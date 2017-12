Returul CN de seniori la oină

Federaţia Română de Oină, în parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Sport, Universitatea “Spiru Haret”, Consiliul Judeţean Constanţa, Poliţia de Frontieră Română şi Jandarmeria Română, organizează în perioada 29-31 august, la Bucureşti, pe Stadionul “IMGB”, returul Campionatului Naţional pentru seniori. La turul competiţiei, desfăşurat, în perioada 15-18 mai, la Râmnicelu (jud. Buzău), au participat formaţiile ACS Frontiera Tomis Constanţa, Straja Bucureşti, Luceafărul Rîmnicelu, Energia Râmnicelu, Juventus Olteni (jud. Teleorman), Spicul Horia (jud. Constanţa), Surdila Greci (jud. Brăila), Dinamic Coruia (jud. Maramureş), Vorona Mare (jud. Botoşani) şi Turnu Roşu (jud. Sibiu). Preşedintele Federaţiei Române de Oină, Nicolae Dobre, speră ca organizarea acestei competiţii de anvergură a sportului nostru naţional să fie o nouă reuşită, mai ales că numărul echipelor participante în competiţiile de seniori a crescut considerabil în ultima vreme. Foarte interesant se anunţă duelul dintre Frontiera Tomis Constanţa şi Straja Bucureşti, meciul direct, programat în deschiderea turneului, putînd decide în mare măsură noua campioană a ţării. În tur, Frontiera s-a impus cu 14-13. Clasament: 1. A.C.S. Frontiera Tomis 30 puncte; 2. Straja Bucureşti 28 p; 3. Luceafărul Râmnicelu 26 p; 4. Turnu Roşu Sibiu 24 p; 5. Juventus Olteni 21 p; 6. Victoria Surdila Greci 20 p; 7. Vorona Mare Botoşani 18 p; 8. Energia Râmnicelu 14 p; 9. Dinamic Coruia 13 p; 10. Spicul Horia Constanţa 12 p. Programul returului Campionatului Naţional de oină pentru seniori - 29 august, ora 18.00: şedinţa tehnică a competiţiei; 30 august, 9.00-13.00 şi 15.30-19.00: desfăşurarea meciurilor; 31 august, 9.00-13.00: desfăşurarea meciurilor şi festivitatea de premiere.

Victorii româneşti la US Open

Perechea formată din jucătoarele române de tenis Sorana Cîrstea şi Monica Niculescu s-a calificat în turul al doilea al probei de dublu de la US Open după ce a dispus de cuplul format din americancele Asia Muhammed şi Melanie Oudin. Româncele s-au impus în două seturi, 6-1, 6-4, iar în turul secund vor întîlni perechea poloneză Klaudia Jans / Alicja Rosolska, care s-a impus cu 1-6, 6-2, 6-3 în faţa dublului Natalie Dechy (SUA) / Casey Dellacqua (Australia). Aceasta este singura probă în care Cîrstea şi Niculescu au rămas la US Open, după ce în turneul de simplu prima a fost eliminată în turul secund, iar cea de-a doua în runda inaguruală. Cele două sportive au ajuns săptămîna trecută pînă în finala turneului de dublu de la New Haven, pierdută în faţa perechii Kveta Peschke / Lisa Raymond. În turneul masculin, Victor Hănescu s-a calificat în turul secund al turneului de simplu de la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, după ce l-a învins pe spaniolul Albert Montanes. Hănescu s-a impus în patru seturi, 7-6 (5), 6-3, 2-6, 6-3, şi şi-a asigurat un cec în valoare de 30.000 de dolari. În turul următor, sportivul român îl va întîlni pe Dmitri Tursunov (Rusia, fav. nr. 26).

Primul medaliat olimpic din Afganistan, primit ca un erou în ţara sa

Primul medaliat din istoria Afganistanului, Rohullah Nikpai, care a obţinut bronzul la taekwondo, a ajuns, joi, la Kabul unde a fost primit de aproximativ 5.000 de persoane. Pe bannerele afişate de suporteri erau scrise mesaje pentru Rohullah Nikpai: “El ne-a făcut să fim mîndri”. Eroul de la Beijing a fost fost întîmpinat cu urale şi muzică tradiţională afgană. Nikpai a declarat la sosirea pe aeroport: “Sper ca această medalie să fie un mesaj de pace în Afganistan”. Sportivul a fost luat de la aeroport cu o maşină decapotabilă şi a fost condus la stadionul din Kabul, acolo unde în trecut talibanii făceau execuţii publice. Toată această sărbătoare a fost transmisă în direct de televiziunea publică, iar victoria lui Nikpai a fost dată în reluare de mai mult ori. Preşedintele Afganistanului, Hamid Karzai, l-a sunat pe Nikpai pentru a-l felicita şi pentru a-i spune că va primi cadou o casă pentru medalia cîştigată. Edilul oraşului Kabul i-a oferit medaliatului cu bronz 10.000 de dolari. Cel mai bun rezultat al Afganistanului înainte de această medalie de bronz a fost un loc cinci la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 1964, obţinut la lupte.

Gabriela Drăgoi şi-a sărbătorit ziua la Buzău

Medaliata cu bronz în întrecerea pe echipe la Jocurile Olimpice de la Beijing, gimnasta Gabriela Drăgoi a fost sărbătorită, joi, cu ocazia zilei de naştere, de conducerea Direcţiei Judeţene de Sport Buzău şi de cea a Clubului Sportiv Şcolar Buzău, unde este legitimată. Gimnasta, care a impresionat şi în finala de la bîrnă, după ce a ocupat poziţia a cincea cu un exerciţiu curat, a împlinit 16 ani, prilej cu care a afirmat că îşi doreşte cel mai mult sănătate şi putere de muncă. „Mă simt destul de bine după ceea ce am realizat în China, dar se putea şi mai bine decît locul cinci la bîrnă. Pentru mine bîrna este cel mai uşor aparat. M-am antrenat foarte mult şi foarte serios. Pînă la urmă mi s-a împlinit un vis, participarea la Jocurile Olimpice. Cu toate că e prematur de spus, vreau să particip şi la JO de la Londra. Pînă atunci trebuie să-mi îmbunătăţesc exerciţiul, să am nota de plecare mai bună”, a precizat sportiva. Gabriela Drăgoi a primit un tort din partea DSJ Buzău, iar antrenorii de la CSS Buzău, Constantin Clinciu şi Gabriela Robu, i-au dăruit un lănţişor cu o cruciuliţă. „Să-ţi poarte noroc la Londra!”, i-au urat cei doi tehnicieni.