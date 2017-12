Marica este jucătorul lui VfB Stuttgart

Site-ul oficial al formaţiei germane VfB Stuttgart a anunţat, marţi, transferul atacantului român Ciprian Marica. Clubul german a ajuns la un acord cu formaţia ucraineană Şahtior Doneţk în privinţa transferului lui Marica, internaţionalul român urmînd să efectueze vizita medicală. Marica va semna un contract valabil pentru următoarele cinci sezoane, pînă la 30 iunie 2012. În vîrstă de 21 de ani, Marica a marcat de 15 ori în cele 15 selecţii la echipa naţională, jucînd în Cupa UEFA şi Liga Campionilor. Antrenorul lui VfB Stuttgart, Armin Veh, a declarat că prin transferul lui Marica echipa sa şi-a asigurat un lot puternic pentru campionatul următor. “Este un atacant flexibil şi foarte dificil pentru apărarea adversă”, a afirmat tehnicianul despre Marica, jucător care va evolua la Stuttgart cu numărul 20.

Steaua se interesează de Kuffour

Surse din cadrul grupării din Bd-ul Ghencea au dezvăluit faptul că Steaua este interesată de serviciile fundaşului echipei Livorno, Sammy Kuffour. Fostul cîştigător al Ligii Campionilor este actualmente jucătorul Romei, dar evoluează sub forma de împrumut la echipa italiană Livorno. Conducerea Stelei face tot posibilul să-i aducă pe ultima sută de metri un fundaş lui Gică Hagi.

Mititelu vrea România - Olanda la Craiova

Patronul Universitaţii Craiova, Adrian Mititelu, spune că este dispus să facă sacrificii mari pentru ca echipa naţională a României să joace meciul cu Olanda la Craiova. “Lucrările de la stadion ar fi trebuit să se finalizeze undeva în luna decembrie sau ianuarie anul viitor, însă dorinţa de a aduce naţionala la Craiova m-a ambiţionat şi mai mult şi de aceea le-am grăbit. Voi fi gazda perfectă. Sînt convins că dacă jucătorii vor veni la Craiova vor mai dori să revină. Ca în Bănie nu se vor simţi nicăieri mai bine. Aduceţi-vă aminte că la un antrenament au fost aproape 15.000 de spectatori, vă daţi seama ce ar fi la meci. Îi va duce pe jucători spre victorie şi implicit spre calificare”, a declarat Mititelu. După ce a vizitat Stadionul “Ion Oblemenco” cu Victor Piţurcă, viceprimarul Craiovei, Gheorghe Nedelescu, care deţine şi funcţia de observator din partea LPF, s-a reîntors luni la stadionul proprietate al Primăriei Craiova. “Este incredibil ceea ce s-a făcut aici. Nu am cuvinte. Nu am crezut cînd am auzit ce vrea să se facă, cum nu am crezut că echipa asta tînără va rezista sezonul trecut în prima ligă. Am fost pe toate stadioanele din ţară, însă asemenea condiţii nu am văzut nicăieri. Este totul ca la carte. Vestiarele sînt peste cele ale clubului Ajax, unde am intrat pe vremea cînd Chivu juca acolo. Miercuri voi duce la FRF nişte fotografii pentru ca şi domnii Sandu şi Lupescu să vadă investiţiile făcute de cei care conduc echipa acum la Craiova. Cred că meciul se va juca aici”, a spus Nedelescu. Mititelu şi Nedelescu nu-şi vorbesc de doi ani de zile, însă viceprimarul este singurul om din primărie care se interesează şi vine la meciurile Universităţii. Ultimul meci disputat de naţionala României la Craiova a fost în 2004, în preliminariile CM, 2-1 contra Macedoniei.

Astana părăseşte Turul Franţei

Echipa ciclistă elveţiană Astana a decis să părăsească Turul Franţei, marţi seară, după anunţul controlului antidoping pozitiv al liderului său, kazahul Alexandr Vinokurov. Vinokurov, în vîrstă de 33 de ani, a fost depistat pozitiv după victoria sa din etapa a 13-a a actualei ediţii a Turului ciclist al Franţei. Testul la care rutierul kazah fost supus la finalul contra-cronometrului individual de la Albi au scos în evidenţă “practicarea unei transfuzii sangvine omologate, cu puţin timp înaintea etapei, utilizând sîngele unui donator compatibil”.

Federaţia Cameruneză de Fotbal caută selecţioner printr-un anunţ publicat pe site-ul oficial

Federaţia Cameruneză de Fotbal caută antrenor pentru echipa naţională printr-un anunţ publicat pe site-ul oficial, deşi selecţionerul interimar, Jules Nyongha, rămas la cîrma reprezentativei africane după demisia olandezului Arie Haan, a reuşit calificarea la turneul final al Cupei Africii 2008. Haan a demisionat la începutul anului, iar secundul Nyongha, care a preluat echipa, a obţinut trei victorii din tot atîtea meciuri oficiale, reuşind calificarea la turneul final al Cupei Africii, programat în Ghana în 2008. Cu toate aceastea, Nyongha nu este dorit în continuare la conducerea primei reprezentative, astfel că federaţia cameruneză a publicat pe site-ul oficial un anunţ prin care caută un nou selecţioner. Potrivit anunţului, publicat în engleză şi în franceză, candidaţii trebuie “să deţină o diplomă de antrenor de fotbal, să aibă experienţă internaţională, să fie dispuşi să locuiască în Camerun pe perioada contractului, să aibă capacitate de adaptare şi aptitudini pentru munca în echipă, să ştie limba franceză sau engleză”. Candidaţii trebuie să trimită, pînă în 6 august, un dosar, care să cuprindă un CV, o scrisoare de motivaţie şi un proiect de program pentru perioada 2007-2010. O comisie va analiza dosarele şi va alege cei mai buni cinci candidaţi, dintre care va fi desemnat noul selecţioner. Potrivit presei germane, favorit pentru acest post este belgianul George Heylens.

Transferuri de 276 de milioane de euro în Primera Division

Cluburile din Primera Division au cheltuit pînă luni 276 de milioane de euro pe transferurile de jucători. Pînă la 31 august, suma de 301 milioane de euro, recordul înregistrat sezonul trecut are şanse mari să fie depăşit, relateaza cotidianul “AS”. Tendinţa de pe piaţa transferurilor este achiziţionarea de apărători, numărul acestora ajungînd la o treime din cele 102 achiziţii. Din cei 31 fundaşi transferaţi, 9 sînt laterali şi 22 centrali. În fruntea transferurilor se află mutarea lui Pepe - de la FC Porto la Real Madrid, pentru 30 de milioane de euro, urmat de francezul Thierry Henry (Barcelona - 24 milioane euro) şi Forlan (Atletico Madrid - 21 milioane euro). Clubul care a cheltuit cel mai mult este FC Barcelona, “extratereştrii” investind pînă în prezent 68 de milioane de euro. Pe ultimele poziţii, cu cele mai mici cheltuieli, se află Racing Santander şi Mallorca.