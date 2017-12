CS Năvodari debutează în DN de rugby, ediţia 2015

Sâmbătă, cu începere de la ora 14.00, pe Stadionul „Flacăra” din Năvodari, este programat meciul dintre echipa locală CS și RC Stejarul Buzău, care contează pentru prima etapă din eșalonul al doilea al rugby-ului românesc, denumit Divizia Națională de seniori. Tot sâmbătă, dar de la ora 10.00, se mai dispută partidele Politehnica Unirea Iași - Olimpia-CSM București și Știința Petroșani - RCM Galați. Jocul CSUAV Arad - CSM Bucovina Suceava va avea loc duminică, de la ora 10.00, în timp ce RC Bârlad va sta în această primă etapă. Echipa antrenată de Cristian Husea și Cornel Suciu așteaptă cât mai mulți spectatori la acest prim joc pe cel mai mare stadion al orașului. Organizatorii au anunțat că publicul va fi delectat cu muzică de fanfară, dar vor fi și alte surprize. Intrarea spectatorilor va fi gratuită.

Duminică, Mamaia va găzdui Maratonul Nisipului

Duminică, pe plaja din stațiunea Mamaia, va avea loc Maratonul Nisipului, primul și singurul eveniment sportiv de acest gen din Europa care se organizează pe nisip. Circa 400 de atleți amatori și profesioniști și-au anunțat participarea, ei urmând să alerge în cele trei probe competitive: 42,195 km, 21 km și 10 km. Acestea vor începe la ora 10.00, iar startul se dă la sediul din Mamaia al Radio Constanța și Radio Vacanța. Evenimentul conține și cursa „Family Run”, de aproximativ 1 km (se aleargă pe faleza din stațiunea Mamaia, spre Hotel Parc), care se adresează părinților și copiilor și începe la ora 12.00. Cursa „Family Run” este necompetitivă și are menirea de a-i aduce pe copii și părinți mai aproape de sport, sub genericul „Mișcare în familie”. La jumătatea ei (500 m), cel mai tânăr membru din fiecare echipă va avea de rezolvat o probă de îndemânare, în cadrul a trei ateliere sportive, apoi se va relua alergarea către finiș. Valoarea totală a premiilor în bani este de 20.000 de lei, iar la fiecare dintre probele competitive se vor acorda medalii și premii în bani atât la clasa open, cât și pentru câte trei categorii de vârstă (sub 30 de ani, 30-44 de ani, peste 45 de ani), la masculin și la feminin. Cu începere de la ora 9.00 este programată festivitatea de deschidere. Evenimentul internațional, ajuns la a doua ediție, este organizat de Asociația Sportivă „SanaSport” împreună cu Radio România Constanța și Radio Vacanța, în parteneriat cu Primăria Constanța, Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral și Direcția Județeană de Sport și Tineret Constanța. Organizatorii au anunțat că toate încasările acestei curse vor fi direcționate către o organizație locală al cărei scop este sprijinirea copiilor cu deficiențe legate de autism.

Liga a II-a la fotbal

Programul meciurilor din etapa a 22-a a Ligii a II-a la fotbal, Seria 1 - sâmbătă, ora 11.00: FCM Dorohoi - CS Balotești, Gloria Buzău - Rapid CFR Suceava, FC Voluntari - SC Bacău, Academica Argeş - ACS Berceni. Partidele CF Brăila - Săgeata Năvodari și FC Farul Constanța - Unirea Slobozia nu se dispută. Clasament Seria 1: 1. FC Voluntari 50p, 2. Academica Argeş 43p, 3. Rapid CFR Suceava 40p, 4. Gloria Buzău 34p, 5. SC Bacău 30p, 6. CS Baloteşti 26p (golaveraj: 29-30), 7. CF Brăila 26p (26-28), 8. FCM Dorohoi 22p, 9. FC FARUL CONSTANȚA 19p (25-40), 10. ACS Berceni 19p (28-44), 11. Unirea Slobozia 13p (echipă retrasă din campionat), 12. Săgeata Năvodari -22p (formație penalizată cu 46 de puncte din cauza restanțelor financiare și exclusă din campionat).

Înscrieri la ACSSF Farul 2010

Asociaţia Club Sportiv Şcoala de Fotbal (ACSSF) Farul 2010 Constanţa face înscrieri pentru grupele de copii născuți în anii 2008 și 2009. Înscrierile au loc la sediul clubului, aflat în incinta Stadionului „Farul”, de luni până vineri, între orele 9.00 și 15.00. Persoană de contact: Constantin Bodnar (manager sportiv), telefon 0723.383.049.

Liga Old-Boys Constanța la fotbal

Comisia de Organizare a Ligii Old-Boys Constanţa la fotbal invită reprezentanții echipelor care vor să concureze la ediția din 2015 a competiției să participe la ședința programată marți, 7 aprilie, de la ora 18.00, la Sala Sporturilor din Constanța. În cadrul ședinței se va discuta și modul de disputare a restanțelor ediției din 2014, pentru a putea fi întocmit clasamentul final al campionatului.

