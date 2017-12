Germania şi Polonia, primele semifinaliste la CM de handbal masculin

Aseară, în Germania, s-au disputat partidele din faza sferturilor de finală ale Campionatului Mondial de handbal masculin. În primele două meciuri, Germania - Spania 27-25 (15-12) şi Polonia - Rusia 28-27 (16-14), astfel că reprezentativele Germaniei şi Poloniei au obţinut biletele pentru penultimul act al competiţiei. Întîlnirile Croaţia - Franţa şi Islanda - Danemarca s-au disputat după închiderea ediţiei. În meciurile de clasament, din turneul locurilor 9-12, s-au înregistrat următoarele rezultate: Tunisia - Cehia 25-21 (13-13) şi Slovenia - Ungaria 33-34 (16-16).

Lleyton Hewitt va conduce echipa Australiei în primul tur al Cupei Davis

Fostul numărul 1 mondial Lleyton Hewitt va conduce echipa Australiei de Cupa Davis, a cărei componenţă a fost anunţată marţi de căpitanul John Fitzgerald, pentru partida cu Belgia din primul tur al Grupei Mondiale, programată în perioada 9-11 februarie la Liege. John Fitzgerald i-a selecţionat, de asemenea, pentru această întîlnire pe Chris Guccione, Peter Luczak şi Paul Hanley. “Eu continui să cred că Hewitt este cel mai bun jucător de Cupa Davis din ultimii şase ani”, a precizat John Fitzgerald în legătură cu campionul australian, care ocupă locul 17 în ierarhia mondială. În absenţa lui Wayne Arthurs, de obicei titular la dublu alături de Paul Hanley, accidentat la şold, Hewitt ar putea juca atât la simplu cât şi la dublu.

Venus Williams va juca pentru SUA în Fed Cup

Jucătoarea de tenis Venus Williams a fost convocată în echipa de Fed Cup a Statelor Unite ale Americii pentru întîlnirea, din sferturile de finală, cu reprezentativa Belgiei, care va avea loc în perioada 21-22 aprilie, la Delray Beach. Venus Williams, care a fost accidentată la încheietura mîinii drepte, a jucat ultimul meci în turul al treilea la Roland Garros, în 2006, anunţîndu-şi revenirea în circuitul WTA peste două săptămîni, la turneul de la Anvers. “Cu experienţa ei, Venus ne poate ajuta să păstrăm trofeul Fed Cup în SUA”, a declarat căpitanul echipei americane, fosta jucătoare Zina Garrison. Serena Williams, sora mai mică a lui Venus, a cîştigat în acest sezon Australian Open, după ce a învins-o, în finală, pe rusoaica Maria Şarapova.

Fabio Cannavaro, cel mai bun jucător în 2006

Fundaşul echipei Real Madrid, Fabio Cannavaro, a fost desemnat, de Asociaţia Fotbaliştilor Italieni (AIC), cel mai bun jucător din lume în anul 2006, a anunţat cotidianul “Gazzetta dello Sport”. Cannavaro, în vîrstă de 33 de ani, a primit trofeul de cel mai bun jucător în 2006 şi din partea FIFA, fiind recompensat şi cu “Balonul de Aur”. “La nivel personal am primit toate premiile importante, dar ceea ce contează este faptul că am cîştigat Cupa Mondială. Eu şi colegii mei din naţională am făcut lucruri imposibile şi am intrat în istorie, la fel ca formaţia din 1982”, a declarat Cannavaro. Căpitanul naţionalei Italiei a mai fost recompensat de AIC cu premii la categoriile “cel mai bun jucător italian” şi “cel mai bun fundaş”. Premiul pentru cel mai bun jucător străin din campionatul Italiei a fost acordat brazilianului Kaka (AC Milan) şi jucătorului din Honduras, David Suazo (Cagliari), iar cel mai bun tânăr fotbalist a fost desemnat Daniele De Rossi (AS Roma). Cel mai bun portar în 2006 a fost desemnat Gianluigi Buffon (Juventus Torino), în timp ce antrenorul anului a fost ales Luciano Spalletti (AS Roma). Titlul de cel mai bun arbitru i-a revenit lui Roberto Rosetti, iar atacantul echipei AC Fiorentina, Luca Toni, a fost premiat pentru faptul că a devenit golgeterul campionatului italian, în 2006.

