Fotbaliştii de la Univ. Ovidius, pe locul secund la Jocurile Mondiale Interuniversitare

La Viena s-au încheiat vineri Jocurile Mondiale Interuniversitare, competiţie la care au participat şi două echipe din România. Universitatea Ovidius din Constanţa a ocupat poziţia secundă în turneul de fotbal în sală, pierzînd finala în faţa echipei Mirny Polytechnic Institute. “Au condus cu 2-0, noi am redus din handicap, apoi am ratat o mulţime de ocazii. Au făcut ei 3-1, apoi am atacat fără portar şi am mai luat două goluri. Asta e, am fost foarte obosiţi după semifinală şi am pierdut”, a declarat Gabriel Dobre, jucătorul de la CIP Deva fiind autorul singurei reuşite a formaţiei noastre. Constănţenii au cîştigat cu scorul de 5-3 semifinala cu North-West Academy of Public Administration din St. Petersburg (Rusia), prin golurile lui Mimi Stoica 3, Şerbănică Toader şi Ion Al-Ioani, iar Mirny a dispus cu 8-2 de Mendeleev University of Chemical Technology, învingătoarea de anul trecut. Din păcate, Ovidius a jucat finala imediat după semifinală şi n-a rezistat fizic. Turneul de volei feminin le-a revenit jucătoarelor de la Ştiinţa Bacău, 3-1 în finală cu… North-West Academy of Public Administration din St. Petersburg (Rusia).

Anglia şi Franţa încearcă imposibilul la CM rugby

Campionatul Mondial de rugby a intrat pe ultima sută de metri, în acest week-end fiind programate sferturile de finală. Un week-end cu două zile total diferite, meciurile de sîmbătă fiind veritabile finale, în timp ce duminică se joacă partide în care surprizele nu prea sînt posibile. Reeditarea finalei de acum 4 ani va aduce faţă în faţă Anglia şi Australia, englezii sperînd într-o nouă prestaţie de excepţie a lui Wilkinson. Pentru că altfel Australia nu are cum să piardă, “cangurii” fiind superiori valoric europenilor. Capabilă să învingă pe oricine la orice oră, Franţa speră la un meci precum semifinala mondială de acum 8 ani (Noua Zeelandă - Franţa 31-43), cînd Noua Zeelandă era - de asemenea - mare favorită la titlu! Cea mai dezechilibrată partidă opune pe Fidji şi Africa de Sud. Partidă în care surpriza ţine de domeniul fanteziei! Ceva mai multe şanse are Scoţia, care va întîlni una din revelaţiile CM, Argentina. Doar că sud-americanii se simt bine în compania europenilor, vezi şi victoriile clare cu Franţa şi Irlanda.Programul sferturilor de finală - sîmbătă: Australia - Anglia (ora 16.00); Noua Zeelandă - Franţa (ora 21.00); duminică: Africa de Sud - Fidji (ora 16.00); Argentina - Scoţia (ora 22.00).

Raikkonen mai speră la titlul mondial în F1

Penultima cursă a sezonului din Formula 1 poate să aducă un nou campion mondial pe tabloul laureaţilor. Lewis Hamilton trebuie doar să termine în faţa lui Alonso sau la cel mult două puncte distanţă de spaniol dacă acesta nu cîştigă. Atunci englezul ar deveni matematic campion mondial, ultima cursă a anului, din Brazilia, urmînd să fie fără nici un interes. Dar atăt Alonso, cît şi Raikkonen încă mai luptă pentru titlu. Finlandezul a început în forţă week-end-ul de la Shanghai, fiind cel mai rapid în ambele antrenamente neoficiale de vineri, contînd pentru GP-ul Chinei. De fiecare dată l-a secondat Alonso, la numai cîteva sutimi de secundă! În această dimineaţă, de la ora 09.00, ora României, au loc antrenamentele oficiale, care vor stabili grila de start pentru cursa programată mîine la ora 09.00.