Boxerul Jo Jo Dan va lupta sâmbătă pentru titlul mondial

Pugilistul Ionuţ Ion, alias Jo Jo Dan, a promis într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook că va face tot ce este posibil pentru a-l învinge pe englezul Kell Brook şi a câştiga titlul mondial IBF la categoria semimijlocie. Românul, al cărui palmares include 34 de victorii (18 prin KO) și două înfrângeri, va boxa sâmbătă seară, de la ora 22.00 (în direct la Dolce Sport 1), la „Motorpoint Arena” din Sheffield, cu Kell Brook (33-0, 22 KO), într-o partidă în care pugilistul britanic îşi va pune în joc centura IBF la categoria semimijlocie. Originar din Sheffield, Brook (28 de ani) a câştigat titlul IBF în august 2014, după ce l-a învins la puncte pe americanul Shawn Porter. Jo Jo Dan l-a învins în decembrie 2014, la puncte, pe canadianul Kevin Bizier, într-un meci disputat pe parcursul a 12 runde, la Quebec. Cu această victorie, Jo Jo Dan a devenit primul pretendent la categoria semimijlocie IBF. Jo Jo Dan, a trecut, vineri, cântarul oficial înaintea meciului de sâmbătă. „Gata, am trecut şi cântarul. Avem meci mâine!”, a scris Jo Jo Dan pe Facebook. Jo Jo Dan a cântărit 66,40 kg, iar Brook, 66,18 kg.

Luptătoarea Alina Vuc a devenit vicecampioană europeană sub 23 de ani

Alina Vuc a pierdut joi seară cu 8-4 meciul cu Nadejda Fedorova (Rusia) din finala categoriei 48 kg de la Campionatele Europene de lupte sub 23 de ani, care se desfăşoară în Polonia, la Walbrzych. În vârstă de 21 de ani, Vuc este vicecampioană mondială de junioare în 2013, la Sofia (Bulgaria). De asemenea, ea a mai cucerit patru medalii europene şi mondiale la juniori.

Final Four-ul Ligii Campionilor la volei masculin

În voleiul european de club, sfârşitul acestei săptămâni este rezervat celor mai valoroase patru echipe masculine din Liga Campionilor, care s-au reunit la „Max Schmeling Halle” din Berlin pentru a evolua în Final Four-ul competiției. Cele două semifinale de sâmbătă sunt Zenit Kazan - Berlin Recycling Volleys (ora 18.00) și Asseco Resovia Rzeszow - PGE Skra Belchatow (ora 21.00), iar finalele vor avea loc duminică, de la orele 14.00 și 16.45. Meciurile de sâmbătă pot fi urmărite live doar pe internet, pe laola.tv, postul care deţine drepturile TV pentru România urmând să transmită înregistrarea lor în cursul zilei de duminică, de la orele 10.00 și 12.00, la Digi Sport 3. Cele două finale de duminică vor fi difuzate în direct, de Digi Sport 2.

Bulgaria nu va participa la CE de haltere

Bulgaria a renunţat să participe la Campionatul European de Haltere, competiţie ce va avea loc în perioada 9-18 aprilie, la Tbilisi, ca urmare a depistării pozitive a 11 sportivi din lotul bulgar. „Sportivii bulgari nu vor participa la nicio competiţie internaţională până la clarificarea situaţiei”, a precizat Federaţia Bulgară de Haltere. Săptămâna trecută, forul din Bulgaria a anunţat că 11 componenţi ai loturilor masculin şi feminin au fost depistaţi pozitiv cu stanozolol, în timp ce se pregăteau pentru Campionatul European. Practic, aproape toată echipa masculină a Bulgariei a fost depistată pozitiv, cu excepţia lui Aleksandr Dimitrov, care nu a fost supus controlului în urmă cu trei săptămâni deoarece participa la o competiţie în Germania. Sportivii depistaţi pozitiv sunt următorii: Asen Muradov, Ferdi Nazif (categoria 56 kg); Vladimir Urumov, Stoyan Enev, Ivaylo Filev (62 kg); Deyan Mincev (69 kg); Demir Demirev (77 kg); Ivan Markov (85 kg); Nadejda Mey (48 kg); Maya Ivanova (53 kg); Milka Maneva (63 kg).

Dean Smith le-a lăsat prin testament câte 200 de dolari baschetbaliştilor pe care i-a pregătit

Legendarul antrenor al echipei universităţii North Carolina, Dean Smith, care a fost mentorul lui Michael Jordan, le-a lăsat prin testament jucătorilor pe care i-a pregătit - aproximativ 180 de persoane - câte 200 de dolari. Dean Smith a încetat din viaţă la data de 7 februarie, la vârsta de 83 de ani. Smith a dorit ca, după moartea sa, foştii săi elevi din echipa universităţii North Carolina să poată beneficia de o cină pe cheltuiala sa. Dublu campion NCAA (1982, 1993), Smith a antrenat timp de 36 de ani echipa North Carolina (1961-1997), cu care a ajuns de 11 ori în Final Four. Dean Smith a deţinut o perioadă îndelungată recordul de victorii în NCAA (879), înainte de a fi depăşit de Bobby Knight, Jim Boeheim, iar apoi de Mike Krzyzewski. Campion olimpic cu SUA în 1976, la Montreal, Smith a antrenat de-a lungul timpului peste 50 de jucători care au ajuns în NBA. Michael Jordan spunea despre Smith că a fost mentorul său şi al doilea tată.

Papadakis şi Cizeron, campioni mondiali la patinaj artistic, în proba de dans

Patinatorii francezi Gabriella Papadakis şi Guillaume Cizeron au câştigat, vineri, la Shanghai, pentru prima dată în carieră, titlul mondial în proba de dans pe gheaţă, informează „L'Equipe“. Papadakis şi Cizeron, care se aflau pe locul 4 după programul scurt, au obţinut în total 184,28 puncte. Pe poziţia a doua s-au clasat americanii Madison Chock şi Evan Bates (181,34), iar medaliile de bronz au fost câştigate de canadienii Katilyn Weaver şi Andrew Poje (179,42).