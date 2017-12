Mutu a ajuns în cantonamentul Fiorentinei

Atacantul Adrian Mutu a ajuns, marţi după-amiază, în cantonamentul echipei AC Fiorentina de la San Piero, deşi un coechiper al său, Alessandro Gamberini, anunţase că jucătorul român va sosi abia miercuri din cauza unei febre care l-a ţinut la pat. Potrivit site-ului fiorentinanews.com, internaţionalul român a sosit la San Piero împreună cu directorul sportiv al Fiorentinei, Pantaleo Corvino. Presa italiană a anunţat, marţi, că atacantul Adrian Mutu nu a făcut deplasarea cu lotul echipei AC Fiorentina în stagiul de pregătire de la San Piero şi ar putea fi cedat formaţiei AS Roma, care a mărit oferta pentru achiziţionarea românului. Site-ul violanews.com a precizat că oficialii clubului Fiorentina tratează în mare secret un transfer al lui Mutu la AS Roma, club care a mărit oferta la 20 de milioane de euro, plus un salariu stagional de 3,2 milioane de euro pentru jucător. Gamberini a declarat, marţi, în cadrul unei conferinţe de presă, că jucătorul Adrian Mutu nu s-a simţit bine şi de aceea nu a însoţit echipa în cantonament, adăugînd că atacantul român ar fi urmat să se alăture miercuri lotului. Mutu nu a semnat, deocamdată, prelungirea contractului cu Fiorentina, deşi clubul toscan i-a făcut o ofertă pentru un acord valabil pînă în 2012, care include şi o mărire de salariu. În această vară, presa italiană a scris, în repetate rînduri, că Mutu ar fi aproape de o despărţire de Fiorentina şi de un transfer la AS Roma. Mutu a fost fluierat de suporteri, marţi după-amiază, la primul antrenament al echipei AC Fiorentina efectuat în cantonamentul de la San Piero, unii dintre fani strigîndu-i “pleacă la Roma”.

O grupare de crimă organizată a vrut să cumpere clubul Lazio

O cunoscută grupare de crimă organizată din Italia a încercat să achiziţioneze clubul de fotbal Lazio Roma, cu ajutorul unor sume de bani obţinute prin violenţă şi intimidare, au anunţat autorităţile italiene. Planul clanului Casalesi, care face parte din “Camorra”, mafia napoletană, a fost descoperit de poliţie, care a efectuat şi zece arestări în cadrul unei operaţiuni secrete intitulată “Aripi frînte”. Persoanele arestate sînt de naţionalitate italiană, dar şi străini. În 2006, preşedintele lui Lazio, Claudio Lotito, a intrat sub protecţia poliţiei după ce a primit ameniţări din partea unor suporteri, care au vrut să-l forţeze să vîndă clubul unui consorţiu deţinut de fostul jucător şi preşedinte al echipei, Giorgio Chinaglia. Acesta a dispărut, în timp ce Lotito a fost acuzat că a comis unele ilegalităţi în privinţa acţiunilor. Lazio, echipă unde evoluează şi fundaşul român Ştefan Radu, se confruntă cu probleme financiare, iar în sezonul trecut a terminat pe locul 12.

Datorii de 38 de milioane de euro către jucătorii din Spania

Asociaţia Fotbaliştilor Spanioli (AFE) a primit mai multe plîngeri din partea jucătorilor spanioli din prima şi a doua divizie care nu şi-au primit la timp salariile, iar suma totală ajunge la peste 38 de milioane de euro, potrivit ediţiei online de marţi a cotidianului “AS”. 233 de fotbalişti au depus în ultimul timp plîngeri pentru că nu şi-au primit la timp salariile, iar suma cerută de aceştia este de 38.465.376 de euro. Această cifră este în creştere accentuată faţă de 2007, cînd datoriile erau de numai 17 milioane de euro. Şase dintre cluburile reclamate sînt din prima ligă şi au datorii de 21 de milioane de euro, iar 16 echipe din Segunda Division au restanţe către jucători în valoare de 16 milioane de euro. Formaţia cu cele mai mari datorii este Levante, cu 16.056.784 de euro, iar preşedintele asociaţiei, Geraldo Gonzalez Movilla, a spus că nu vrea să facă public numele tuturor formaţiilor cu restanţe din respect pentru ele, dar speră ca majoritatea să-şi achite sumele pînă la finalul lunii. Fotbaliştii ameninţă că vor intra în grevă dacă nu le vor fi plătite salariile pînă la începutul lunii viitoare. În total, 233 de fotbalişti reclamă restanţe financiare de la şase cluburi din prima divizie (21,7 milioane de euro) şi 16 din a doua divizie (16,7 milioane de euro), a precizat AFE. Cele mai importante două cluburi spaniole, Real Madrid şi FC Barcelona, nu au probleme financiare şi au anunţat pentru sezonul viitor bugete care se apropie de 400 de milioane de euro.

