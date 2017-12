Doar o medalie pentru CS Farul la CN de scrimă

La sfîrşitul săptămînii trecute, Craiova a găzduit Campionatele Naţionale de scrimă pentru junioare şi juniori. Competiţia a debutat cu întrecerea masculină, unde CS Farul Constanţa a aruncat în competiţie patru sportivi. Cea mai bună clasare a fost obţinută de Dan Măcelaru (CSS 1 - CS Farul), care a ocupat poziţia a cincea. Aceaşi poziţie a fost ocupată şi de echipa în care alături de Măcelaru au mai concurat Marian Vlad şi Alin Cristian (ambii de la CS Farul). Singura medalie a delegaţiei constănţene a fost obţinută de Mariana Ghionea (CSS 1 - CS Farul), care a ocupat poziţia a treia în întrecerea feminină la individual. Ghionea a ocupat şi poziţia a cincea cu echipa formată din Emona Toma (CS Farul), Monica Deveşeleanu (CSS 1 - CS Farul) şi Cristina Raceu (CSS 1 - CS Farul). Sportivii constănţeni au fost însoţiţi de antrenorii Sebastian Bezem, Mihaela Ion, Horia Gheorghe (de la CS Farul) şi de Ion Niţulescu (de la CSS 1).

Samara participă la concursul de la Doha

După ce săptămîna trecută Doha a găzduit cel al cincilea open al junioarelor, ITTF World Junior Circuit 2008, începînd de astăzi şi pînă pe 22 martie în capitala Qatarului va avea loc cel de-al treilea open pentru senioare şi seniori din acest an, ITTF Erke Qatar Open. La competiţia va participa şi Eliza Samara, care duminică a părăsit Kuwait City, acolo unde s-a desfăşurat ITTF Kuwait Open. Avînd în desagă o medalie de bronz obţinută în cadrul întrecerii sportivelor sub 21 de ani, sportiva de la LPS CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul va încerca să cucerească noi medalii în probele de simplu şi dublu, unde va face pereche cu Daniela Dodean, dar şi în cadrul competiţiei de la sub 21. La concurs vor mai participa şi alţi doi constănţeni, Constantin Cioti şi Andrei Filimon. Sportivii vor fi îndrumaţi de pe margine de antrenorul Viorel Filimon.

CS „Marea Neagră”, rezultate sub aşteptări la CN de Karate Kumite „Shito-Ryu”

Duminică, la Bucureşti, în Sala „Antilopa”, s-a desfăşurat Campionatul Naţional de Karate Kumite „Shito-Ryu” pentru copii (10-13 ani) şi seniori (18-35 ani), masculin şi feminin, competiţie la care au participat 170 de sportivi de la 15 cluburi de „Shito-Ryu” din ţară. CS „Marea Neagră” Constanţa a fost reprezentată de opt sportivi, doar trei reuşind clasări pe podium - locul al II-lea: Ioan Zal Gidu (12 ani, 50 kg) şi Marian Cosmin Sandu (12 ani, 55 kg); locul al III-lea: Alexandru Neagu (+18 ani, 60 kg). Conducerea CS „Marea Neagră” a considerat rezultatele sub aşteptări la copii, unii dintre aceştia fiind învinşi pentru că nu au respectat regulamentul de luptă, avînd un număr mare de penalizări. Cauzele acestor rezultate vor fi analizate într-o şedinţă de urgenţă a Consiliului de Conducere al clubului, pentru că la sfîrşitul săptămînii urmează un nou concurs, de Kung-Fu, la Bîrlad.

