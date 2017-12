CS Volei 2004 Tomis, înfrîngere în amicalul cu CSU Metal Galaţi

Aflată în cantonament la Predeal, unde efectuează primul stagiu de pregătire centralizată al verii, formaţia feminină CS Volei 2004 Tomis Constanţa a susţinut ieri, la Buşteni, o partidă de verificare în compania campioanei en titre a României, CSU Metal Galaţi. Jucătoarele antrenate de Aleksandar Boskovic au cedat însă întîlnirea fără să-şi adjudece vreun set, fiind învinse cu scorul de 4-0 (25-21, 25-16, 25-12, 25-16), cei doi antrenori căzînd de acord să se mai dispute un set în plus. Deşi din formaţia gălăţeană au lipsit cele mai titrate jucătoare, voleibalistele constănţene nu au putut ţine piept adversarelor decît în primul set, cînd lupta a fost ceva mai echilibrată. Celelate trei parţiale au fost la discreţia gălăţencelor, care s-au impus lejer în faţa Tomisului. „Este primul meci de verificare pentru noi şi nu putem emite încă pretenţi. Mai avem de lucrat la relaţiile de joc pentru că echipa a suferit numeroase schimbări, iar jucătoarele au nevoie de timp pentru a se acomoda”, a declarat Boskovic, la finalul întîlnirii. Antrenorul echipei constănţene a început jocul cu următoarea formulă: Teodora Strâmbu (jucătoare de la CSU Tg Mureş aflată în probe), Cătălina Necula, Melania Alexe, Claudia Cîrstoiu, Tammy Mahon, Svetlana Radostina-Chiţigoi şi libero: Ioana Pristavu.

Misiunea facilă pentru RCJ Farul în Cupa României

Ieri s-au tras la sorţi meciurile din faza optimilor de finală ale Cupei României, ediţia 2008-2009, în această fază intrînd în joc şi echipele din Divizia Naţională, care vor juca alături de cele din Divizia A pentru calificarea în sferturi. RCJ Farul se va deplasa la Bucureşti, pentru a întîlni pe Metrorex, în timp ce RC Cleopatra va primi vizita celor de la Steaua Bucureşti. Programul meciurilor: Martelli Buzău - Ştiinţa Petroşani; Metrorex Bucureşti - RCJ Farul; RC Cleopatra - Steaua Bucureşti; Olimpia Bucureşti - Dinamo; RC Griviţa Bucureşti - Poli Iaşi; Suceava - CSM Baia Mare; RC Bîrlad - U. Cluj; CFR Braşov - RCM Timişoara. Meciurile din optimile Cupei României se vor disputa pe 6 septembrie, într-o singură manşă, pe terenul formaţiilor mai slab clasate sezonul trecut.

Diana Bursuc înfruntă campioanele olimpice de la Beijing

La doar patru zile de la încheierea Jocurilor Olimpice de la Beijing, medaliatele cu aur şi bronz din întrecerile de canotaj vor participa la Campionatul Naţional pentru seniori şi tineret de la Snagov. Competiţia va începe astăzi şi va reuni la start şi cinci sportivi de la CS Farul printre care se va număra şi campioana mondială de tineret Diana Bursuc. Componenta lotului olimpic va participa în proba de simplu a senioarelor, acolo unde vor lua startul şi Georgeta Andrunache, alături de colega ei de barcă de la Beijing, Viorica Susanu, campioane olimpice la două rame. „Sperăm la medalii cît mai strălucitoare aşa cum am reuşit de fiecare dată să obţinem. Concurenţa va fi însă foarte mare, pentru că noi nu avem bărci atît de performante şi concurăm şi cu campioanele olimpice din acest an”, a declarat antrenorul sportivilor constănţeni, Dumitru Răducan. Ceilalţi sportivi de la CS Farul înscrişi în competiţia ce se va încheia sîmbătă sînt Daniela Badea (în proba de simplu tineret şi la dublu alături de Bursuc), Cătălin Prişcoveanu şi Alin Iacob (în proba de dublu) şi Alin Mica (la simplu seniori).

