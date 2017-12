Handbaliştii români, grupă accesibilă în preliminariile CM

Vineri s-a desfăşurat la Bratislava tragerea la sorţi a grupelor preliminare de calificare în play-off-ul Campionatului Mondial din 2009 din Croaţia. România a fost cap de serie, iar adversarele din Grupa a III-a preliminară vor fi Letonia şi Cipru. Prima clasată din cele şapte grupe se vor valifica în play-off.

Stavrositu a semnat cu Steaua

După zece ani petrecuţi la Handbal Club Municipal Constanţa, Marius Stavrositu a semnat un contract pe un an cu Steaua, cu posibilitate de prelungire pentru încă un an. “A fost o ofertă pe care nu puteam să o refuz. Mai bună decît ofertele pe care le-am primit din Franţa şi din Spania. Plec cu inima rănită după 10 ani petrecuţi la Constanţa. HCM a avut o lună la dispoziţie să mă facă să rămîn, dar oferta Stelei a fost mai generoasă. Nu este un pas înapoi faptul că trec din Champions League în Cupa Cupelor, pentru că vreau să cîştig campionatul cu Steaua şi să revin în Champions League. Îmi va fi greu să mă întorc la Constanţa, dar lumea care m-a apreciat acolo mă va aplauda în continuare”, a declarat Stavrositu pentru sport.ro.

Spartanii au cîştigat primul meci de fotbal pe plajă al sezonului

Patru echipe s-au înscris în primul turneu contînd pentru Liga a II-a la fotbal pe plajă, turneu care a început vineri după-amiază pe arena amenajată în Mamaia, pe plaja de lîngă Melody. În condiţiile în care două formaţii bucureştene şi-au amînat prezenţa pe Litoral pentru week-end-ul următor, turneul de săptămîna aceasta reuneşte la start echipele Spartanii, Alemania şi Gruppo Sharks Melody, toate din Constanţa, plus Telegraf & TV Neptun II, care nu are drept de promovare în Liga I. Vineri, în primul joc: Spartanii - Gruppo Sharks Melody 5-3. Iată programul celorlalte partide - sîmbătă, ora 9.30: Alemania - Telegraf & TV Neptun II; ora 17.00: Alemania - Spartanii; ora 18.00: Telegraf & TV Neptun II - Melody; duminică, ora 9.00: Alemania - Gruppo Sharks Melody; ora 10.00: Telegraf & TV Neptun II - Spartanii.

Ameninţare cu bombă asupra Satului Jocurilor Mării Negre

Un anunţ despre un potenţial atac sinucigaş asupra Satului Sportivilor, unde se află participanţii la prima ediţie a Jocurilor Mării Negre, a fost primit în noaptea de joi spre vineri, şi a pus în alertă maximă forţele de securitate. Imaginile celor patru posibili atentatori au fost afişate la toate intrările locurilor de concurs de la Trabzon, Rize şi Giresun, poliţia fiind în căutarea şi a altor informaţii despre incident. Drept urmare, măsurile de control asupra sportivilor, oficialilor şi presei au devenit foarte severe. La această primă ediţie a Jocurilor Mării Negre, care se desfăşoară în Turcia, participă aproximativ 2.500 de sportivi din 11 ţări, printre care şi România.

România - Rusia 9-8, în cel de-al doilea meci la Liga Mondială de polo

Reprezentativa României de polo a învins, vineri, naţionala Rusiei, scor 9-8, în cel de-al doilea meci al Grupei 2 din Liga Mondială care se desfăşoară la Budapesta. “Eu am spus şi după meciul cu Ungaria că am încredere în aceşti băieţi şi uite că au demonstrat că sînt valoroşi. Rusia este o echipă foarte bună, dar jucătorii mei au jucat bine şi au cîştigat”, a declarat, vineri, pentru NewsIn, antrenorul Naţionalei de polo a României, Vlad Hagiu. România mai are de jucat următoarele meciuri - 7 iulie, ora 18.30: Spania - România; 8 iulie, ora 12.30: Croaţia - Rusia. La finalul Ligii Mondiale, primele două clasate vor obţine calificarea la Jocurile Olimpice de la Beijing. Următorul turneu de Ligă Mondială se va desfăşura la Portugalete, în Spania, în perioada 18-22 iulie.

România - Brazilia, în sferturile de finală ale CM al Imigraţiei

Reprezentativa României va întîlni Brazilia în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de fotbal al Imigraţiei şi Solidarităţii, într-o partidă care va avea loc, duminică, la Madrid. România a încheiat pe primul loc în Grupa G, după ce a învins Hondurasul, cu scorul de 2-0, Suedia, cu scorul de 20-0 (scorul competiţiei) şi Bulgaria, cu scorul de 3-1. Ultimul meci, cel cu Bulgaria, a fost suspendat din cauza unor incidente. Naţionala bulgară a fost suspendată timp de un an, jucătorii săi fiind sancţionaţi cu suspendări între una şi 30 de partide. Celelalte meciuri din sferturi: Uruguay - Chile, Guinea Bissau - Ecuador şi Paraguay - Polonia. În cazul în care va accede în semifinale, România va întîlni învingătoarea din meciul Paraguay - Polonia.

AJF organizează competiţii de fotbal pe plajă pentru juniori şi old-boys

Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa anunţă că în perioada 7 iulie - 11 august va organiza două competiţii de fotbal pe plajă. Prima este Campionatul Judeţean de juniori, care va avea loc pe terenurile din Mamaia şi de la FEFS Constanţa şi la care vor participa jucători născuţi în anii 1990-91 (juniori B), 1992-93 (juniori C), 1994-95 (juniori D), 1996 (juniori E) şi 1997-98 (juniori F). A doua se numeşte Cupa Litoral pentru old-boys, la care au drept de participare jucătorii născuţi înainte de 31 decembrie 1972 şi se joacă pe plaja din Mamaia şi la Mangalia. Relaţii şi înscrieri - zilnic, la sediul AJF, între orele 9.00 şi 13.00 (tel. 61.35.33). Persoană de contact: Constantin Bodnar (tel. 0723.38.30.49).