România, pe locul 24 în clasamentul coeficienţilor UEFA

România a urcat 3 locuri în clasamentul coeficienţilor UEFA în acest sezon, de pe 27 pe 24, dar are şanse minime să avanseze în această ierarhie după ce a rămas în cupele europene cu o echipă, Steaua, din 5, în urma eliminării formaţiilor Rapid şi Dinamo din Cupa UEFA, fiind însă posibil să coboare. România nu este sigură de locul 24 în această ierarhie. În cazul în care Steaua nu ocupă locul al treilea în Grupa H a Ligii Campionilor, care asigură calificarea în Cupa UEFA, România mai poate coborî cel mult două locuri în clasamentul coeficienţilor pentru că Belgia şi Israel, aflate în urma ţării noastre, mai sînt reprezentate în grupele Cupei UEFA doar de câte o echipă, Anderlecht Bruxelles, respectiv Hapoel Tel Aviv. În sezonul 2008-2009 al cupelor europene, România va fi reprezentată de echipa campioană direct în grupele Ligii Campionilor, iar vicecampioana va lua startul în turul al treilea preliminar al competiţiei, urmînd ca celor două formaţii să li se alăture alte patru în primul tur al Cupei UEFA: cîştigătoarea Cupei României şi echipele clasate pe locurile 3, 4 şi 5 în campionat. În clasamentul pentru sezonul 2009-2010, România se situează deocamdată pe locul al cincilea, cu 40,339 puncte. În această situaţie, România ar putea înscrie, peste două sezoane, trei echipe în Liga Campionilor (campioana şi vicecampioana direct în grupe, ocupanta locului al treilea în turul al treilea preliminar) şi trei în Cupa UEFA: cîştigătoarea Cupei plus echipele de pe locurile patru şi cinci. Însă, din cauza parcursului slab al celor cinci echipe în actuala ediţie, este aproape imposibil ca România să-şi păstreze locul al cincilea la finalul sezonului, deoarece Germania, ocupanta locului şase, cu 39,007 p, şi Rusia, locul şapte, cu 37 p, au rămas în competiţie cu toate echipele cu care s-au înscris: şapte, respectiv patru.

Mutu a calificat Fiorentina în grupele Cupei UEFA

Internaţionalul român Adrian Mutu a marcat un gol în meciul pe care formaţia sa, Fiorentina, l-a cîştigat, joi seară, cu scorul de 5-4, în urma executării loviturilor de departajare, în faţa echipei FC Groningen, rezultat în urma căruia italienii au acces în grupele Cupei UEFA. Mutu a marcat în min. 59, după ce olandezii au deschis scorul în min. 56, prin Nevland. De asemenea, la loviturile de departajare, Adrian Mutu a fost cel care a transformat penalty-ul calificării Fiorentinei. În tur, cele două echipe au terminat la egalitate, scor 1-1.

Ogăraru şi Mitea nu vor juca în grupele Cupei UEFA

Formaţia olandeză Ajax Amsterdam, unde sînt legitimaţi jucătorii români George Ogăraru şi Nicolae Mitea, a ratat calificarea în grupele Cupei UEFA, după ce a fost eliminată în turul I de echipa croată Dinamo Zagreb, care s-a impus, după prelungiri, cu scorul de 3-2 (Huntelaar 101, 120- Modrici 34, Mandzukici 94, 96), în meciul retur disputat, joi, în Olanda. În tur Ajax cîştigase cu 1-0. Ogăraru a fost rezervă şi a fost trimis în teren în min.105, în locul lui Van der Wiel. Nicolae Mitea, accidentat, nu a fost inclus în lot.

