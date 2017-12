Piţurcă, locul 8 într-o ierarhie a selecţionerilor la EURO 2008

Antrenorul echipei naţionale a României, Victor Piţurcă, se află pe locul opt într-un clasament al selecţionerilor de la Campionatul European întocmit de cotidianul “Corriere dello Sport”. “În momentul decisiv a clacat. Are un talent, Mutu, un lider, Chivu, dar restul jucătorilor nu sînt la înălţime”, şi-a motivat sursa citată poziţia acordată lui Piţurcă. Selecţionata României nu a reuşit calificarea din faza grupelor, fiind învinsă, în ultimul meci, cu scorul de 2-0, de formaţia Olandei. Pe prima poziţie a topului se află selecţionerul Spaniei, Luis Aragones, care a cîştigat titlul european cu naţionala iberică, după ce a învins, în finală, cu scorul de 1-0, reprezentativa Germaniei. Aragones a fost urmat în această ierarhie de tehnicianul turc Fatih Terim şi de selecţionerul olandez al Rusiei, Guus Hiddink, ambii semifinalişti la turneul final. Antrenorul Germaniei, Joachim Low, a fost plasat pe poziţia a patra, deşi a reuşit să ajungă pînă în ultimul act al turneului final. Pe ultimele două poziţii se află italianul Roberto Donadoni (locul 15) şi francezul Raymond Domenech (locul 16).

Belgieni sau azeri pentru FC Vaslui în Cupa Intertoto

Ultima ediţie a Cupei Intertoto, care va fi desfiinţată de UEFA, şi-a încheiat deja partidele primului tur, iar turul al doilea programează, pe 5 şi 13 iulie următoarele partide: Cernomoreţ Burgas (Bulgaria) - HIT Gorica (Slovenia); OFK Grbalj (Muntenegru) - Sivasspor (Turcia); Grasshopper Zürich (Elveţia) - Besa Kavaje (Albania); FK Renova (Macedonia) - Bnei Sakhnin (Israel); OFK Belgrad (Serbia) - Panionios Atena (Grecia); Germinal Beerschot (Belgia) - Neftci Baku (Azerbaidjan); Saturn Moscova (Rusia) - Etzella Ettelbruck (Luxemburg); FC Tiraspol (Moldova) - Tavria Simferopol (Ucraina); Sturm Graz (Austria) - Şahtior Soligorsk (Bielorusia); FK Teplice (Cehia) - Honved Budapesta (Ungaria); TPS Turku (Finlanda) - Odense BK (Danemarca); Hibernian Edinburgh (Scoţia) - IF Elfsborg (Suedia); Ekranas (Lituania) - Rosenborg Trondheim (Norvegia); FK Riga (Letonia) - Bohemians Dublin (Irlanda). Reprezentanta României, FC Vaslui, va debuta abia în turul al treilea, programat pe 19 şi 27 iulie, şi va juca împotriva cîştigătoarei dublei manşe dintre Germinal Beerschot şi Neftci Baku. Cele 11 învingătoare din turul al treilea al competiţiei vor obţine calificarea pentru Cupa UEFA, turul al doilea preliminar.

Poli Timişoara a transferat un fundaş brazilian

Eder Bonfim, un fundaş brazilian în vîrstă de 27 de ani, a fost transferat de Poli 1921 Ştiinţa Timişoara de la gruparea portugheză Uniao Leiria. Preşedintele Marian Iancu crede că lotul “alb-violeţilor” este complet după realizarea acestui transfer. Eder Bonfim a fost împrumutat în 2002 la Benfica Lisabona de la Gremio Porto Alegre. În 2003, fundaşul a ajuns la Estrela Amadora, fiind apoi împrumutat la Sporting Braga, pentru care a jucat de 27 de ori. În sezonul următor, brazilianul a ajuns la Vitoria Setubal, pentru ca, un an mai tîrziu, în 2005, să fie cumpărat de Uniao Leiria. În cele trei sezoane petrecute la Leiria, Eder a evoluat în 68 de partide, marcînd de patru ori.

