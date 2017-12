Jucătorii de la CVM Tomis au revenit la pregătiri

După o zi liberă, campionii de la Club Volei Municipal Tomis Constanţa au revenit, ieri, la antrenamente şi au început pregătirile pentru ultimele jocuri din campionat, cele programate la sfîrşitul săptămînii, în finala Diviziei A1. Antrenorii Stelio De Rocco şi Massimiliano Giaccardi au întreg lotul apt de joc înaintea partidelor decisive pentru cîştigarea celui de-al doilea titlu naţional din istoria clubului. Ultimele trei meciuri cu Volei Club Municipal Piatra Neamţ vor avea loc sîmbătă, duminică şi luni, de la ora 16.00, în Sala Sporturilor din Constanţa. În finala Campionatului Naţional, disputată în sistemul „cel mai bun din cinci meciuri”, scorul este egal, 1-1.

Bronz pentru România la Europenele de haltere

Mărioara Munteanu a cucerit medalia de bronz la stilul smuls, în cadrul categoriei 53 kg, la Campionatele Europene de haltere de la Lignano. Ea a ocupat poziţia a treia după ce a “smuls” 86 kg. La stilul aruncat, ea a reuşit 101 kg din prima încercare, ratîndu-le pe celelalte două şi clasîndu-se pe locul patru. La total, Munteanu a terminat pe poziţia a patra. Marioara Munteanu era campioana europeană en titre la total şi la aruncat şi vicecampioană europeană la smuls, medalii cucerite în aprilie 2007, la Strasbourg.

UCM Reşiţa - Romvag Caracal, în LN masculină de handbal

În această după-amiază este programată ultima întîlnire contînd pentru etapa a 23-a a Ligii Naţionale masculine de handbal. La Reşiţa, UCM va primi vizita codaşei Romvag Caracal, într-un meci programat de la ora 17.00. Partida a fost amînată pentru astăzi deoarece în weekend-ul precedent UCM Reşiţa a evoluat în semifinalele Cupei Challenge. Ieri, la Viena, s-a stabilit şi ordinea partidelor din finala competiţiei europene, UCM Reşiţa urmînd să joace, în deplasare, pe 3 sau 4 mai, meciul tur cu formaţia austriacă Alpla HC Hard, iar returul peste o săptămînă, pe teren propriu, cu trofeul pe masă. În semifinalele Cupei Challenge, echipa reşiţeană a eliminat Benfica Lisabona, în timp ce austriecii au trecut de elveţienii de la Pfadi Winterthur. UCM Reşiţa este deţinătoarea Cupei Challenge, trofeu cucerit în 2007, în duelul cu formaţia norvegiană Drammen HK.

“Stejarii” au urcat pe locul 16 în clasamentul mondial

Naţionala de rugby a României a urcat o poziţie în clasamentul mondial alcătuit de International Rugby Board. “Stejarii” ocupă locul 16, devansînd Rusia, care a căzut pe poziţia a 17-a. Urcarea României s-a produs în urma înfrîngerii suferite de Rusia în faţa Georgiei, weekend-ul trecut, 12-18, în Cupa Europeană a Naţiunilor. Pe prima poziţie continuă să rămînă Africa de Sud, urmată de Noua Zeelandă, Argentina şi Australia. Echipele europene sînt clasate abia de la locul 5, Anglia, urmată de Ţara Galilor, Franţa şi Irlanda.

Hănescu, în turul secund la Estoril

Tenismanul român Victor Hănescu a obţinut calificarea în turul secund al turneului de tenis de la Estoril, dotat cu premii în valoare totală de 370.000 de euro. Hănescu l-a învins, cu 6-1, 7-6 (7/2), pe francezul Olivier Patience, şi va juca în turul următor, cel mai probabil, cu liderul mondial Roger Federer, care l-a întîlnit în runda inaugurală pe Olivier Rochus. Pentru această victorie, Hănescu a primit un cec în valoare de 5.850 de euro şi 15 puncte ATP.

Vaştag şi-a rupt tendonul într-un meci de fotbal

Fostul antrenor al lotului naţional de box al României, Francisc Vaştag, a suferit o intervenţie chirurgicală la piciorul drept, după ce şi-a rupt tendonul duminică, într-un meci de fotbal în sală disputat cu nişte prieteni la Reşiţa, şi ar putea lipsi de la gala “Invincibilii”. Vaştag a fost operat, ieri, la Timişoara. Intervenţia chirurgicală a reuşit, dar antrenorul va avea piciorul imobilizat timp de trei luni, de aceea ar putea lipsi de la gala în care Adrian Diaconu va lupta sîmbătă, la Bucureşti, pentru titlul mondial interimar la categoria semigrea, versiunea WBC, cu americanul Chris Henry.

Covaciu îşi va prelungi contractul cu U. Jolidon Cluj

Antrenorul Gheorghe Covaciu a declarat, marţi, că a ajuns la o înţelegere cu conducerea echipei de handbal feminin Universitatea Jolidon Cluj, pentru a pregăti formaţia ardeleană şi în următoarele trei sezoane. “Nu am semnat încă noul contract, dar o vom face în perioada următoare. Am avut o şedinţă cu conducerea echipei, în care am discutat în principal despre evoluţia slabă din ultimele meciuri. Din păcate, una pregătim la antrenamente şi alta se întîmplă în meciuri. Sînt total nemulţumit de jocul echipei. Am discuţii cu jucătoarele şi în particular, sper să-şi dea seama ce important este să avem jocuri bune pe finalul acestui campionat”, a spus Covaciu, care antrenează echipa clujeană de trei sezoane, cea mai bună performanţă fiind locul al treilea obţinut în sezonul trecut în Liga Naţională şi jucarea finalei Cupei Challenge. În prezent, formaţia clujeană se află pe locul şapte în clasament, cu 16 puncte.