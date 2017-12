Selecţionerul Iordănescu, în ajutorul suporterilor echipei naţionale

Selecţionerul echipei naţionale a României, Anghel Iordănescu, apare în noul spot publicitar al sponsorului Federaţiei Române de Fotbal (FRF), Bergenbier, lansat de producătorul de bere după semnarea parteneriatului cu forul de la Casa Fotbalului din București. În clipul intitulat „#reîncepe”, postat pe canalul YouTube al producătorului de bere, un grup de prieteni pleacă într-o călătorie cu un autoturism, dar rămân în pană, ei fiind preluaţi de către autocarul echipei naţionale, la invitaţia selecţionerului Anghel Iordănescu. FRF a anunţat, la sfârşitul lunii ianuarie, la Poiana Braşov, încheierea unui parteneriat cu Bergenbier, care se desfăşoară sub deviza „Prietenii vechi nu se uită niciodată!” Conform unor surse din cadrul FRF, contractul cu producătorul de bere are o valoare de 400.000 de euro pe an şi se va întinde până la sfârşitul lui 2018. Bergenbier a mai fost, între 1998 şi 2008, partenerul FRF, perioadă în care a sponsorizat echipa naţională.

Neto este mai bun decât Tătăruşanu

Fostul portar al echipei AS Roma, Giovanni Cervone, a declarat, ieri, că Norberto Neto este mai bun decât Ciprian Tătăruşanu, iar clubul AC Fiorentina ar fi trebuit să-i prelungească contractul brazilianului, informează violanews.com. „Neto este mai bun decât Tătăruşanu. Nu înţeleg cum Juventus nu l-a achiziţionat până acum. Nu cred că Neto este vinovat în conflictul cu Fiorentina, clubul ar fi trebuit să facă un efort financiar şi să-i prelungescă contractul”, a spus Cervone. Ciprian Tătăruşanu a devenit titularul postului de portar la AC Fiorentina, după ce brazilianul Norberto Neto a refuzat, la începutul anului, să-şi prelungească contractul scadent la finalul acestui sezon. Internaţionalul român s-a accidentat în urmă cu două săptămâni, iar Neto a revenit în poarta Fiorentinei.

„Sports Illustrated“ susţine că portughezul Cristiano Ronaldo va evolua din 2018 în Major League Soccer

Revista americană „Sports Illustrated“ susţine că fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo va evolua, din 2018, în campionatul profesionist nord-american, Major League Soccer, informează marca.com. Cristiano Ronaldo mai are contract cu Real Madrid până în vara anului 2018, când va avea 33 de ani. Printre oraşele în care ar putea evolua Ronaldo s-ar afla New York şi Los Angeles. În New York se află echipele Red Bulls, City şi Cosmos, unde evoluează spaniolul Raul, iar în Los Angeles, cea mai plauzibilă variantă ar fi Galaxy, unde a jucat David Beckham, iar din vară va fi legitimat Steven Gerrard. Tot în Los Angeles, din 2017 ar putea fi lansat un nou club, care va fi deţinut de legenda baschetului american Magic Johnson. O a treia variantă ar fi reprezentată de oraşul Miami, unde David Beckham ar putea deţine o echipă.

FIFA a ales șase orașe pentru turneul olimpic din 2016

FIFA a ales șase orașe braziliene care să găzduiască meciurile turneelor de fotbal, feminin și masculin, de la Jocurile Olimpice din 2016, de la Rio de Janeiro, între care se află și Manaus, capitala statului Amazon, deși inițial această propunere a fost criticată din cauza distanței prea mari față de Rio. Cele 58 de meciuri ale turneelor olimpice se vor derula în perioada 3-20 august, pe stadionul „Maracana” și stadionul olimpic din Rio de Janeiro, „Mineirao” din Belo Horizonte, „Corinthians” din Sao Paulo, „Mane Garrincha” din Brasilia, „Fonte Nova” din Salvador și „Amazonia Arena” din Manaus. În februarie, când Brazilia a făcut cele șase propuneri, FIFA a opinat că Manaus nu este locația adecvată pentru un asemenea eveniment. Cu excepția stadionului olimpic din Rio de Janeiro, celelalte arene au găzduit și meciuri de la CM de fotbal din 2014.

