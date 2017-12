Act de prezenţă pentru Barca şi Juve în Liga Campionilor

În această seară sînt programate primele trei partide retur din turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor, partide după care Juventus şi Barcelona vor obţine calificarea în grupele UCL. Ceva mai disputată se anunţă a fi partida de la Atena, dar Panathinaikos este mare favorită la calificare, fiind greu de crezut că Sparta poate să învingă în deplasare după ce a pierdut acasă. Programul partidelor din această seară - ora 21.45: Artmedia Bratislava - Juventus Torino (în tur: 0-4); Panathinaikos Atena - Sparta Praga (2-1); Wisla Cracovia - FC Barcelona (0-4). Tot astăzi sînt programate şi două partide retur din turul al doilea preliminar al Cupei UEFA - ora 20.00: FC Nordsjaelland (Danemarca) - Queen of the South (Scoţia) - (în tur: 2-1); Lokomotiv Sofia - FK Borac Cacak (Serbia) - (0-1).

Antic a anunţat lotul pentru meciurile cu Feroe şi Franţa

Noul selecţioner al echipei naţionale a Serbiei, Radomir Antic, a convocat în lot doi debutanţi, fundaşul dreapta Ivan Obradovic şi mijlocaşul Nenad Milijas, pentru primele două meciuri oficiale din Grupa a 7-a, din care face parte şi România, în preliminariile CM din 2010. Antic a devenit selecţioner săptămîna trecută, în locul lui Miroslav Djukic, iar pe lîngă cei doi debutanţi a mai apelat şi la fundaşul Mladen Djukic şi mijlocaşul Ivan Ergicfor. “Avem nevoie de un echilibru între tineri şi jucătorii cu experienţă, dar şi de o competiţie între fotbaliştii titulari. Ne mai trebuie mai multă disciplină la echipa naţională”, a spus Antic, care în 1996 a condus pe Atletico Madrid la cîştigarea titlului şi a Cupei Spaniei. Naţionala Serbiei va evolua pe 6 septembrie, pe teren propriu, cu Insulele Feroe, iar patru zile mai tîrziu va juca, în deplasare, împotriva Franţei. Lotul Serbiei - portari: Disljenkovic (Metalurg Doneţk), Stojkovic (Sporting Lisabona); fundaşi: Ivanovic (Chelsea), Vidic (Manchester United), Dragutinovic (FC Sevilla), Krstajic (Schalke 04), Tosic (Werder Bremen), Obradovic (Partizan Belgrad), Rukavina (Borussia Dortmund), Kacar (Hertha Berlin); mijlocaşi: Stankovic (Inter Milan), Ergic (FC Basel), Milijas (Steaua Roşie Belgrad), Krasic (ŢSKA Moscova), Kuzmanovic (Fiorentina), Ilic (Salzburg), Babovic (Nantes), Sulejmani (Ajax), Jankovic (Palermo), Tosic (Partizan Belgrad); atacanţi: Zigic (Valencia), Lazovic (PSV), Pantelic (Hertha Berlin).

Real Madrid a cîştigat Supercupa Spaniei

Formaţia Real Madrid a cîştigat, duminică seară, Supercupa Spaniei, după ce a învins, cu 4-2 (Van Nistelrooy 49-pen., Sergio Ramos 77, De la Red 85, Higuain 88 / D. Silva 33, Morientes 90), echipa Valencia, în manşa secundă a competiţiei. În meciul tur, disputat pe 17 august, Real Madrid pierduse cu scorul de 2-3, însă duminică a reuşit să se impună şi să cîştige primul trofeu al sezonului 2008-2009, deşi a evoluat în inferioritate numerică încă din finalul primei reprize. Real Madrid a rămas în zece oameni după ce Van der Vaart a primit cartonaşul roşu, în min. 40, şi apoi în nouă, după ce Ruud van Nistelrooy a fost şi el eliminat, în min. 74. Înainte de startul partidei, pe Stadionul “Santiago Bernabeu” s-a ţinut un moment de reculegere în memoria celor 154 de persoane care au decedat în accidentul aviatic în care a fost implicat un aparat de zbor al companiei Spanair. Printre victime figurează şi mama tînărului fotbalist bulgar Martin Kozhuharova, în vîrstă de 15 ani, transferat recent de Real Madrid.

Primul meci oficial pentru Inter sub comanda lui Mourinho

Formaţia Internazionale Milano, la care este legitimat şi internaţionalul român Cristian Chivu, a cîştigat, duminică seară, Supercupa Italiei, primul trofeu al sezonului şi primul obţinut sub comanda noului antrenor Jose Mourinho, după ce a învins, cu scorul de 8-7, după executarea loviturilor de departajare, echipa AS Roma. La finalul celor 90 de minute şi al prelungirilor, scorul a fost egal: Inter - Roma 2-2 (Muntari 18, Balotelli 83 / De Rossi 59, Vucinici 90). Meciul a marcat şi revenirea pe teren a căpitanului formaţiei AS Roma, Francesco Totti, intrat în joc pe finalul partidei, pentru prima oară după intervenţia chirurgicală suferită la genunchiul drept, în luna aprilie. La loviturile de departajare, Totti a ratat însă execuţia, la fel ca brazilianul Juan, în timp ce pentru AS Roma au marcat Vucinici, Baptista, Cassetti, De Rossi, Pizzaro. La penaltiuri, pentru Inter au înscris Ibrahimovici, Balotelli, Maxwell, Cambiasso, Jimenez şi Zanetti, iar Stankovici a ratat. Fundaşul Cristian Chivu nu a făcut parte din lotul formaţiei Inter Milano, el nefiind refăcut după operaţia la umărul stîng. Campioana en titre a Italiei, Inter Milano, şi deţinătoarea Cupei, AS Roma, s-au întîlnit în Supercupă pentru a treia oară în ultimii trei ani, iar scorul general al întîlnirilor din această competiţie este acum 2-1 pentru formaţia lui Cristian Chivu, care s-a impus şi în 2006.

