Etapa a 11-a a Turului Franţei, adjudecată de un sud-african

Cea de-a 11-a etapă a Turului ciclist al Franţei, disputată între localităţile Marsilia şi Montpellier (182,5 km), a fost cîştigată la sprint rutierului sud-african Robert Hunter, cronometrat cu timpul de 3h 47 min. 49 sec. (medie orară 46, 08 km). În acelaşi timp cu învingătorul au sosit elveţianul Cancellara şi germanul Fischer. În clasamentul general individual continuă să conducă danezul Michael Rasmussen, urmat de spaniolii Alejandro Valverde la 2 min. 35 sec. şi Iban Mayo la 2 min. 39 sec. Vineri se desfăşoară etapa a 12-a, Montpellier - Castres (178 km).

Terry va deveni cel mai bine plătit fotbalist din Anglia

Clubul Chelsea şi fotbalistul John Terry s-au înţeles în privinţa unui nou contract, conform căruia fundaşul va fi cel mai bine plătit jucător din Anglia, el urmând să aibă un salariu anual de 6,8 milioane de lire sterline, informează „The Sun”. Conducerea clubului Chelsea se aşteaptă ca Terry să semneze contractul ce îi va aduce un salariu săptămînal de 131.000 de lire sterline săptămîna viitoare, cînd echipa antrenată de Jose Mourinho va reveni în Anglia, din SUA, unde se află în turneu. După încheierea negocierilor cu Terry, Chelsea urmează să discute cu Frank Lampard pentru un nou contract. Terry şi Lampard au cerut în ultima perioadă să aibă aceleaşi salarii ca Şevcenko şi Ballack - 121.000 de lire sterline. Cei mai bine plătiţi fotbalişti din Premier League sînt, în prezent, Şevcenko şi Ballack, urmaţi de Gerrard de la Liverpool (121.000 de lire sterline), Cristiano Ronaldo (Manchester United, 119.000 lire sterline), Rooney (Manchester United) şi Owen (Newcastle), cu câte 110.000 de lire sterline, Lampard (Chelsea) şi Rio Ferdinand (Manchester United) - cîte 100.000 de lire sterline, Fernando Torres (Liverpool) şi Drogba (Chelsea) - 90.000 de lire sterline.

Petrecere pentru Chelsea la Los Angeles cu Paris Hilton printre invitaţi

Jucătorii echipei Chelsea, aflaţi la Los Angeles unde participă la un turneu amical, au participat, miercuri, la o petrecere organizată în cinstea lor, la care a fost prezentă şi starleta Paris Hilton, informează “Gazzetta dello Sport”. Petrecerea a avut loc la Beverly Hills, iar printre invitaţi s-au mai aflat actorii Chloe Sevigny şi Jason Statham, dar şi jucătoarea de tenis Serena Williams. Chelsea va juca, sîmbătă, în compania formaţiei Los Angeles Galaxy, în partida de debut a lui David Beckham, care, la rîndul său a organizat o petrecere alături de noii săi colegi, dar la care presa nu a avut acces.

Pneuri moi şi medii la Nurburgring

Producătorul japonez Bridgesone va furniza pneuri pentru pista uscată cu specificaţiile moi şi medii celor 11 echipe participante la Marele Premiu de Formula 1 al Europei, ale cărui prime încercări libere sînt programate, vineri, la Nurburgring. Echipele vor folosi această asociere de pneuri medii şi moi pentru a patra oară în zece Grand Prix-uri, după Australia, SUA şi Franţa. La fel ca şi la Grand Prix-ul Malaysiei, Bridgestone a anunţat că pneurile moi vor fi diferenţiate de cele medii prin vopsirea cu alb a celui de-al doilea şanţ plecînd din interior. Furnizor unic de pneuri după retragerea firmei Michelin, Bridgestone a pus la punct patru tipuri de pneuri pentru pista uscată în sezonul 2007: dure, medii, moi si supermoi. Însă doar două tipuri sînt reţinute pentru fiecare Grand Prix.

Davenport revine pe terenurile de tenis

Jucătoarea americană de tenis Lindsay Davenport, fostul număr 1 mondial în ierarhia WTA, a anunţat că se va întoarce în circuitul profesionist pentru turneul de la New Haven, din 20-26 august, după ce a devenit mamă la 10 iunie, informează „BBC News”. “Sînt încîntată să anunţ că mă voi întoarce în circuitul profesionist de tenis la New Haven, în august” a declarat Lindsay Davenport. Davenport va juca la dublu, alături de Lisa Raymond, la turneul de la New Haven, dotat cu premii totale în valoare de 600.000 de dolari. Ea n-a mai jucat din septembrie 2006. “Urăsc cuvîntul retragere, dar acest sezon a fost o luptă din punct de vedere fizic pentru mine, şi nu-mi imaginez să mai joc vreodată”, a spus Davenport în decembrie 2006. Jucătoarea americană de tenis a născut la 10 iunie un băiat pe care l-a numit Jagger Jonathan.