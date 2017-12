Rui Costa s-a retras din activitate

Mijlocaşul ofensiv portughez al formaţiei Benfica, Rui Costa (36 de ani), şi-a anunţat retragerea din activitate după meciul cîştigat duminică de echipa sa, cu 3-0, în faţa lui formaţiei Vitoria Setubal. “M-am retras cu mîndrie. Am trecut prin multe momente emoţionante sau triste, dar am cu ce să mă mîndresc”, a spus Rui Costa celor 50.000 de suporteri de pe stadionul Da Luz din Lisabona. Mijlocaşul s-a retras din echipa naţională după EURO 2004, avînd 94 de selecţii şi 26 de goluri pentru naţionala lusitană. Rui Costa a revenit la Benfica în 2006, după ce din 1994 a evoluat în Italia, la Fiorentina şi AC Milan. Are în palmares o Ligă a Campionilor, titlul în Serie A, Supercupa Italiei, trei Cupe ale Italiei, titlul de campion al Portugaliei, Cupa Portugaliei, Supercupa Europei.

Vahid Halilhodzic este noul selecţioner al Coastei de Fildeş

Tehnicianul sîrb Vahid Halilhodzic a fost ales selecţioner al reprezentativei de fotbal a Coastei de Fildeş şi urmează să semneze un contract cu Federaţia ivoriană. “Pentru mine va fi o mare provocare sportivă. Această echipă are multă ambiţie şi beneficiază de o generaţie talentată, care din păcate nu a cîştigat nimic pînă acum” a spus tehnicianul sîrb, în vîrstă de 56 de ani, care îi va succeda la cîrma reprezentativei Coastei de Fildeş germanului Uli Stielike. Halilhodzic, care a fost ales în defavoarea lui Jean Tigana, ale cărui pretenţii financiare au fost considerate exagerate de către forul de la Abidjan, va avea ca obiective cucerirea Cupei Africii pe Naţiuni şi calificarea Coastei de Fildeş la CM din 2010. Tehnicianul are la activ 15 selecţii în naţionala Iugoslaviei şi a fost golgheterul campionatului Franţei în două rînduri, pe cînd juca la FC Nantes. În cariera de antrenor, Halilhodzic a pregătit echipe precum Lille, Rennes, Paris Saint-Germain, Trabzonspor şi Al-Ittihad.

Guardiola îl vrea pe Chivu la Barcelona!

Viitorul antrenor al formaţiei spaniole FC Barcelona, Josep Guardiola, a cerut conducerii clubului să facă o ofertă pentru fundaşul român Cristian Chivu, de la Internazionale Milano, dar formaţia italiană nu vrea să-l vîndă pe căpitanul naţionalei. \"Chivu este jucătorul preferat al lui Guardiola, dar transferul său este imposibil, pentru că Inter nu îl va vinde nici pentru toţi banii din lume\", a scris cotidianul Sport, care precizează că Barcelona mai are şi alţi fundaşi pe lista de transferuri, deoarece are şanse mici să-l achiziţioneze pe căpitanul naţionalei României, care în prezent este accidentat la umăr. Guardiola îl vrea pe Chivu în locul lui Gabriel Milito, care va lipsi de pe teren timp de mai multe luni din cauza unei accidentări la genunchi. FC Barcelona a vrut să-l cumpere pe Cristian Chivu şi în vara trecută, dar fundaşul român a preferat să semneze cu Inter Milano.

Materazzi şi-a cerut scuze pentru penalty-ul ratat duminică

Fundaşul Marco Materazzi şi-a cerut scuze pentru că a ratat un penalty în meciul cu Siena, scor 2-2, care ar fi permis echipei Internazionale Milano să cîştige al treilea titlu consecutiv de campioană a Italiei. \"Sînt dezolat, ar fi trebuit să-l las să execute pe Julio (n.r. - coechipierul său Julio Ricardo Cruz) şi mi-am cerut scuze. Acum trebuie să ne mobilizăm pentru meciul cu FC Parma, va fi ca o finală\", a declarat Materazzi. Antrenorul Roberto Mancini a încercat să nu dea prea mare amploare acestui lucru: \"Marco nu ar fi trebuit să execute penalty-ul. Însă poate că şi Cruz ar fi ratat\". Dacă Inter ar fi câştigat pe San Siro cu Siena, ar fi obţinut titlul! Aşa însă, Inter va trebui, pentru a cuceri al 16-lea titlu din istorie, să cîştige duminică în deplasarea de la FC Parma, echipă aflată în lupta pentru evitarea retrogradării.

Final de sezon pentru Cambiasso

Mijlocaşul echipei Internazionale Milano, Esteban Cambiasso, care s-a accidentat la meciul cu Siena din penultima etapă a campionatului Italiei, nu va mai evolua în acest sezon. Clubul milanez, care a anunţat că fotbalistul a suferit o leziune la glezna dreaptă, nu a precizat perioada de indisponibilitate a jucătorului. Potrivit presei italiene, Cambiasso va rata ultimele două meciuri ale sezonului, duminică, în ultima etapă, cu FC Parma şi apoi o săptămînă mai târziu cu AS Roma, în finala Cupei Italiei.