Ancelotti recunoaşte că a greşit în cazul lui Thierry Henry

În cadrul unui interviu acordat postului de radio italian Radio Anch'io, Carlo Ancelotti, actualul antrenor al echipei italiene de fotbal AC Milan, a declarat că regretă că nu a vazut bine şi nu a înţeles unde trebuie folosit în atac francezul Thierry Henry, în timp ce ambii au fost angajaţi de Juventus Torino, atacantul pentru 6 luni extrem de discrete în 1999, după care a plecat, pentru a “exploda” ca valoare la Arsenal. “Unicul reproş pe care mi-l fac este că nu m-am gîndit nicio clipă ca Henry ar putea juca în postul de atacant central. Jucase întotdeauna lateral. Singurul antrenor care îl văzuse jucînd în axa atacului, la juniorii lui AS Monaco, era Wenger (care l-a transferat şi îl are şi acum la Arsenal), a spus Ancelotti, care a pregătit pe Juventus în perioada 1999-2001. Ancelotti îşi aminteşte că problemele cu Henry, venit în perioada de transferuri de iarnă de la Monaco, au început să devină foarte serioase cînd a refuzat să fie dat la schimb cu Marcio Amoroso, atunci golgeterul Seriei A, cu Udinese. Probleme pentru Juventus, dar situaţie benefică pentru Henry, care a fost lăsat să plece la Arsenal, unde este şi acum căpitanul echipei şi unul dintre cei mai buni fotbalişti din lume.

Massimo Maccarone vrea să plece de la Middlesbrough

Atacantul italian Massimo Maccarone vrea să părăsească echipa engleză de fotbal Middlesbrough pentru a se întoarce la clubul italian de Serie A Siena. “Mai avem de stabilit cîteva detalii, dar sperăm că Maccarone va putea ajunge la Siena. Aşteptăm pînă miercuri un document de la Boro, dacă nu vine, va trebui să ne întoarcem în Anglia”, a declarat Paolo Fabbri, agentul jucătorului. Eroul celor de la Middlesbrough în ediţia trecută a Cupei UEFA, cînd modesta formaţie engleză a ajuns în finala competiţiei, trecînd dramatic în semifinale de Steaua Bucureşti, Maccarone nu a fost mai deloc utilizat în actualul sezon de către antrenorul Gareth Southgate.

Blatter spune că organizarea CM din 2010 în Africa este o datorie

Preşedintele Federatiei Internaţionale de Fotbal, Joseph Blatter, a considerat organizarea Cupei Mondiale de fotbal din 2010 în Africa drept “o datorie pentru dreptate”, potrivit unui comunicat al FIFA. “Pentru FIFA şi pentru lumea întreagă, a organiza Cupa Mondială în Africa era şi este o datorie de dreptate faţă de fotbalul african”, a explicat Sepp Blatter, cu ocazia celei de-a VIII-a întîlniri la nivel înalt a Uniunii africane, care are loc la Addis Abeba, capitala Etiopiei.

Manchester United, aproape de un nou record

Miercuri, 31 ianuarie, liderul din Premiership, Manchester United, va juca pe propriul teren cu Watford. În cazul unei victorii Manchester va acumula 60 de puncte după primele 25 de meciuri, fapt ce ar reprezenta cea mai bună performanţă din istoria clubului după acest număr de etape.

Stadionul echipei AS Nancy s-ar putea numi “Michel Platini”

Stadionul echipei AS Nancy, “Marcel-Picot”, ar putea fi redenumit “Michel Platini”, după numele fostului mare internaţional francez, care ocupă în acest moment funcţia de preşedinte al UEFA, a anunţat site-ul oficial al clubului. Ideea a fost lansată de preşedintele clubului Nancy, Jacques Rousselot. Stadionul “Marcel-Picot” are o capacitate de 20.087 de locuri. Platini, în vîrstă de 51 de ani, a fost ales, vineri, în funcţia de preşedinte al UEFA. Fostul internaţional francez, care a cîştigat titlul european cu naţionala în 1984, şi-a început cariera la Nancy, echipă pentru care a jucat în perioda 1972-1979, înainte de a se transfera la formaţia AS Saint-Etienne.