Start şi în CN de kaiac-canoe

Tot în acest sfîrşit de săptămînă, lacul Snagov va găzdui şi Campionatul Naţional de kaiac-canoe pentru seniori şi tineret. Întrecerea seniorilor va avea loc astăzi şi mîine, de sîmbătă fiind programate cursele pentru categoria tineret. În cadrul competiţiei vor participa şi opt sportivi constănţeni: Alina Platon Chirilă, Anişoara Cătrună, Elena Renţea, Ana-Monica Cezar, Lucia Moraru, Nicoleta-Maria Cezar, Iulian Grigoraş şi Andrei Stamate. Sportivii sînt antrenaţi de Maria, Ştefan şi Gabriel Aftenie.

CS Tomis, la Memorialul “Constantin Stănculescu” de la Rm. Vîlcea

După ce la sfîrşitul săptămînii trecute au susţinut două partide amicale în compania CSM Ploieşti, formaţia feminină de handbal CS Tomis va participa la cel de-al doilea turneu de verificare din această vară. Tomitanele se vor prezenta la startul competiţiei găzduite de Oltchim Rm. Vîlcea, Memorialului “Constantin Stănculescu”. Campioana României organizează acest turneu pentru al treilea an consecutiv în memoria lui Constantin Stănculescu, fost preşedinte al secţiei de handbal în perioada 1988-2001. Partidele vor avea loc sîmbătă şi duminică, iar la turneu vor mai participa formaţiile Oţelul Galaţi şi Hidroconcas Buzău. Programul partidelor - sîmbătă: Oţelul Galaţi - CS Tomis Constanţa (ora 17.00), Oltchim Rm. Vîlcea - Hidroconcas Buzău (ora 19.00); duminică: Galaţi - Buzău (ora 9.30), Oltchim - CS Tomis (ora 11.30), CS Tomis - Buzău (ora 17.00) şi Oltchim - Galaţi (ora 19.00). Duminică, la ora 20.30, va avea loc festivitatea de premiere. Pe de altă parte, faţă de turneul de la Varna, gruparea de pe litoral s-a întărit în această săptămînă, la antrenamentul de ieri fiind prezent şi directorul tehnic al echipei constănţene, Dumitru Muşi. Revenit de la echipa naţională, alături de care a participat la Jocurile Olimpice de la Beijing, Muşi a urmărit şi partida amicală susţinută ieri de CS Tomis, la Sala Sporturilor, cu HC Activ Ploieşti, cîştigată de constănţence cu 43-25.

Sportivii medaliaţi la Jocurile Olimpice de la Beijing au fost decoraţi

Preşedintele României, Traian Băsescu, i-a primit, miercuri, la Palatul Cotroceni, pe sportivii români prezenţi la Jocurile Olimpice de la Beijing şi i-a decorat pe cei care au cîştigat medalii la această ediţie, dar şi pe antrenorii acestora. Au fost conferite următoarele distincţii: Ordinul Meritul Sportiv Clasa I - Alina Dumitru, Sandra Izbaşa şi Constantina Diţă-Tomescu, Horia Constantinescu (antrenor secund la lotul de canotaj); Ordinul Meritul Sportiv Clasa a II-a cu o baretă - Ana Maria Brânză; Ordinul Meritul Sportiv Clasa a II-a cu două barete - Nicolae Forminte (antrenorul coordonator al lotului de gimnastică), Cătălin Meran (antrenor la lotul de gimnastică), Lucian Sandu (antrenor la lotul de gimnastică); Ordinul Meritul Sportiv Clasa a III-a cu două barete - Andreea Acatrinei, Eniko Barabaş, Constanţa Burcică, Mihai Covaliu, Gabriela Drăgoi, Elena Georgescu, Andreea Grigore, Doina Ignat, Simona Muşat, Steliana Nistor, Ioana Papuc, Rodica Şerban, Anamaria Tămârjan. Canotoarei Georgeta Andrunache i-a fost conferit Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler, în timp ce Viorica Susanu a primit distincţia Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler. Antrenorului principal al lotului olimpic de canotaj, Mircea Roman, i s-a conferit Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler. Medicii, maseurii şi tot personalul din cadrul loturilor olimpice medaliate la Beijing au primit distincţii.

