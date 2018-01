Voleibaliştii români pleacă astăzi în Turcia

Naţionala de volei masculin a României va juca la sfîrşitul acestei săptămîni la Ankara, în etapa a cincea din cadrul Ligii Europei. Meciurile Turcia - România vor avea loc sîmbătă şi duminică, de la ora 18.00. Voleibaliştii români pleacă în această dimineaţă spre Turcia, din lot făcînd parte aceiaşi 12 voleibalişti care au învins cu 3-2 în cele două partide cu Letonia disputate săptămîna trecută la Ploieşti, inclusiv cei trei jucători de la campioana României, CVM Tomis Constanţa: Sergiu Ilieş, Florin Voinea şi Radu Began.

România debutează la Balcaniada de volei pe plajă

Astăzi începe, la Varna (Bulgaria), o nouă ediţie a Campionatelor Balcanice de beach-volley. În competiţia masculină, ţara noastră aliniază două cupluri: Cristian Brînză - Alexandru Mitrănescu şi Cătălin Lelea - Marius Mascovits, acesta din urmă clasîndu-se la ediţia precedentă, din Albania, pe locul secund. În turneul feminin, România prezintă o singură pereche, Sorina Buz - Loredana Calinciuc, care este deţinătoarea titlului Balcanic. Antrenorul celor trei echipe ale României este Dan Mihai Jitaru, iar şeful delegaţiei române în Bulgaria este Serhan Cadîr, preşedintele Comisiei Naţionale de volei pe plajă.

Andrei Alexandru Neaţă a primit, ieri, 2.500 RON

La propunerea preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Daniel Constantinescu, încasările rezultate din vînzarea biletelor la meciul de handbal România - Suedia au fost direcţionate în scop caritabil. Astfel, cei 4.700 RON proveniţi din încasări au fost direcţionaţi astfel: 2.500 RON pentru Andrei Alexandru Neaţă, din satul Horia, şi 2.200 RON către Fundaţia Estuar. Andrei Alexandru Neaţă practică oina, este surdo-mut şi are nevoie de o intervenţie chirurgicală.

Mergea şi Tecău, în semifinale, la Alma Ata

Jucătorii români de tenis Florin Mergea şi Horia Tecău s-au calificat în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de la Alma Ata (Kazahstan), dotat cu premii în valoare totală de 35.000 de dolari. În sferturi, Mergea şi Tecău (fav. nr. 4) au dispus de perechea Alexandre Renard (Franţa) / Boris Paşanski (Serbia), cu 7-5, 6-3, şi vor juca în semifinale cu învingătorii din meciul Kamil Capkovic (Slovacia) / Ivan Dodig (Bosnia) - Rainer Eitzginer / Martin Fischer (Austria).

Anda Perianu a ratat prezenţa pe tabloul principal de la Wimbledon

Rămasă singura sportivă din ţara noastră calificată în ultimul tur al calificărilor de la Wimbledon, Anda Perianu a ratat accederea pe tabloul principal al turneului londonez. Perianu a cedat, cu 3-6, 1-6, în faţa Kristinei Brandi, din Puerto Rico. Tragerea la sorţi a tabloului principal va fi efectuată astăzi.

Primă generoasă pentru naţionala României de handbal feminin

Secretarul general al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Ioan Dobrescu, a declarat că acest for va premia cu 100.000 de lei naţionala de handbal feminin pentru calificarea la CM din Franţa, pentru că are mare încredere în potenţialul acesteia de a obţine rezultate bune la JO. “În această perioadă ne concentrăm pe programul POL ROMÂNIA, în care este inclusă şi naţionala de handbal feminin. La cererea federaţiei de profil, preşedintele COSR, Octavian Morariu, a decis să deblocheze această sumă de 100.000 de lei, pentru premierea handbalistelor şi corpului tehnic, care au reuşit să se califice la Campionatul Mondial din Franţa. Personal, consider că naţionala de handbal feminin are şanse mari de calificare la Jocurile Olimpice şi chiar la cîştigarea unei medalii la Beijing”, a afirmat Ioan Dobrescu. El a mai spus că suma de 100.000 de lei a fost deja virată către Federaţia Română de Handbal, care va face premierea jucătoarelor şi a membrilor corpului tehnic, în cîteva zile.