RCJ Farul, meci bun şi punct bonus la Baia Mare

În play-off, meciurile bune ale Farului se leagă de Baia Mare. După ce au făcut egal la Constanţa, 12-12, tinerii rugbyşti constănţeni au evoluat cu mult curaj şi determinare, reuşind un scor strîns şi trecînd chiar foarte aproape de victorie. Rugby Club Judeţean Farul a pierdut cu 13-18, la pauză 10-18, în faţa lui Remin Baia Mare, chiar şi fără mai mulţi titulari accidentaţi şi doar 20 de jucători înscrişi pe foaia oficială. Punctele constănţenilor au fost înscrise de Daniel Bejan, eseu (pe o grămadă care i-a dat peste cap pe băimăreni), Ioan Nichita, lovitură de pedeapsă şi transformare, şi Marius Codea, lovitură de pedeapsă. ”Nu înţeleg cum am pierdut. Am jucat foarte bine, adoptînd o strategie de joc diferită, şi am reuşit să stăm departe de pachetul de înaintare advers, foarte puternic. În repriza secundă am avut oportunităţi pe care nu le-am fructificat. Băieţii au muncit mult şi îi felicit pentru efort”, a declarat australianul Paul James Nixon. RCJ Farul va termina campionatul sîmbătă, cînd la Constanţa vine campioana Steaua, echipă ce a cîştigat, ieri, derby-ul cu Dinamo, 23-21, cu un eseu transformat în ultima secundă.

Futsal Municipal a încheiat campionatul

Sîmbătă, la Bucureşti, a avut loc meciul decisiv pentru calificarea în semifinalele play-off-ului Ligii întîi la fotbal în sală, între Athletic Club Bucureşti şi Futsal Municipal Constanţa. Pe ansamblu, gazdele nu s-au dovedit mai valoroase decît constănţenii, dar au ştiut să profite la maximum de erorile jucătorilor antrenaţi de Dragoş Chipară. Marin a deschis scorul în min. 8, după ce arbitrii au trecut cu vederea o împingere a lui Micu, dar acesta din urmă a egalat în min. 15, după ce Cărăuleanu a şutat în bară. Peste cîteva secunde, Mimi Stoica a fructificat o acţiune personală, iar pînă la finalul reprizei au mai înscris Mihalache (min. 17) şi Răducanu (min. 20), care au sancţionat gafele lui Micu şi Stoianof. Constanţa a dominat repriza secundă, Micu (min. 33) şi Cărăuleanu (min. 35) au redus din handicap, dar Florea a ratat intrarea echipei sale în prelungiri, irosind şase ocazii singur cu portarul! Scor final: 4-3 pentru Athletic, care în semifinale va întîlni pe CIP Deva, iar ACS Odorheiu Secuiesc va înfrunta Energoconstrucţia Craiova.

Aurora Năvodari s-a îndepărtat de “zona minată”

Aurora Năvodari a cîştigat, sîmbătă, partida de pe teren propriu cu Callatis Mangalia, din etapa a 27-a a Ligii a III-a la fotbal, Seria a II-a. Formaţia antrenată de Vasile Mănăilă s-a impus cu 1-0, unicul gol fiind marcat de Onofrei în min. 62. Într-un alt joc disputat tot sîmbătă în Seria a II-a, AS Dodu Bucureşti a învins cu 1-0 pe Viitorul Însurăţei. Clasament: 1. Dinamo II 62p (+24 la adevăr); 2. Rocar 58p (+16); 3. Inter Gaz 54p (+15); 4. Slobozia 50p (+8); 5. Portul 45p (+3); 6. Dodu 44p (+2); 7. Ovidiu 43p (+4); 8. Farul II 40p (+1); 9. Callatis 40p (+1); 10. Însurăţei 37p (-2); 11. Călăraşi 36p (-3); 12. Steaua II 34p (-5); 13. Chitila 30p (-12); 14. Aurora 30p (-9); 15. Oil 22p (-20); 16. Brăila 19p (-23); 17. Ulmu 14p (-25); 18. Timişoara 14p (-28). (* - echipă penalizată cu un punct).

În Liga a IV-a la fotbal, meci întrerupt la Băneasa

Etapa a patra a campionatului play-off, desfăşurată în weekend-ul recent încheiat, a adus evenimente regretabile la Băneasa. Partida Gloria - CS Eforie s-a întrerupt în repriza secundă, la scorul de 1-1, după ce spectatorii locali au pătruns pe teren şi l-au agresat pe arbitrul Cornel Bărbulescu. Asociaţia Judeţeană de Fotbal va dezbate acest caz în cursul acestei săptămîni şi va decide măsurile pe care le va lua în acest caz. Lidera turneului play-off, CSM Medgidia, şi-a consolidat prima poziţie în urma unui succes clar în faţa formaţiei Aurora 23 August. În play-out, liderul Farul Tuzla a fost ţinut în şah pe teren propriu de penultima clasată, Voinţa Valu Traian. Rezultate PLAY-OFF, etapa a 4-a: Dunărea Ostrov - Callatis II Mangalia 6-3; CSM Medgidia - Aurora 23 August 4-1; Viitorul Nisipari - Steaua RTS Cogealac 2-1; Gloria Băneasa - CS Eforie, întrerupt în repriza a II-a la scorul de 1-1; Carsium Hîrşova - Sparta Techirghiol 3-1; Ştiinţa Poarta Albă - Victoria Cumpăna 0-0. Clasament play-off: 1. Medgidia 36p; 2. Eforie 29p; 3. Ostrov 29p; 4. 23 August 25p; 5. Băneasa 20p; 6. Callatis II 20p; 7. Poarta Albă 19p; 8. Cumpăna 15p; 9. Techirghiol 13p; 10. Hîrşova 13p; 11. Cogealac 9p; 12. Nisipari 9p. Rezultate PLAY-OUT, etapa a 4-a: Unirea Topraisar - ITC 1-2; Prima 02 Agigea - Perla Basarabi 1-0; Farul Tuzla - Voinţa Valu Traian 4-4, Cariocas - Viitorul Cobadin 1-3; Gloria Albeşti - General Concrete Cernavodă 3-0; Inter Năvodari - Aripile Mihail Kogălniceanu 1-0. Clasament play-out: 1. Tuzla 28p; 2. Albeşti 25p; 3. Agigea 25p; 4. Basarabi 23p; 5. Cernavodă 23p; 6. Kogălniceanu 22p; 7. ITC 21p; 8. Năvodari 19p; 9. Cariocas 17p; 10. Cobadin 17p; 11. Valu lui Traian 10p; 12. Topraisar 8p.