Naţionala de futsal dispută două jocuri amicale în Israel

Echipa naţională de fotbal în sală a României va susţine, astăzi şi mîine, două meciuri de verificare, ultimele înaintea barajului cu Cehia pentru calificarea la Campionatul Mondial din octombrie. Adversara “tricolorilor” va fi selecţionata Israelului, iar partidele vor avea loc la Tel Aviv, începînd cu ora 18.00, ora României. Ca de obicei, selecţionerul Zoltan Jakab a păstrat lotul cu care a reuşit să se califice din grupa preliminară de la Buzău: Laszlo Klein (CIP Deva) şi Cătălin Rizan (Futsal Club Craiova) - portari; Lorand Szocs, Gabriel Molomfălean, Ion Al-Ioani, Gabriel Dobre, Dumitru Stoica, Marian Şotîrcă, Robert Lupu, Cosmin Gherman, George Tomescu, Alpar Csoma (toţi de la CIP Deva), Zoltan Mihaly, Sorin Chivu (ambii de la ACS Odorheiu Secuiesc) şi Alin Bugălă (Futsal Club Craiova). Singurul absent este Florin Matei, care evoluează în Spania, la ACESOL Tucan, însă prezenţa lui la meciurile cu Cehia (2 aprilie - la Pardubice şi 15 aprilie - la Tg. Mureş) este sigură.

Selecţie la FC Farul

Centrul de copii şi juniori al FC Farul Constanţa organizează, la Stadionul „Farul”, selecţii pentru grupele de copii născuţi în anii 1997 - luni - sîmbătă, orele 16.30-18.00 (antrenor Ionel Melenco), 1998 - luni - sîmbătă, orele 16.30-18.00 (antrenor Sevastian Iovănescu), 1999 - luni - vineri, orele 16.30-18.30, şi sîmbătă, orele 9.00-10.30 (antrenor Constantin Gîrjoabă) şi 2000-2001 - luni - sîmbătă, orele 9.00-10.30 şi 13.00-14.30 (antrenor Dumitru Antonescu).

Selecţie la CS Metalul

Clubul Sportiv Metalul Constanţa organizează organizează selecţii la fotbal pentru copiii născuţi între anii 1992 şi 2000. Informaţii la sediul clubului, Complexul Sportiv “Badea Cîrţan” (terenul “Metalul”, fost “Conpref”), de luni pînă vineri (între orele 9-17.00) sau la telefon 0241/514.140 sau 0722/223.129.

Fathi Taher va fi noul acţionar principal al Rapidului

Omul de afaceri Fathi Taher a anunţat, ieri, că a ajuns la un acord cu George Copos în privinţa preluării a 80 la sută dintre acţiunile clubului Rapid şi e doar o chestiune de timp pînă va deveni oficial proprietarul grupării din Grant. “Avocaţii mei sînt acolo şi lucrează la acest caz. Eu nu o să mai discut cu domnul Copos pentru că acolo sînt profesionişti care se ocupă de acte. Eu m-am înţeles cu domnul Copos, urmează să vedem cînd vom semna. Cînd totul o să fie gata, o să anunţăm”, a spus Taher. Omul de afaceri iordanian negociază cu George Copos de două săptămîni preluarea a 80% din clubul Rapid Bucureşti.

Boxerul Sorin Tănăsie, acuzat că a lovit un bărbat din Craiova

Pugilistul Sorin Tănăsie, campion european la profesionişti, categoria 52 kg, este acuzat că, duminică, l-a agresat pe Cristian Ciobanu, din Craiova. Victima a depus plîngere la Poliţie, care urmează să încadreze fapta boxerului. “O fată, despre care se crede că este prietena boxerului, trecea pe stradă, moment în care a fost strigată de un tînăr dintr-un grup. Fata s-a simţit deranjată de atitudinea celor patru tineri care au strigat-o, motiv pentru care l-a chemat pe Sorin Tănăsie”, a declarat purtătorul de cuvînt al IPJ Dolj, subcomisar Stanca Giucă. La cîteva minute, Tănăsie a apărut însoţit de alţi doi prieteni, care au început să-l lovească pe Ciobanu. Poliţiştii au început cercetările în acest caz pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc incidentul. Victima, în vîrstă de 35 de ani, a fost transportată la spital din cauza leziunilor suferite, dar nu a necesitat internare. În luna decembrie a anului trecut, Tănăsie a mai fost cercetat pentru distrugere şi port ilegal de cuţit, după ce a avariat maşina unui craiovean.