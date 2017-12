Real Madrid l-a achiziţionat pe Pepe şi ar putea renunţa la Chivu

Gruparea Real Madrid l-a transferat, marţi, de la FC Porto, pe fundaşul central brazilian Kleper Laveran Lima Ferreira, cunoscut sub numele de Pepe, în urma acestei achiziţii clubul madrilen putînd renunţa la aducerea românului Cristian Chivu, de la AS Roma, scrie “Marca”. “Pepe va semna un contract pe cinci sezoane şi se va alătura imediat echipei madrilene”, precizează gruparea din Madrid, pe site-ul său oficial. Cotidianul spaniol comentează că “venirea lui Pepe exclude practic varianta transferului lui Chivu, deşi clubul madrilen şi AS Roma au încheiat deja un acord privind transferul fundaşului român”. Potrivit site-ului oficial al clubului FC Porto, Pepe a fost cedat la Real Madrid pentru 30 de milioane de euro. Publicaţia portugheză “O’Jogo” a scris, în ediţia sa de ieri, că spaniolii îi oferă lui Pepe un salariu de cinci ori mai mare decît în Portugalia. Tot “O’Jogo” a notat că de transferul lui Pepe era interesată şi gruparea FC Barcelona. Kleper Laveran Lima Ferreira Pepe este un jucător în vîrstă de 23 de ani, născut în localitatea braziliană Maceio şi care a venit în Portugalia în sezonul 2001-2002, la echipa B a clubului Maritimo Funchal. În 2004, el a fost transferat la FC Porto, unde a devenit jucătorul cheie al apărării echipei cu care a cîştigat două titluri de campion şi o cupă a Portugaliei.

Coulthard şi-a prelungit angajamentul cu Red Bull

Pilotul scoţian David Coulthard şi-a prelungit cu un sezon angajamentul cu Red Bull. Aflat pe locul 13 in clasamentul piloţilor, cu 4 puncte, veteranul Marelui Circ va putea fi văzut, aşadar, la volanul monopostului echipei austriece şi în 2008. În vîrstă de 36 de ani, Coulthard a venit la Red Bull în 2005.

Marele Premiu al Austriei nu revine în calendarul Formulei 1

Aflat la Silverstone, locul de desfăşurare a Grand Prix-ului Marii Britanii, Bernie Ecclestone a respins ideea revenirii Marelui Premiu al Austriei în calendarul Formulei 1. “Să nu mă înţelegeţi greşit. Îmi place să merg acolo. M-am zbătut că această cursă să se desfăşoare, să rămînă în calendar. Pe viitor însă, noi vom organiza întreceri acolo unde constructorii de automobile au cel mai mult de profitat”, a declarat britanicul în “Kleine Zeitung”. Marele Premiu al Austriei a dispărut din calendarul Formulei 1 în 2004.

Africa de Sud ar putea juca în “Six Nations”

Săptămîna viitoare, în cadrul reuniunii SANZAR (cele trei mari puteri din Sud - Africa de Sud, Australia şi Noua Zeelandă), forul care organizează şi gestionează Tri-Nations şi Super 14, s-ar putea decide excluderea Africii de Sud. Această hotărîre va fi luată ca urmare a faptului că Africa de Sud a folosit a doua echipă pentru meciurile cu Australia şi Noua Zeelandă din finalul Turneului celor 3 Naţiuni. În aceste condiţii, nu puţini sînt cei care vorbesc despre includerea selecţionatei Springboks în Turneul celor şase Naţiuni.

S-a decis limitarea numărului de meciuri jucate în rugby-ul din Hexagon

Sindicatul jucătorilor profesionişti din Franţa (Provale) a decis să limiteze la opt numărul meciurilor disputate la rînd de titularii echipelor din Hexagon. Ajunşi în această situaţie ei vor fi obligaţi să facă o pauză pentru o etapă. Această dispozişie, care nu va implica măsuri disciplinare, avînd doar un caracter experimental, va fi aplicată în ediţia 2007-2008 din Top 14 şi Pro D2. În ultimii ani în rugby-ul profesionist a apărut problema suprasolicitării jucătorilor de vîrf, ceea ce a pus în pericol sănătatea unora dintre ei.