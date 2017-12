Aur… la cub pentru Eliza Samara în Bahrain

Succes complet pentru tenisul de masă constănţean în îndepărtatul Bahrain. Selecţionata de junioare a României, în componenţa exclusiv constănţeană Elizabeta Samara – Irina Hoza, a cucerit trei medalii de aur la Open-ul statului asiatic. Cele două s-au impus la echipe şi în proba de dublu mixt, iar Samara a izbutit să cîştige şi concursul de simplu, învingînd-o cu 4-0 pe sportive canadiană de origine chineză Zhanng Mo.

CS Tomis va fi arbitrată de greci în optimile Challenge Cup

După îndelungi negocieri, CS Tomis Constanţa a reuşit să obţină disputarea la Constanţa a ambelor meciuri cu TV Uster din optimile Challenge Cup. Schimbarea a fost oficializată ieri pe site-ul oficial al federaţiei europene de handbal. În aceste condiţii, meciul tur, în care elveţiencele sînt considerate gazed se va disputa pe 17 februarie, de la ora 17.00 în Sala Sporturilor, în timp ce returul va avea loc o zi mai tîrziu, de la ora 11.00. Ambele jocuri vor fi conduse de un cuplu de arbitri din Grecia, Konstantinos Katsikis şi Michalis Michailidis, în timp ce observator va fi turcul Mustafa Balak. Pe site-ul federaţiei europene, formaţia constănţeană este considerată mare favorită la cîştigarea trofeului, avînd în vedere parcursul de anul trecut, cînd a ajuns în finala competiţiei, cedînd în faţa Rulmentului Braşov. Totodată, Tomis este cotată cu şanse foarte mari în “dubla” cu elveţiencele, ţinînd cont de valoarea, dar şi de experienţa elevelor lui Dumitru Muşi.

Dublă victorie pentru Răzvan Florea la Campionatele Francofone Open ale Belgiei

După trei săptămîni de cantonament în Spania, la Sierra Nevada, Răzvan Florea a participat la sfîrşitul săptămînii trecute la primul concurs din acest an. Înotătorul constănţean a luat startul la Campionatele Francofone Open ale Belgiei, desfăşurate la Charleroi în probele de 100 şi 200 metri spate, obţinînd rezultate excelente. Elevul Ginei Handrea s-a impus surprinzător la 100 metri spate, chiar dacă nu este proba sa favorită, cu timpul de 56 de secunde şi 19 sutimi. Sportivul legitimat la CS Farul a repetat performanţa şi în proba de 200 metri spate, cu timpul de 1 minut, 59 de secunde şi 69 de sutimi. Constănţeanul a erevnit aseară în ţară, urmînd să se pregătească pentru cîteva zile în Bucureşti. Vineri, Florea va pleca în Suedia, unde va participa la un alt concurs.

Chivu a ajuns şi pe lista lui Juventus !

Echipa Juventus Torino, care ocupă primul loc în Serie B, este interesată de achiziţionarea fundaşului formaţiei AS Roma, Cristian Chivu, a anunţat ieri agenţia Calciomercato. Sursa citată notează că, pe lîngă internaţionalul român, conducătorii clubului torinez îi mai au în vedere pe Steven Gerrard (Liverpool), Per Mertesacker, Torsten Frings (ambii Werder Bremen), Christian Molinaro (AC Siena), Luca Toni (AC Fiorentina) şi Javier Saviola (FC Barcelona). Pe de altă parte, cotidianul Corriere dello Sport a anunţat că AS Roma va începe săptămîna viitoare negocierile pentru prelungirea contractelor lui Chivu, Mexes şi Mancini. Chivu, care se mai află în atenţia cluburilor Real Madrid, FC Barcelona, Chelsea şi Inter, a declarat în mai multe rînduri că doreşte să rămînă la AS Roma.

Comisia de Disciplină a sancţionat Steaua şi Universitatea Craiova

Steaua Bucureşti a fost sancţionată cu disputarea a trei partide la cel puţin 150 de kilometri distanţă de Bucureşti, ca urmare a incidentelor provocate de suporterii "roş-albaştrilor" la meciurile cu Poli Timişoara şi Universitatea Craiova, din turul Ligii I la fotbal. Decizia aparţine Comisiei de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal şi a fost luată ieri, la capătul unei şedinţe ce a durat mai mult de trei ore. În plus, gruparea din Bulevardul Ghencea a fost amendată cu suma de 50.000 de lei. Ca urmare a acestei decizii, Steaua va juca în afara Bucureştiului partidele cu UTA (etapa a 20-a, 25 februarie), cu FC Argeş (etapa a 23-a, 17 martie), dar şi derbiul cu Dinamo, programat în etapa a 25-a, pe 7 aprilie. La rîndul său, Universitatea Craiova a fost sancţionată cu disputarea a două partide la cel puţin 150 de kilometri distanţă şi amendată cu 30.000 de lei. Meciurile pe care oltenii vor trebui să le dispute pe un alt stadion sînt cele cu Rapid Bucureşti (etapa a 21-a) şi Gloria Bistriţa (etapa a 23-a).

Arbitri din Croaţia şi Danemarca la meciurile dintre Dinamo şi Benfica Lisabona

Partidele pe care Dinamo Bucureşti le va disputa în compania Benficăi Lisabona, în 16-imile Cupei UEFA, vor fi arbitrate de brigăzi din Croaţia şi Danemarca. Meciul tur, programat pe 14 februarie, la ora 22.00, la Lisabona, va fi condus la centru de croatul Ivan Bebek, ajutat la cele două linii de asistenţii Tomislav Petrovici şi Tomislav Setka. Forul european a delegat la partida retur, care se va disputa la Bucureşti, de la ora 20.45, o brigadă din Danemarca: Nicolai Vollquartz la centru, Torben Jensen şi Abilgaard Bo asistenţi.