Essien, încă cinci ani la Chelsea

Mijlocaşul ghanez al grupării engleze Chelsea Londra, Michael Essien, şi-a prelungit contractul cu formaţia anternată de Luiz Felipe Scolari pe încă cinci ani, până în 2013. “Sînt foarte fericit aici. Avem o echipă minunată şi suporteri fantastici care m-au făcut întotdeauna să mă simt bine primit. Împreună cu aducerea noului manager, Luiz Felipe Scolari, sînt foarte încrezător în privinţa noului sezon”, a spus Essien. Tehnicianul portughez Luiz Felipe Scolari consideră că Essien este unul dintre cei mai buni mijlocaşi din lume. “Nu sînt aici de mult timp dar îmi este clar că Michael Essien este unul dintre cei mai buni mijlocaşi din lume. L-am admirat întotdeauna şi este o veste bună pentru mine şi pentru Chelsea că a semnat pe o perioadă aşa mare”, a spus Scolari. Portarul grupării Chelsea, Petr Cech, şi-a prelungit contractul, luni, cu gruparea londoneză, tot pînă în 2013.

715.000 de dolari pentru o medalie de aur la Olimpiadă

Preşedintele Georgiei, Mihail Saakaşvili, a anunţat că fiecare sportiv georgian care va câştiga medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Beijing va fi recompensat cu suma de 715.000 de dolari. “Georgia are nevoie de victoriile voastre. Aceasta este a patra ediţie a Jocurilor Olimpice de cînd ne-am cîştigat independenţa. Sper ca numărul milionarilor să crească “, le-a spus Saakaşvili sportivilor. Delegaţia Georgiei la Jocurile Olimpice de la Beijing este formată din 35 de sportivi, care vor concura la 12 discipline. La Jocurile Olimpice de la Atena, Georgia a cucerit două medalii de aur şi două de argint. Pentru titlurile olimpice cucerite sportivii au fost recompensaţi atunci cu cîte 50.000 de dolari.

Cyril Dessel a cîştigat etapa a 16-a a Turului Franţei

Ciclistul francez al echipei AG2R, Cyril Dessel, în vîrstă de 33 de ani, a cîştigat, marţi, etapa a 16-a a Turul Franţei, disputată între localităţile Cuneo şi Jausiers (157 km), aceasta fiind prima sa victorie în Marea Buclă. Dessel, care este al doilea francez care cîştigă o etapă în acest an în Turul Franţei, după reuşita lui Samuel Dumoulin din etapa a treia, i-a devansat pe francezul Sandy Casar, spaniolul David Arroyo şi ucraineanul Iaroslav Popovici. Rutierul luxemburghez al echipei CSC, Frank Schleck, şi-a păstrat tricoul galben de lider în clasamentul general. În etapa a 16-a, ciclistul sud-african al echipei Barloworld, John-Lee Augustyn, a căzut într-o rîpă, dar nu a păţit nimic grav.

Rutierul Oscar Pereiro va fi operat în Spania

Rutierul spaniol Oscar Pereiro, care a căzut violent în timpul unei coborîri în cadrul celei de-a 15-a etape a Turului Franţei, a fost externat din Cuneo, pentru a fi transportat cu avionul în Spania, unde va fi operat de urgenţă. Cîştigătorul ediţiei din 2006 a Turului Franţei a suferit o fractură cu deplasare a umărului stîng şi va fi supus unei intervenţii chirurgicale în cel mai scurt timp. Rutierul echipei Caisse d’Epargne a basculat peste o barieră de securitate în timpul coborîrii de la Col Agnel, în Alpi, şi a căzut mai mulţi metri în afara drumului, făcîndu-i pe cei prezenţi să se teamă pentru cîteva momente de consecinţe mai grave. Pereiro ocupa în momentul căderii locul 15 în cursă, la o distanţă de 6 minute şi o secundă de liderul Cadel Evans. Oscar Pereiro a cîştigat Turul Franţei în 2006, ca urmare a declasării americanului Floyd Landis. Accidentul s-a produs în prima etapă montană a Turului Franţei, desfăşurată pe teritoriul Italiei, între Embrun şi Prato Nevoso. La sosirea în Spania, rutierul a declarat că s-a temut pentru propria viaţă. “Am crezut că voi muri şi unicul lucru pe care mi-l doream era să să nu simt nimic, să fiu inconştient cînd voi atinge pămîntul. Sînt bucuros să mai fiu încă în viaţă. Circumstanţele m-au salvat, faptul că nu am rămas paralizat de frică, ci m-am întors astfel încât să cad pe cască, înainte să ating pămîntul cu spatele. Medicii mi-au spus că 90 la sută dintre persoanele care s-ar fi aflat într-o situaţie similară ar fi rămas pe viaţă în scaun cu rotile”, a afirmat Pereiro. Rutierul spaniol a declarat forfait pentru Jocurile Olimpice de la Beijing şi nu va mai concura în acest sezon, din cauza accidentării suferite.

