San Antonio Spurs a obţinut al patrulea titlu NBA

Marea favorită a finalei NBA - San Antonio Spurs - a confirmat aşteptările obţinînd o victorie clară cu 4-0 în faţa revelaţiei venite din Conferinţa Estică - Cleveland Cavaliers. Texanii s-au impus şi în meciul al patrulea, deşi au făcut-o mult mai greu: Cleveland Cavaliers - San Antonio Spurs 82-83. Toată lumea aştepta ca LeBron James (24p, 10 pase decisive) să strălucească şi să aducă victoria “de onoare” pentru Cavs. Dar cel care a ieşit la rampă a fost acelaşi Tony Parker (24p, 7 recuperări), francezul ducîndu-şi echipa spre o victorie meritată. De altfel, Parker a fost desemnat MVP-ul finalei, dominaţia europeană în NBA fiind acum deplină, după ce Dirk Nowitzki a obţinut titlul de MVP al sezonului regulat! Meciul al patrulea al finalei a fost decis spre finalul ultimului sfert cînd oaspeţii au stat aproape două minute (4:05-2:29) în terenul Cavs, fără ca gazdele să fie capabile să recupereze aruncările greşite ale texanilor! San Antonio Spurs a obţinut astfel al patrulea titlu NBA din istorie, primul fiind cîştigat în 1999.

Robert Horry a cîştigat al şaptelea titlu NBA

Robert Horry, baschetbalistul formaţiei San Antonio Spurs, a cîştigat al şaptelea titlu NBA din carieră, după victoria obţinută în faţa echipei Cleveland Cavaliers. Horry a cîştigat două titluri cu Houston (1994 şi 1995), trei cu Los Angeles Lakers (2000, 2001 şi 2002) şi două cu San Antonio (2005 şi 2007). El depăşeşte legende ale baschetului mondial precum Michael Jordan, Scottie Pippen sau Kareem Abdul-Jabbar, care au acumulat cîte şase titluri. “Voi pune aceste trofee într-o cutie. Peste cîţiva ani le voi arăta copiilor mei spunând: Tatăl vostru a făcut mici lucruri bune în NBA, în urmă cu cîţiva ani”, a explicat Horry. Recordul îi aparţine lui Bill Russell cu 11 titluri, în timp ce opt jucători - toţi de la Boston Celtics, echipă de neînvins în anii ‘50-’60, au cîştigat cel puţin şapte titluri.

Tenisman lovit în testicule de o minge servită cu 208 km/ h

Francezul Marc Gicquel, lovit la testicule, joi, la turneul de tenis de la Halle, de o minge servită cu 208 km/ h de germanul Benjamin Becker, a fost constrîns să abandoneze, vineri, în sferturile de finală, în faţa finlandezului Jarkko Nieminen. “Evident că sînt foarte dezamăgit. Nu m-am simţit bine toată noaptea de joi spre vineri şi chiar am fost bolnav. Sigur are legătură cu accidentarea mea de joi”, a spus Gicquel. După ce a fost lovit de mingea trimisă de Becker, Gicquel a primit îngrijiri timp de aproximativ zece minute, înainte de a relua partida şi de a-l învinge pe german în două seturi. “Cu Nieminen nu aveam destulă forţă şi după primul set ştiam că nu mai pot continua meciul”, a spus Gicquel, care a abandonat după primul set pierdut cu 4-6. Adversarul lui Nieminen în semifinale, cehul Tomas Berdych, nu a fost nevoit nici măcar să intre pe teren, rusul Mihail Iujnâi declarînd forfait din cauza durerilor la spate.

Mutu, cel mai bun jucător din Serie A în viziunea “Datasport”

Agenţia “Datasport” l-a desemnat pe Adrian Mutu cel mai bun jucător din Serie A în sezonul 2006-2007. Sursa citată a făcut o medie a notelor primite de fotbaliştii din Italia în ziarele “Gazzetta dello Sport”, “Corriere dello Sport”, “Tuttosport”, “Corriere della Sera”, “La Repubblica”, “La Stampa”, “Il Giornale” şi “Datasport”, iar internaţionalul român, care a avut 6,50, i-a devansat pe jucătorii formaţiei Internazionale Milano, Zlatan Ibrahimovici (6,48) şi Marco Materazzi (6.43). Mutu a reuşit în sezonul abia încheiat 16 goluri şi opt pase decisive în 33 de meciuri, reuşind să-şi depăşească performanţa din sezonul 2002-2003, 18 goluri şi trei pase decisive în 31 de partide, atunci cînd evolua la Parma. Clasamentele realizate de agenţia Datasport la încheierea sezonului 2006-2007- Clasament general: 1. Adrian Mutu (Fiorentina - 6,50); 2. Zlatan Ibrahimovici (Inter Milano - 6,48); 3. Marco Materazzi (Inter Milano - 6,43). Clasamentul portarilor: 1. Alberto Fontana (Palermo - 6,39); 2. Sebastien Frey (Fiorentina - 6,33); 3. Julio Cesar (Inter Milano - 6,31). Clasamentul fundaşilor: 1. Marco Materazzi (Inter Milano - 6,43); 2. Javier Zanetti (Inter Milano - 6,31); 3. Philippe Mexes (AS Roma - 6,18). Clasamentul mijlocaşilor: 1. Cristiano Doni (Atalanta Bergamo - 6,40); 2. Dejan Stankovici (Inter Milano - 6,39); 3. Eugenio Corini (Palermo - 6,37). Clasamentul atacanţilor: 1. Adrian Mutu (Fiorentina - 6,50); 2. Zlatan Ibrahimovici (Inter Milano - 6,48); 3. Francesco Totti (AS Roma - 6,41).