Portarul echipei Rapid Viena şi-a pierdut parţial auzul din cauza unei petarde

Portarul german al echipei Rapid Viena, Georg Koch, şi-a pierdut auzul în urechea dreaptă, după ce alături de el a explodat o petardă aruncată din tribună de suporterii formaţiei Austria Viena, în timpul unui meci din campionatul Austriei. “El are dureri puternice la urechea dreaptă, deocamdată nu aude nimic. A spus că în faţa lui a explodat o petardă. Nu se ştie dacă această pierdere a auzului va dura cîteva zile sau cîteva săptămîni. Nu pot să exclud varianta unor sechele permanente”, a declarat medicul clubului Rapid Viena, Benno Zifko. Koch s-a prăbuşit în min. 6 al meciului cîştigat de Rapid Viena, cu scorul de 3-0, în faţa echipei Austria Viena, în etapa a VII-a a campionatului Austriei. Koch a fost înlocuit şi a fost transportat la spital. În ciuda acestui incident, căpitanul echipei Rapid Viena, Steffen Hofmann, a dorit ca meciul să continue. La finalul partidei, preşedintele Ligii Austriece de Fotbal, Georg Pangl, a declarat că Bundesliga se va sesisa în legătură cu incidentul. Cele două cluburi riscă să fie sancţioate, Austria Viena pentru comportamentul suporterilor săi şi Rapid din cauza lacunelor din sistemul de securitate de la stadion.

Boruc, suspendat din naţionala Poloniei

Portarul echipei Celtic Glasgow, Artur Boruc, a fost suspendat din naţionala Poloniei pentru “încălcarea regulamentelor şi comportament iresponsabil”, se arată într-un comunicat al conducerii reprezentativei poloneze. Alături de Boruc, au fost suspendaţi şi Dariusz Dudka şi Radoslaw Majewski, din aceleaşi motive. Selecţionerul Leo Beenhakker a luat decizia de a-i suspenda pe cei trei, după un meci amical cu Ucraina, disputat la Lvov şi pierdut de polonezi, cu scorul de 0-1. Potrivit presei din Polonia, fotbaliştii ar fi făcut, după meci, “o petrecere cu mult alcool”. Marta Alf, purtător de cuvînt al naţionalei Poloniei, a anunţat că Boruc, Dudka şi Majewski şi-au cerut scuze pentru ceea ce au făcut. “Conştienţi de comportamentul nostru iresponsabil şi lipsit de profesionalism, ţinem să le cerem scuze antrenorilor, colegilor noştri de echipă şi tuturor persoanelor care au legătură cu reprezentativa Poloniei”, au afirmat cei trei jucători. Boruc, Dudka şi Majewski ar putea rata, din cauza acestei suspendări, meciurile Poloniei cu Slovenia şi San Marino, programate pe 6 septembire şi 10 septembrie, în preliminariile Cupei Mondiale din 2010.

Un călăreţ a decedat după ce a fost zdrobit de propriul cal

Un călăreţ a decedat, duminică, după ce a fost zdrobit de propriul cal în timpul unui concurs de echitaţie din Hennebont (Franţa), au anunţat organizatorii, care au precizat că astfel de accidente se întîmplă extrem de rar. Călăreţul în vîrstă de 37 de ani a căzut după ce calul a refuzat să treacă de un obstacol dublu cu înălţimea de aproximativ un metru. El a fost zdrobit de animal, care a alunecat. “Calul a căzut pe toracele călăreţului. Încercînd să se redreseze, el i-a zdrobit bărbatului cutia toracică”, a explicat Pierre Llopis, preşedintele societăţii hipice din Hennebont. Medicii au reuşit, la locul accidentului, să îl reanimeze pe călăreţ, dar bărbatul a decedat după cîteva ore, la spital. “Un astfel de accident este extrem de rar. În fond, era o cădere banală, în urma căreia te alegi de obicei cu vînătăi”, a precizat Llopis. După accidentul călăreţului de 37 de ani, celelalte probe ale concursului au fost anulate.

Mecanicul accidentat la Raikkonen a suferit “o mică fractură” la picior

Mecanicul echipei Ferrari accidentat de monopostul pilotului Kimi Raikkonen, în timpul Marelui Premiu de Formula 1 al Europei, a suferit “o mică fractură” la piciorul stîng, a anunţat scuderia italiană. “Din fericire, Pietro Timpini, mecanicul care se ocupa cu realimentarea maşinii, a suferit o mică fractură la piciorul stîng. Nu este ceva grav”, a declarat Luca Baldisserri, directorul tehnic al echipei Ferrari. În timpul GP-ului Europei, pe circuitul de la Valencia, Kimi Raikkonen a încercat să plece de la boxe pînă să fie îndepărtat furtunul de alimentare, iar unul dintre mecanici a fost accidentat, fiind transportat la centrul medical al circuitului. “Nu sînt prea multe de spus. Am plecat puţin cam repede, este vina mea”, a afirmat Raikkonen, care nu a reuşit să termine cursa, el abandonînd cu 12 tururi înainte de final.