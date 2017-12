Patru debutanţi în Liga I au înscris în prima etapă

Patru debutanţi în Liga I, Cristian Oros (FC Braşov), Lukas Magera (FC Timişoara), Julio Cesar şi Juliano Spadacio (ambii Rapid) au reuşit să înscrie, sîmbătă, în meciurile din prima etapă a ediţiei 2008-2009 de campionat. De asemenea, la meciurile de sîmbătă s-au jucat în premieră în Liga I meciuri în nocturnă la Buzău şi la Piteşti. Primul gol al actualei ediţii de campionat a fost reuşit de Andrei Prepeliţă (U. Craiova), în min. 62 al meciului cu Poli Iaşi, scor 2-0. Primul cartonaş galben al sezonului a fost primit de Hadnagy, de la FC Braşov, în min. 19 al partidei cu Unirea Urziceni, scor 1-0. La acelaşi meci s-a primit şi primul cartonaş roşu al sezonului: Tiberiu Bălan (Unirea Urziceni), în min. 90+3. Oros a marcat, în min. 90+4, golul 1.500 al braşovenilor în Liga I. De la Unirea Urziceni, Epaminonda Nicu a jucat meciul 50 în primul eşalon. La partida Rapid - Gloria Bistriţa, scor 3-0, golul lui Spadacio, marcat în min. 43, a fost reuşita cu numărul 1.700 a rapidiştilor într-un meci de pe teren propriu în Liga I. De asemenea, întîlnirea de sîmbătă a fost a 850-a jucată de Rapid pe teren propriu. Căpitanul echipei Oţelul Galaţi, Gabriel Paraschiv, a reuşit prima dublă a ediţiei 2008-2009 din Liga I, după ce a marcat două goluri în partida cu Gaz Metan Mediaş de duminică, scor 2-2. Pînă în prezent, Oţelul a jucat două meciuri la Mediaş şi ambele le-a terminat la egalitate, 0-0 şi 2-2. Echipa Pandurii Tg. Jiu a reuşit să marcheze, prin Alexandru Piţurcă, primul gol împotriva formaţiei Dinamo într-un meci disputat la Tg. Jiu, după ce a remizat, duminică seară, scor 1-1, în prima etapă a Ligii I. La meciul de duminică s-a înregistrat primul rezultat de egalitate între cele două echipe, Pandurii aflîndu-se la partida cu numărul 50 pe teren propriu.

Turul al doilea în UEFA Champions League

Primele două tururi preliminare ale Ligii Campionilor se desfăşoară în ritm alert, cu pauze de o săptămînă între meciuri. În această seară sînt programate trei partide din turul al doilea preliminar, cel mai echilibrat părînd meciul de la Bergen, dintre campioanele Norvegiei şi Letoniei. În celelalte două partide Partizan Belgrad şi Dinamo Kiev au prima şansă la calificare. Meciurile din această seară - ora 17.00: Inter Baku (Azerbaidjan) - Partizan Belgrad (Serbia); ora 21.45: Brann Bergen (Norvegia) - FK Ventspils (Letonia); Drogheda United FC (Irlanda) - Dinamo Kiev (Ucraina). Tot în această seară, dar de la ora 20.00, este programat meciul retur din primul tur preliminar al Cupei UEFA: FC Nordsjælland (Danemarca) - FC TVMK Tallinn (Estonia) - (în tur: 3-0).

Românii au dat o lecţie de civilizaţie la meciul cu AS Roma

Căpitanul echipei AS Roma, Francesco Totti, a declarat, pentru cotidianul “Gazzetta dello Sport”, că a fost impresionat de primirea suporterilor de la Bucureşti, la meciul cu Steaua, apreciind că românii au dat o lecţie de civilizaţie. “Sincer, nici măcar nu mă gîndeam la o astfel de primire. Niciodată nu am fost tratat astfel departe de Roma. Mi-a făcut multă plăcere, dar toată echipa a fost bine primită. Românii ne-au dat o lecţie de civilizaţie”, a spus Totti. “Gazzetta dello Sport” notează că la meciul amical Steaua - AS Roma, scor 3-1, disputat sîmbătă, Totti a fost tratat ca o vedetă. “A trebuit să meargă la Bucureşti pentru a fi tratat ca o stea departe de Roma lui. Suporterii Stelei l-au omagiat aşa cum nu s-a întîmplat niciodată în străinătate, dar nici în Italia: tot stadionul în picioare şi aplaudînd în timp ce Francesco se aşeza în tribună. Chiar dacă nu a jucat, românii au fost mulţumiţi să-l vadă în tribună”, a scris sursa citată. Francesco Totti a mai declarat, luni, că internaţionalul român Cristian Chivu i-a spus că gruparea din capitala Italiei ar fi cîştigat campionatul, dacă l-ar fi achiziţionat de Adrian Mutu, informează “Gazzetta dello Sport”.

