verdasco 4-6, 6-4, 6-3, 4-6, 6-4; duminică: Nadal - Roddick 6-4, 6-0, 6-4; Feliciano Lopez - Querrey 7-6, 7-6. Meciurile din finala Cupei Davis se vor disputa în perioada 21-23 noiembrie, în Argentina.