Olaru, în turul al doilea la US Open

Românca Raluca Olaru a trecut, marţi noapte, de compatrioata sa Edina Gallovits, scor 6-0, 6-2, în turul secund al ultimului turneu de Grand Slam al anului, US Open. În această fază a competiţiei Olaru o va întîlni pe slovaca Dominika Cibulkova (fav. nr. 18), care a trecut de americanca Jill Craybas (6-3, 7-6). Monica Niculescu a ratat pătrunderea în turul secund, fiind învinsă în runda inaugurală de Kaia Kanepi, din Estonia, scor 0-6, 3-6. Şi Sorana Cîrstea a fost eliminată, ieri, ratînd calificarea în turul al treilea la US Open. Cîrstea a fost învinsă în turul secund de jucătoarea rusă Svetlana Kuzneţova (fav. nr. 3), cu 7-6 (7/3), 6-1. Pentru parcursul său de la US Open, Cîrstea va fi recompensată cu 30.000 de dolari. În turneul masculin de dublu, perechea americano-română James Cerretani / Victor Hănescu a fost învinsă în primul tur de dublul argentinian Lucas Arnold Ker / Guillermo Canas, scor 3-6, 2-6.

Jucător de 2,13 metri transferat de U. Mobitelco Cluj

Echipa de baschet masculin U. Mobitelco Cluj a anunţat, miercuri, transferul pivotului american Mike Kinsella, de 2,13 metri, care va evolua la echipa vicecampioană în sezonul viitor. Kinsella a jucat în campionatul 2007-2008 în prima ligă ungară, la Planet Leasing Dombovar şi Kaposvari KK, la ultima formaţie încheind sezonul cu un bilanţ de 29,6 minute jucate, 16,8 puncte, 7,15 recuperări pe meci. Americanul de 2,13 m, 109 kg şi 24 de ani va ajunge la Cluj cel mai tîrziu luni. Conducerea clubului a mai precizat că un ultim transfer va fi tot pentru postul de pivot, jucătorul vizat fiind tot din SUA. “Negocierile nu s-au încheiat, deci nu putem avea un răspuns oficial acum. Sperăm ca în cîteva zile să încheiem transferurile, pentru că termenul limită de anunţare a lotului la FIBA Europe, pentru cupele europene, este 5 septembrie”, a declarat preşedintele executiv al U. Mobitelco, Mircea Cristescu. Pînă în prezent, echipa vicecampioană a transferat şase jucători: australianul Adrian Majstrovich, neo-zeelandezul Henry Leon, americanii Matt Gibson şi Mike Kinsella, sîrbul Aleksandar Glintici şi Levente Szijarto, component al naţionalei de seniori a României.

Canadianul Cam Severson, primul jucător din NHL care va evolua în România

Preşedintele secţiei de hochei a CSA Steaua, Cristian Cârlan a anunţat că jucătorul canadian Cam Severson a semnat un contract valabil pe un an, devenind astfel primul hocheist din campionatul intern care a evoluat în NHL. Cârlan speră ca venirea lui Cam Severson să aducă mai mulţi spectatori în patinoarele din România. În vîrstă de 30 de ani, Severson a jucat trei sezoane în NHL, la formaţiile Anaheim Mighty Ducks şi Columbus Blue Jackets, unde a evoluat în 38 de partide: 37 în sezonul regulat şi una în play-off. Cârlan a mai spus că a rezervat deja biletele de avion pe numele jucătorului, care va ajunge în România vineri, în jurul prînzului şi se va alătura lotului pregătit de antrenorul rus Alecsandr Kulikov, adus şi el în această vară. O altă noutate în lotul echipei Steaua este Evgheni Brul, portar care s-a aflat între buturile echipei naţionale a Ucrainei la Campionatul Mondial din 2004. Conducerea secţiei de hochei a CSA Steaua se află în tratative şi cu jucătorul german de origine română Bogdan Selea, fost component de bază al echipei naţionale a României, dar care nu a activat niciodată la o formaţie din ţară. Selea se află deja în cantonamentul de la Gheorgheni al echipei Steaua şi, în funcţie de rezultatul negocierilor, va semna un contract pe un an cu gruparea militară.