Arbitrul meciului Şinnik - Terek Groznîi, acuzat că a oficiat sub influenţa alcoolului

Oficialii echipei Şinnik Iaroslav îl acuză pe arbitrul meciului cu Terek Groznîi, scor 1-1, din etapa a 15-a a campionatului Rusiei, că a condus partida în stare de ebrietate, informează cotidianul “Marca”. Acuzaţia a fost consemnată în raportul oficial al meciului. Arbitrul Igor Zajarov, care în timpul partidei a arătat zece cartonaşe galbene, a refuzat să se supună testării alcoolemiei, aşa cum a solicitat clubul gazdă. Pentru moment, oficialii clubului Şinnik Iaroslav nu au hotărît dacă vor întreprinde vreo acţiune împotriva lui Zajarov, el fiind deja desemnat să arbitreze derby-ul Spartak Moscova - Lokomotiv Moscova. Fotbaliştii români Daniel Pancu, Andrei Mărgăritescu şi Florentin Petre au fost titulari la Terek Groznîi în meciul în cauză.

China afirmă că gimnastele din echipa olimpică au vîrsta regulamentară

Asociaţia Chineză de Gimnastică a anunţat, ieri, că toate gimnastele care fac parte din echipa olimpică s-au născut înainte de 31 decembrie 1992 şi au vîrsta regulamentară pentru a participa la Jocurile Olimpice de la Beijing. „Echipele noastre olimpice au fost numite recent şi au fost înregistrate conform documentelor de identitate şi certificatelor trimise de asociaţiile regionale de gimnastică, acestea demonstrînd că au vîrsta legală pentru a concura la Jocurile Olimpice de la Beijing”, a explicat purtătorul de cuvînt al Asociaţiei Chineze de Gimnastică, Zhang Peiwen. Informaţia conform căreia în echipa chineză de gimnastică ar fi sportive cu vîrste mai mici decît cele admise a apărut, pe 23 mai, în ziarul “China Daily”. Conform celor publicate, gimnasta He Kexin, ultima sosită în echipa olimpică, are 14 ani, iar vîrsta minimă a unei gimnaste participante la Jocurile Olimpice este de 16 ani. Probleme de acest gen au fost şi în România, fostele gimnaste Daniela Silivaş, Alexandra Marinescu şi Gina Gogean dezvăluind că le-au fost modificate datele de naştere pentru a putea participa la competiţii înainte de 1989.

Adidas retrage treptat producţia din China

Adidas, al doilea producător de echipamente sportive din lume, consideră că nivelul salariilor din China este în prezent prea ridicat şi va transfera o parte din producţie către ţări mai competitive, a declarat preşedintele Adidas în cadrul unui interviu publicat luni. “Salariile, care sînt fixate de guvern, au devenit treptat prea ridicate în China”, a declarat pentru cotidianul “Wirtschaftswoche” preşedintele Adidas, Herbert Hainer. Producţia din China reprezintă în prezent jumătate din producţia grupului german, dar ea se va reduce, a estimat preşedintele. “Am deschis deja o primă fabrică în India. Vor urma ţări precum Laos, Cambodgia şi Vietnam”, a explicat acesta. “Producţia va fi orientată din nou spre ţări din fostul bloc sovietic şi spre Europa de Est”, însă nu spre Germania, a precizat Hainer. Adidas este numărul doi mondial în producţia de echipament sportiv, după compania Nike. Compania a achiziţionat Reebok în 2006 pentru a-şi consolida divizia de echipament sportiv şi a creşte concurenţa în faţa companiei Nike.