Rezultatele din manşa secundă a turului I al Cupei UEFA

Rezultatele înregistrate în manşa secundă a turului I al Cupei UEFA - marţi: Panathinaikos Atena - Artmedia Bratislava 3-0 (în tur: 2-1); joi: RAPID - FC Nurnberg 2-2 (0-0); Lokomotiv Moscova - FC Midtjylland 2-0 (3-1); Kayseri Erciyesspor - Atletico Madrid 0-5 (0-4); Helsingborg - Heerenveen 5-1 (3-5); SV Hamburg - Litex Loveci 3-1 (1-0); FC Zurich - Empoli 3-0 (1-2); Hacken - Spartak Moscova 1-3 (0-5) - la oaspeţi, Florin Şoavă nu a fost folosit; Elfsborg - DINAMO 0-1 (2-1); Odense - Sparta Praga 3-4 (0-0) - d. p. şi lovituri de departajare (0-0); ŢSKA Sofia - Toulouse 1-1 (0-0) - la ŢSKA, mijlocaşul Florentin Petre a fost rezervă; Aalborg - Sampdoria Genova 0-0 (2-2); Valerenga - Austria Viena 2-2 (0-2); Dnepr Dnepropetrovsk - Aberdeen 1-1 (0-0); Ajax Amsterdam - Dinamo Zagreb 2-3 (0-1) - d. p. (1-0); FC Basel - FK Sarajevo 6-0 (2-1); BATE Borisov - Villarreal 0-2 (1-4); Standard Liege (Belgia) - Zenit Sankt Petersburg 1-1 (0-3); Panionios Atena - Sochaux 0-1 (2-0); AIK Stockholm - Hapoel Tel Aviv 0-1 (0-0); Anorthosis Famagusta - Tottenham 1-1 (1-6); FC Copenhaga - Lens 2-1 (1-1) - d. p. (1-1); Red Bull Salzburg - AEK Atena 1-0 (0-3); FC Bruges - Brann Bergen 1-2 (1-0); Belenenses - Bayern Munchen 0-2 (0-1); Galatasaray Istanbul - FC Sion 5-1 (2-3); Rapid Viena - Anderlecht 0-1 (1-1); Steaua Roşie Belgrad - Groclin Grodzisk 1-0 (1-0); Palermo - Mlada Boleslav 2-4 (0-1) - d. p. şi lovituri de departajare (1-0); Rennes - Lokomotiv Sofia 1-2 (3-1); Metalist Harkov - Everton 2-3 (1-1); Twente Enschede - Getafe 3-2 (1-0) - d. p. (0-1) - la Getafe, fundaşul Cosmin Contra nu a fost inclus în lot, din cauza unei accidentări; Blackburn Rovers - Larissa 2-1 (0-2); Bordeaux - Tampere United 1-1 (3-2); Bolton Wanderers - FK Rabotnicki 1-0 (1-1); Fiorentina - Groningen 4-3 (1-1) - d. p. şi lovituri de departajare (1-1); Real Zaragoza - Aris Salonic 2-1 (0-1); Sporting Braga - Hammarby 4-0 (1-2); AZ’67 Alkmaar - Pacos Ferreira 0-0 (1-0); Uniao Leiria - Bayer Leverkusen 3-2 (1-3). Tragerea la sorţi a grupelor va avea loc marţi, 9 octombrie, de la ora 13.00, la Nyon.

Blatter vrea doar cinci străini într-o echipă

Preşedintele FIFA, Joseph Blatter, a declarat că doreşte ca numărul maxim de străini dintr-o echipă de fotbal să fie limitat la cinci, deşi această măsură contravine legilor europene. “Cînd ai 11 străini într-o echipă, nu este bine pentru dezvoltarea fotbalului, pentru educaţia tinerilor jucători, şi mai este şi un aspect financiar. Fotbalul nu a avut pînă acum curajul să intervină împotriva acestor practici”, a spus preşedintele Blatter. El a ţinut să facă o distincţie între muncitori şi fotbalişti, legea europeană a muncii neputînd fi aplicată fotbalului, în opinia lui. “Muncitorii din Europa pot circula liberi, dar fotbaliştii nu sunt muncitori. Nu poţi considera un fotbalist ca orice muncitor normal, pentru că ai nevoie de 11 ca să joci un meci”, a precizat Blatter.

Kaka a fost ales cel mai bun jucător al anului

Atacantul brazilian Kaka a fost ales cel mai bun jucător al anului de fotbalişti din întreaga lume, primind astfel trofeul FIFA Pro Awards 2007. Vedeta lui AC Milan îi succede compatriotului său Ronaldinho, care a cîştigat acest premiu în 2005 şi 2006. Votul a fost exprimat de peste 25.000 de jucători profesionişti din întreaga lume. Echipa ideală desemnată de FIFA are următoarea componenţă: Buffon - Nesta, Cannavaro, Terry, Puyol - Cristiano Ronaldo, Kaka, Gerrard - Messi, Drogba, Ronaldinho.