Au fost amînate Campionatele Naţionale de volei pe plajă rezervate seniorilor

Programate iniţial în perioada 12-17 iunie, pe arena amenajată pe plaja din faţa Hotelului “Flora” din Mamaia, Campionatele Naţionale de volei pe plajă rezervate senioarelor şi seniorilor au fost amînate cu o lună, urmînd să se desfăşoare în perioada 17-22 iulie. Acest lucru s-a datorat implicării sponsorului principal în alte activităţi. În altă ordine de idei, între Club Volei Municipal Tomis Constanţa şi CSS 1 Constanţa a fost semnat un protocol de colaborare, iar echipa care va purta titulatura CVM Tomis CSS 1 Constanţa va evolua în Divizia A2 de volei masculin. De asemenea, sîmbătă, 9 iunie, de la ora 11.00, la Sala “Tomis”, se va disputa întîlnirea amicală internaţională de volei rezervată veteranilor de la CVM Tomis şi formaţiei Asociaţiei Jucătorilor de volei din Istanbul.

Daniel Carpo, convocat în reprezentativa de rugby a României

Jucătorii Daniel Carpo (RCJ Farul Constanţa) şi Cătălin Nicolae (Dinamo Bucureşti) au fost convocaţi în lotul de rugby al României pentru meciul cu Italia, din IRB Nations Cup, în locul dinamovistului Cosmin Raţiu şi al stelistului Cătălin Dascălu, accidentaţi în meciul de marţi, cu Emerging Springboks. Raţiu, care a părăsit terenul şchiopătînd, în meciul pierdut de România cu scorul de 7-61 în faţa echipei sud-africane Emerging Springboks, a fost diagnosticat cu entorsă la genunchi. Raţiu a fost trimis acasă, avînd în vedere şi faptul că a suferit recent o operaţie la genunchi. Celălalt jucător accidentat serios, stelistul Dascălu, a suferit o “entorsă cu întindere de ligament colateral intern”. Daniel Carpo este debutant în prima reprezentativă. Cei doi rugbyşti nu sînt singurii care s-au resimţit după meciul cu echipa sud-africană. Iulian Dumitraş are o contuzie la unul dintre tendoanele gleznei, Cezar Popescu un hematom în zona muşchiului cvadriceps, iar Cătălin Fercu acuză o contuzie dorsală. Cei trei jucători pot fi însă recuperaţi pentru următoarele partide. România va juca în următoarele meciuri în IRB Nations Cup împotriva Italiei A, pe 10 iunie, de la ora 19.00, iar pe 16 iunie împotriva Namibiei, de la ora 17.00.

Perla Basarabi, campioană judeţeană la juniori

Cu o etapă înainte de încheierea campionatului Ligii a IV-a la fotbal, se cunosc cele trei echipe care vor termina pe podium, dar şi campioana judeţeană, ediţia 2006-2007. Este vorba despre echipa Perla Basarabi, care în 33 de etape, a reuşit 30 de victorii şi un egal, pierzînd numai două partide. Golaverajul spune totul despre valoarea campionilor: 203 goluri înscrise şi 36 primite! Iată cum se prezintă clasamentul campionatului de juniori, clasament comunicat de Asociaţia Judeţeană de Fotbal şi în care sînt incluse atît echipele din play-off, cît şi cele din play-out (în caz de egalitate la puncte, departajarea se face prin golaverajul general): 1. Basarabi 121p; 2. Cariocas 114p; 3. Callatis II 113p; 4. Medgidia 95p; 5. Poarta Albă 95p; 6. Agigea 87p; 8. Techirghiol 79p; 7. ITC 73p; 9. Năvodari 65p; 10. Hîrşova 63p; 11. Cernavodă 61p; 12. Albeşti 58p; 13. Kogălniceanu 52p; 15. Cumpăna 51p; 14. Băneasa 50p; 17. Topraisar 50p; 16. 23 August 48p; 19. Ostrov 48p; 18. Nisipari 43p; 20. Cogealac 43p; 21. Valu 37p; 22. Tuzla 36p; 23. Eforie 33p; 24. Cobadin 0p. (Precizare: în campionatul de juniori se acordă patru puncte la victorie).

Bagajele handbalistei Carmen Amariei au ajuns în Minnesota

Bagajele handbalistei Carmen Amariei, rătăcite în urmă cu şase zile pe aeroportul din Goteborg, atunci cînd naţionala României a sosit în Suedia pentru meciul tur din barajul la Campionatul Mondial, au ajuns în statul american Minnesota. “M-am uitat tîrziu pe eticheta pe care am primit-o în aeroport şi am remarcat cu stupoare că era scris numele Johnson, nicidecum numele meu. După ce am întrebat, am aflat că bagajele mele au ajuns în Minnessota. Nu ştiu ce o să fac, nu este problemă de echipamentul de joc, ci de toate lucrurile personale, plus două perechi de adidaşi şi hainele cu care am venit la naţională. Sper să ajungă bagajul înapoi pînă la finalul săptămînii”, a declarat Amariei. Echipa naţională a României se află la Rm. Vîlcea, unde se pregăteşte pentru manşa retur cu Suedia, programată sîmbătă de la ora 19.00. În tur, România a cîştigat, la Uddevalla, cu scorul de 25-16. Amariei, la fel ca şi celelalte componente ale echipei, a transmis succes echipei maculine, care întîlneşte tot naţionala Suediei, duminică, în meci tur pentru calificarea la Campionatul European. “Le dorim mult succes şi le ţinem pumnii. Meciul lor este mult mai greu decât al nostru”, a spus Amariei.

Premiu de 2000 de lei pentru cea mai bună performanţă de la Campionatele Internaţionale de atletism ale României

Cea mai bună performanţă de la Campionatele Internaţionale de Atletism ale României va fi recompensată de către Federaţia Română de Atletism (FRA) cu 2.000 de lei, premii în bani urmând a fi acordate şi sportivilor clasaţi pe podium. FRA va premia locurile 1-3, la toate probele din program, astfel: locul 1 - 300 lei, locul 2 - 200 lei, locul 3 - 100 lei, se arată într-un comunicat al forului atletic. Cele mai bune cinci performanţe la feminin şi cinci la masculin vor fi recompensate astfel: locul 1 - 1400 lei, locul 2 – 1.200 lei, locul 3 – 1.000 lei, locul 4 - 800 lei, locul 5 - 600 lei. Campionatele Internaţionale de Atletism ale României se vor desfăşura duminică, la Bucureşti. De asemenea, cu ocazia participării la Cupa Europei, Liga I (masculin şi feminin), programată să se desfăşoare la Milano, în perioada 23-24 iunie, FRA va premia sportivii şi antrenorii acestora după cum urmează: locul 1 - 500 euro, locul 2 - 300 euro, locul 3 - 150 euro.