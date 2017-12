Real Madrid a renunţat la Chivu

Cotidianul “AS” a scris, miercuri, că gruparea Real Madrid a anunţat clubul AS Roma că renunţă la transferul fundaşului Cristian Chivu, după ce l-a achiziţionat pe brazilianul Pepe de la FC Porto. Cotidianul madrilen, apropiat Realului, notează că oficialii campioanei Spaniei şi-au făcut “socotelile” şi au descoperit că transferul lui Pepe este mai rentabil, iar în plus, brazilianul este cu trei ani mai tînăr decât Chivu. Tehnicianul Victor Fernandez, care l-a antrenat pe Pepe la FC Porto, în sezonul 2004-2005, a afirmat că brazilianul şi Chivu sînt doi fundaşi complet diferiţi. “Chivu este un jucător mai tehnic. Are un mai bun control asupra balonului şi poate coordona jocul. Pepe este un fundaş mai pur, care străluceşte pentru conceptele sale defensive. Este un mare fundaş”, a spus Fernandez.

Federaţia italiană nu va interveni în negocierile dintre Inter şi Roma pentru Chivu

Preşedintele Federaţiei Italiene de Fotbal, Giancarlo Abete, a anunţat că forul pe care îl conduce nu va interveni în cazul negocierilor privind transferul lui Cristian Chivu de la AS Roma la Internazionale Milano. “Consider că Rosella Sensi (n.r. - administratorul delegat al clubului AS Roma) şi-a exprimat consideraţia şi atenţia în ceea ce-l priveşte pe preşedintele clubului Inter Milano, Massimo Moratti. Atunci cînd sunt raporturi bune, aşa cum se pare că există între aceste două cluburi, vrem noi să fim cei care provoacă o situaţie de conflict?”, a declarat Giancarlo Abete. Săptămîna trecută, Rosella Sensi şi-a exprimat dezamăgirea că fundaşul român Cristian Chivu a fost contactat de Internazionale Milano, fără o discuţie în prealabil cu AS Roma. “Acesta este un subiect ce ţine mai degrabă de justiţia sportivă”, a mai spus Abete.

Şase jucători chilieni au fost suspendaţi 20 de meciuri

Şase jucători chilieni au fost suspendaţi pentru 20 de meciuri de către Federaţia de specialitate din ţara lor şi şi-au văzut primele suspendate, ca urmare a incidentelor pe care le-au provocat într-un hotel din Puerto Ordaz pe durata Copei America, competiţie care se desfăşoară în Venezuela pînă pe 15 iulie. Jorge Valdivia, Jorge Vargas, Rodrigo Tello, Alvaro Ormeno, Pablo Contreras şi Reinaldo Navia au consumat băuturi alcoolice după calificarea în sferturile de finală ale competiţiei, pe 4 iulie, şi au comis acte de vandalism în unul din restaurantele hotelului unde se aflau cazaţi. Aceste incidente l-au costat pe selecţioner, uruguayanul Nelson Acosta, care şi-a anunţat marţi demisia din funcţie. Chile a fost eliminată în sferturile de finală ale Copei America de Brazilia.

Schmeichel, cel mai bun portar din ultimii 20 de ani

Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS) l-a desemnat pe danezul Peter Schmeichel cel mai bun portar din ultimii 20 de ani, acesta fiind urmat în clasament de germanul Oliver Kahn şi italianul Gianluigi Buffon. Schmeichel s-a retras în anul 2003, după ce a cunoscut cele mai mari succese în cele opt sezoane petrecute la Manchester United, cu care a cîştigat şi Liga Campionilor în 1999. Topul celor mai buni goalkeeperi a ţinut cont de nominalizările pentru premiul anual de “cel mai bun portar”, acordat din 1987. Între cei 67 de jucători prezenţi în clasament nu se află niciun român.

Gabriel Milito la FC Barcelona

FC Barcelona a anunţat, miercuri, pe site-ul oficial, că a ajuns la un acord cu gruparea Real Zaragoza pentru transferul fundaşului argentinian Gabriel Milito. Potrivit sursei citate, Gabriel Milito va evolua în următoarele patru sezoane la FC Barcelona, urmînd să aibă clauză de reziliere de 90 de milioane de euro. “După ce Gabriel Milito va încheia participarea la Copa America alături de Argentina, jucătorul se va deplasa la Barcelona pentru vizita medicală, pentru a semna noul contract şi pentru a fi prezentat oficial ca fotbalist al formaţiei FC Barcelona”, scrie site-ul oficial. Potrivit cotidianului catalan “Sport”, suma de transfer este de 20,5 milioane de euro.

Om de afaceri bulgar, preşedintele unui club de fotbal, a fost împuşcat

Un om de afaceri influent, preşedintele clubului bulgar de fotbal Akademik Sofia, a fost rănit grav prin împuşcare, miercuri, la două luni de la asasinarea unui alt magnat şi preşedinte al unui club sportiv, a anunţat Ministerul de Interne. Manol Velev, în vîrstă de 49 de ani, soţul directoarei agenţiei guvernamentale pentru Tineret şi Sport, Vessela Leceva, este “în stare foarte gravă”, a anunţat medicul care îl îngrijeşte, Nikola Gabrovski. El a fost împuşcat în cap în cursul dimineţii, cînd intra în clădirea în care se află biroul său, în centrul capitalei bulgare. Velev este implicat în industria jocurilor de noroc şi în construirea unor baze sportive. El a investit şi în turism, transporturi, comerţ, afaceri imobiliare şi presă. Bulgaria, membru UE din 1 ianuarie 2007, se află sub supravegherea Comisiei Europene, în special din cauza progreselor insuficiente înregistrate în lupta împotriva crimei organizate şi corupţiei, din cauza ineficienţei sistemului judiciar. La jumătatea lunii mai, preşedintele clubului de fotbal Lokomotiv Plovdiv, Alexandr Tassev, a fost împuşcat de două ori în cap în timp ce se plimba cu maşina prin Sofia. Cu 19 luni în urmă, predecesorul său la conducerea clubului, Gheorghi Iliev, fusese asasinat. Potrivit poliţiei, Tassev şi Iliev erau implicaţi în traficul de stupefiante.

Lewis Hamilton se teme de păianjeni

Pilotul britanic de Formula 1, Lewis Hamilton, a declarat că se teme de păianjeni, subliniind însă că nu îi plac nici şerpii, informează “The Sun”. “Nu îmi plac şerpii sau păianjenii. Dacă văd acum o tarantulă în faţa mea, o iau la fugă”, a declarat Hamilton. Pilotul echipei McLaren-Mercedes, în vîrstă de 22 de ani, liderul Campionatului Mondial de Formula 1, susţine însă că nu se teme să facă alte lucruri. “Nu m-am temut niciodată de provocări. Încă nu am sărit cu paraşuta, dar la un moment dat o voi face”, a afirmat Hamilton.