Croatul Dario Knezevici, la Juventus

Fundaşul croat Dario Knezevici, care evolua de două sezoane la Livorno, a semnat un contract cu Juventus Torino. Valoarea transferului şi durata angajamentului internaţionalului în vîrstă de 26 de ani, care a participat la EURO 2008, nu a fost precizată. Knezevici nu a putut evolua în meciul din sferturile de finală cu Turcia, pierdut de Croaţia la penalty-uri, deoarece a suferit o accidentare la ligamentele unui genunchi. Croatul este al doilea fundaş transferat de Juventus în această vară, după suedezul Olof Mellberg.

Klinsmann şi-a început treaba la Bayern Munchen

Noul antrenor al lui Bayern Munchen, Jurgen Klinsmann, a condus, ieri, primul său antrenament după ce a preluat funcţia de la Ottmar Hitzfeld. Klinsmann, în vîrstă de 43 de ani, a avut la dispoziţie doar 12 jucători, pentru că internaţionalii germani, francezi, turci şi italieni care au participat la Campionatul European îşi vor relua antrenamentele la jumătatea lunii iulie. Franck Ribery va relua antrenamentele în luna septembrie, după ce a suferit o accidentare la EURO 2008. „Vrem să cîştigăm trofee în acest sezon şi trebuie să ajungem cît mai departe în cupele europene. Vrem să fim cît mai sus pentru că acest lucru ne dă energie şi motivare să lucrăm în fiecare zi”, a spus Klinsmann, care a jucat pentru Bayern între 1995 şi 1997. Formaţia germană va evolua în Liga Campionilor, după ce sezonul trecut a jucat în Cupa UEFA, pierzînd semifinala cu Zenit, echipa care a şi cîştigat trofeul.

NUP împotriva preşedintelui FC Porto

Un tribunal portughez a decis, luni, neînceperea urmăririi penale împotriva preşedintelui FC Porto, Jorge Pinto da Costa, suspectat de corupţie activă la un meci din sezonul 2003-2004, au anunţat surse judiciare. Decizia camerei de Instrucţie Criminală din cadrul tribunalului din Porto a concluzionat că nu a avut loc “o încălcare a regulilor de joc” la meciul FC Porto - Estrela Amadora, potrivit agenţiei lusitane Lusa. Ministerul public îl acuza pe Jorge Pinto da Costa că a oferit o cină şi serviciile a mai multe prostituate arbitrilor întîlnirii vizate, în schimbul unei maniere de arbitraj favorabile. După o primă decizie de neîncepere a urmăririi penale, justiţia portugheză a redeschis acest dosar, ca urmare a fostei iubite a lui Pinto da Costa, Carolina Salgado, care acum riscă să suporte consecinţele pentru “mărturie mincinoasă”, susţine ediţia online a cotidianului “A Bola”. Arbitrii meciului vizat în acest dosar şi un alt conducător de la FC Porto, puşi sub acuzare împreună cu Pinto da Costa, beneficiază, de asemenea, de nepunerea sub urmărire penală pronunţată luni. Preşedintele FC Porto, în funcţie din 1982, a fost pus sub acuzare formal în luna martie, pentru un alt act de corupţie de la un meci cu Beira Mar, tot din sezonul 2003-2004 şi îndreptat tot spre arbitru. În acel sezon, FC Porto a cîştigat atît campionatul Portugaliei, cît şi Liga Campionilor. Scandalul “Fluierul Aurit”, ce vizează un presupus trafic de influenţă în fotbalul profesionist portughez, a izbucnit în aprilie 2004, cînd au fost anchetaţi mai mulţi arbitri şi conducători de cluburi. La începutul lunii mai, Pinto da Costa a fost suspendat doi ani de Liga Profesionistă de Fotbal din Portugalia.