Tardelli va demisiona de la Juventus Torino

Marco Tardelli, în vîrstă de 52 de ani, fost jucător la Juventus şi fost campion mondial cu Italia în 1982, a declarat că va demisiona din Consiliul de Administraţie al clubului Juventus Torino. “Am venit cu speranţa de a putea face schimbări, dar am înţeles că nu este posibil”, a afirmat Tardelli, care şi-a explicat plecarea prin faptul că are păreri diferite în privinţa unor strategii faţă de ceilalţi membri ai Consiliului de Administraţie. Aflat în prezent în Olanda pentru a urmări Campionatul European de fotbal pentru tineret, Tardelli a menţionat că îşi va oficializa demisia la revenirea în Italia. Juventus Torino va evolua în Serie A din sezonul viitor, după un an petrecut în Serie B.

John Terry va petrece luna de miere pe un iaht al lui Abramovici

Fotbalistul echipei Chelsea, John Terry, care se căsătoreşte în acest week-end, va petrece luna de miere pe un iaht al patronului Roman Abramovici, în sudul Franţei, informează cotidianul “The Sun”. Terry, în vîrstă de 26 de ani, şi logodnica sa Toni Poole (24 de ani) au avut nunta programată vineri, la Blenheim Palace, în Oxfordshire. Cei doi au făcut ultimele cumpărături în vederea evenimentului în noul automobil al fotbalistului, un Ferrari în valoare de 120.000 de lire sterline. Printre invitaţii la nuntă se numără Frank Lampard şi partenera acestuia Elen Rives, precum şi Ashley şi Cheryl Cole. Organizarea evenimentului a costat un milion de lire sterline. Atmosfera a fost întreţinută de Lionel Richie. La nuntă era aşteptat şi patronul clubului Chelsea, Roman Abramovici. Tehnicianul Jose Mourinho a anunţat că nu poate participa la eveniment, deoarece se află în vacanţă cu familia. John Terry şi Toni Poole au doi copii, o fetiţă şi un băieţel gemeni născuţi vara trecută.

Bogota şi Quito ar putea primi acordul de a găzdui meciuri

Oraşele Bogota şi Quito ar putea fi autorizate, în cele din urmă, să găzduiască meciuri în preliminariile Cupei Mondiale din 2010, spre deosebire de La Paz şi Cuzco, a anunţat, la Asuncion, un membru al Confederaţiei Sud-americane de Fotbal (Conmebol). FIFA ar autoriza desfăşurarea de meciuri internaţionale la o altitudine de maxim 3.000 m şi nu de 2.500 m, aşa cum a decis iniţial, în luna mai. Această nouă decizie ar permite oraşelor Bogota (2.640 m - capitala Columbiei) şi Quito (2.800 m - capitala Ecuadorului) să găzduiască din nou meciuri internaţionale, dar nu şi capitalei Boliviei, La Paz, (3.577 m) şi oraşului peruan Cuzco (3.300 m), situate peste această limită.

Real Madrid oferă 75 de milioane pentru Kaka

Conform cotidianului italian Tuttosport, Real Madrid a transmis clubului AC Milan o ofertă în valoare de 75 de milioane de euro pentru a-şi asigura serviciile brazilianului Kaka. Pentru a-l convinge pe Kaka, spaniolii i-au pregătit acestuia un contract fabulos, în valoare de zece milioane de euro net pe an! Oferta Realului a fost refuzată fără alte comentarii de către Milan.

FIFA se implică în lupta pentru titlu în Spania

FIFA a decis ca selecţionata statului Mali, care dispută în acest week-end un meci decisiv pentru calificarea la Cupa Africii pe Naţiuni 2008, cu echipa din Sierra Leone, să fie lipsită de aportul vedetelor sale, Mahamadou Diarra şi Frederic Kanoute! Cei doi au fost lăsaţi la dispoziţia formaţiilor de club, Real Madrid şi, respectiv, FC Sevilla, pentru întîlnirile din ultima etapă a campionatului spaniol. Diarra s-a declarat “scîrbit” de această hotărîre, mai ales că jucătorii malieni implicaţi la finalul acestei săptămîni în semifinalele Cupei Algeriei nu beneficiază de acelaşi tratament! “Este scandalos ce a făcut FIFA. Este o lipsă de respect pentru fotbalul african şi pentru Africa în general”, a declarat Diarra, care ar putea fi sancţionat de FIFA dacă nu se va prezenta la meciul Real - Mallorca şi va juca pentru naţională!

Recoba vizează un transfer la Atletico Madrid

După mai multe sezoane petrecute la Internazionale Milano, Alvaro Recoba renunţă la tricoul nerazzurro şi pleacă la o echipă unde speră să poată juca mai mult. Internaţionalul uruguayan vrea să se transfere la Atletico Madrid, însă milanezii vor şi ei ceva în schimb. Este posibil ca Inter să obţină opţiuni de cumpărare pentru jucătorii Sergio Aguero şi Fernando Torres, în cazul în care Atletico va decide să se despartă de cele două vedete.