Becker consideră că spaniolul Nadal este noul rege al tenisului mondial

Fostul campion german Boris Becker a estimat că spaniolul Rafael Nadal este noul rege al tenisului mondial după victoria de la Wimbledon, în detrimentul elveţianului Roger Federer. “Bineînţeles că Federer este în continuare pe primul loc în clasamentul ATP, dar dacă veţi întreba pe oricine din lumea tenisului veţi afla că adevăratul număr unu este învingătorul de la Roland-Garros şi Wimbledon”, a declarat Becker, care asistă la turneul ATP de la Toronto. Fostul jucător german consideră că s-a ajuns la această situaţie ca urmare a faptului că Nadal a progresat mult şi nu pentru că Federer ar fi scăzut ca nivel de joc. “Federer joacă la fel de bine ca de obicei, dar Nadal a progresat ajungînd la un nivel la care nimeni nu se aştepta. Toţi ştiam că este cel mai bun pe zgură, dar nimeni nu se aştepta să joace aşa de bine şi pe iarbă. Oricum, Nadal a progresat mult chiar şi pe zgură, avînd un serviciu mai bun şi o mai bună plasare în teren”, a estimat Becker, triplu învingător la Wimbledon în anii ‘80 şi cîştigător al US Open şi Australian Open.

Alţi doi jucători suspendaţi de ATP pentru că au pariat ilegal pe meciuri de tenis

Slovacul Michal Mertinak şi cehul Frantisek Cermak au fost amendaţi şi suspendaţi de ATP pentru două, respectiv zece săptămîni, după ce au pariat ilegal pe meciuri de tenis în sezonul 2006, a anunţat publicaţia “La Tribune”. Mertinak, locul 616 ATP, a fost amendat cu 3.000 de dolari, în timp ce Cermak, jucător fără clasament mondial la simplu, a primit o amendă de 15.000 de dolari. Suspendările se aplică începînd cu data de 21 iulie. ATP a precizat că meciurile pe care au pariat cei doi s-au disputat în 2006 şi începutul anului 2007, iar la ele nu a participat nici Mertinak şi nici Cermak. De asemenea, nu există indicii cum că vreunul dintre cei doi jucători ar fi încercat să influenţeze rezultatele meciurilor respective. Cei doi jucători sînt şi primii tenismeni care nu sînt de naţionalitate italiană dintre cei sancţionaţi în cadrul programului anti-corupţie iniţiat de ATP. Cinci italieni (Federico Luzzi, Giorgio Galimberti, Potito Starace, Daniele Bracciali şi Alessio Di Mauro) au fost deja sancţionaţi de ATP de la deschiderea anchetei privind pariurile pe meciuri de tenis, în urmă cu un an.

Deces în timpul unui concurs de triatlon la New York

Un sportiv argentinian s-a înecat, duminică, în timpul probei de nataţie din cadrul unui concurs de triatlon desfăşurat la New York, medicii legişti urmînd să stabilească, după efectuarea autopsiei, cauza exactă a decesului. Esteban Neiva, în vîrstă de 32 de ani, a fost scos din apă fără viaţă de către serviciile de salvare, după prima etapă a triatlonului, o probă de 1.500 m desfăşurată pe Hudson, fluviul care traversează oraşul New York. Se pare că sportivul a suferit un atac de cord. Este pentru prima dată cînd o astfel de dramă se produce în timpul acestei competiţii sportive, aflate la cea de-a opta ediţie şi care a reunit la start peste 3.000 de concurenţi.