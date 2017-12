RCJ Farul a pierdut la limită derby-ul cu Dinamo

Cel mai interesant sfert de finală al Cupei României la rugby s-a disputat sîmbătă, la Focşani, unde s-au întîlnit Rugby Club Judeţean Farul Constanţa şi Dinamo Bucureşti, două dintre candidatele la cîştigarea trofeului. Favorită conform calculelor hîrtiei, echipa din capitală a început în forţă, reuşind un eseu transformat prin care a preluat conducerea cu 7-0. Constănţenii au replicat printr-o lovitură de pedeapsă executată de B. Munteanu, dar scorul la pauză a fost 10-3 pentru Dinamo, după o altă lovitură de pedeapsă reuşită de această dată de dinamovişti. La reluare, bucureştenii au punctat de două ori din lovituri de pedeapsă, distanţîndu-se la 16-3, moment în care elevii lui Leodor Costea au început cursa pentru recuperarea diferenţei. Două eseuri reuşite de Uchava şi Cătălin Nicolae, unul transformat de Bezuşcu, au adus diferenţa la doar un punct, 16-15, dar pînă la final RCJ Farul nu a mai avut forţa de a întoarce soarte partidei, fiind eliminată din competiţie. “Am făcut o serie de greşeli în prima repriză şi am primit eseu, plus că nu am transformat un eseu al nostru. Aşa s-a făcut diferenţa. Cu siguranţă că în campionat nu vom mai face aceleaşi erori”, a declarat antrenorul RCJ Farul, Leodor Costea, care a utilizat următorii jucători: Tudosa, Bejan, Koshitashvili, Buţugan, Uchava, Carpo, Agiacai, Chiriac, Jantjies, B. Munteanu, Samkharadze, Puiu, Witbooi, Petre, C. Nicolae. Au mai jucat: Diniţă, Natriashvili şi Bezuşcu.

RC Cleopatra, zdrobită de Steaua

Duelul dintre liderul Divizia A la rugby, RC Cleopatra, şi cel al Diviziei Naţionale, Steaua Bucureşti, din sferturile de finală ale Cupei României, găzduit sîmbătă de Stadionul “Constructorul” s-a încheiat cu o victorie categorică a oaspeţilor. Fără şase titulari, plecaţi în cantonament cu echipa naţională de tineret, gazdele nu au rezistat în faţa tăvălugului declanşat de bucureşteni. Drept urmare, deţinătoarea trofeului a reuşit eseu după eseu, impunîndu-se în final cu 87-0 (35-0). Singurele momente bune ale echipei pregătite de Cristian Brănescu şi Marian Nache s-au înregistrat în repriza secundă, dar gazdele nu au profitat de cele cîteva minute de presiune. “Nu am jucat aşa cum ne-am fi dorit şi îmi pare rău că nu am putut da o replică mai puternică”, a spus antrenorul Cristian Brănescu. Pentru RC Cleopatra au evoluat: Stanciu, Drăgănel, Pastramă, Stăetu, Anca, Damian, Strat, Gîrbu, Bucevschi, Matei, Bărbescu, Iutu, Grigore, Ciucă, Rotaru. Au mai jucat: Hîncu, Dache, N. Lascu, I. Lascu, Botezatu, Gobjilă şi Cojocaru. Celelalte rezultate din sferturile de finală: U Baia Mare - CFR Municipal Braşov 87-3 şi Metrorex Bucureşti - RCM Timişoara 19-27.

Echipele României, pe locul 8 la CM de tenis de masă

Duminică, la Guangzhou (China), s-a încheiat cea de-a 49-a ediţie a Campionatelor Mondiale de tenis de masă pe echipe rezervate senioarelor şi seniorilor. Cele două echipe ale României s-au clasat pe poziţia a opta, după ce în ultima partidă echipa de senioare a cedat, cu 2-3, în duelul cu Olanda, iar seniorii au pierdut, tot cu 2-3, în faţa Germaniei. Chiar dacă au încheiat competiţia cu o înfrîngere, fetele noastre au reuşit să depăşească performanţa de acum doi ani de la Bremen (Germania), cînd s-au clasat pe locul 17. În meciul cu Olanda, selecţionerul Viorel Filimon a folosit-o şi pe a cincea componentă a lotului, Andreea Dospina, care a debutat astfel la competiţia din China. Rezultatele întîlnirii România - Olanda: Cristina Hîrîci - Linda Creemers 3-2; Andreea Dospina - Carla Nouwen 2-3; Iulia Necula - Jiao Li 1-3; Hîrîci - Nouwen 3-0; Dospina - Creemers 1-3. După ce au pierdut cu 0-3 întîlnirea cu Cehia, în turneul locurile 5-8, băieţii noştri au jucat pentru locurile 7-8 cu Germania, campioana europeană en titre. România a cedat cu 2-3, cele două puncte ale formaţiei noastre fiind obţinute împotriva “calculului hîrtiei”. Debutantul Ovidiu Ionescu (nr. 652 mondial) l-a învins cu 3-0 pe Patrick Baum (nr. 129 mondial), iar Constantin Cioti (nr. 107 în lume) a trecut cu 3-2 de Jorg Rosskopf (nr. 47 în lume). În urma acestui rezultat, echipa masculină a ţării noastre s-a clasat pe locul 8 la această ediţie a Campionatelor Mondiale, cu un loc mai sus faţă de ediţia din 2006, cînd a terminat pe locul 9. China a devenit campioană mondială atît la feminin, cît şi la masculin.