Fiorentina a anunţat, oficial, prelungirea contractului lui Mutu

Gruparea AC Fiorentina a anunţat, miercuri, pe site-ul oficial, că atacantul Adrian Mutu şi-a prelungit contractul cu gruparea toscană pînă în 2012. Presa italiană anunţase încă de luni că Adrian Mutu a semnat un nou contract cu gruparea Fiorentina. “Acordul dintre Fiorentina şi Adrian Mutu este realizat. Românul a semnat noul contract în această dimineaţă, dar acordul va fi oficializat abia joi, cînd va semna şi clubul. Noul contract îl va lega pe Mutu de Fiorentina pînă la finalul anului 2012 şi include o mărire de salariu de aproximativ 200.000 de euro”, a scris, luni, site-ul violanews.com. Mutu mai avea contract cu Fiorentina pînă în 2011. Internaţionalul român, care potrivit presei italiene urma să părăsească Fiorentina în această vară pentru a se transfera la AS Roma, refuzase pînă în prezent prelungirea contractului, deoarece nu exista un acord în privinţa termenilor noii înţelegeri.

România, pe locul 11 în clasamentul FIFA

Echipa naţională de fotbal a României a urcat un loc în clasamentul FIFA Coca Cola pe luna iulie, dat publicităţii, miercuri, ocupînd poziţia a 11-a, cu 1.021 de puncte, a anunţat site-ul oficial al forului fotbalistic mondial. Adversarele României în preliminariile Cupei Mondiale din 2010 se află pe următoarele locuri: Franţa - 12 (1.012 p), Serbia - 34 (749 p), Lituania - 59 (520 p), Austria - 103 (349 p) şi Insulele Feroe - 196 (12 p). Lider în această ierarhie este noua campioană europeană, Spania, urmată de selecţionatele Germaniei şi Italiei. Primele 20 de locuri în acest clasament sînt ocupate de următoarele formaţii: 1. Spania 1.557 p; 2. Germania 1.343 p; 3. Italia 1.320 p; 4.Olanda 1.299 p; 5. Croaţia 1.282 p; 6. Brazilia 1.242 p; 7. Argentina 1.219 p; 8. Cehia 1.146 p; 9. Portugalia 1.122 p; 10. Rusia 1.023 p; 11. ROMÂNIA 1.021 p; 12. Franţa 1.012 p; 13. Turcia 1.010 p; 14. Anglia 1.003 p; 15. Camerun 994 p; 16. Scoţia 988 p; 17. Bulgaria 930 p; 18. Grecia 896 p; 19. Ghana 892 p; 20. Israel 876 p.

TAS a decis că echipele de club nu sînt obligate să lase jucătorii sub 23 de ani la JO

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a anunţat, miercuri, că formaţiile de club nu au obligaţia de a pune la dispoziţia echipelor naţionale jucătorii sub 23 de ani în vederea participării la Jocurile Olimpice de la Beijing, dar apelează la bunăvoinţa părţilor pentru găsirea unei soluţii. “Turneul olimpic nu figurează în calendarul oficial al FIFA şi nu există nicio decizie a Comitetului Executiv al FIFA care să oblige cluburile să lase jucătorii sub 23 de ani la această competiţiei. Ca şi consecinţă, TAS decide că Schalke 04, Werder Bremen şi FC Barcelona nu au obligaţia de a lăsa jucătorii Rafinha, Diego şi Messi la Olimpiadă”, se arată în decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv. Secretarul general al TAS, Matthieu Reeb, a explicat că jucătorii sînt obligaţi să se întoarcă la echipelor lor, dacă aceste vor solicita acest lucru. Preşedintele FIFA, Joseph Blatter, s-a declarat surprins de decizia TAS şi a apelat la bunăvoinţa echipelor: “Lansez un apel către cluburi: lăsaţi-vă jucătorii să participe la Olimpiadă. Ar trebui să fie un act de solidaritate şi perfectă armonie cu spiritul olimpic. Ar fi un lucru formidabil pentru jucători, pentru fani şi pentru fotbal. Am trimis un mesaj către Barcelona, Werder Bremen şi Schalke să nu îi cheme înapoi pe Messi, Diego şi Rafinha”.

“Boney M” va cînta la Piteşti, înaintea meciului FC Argeş - FC Braşov

Formaţia “Boney M” va susţine un concert pe Stadionul “Nicolae Dobrin”, duminică, de la ora 20.00, înaintea meciului de fotbal FC Argeş - FC Braşov, contînd pentru etapa a III-a a Ligii I, cu ocazia sărbătoririi a 55 de ani de la înfiinţarea clubului piteştean. Biletele la concert vor costa 10 lei, fiind valabile şi pentru meciul din Liga I. Actualul club FC Argeş, numit Dinamo Piteşti de la 6 august 1953 pînă în vara anului 1968, a cîştigat de două ori campionatul României, în 1972 şi 1979, a fost vicecampioană de alte două ori şi de patru ori a ocupat ultima treaptă a podiumului.

Românii de la Terek Groznîi, în optimile Cupei Rusiei

Formaţia rusă Terek Groznîi, la care evoluează şi românii Daniel Pancu, Andrei Mărgăritescu şi Florentin Petre, s-a calificat, miercuri, în optimile de finală ale Cupei Rusiei, după ce a trecut, cu 3-2, de Anji Mahacikala, unul dintre golurile celor de la Terek fiind marcate dintr-un penalty obţinut de Petre. “Piticul” şi Mărgăritescu au început meciul ca titulari, iar Groznîi s-a impus, cu scorul de 3-2, golurile fiind marcate de Serdyukov (min. 11-pen.), Omelianciuk (min. 23) şi Kuzmicev (min. 35). Petre a evoluat 90 de minute, Mărgăritescu a fost înlocuit la pauză, în timp ce Pancu nu a fost folosit deloc în această partidă.

Şase milioane de lire sterline pentru... a scăpa de Ljungberg

Formaţia engleză West Ham United i-a reziliat angajamentul mijlocaşului suedez Frederik Ljungberg, căruia i-a plătit în compensaţie suma de şase milioane de lire sterline. Ljungberg, care era remunerat cu 85.000 de lire sterline pe săptămînă, a fost transferat în urmă cu un an de la Arsenal, însă nu a reuşit să repete evoluţiile din perioada cînd juca la formaţia lui Wenger. Fostul internaţional suedez, în vîrstă de 31 de ani, a reprezentat una dintre cele mai costisitoare afaceri pentru West Ham, care a cheltuit pe seama sa aproximativ 13 milioane de lire sterline, incluzînd în această sumă şi salariul jucătorului. Ljungberg, care a fost căpitanul Suediei la EURO 2008, consideră că încă mai poate evolua la cel mai înalt nivel şi i-a cerut impresarului său să-i găsească un alt club, din Anglia, Italia sau Spania.