Simeone îşi va prelungi contractul cu Atletico Madrid

Tehnicianul echipei Atletico Madrid, Diego Simeone, va semna, zilele următoare, un nou contract cu gruparea madrilenă, care s-a calificat, marţi seară, în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, a anunţat sora antrenorului, Natalia, care este şi agentul argentinianului, informează „L'Equipe”. Potrivit jurnalului francez, Simeone va semna un contract valabil până în iunie 2020. „Vor fi veşti foarte bune, zilele următoare. Dacă fanii echipei Atletico sunt mulţumiţi acum, vor fi şi mai mulţumiţi atunci”, a declarat Natalia Simeone marţi seară, conform cotidianului „Marca”. Echipa spaniolă Atletico Madrid s-a calificat în sferturile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, după ce a eliminat formaţia germană Bayer Leverkusen, în optimile de finală ale competiţiei.

Preşedintele FC Parma a fost reţinut

Preşedintele clubului Parma, Giampietro Manenti, a fost reţinut, miercuri dimineaţă, împreună cu alte 22 de persoane bănuite de justiţia italiană de asociere în grup infracţional, informează ediţia online a cotidianului „L'Equipe“. Ei mai sunt bănuiţi de fraudă informatică, deturnare de fonduri publice, spălare de bani cu circumstanţe agravante şi de metode mafiote. Manenti este administrator delegat al Mapi Group, societate de servicii cu sediul în Slovenia, având legături cu compania rusă Gazprom. El preluase preşedinţia grupării Parma în luna februarie, promiţând că va acoperi datoriile clubului, evaluate de presa italiană la suma de 100 de milioane de euro. Fotbal Club Parma, care ocupă ultimul loc în Serie A, ar putea intra, azi, în faliment.

Toni este golgheter şi la 38 de ani

La o vârstă la care alţi fotbaliști s-au retras demult, atacantul Luca Toni se află în topul marcatorilor din Serie A. La aproape 38 de ani, Toni este omul de gol al echipei Hellas Verona, pentru care a punctat de 13 ori în această ediţie de campionat. Ultimele două reuşite le-a bifat în weekend, contra lui Napoli (2-0). Doar Icardi (Internazionale Milano) şi Tevez (Juventus Tortino) au marcat mai multe goluri (15) decât fostul campion mondial din 2006, în timp ce Gonzalo Higuain (Napoli) și Jeremy Menez (AC Milan) au tot 13 reușite. În sezonul trecut, Toni a marcat 20 de goluri pentru veronezi, care-l plătesc cu un salariu anual de 400.000 de euro, plus bonusuri de eficacitate. După 27 de etape, Verona, formaţie antrenată încă din anul 2010 de Andrea Mandorlini, fostul tehnician al echipei CFR Cluj, ocupă un loc lipsit de griji (14).

Alain Giresse, noul selecţioner al naţionalei din Mali

Tehnicianul francez Alain Giresse va fi numit în funcţia de selecţioner al naţionalei din Mali, reprezentativă pe care a mai condus-o în perioada 2010-2012, a anunţat cotidianul francez „L'Equipe”. În vârstă de 62 de ani, Giresse va fi prezent azi la Bamako, pentru a semna contractul cu Federaţia de Fotbal din Mali. Alain Giresse nu şi-a prelungit contractul de selecţioner al formaţiei Senegalului, după ce a ratat calificarea în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni din acest an.

Real Madrid va transfera un portar de la River Plate

Din vară, Real Madrid va avea în lot un portar argentinian de la River Plate. Pentru început, Augusto Batalla va fi transferat sub formă de împrumut pe un an, iar în cazul în care madrilenii vor fi mulţumiţi de el, îl vor putea transfera definitiv în schimbul a trei milioane de euro. Batalla va împlini 19 ani luna viitoare şi este portarul naţionalei de tineret a Argentinei. În acest moment, portarii din lotul lui Real sunt Iker Casillas (34 ani), Keylor Navas (28 ani) şi Fernando Pacheco (23 ani).

Olympique Nîmes, retrogradată în liga a treia ca urmare a implicării în afacerea meciurilor trucate

Clubul Olympique Nîmes va fi retrogradat din liga a doua franceză în liga a treia la finalul actualului sezon, ca urmare a implicării în afacerea presupuselor meciuri trucate, a anunţat Comisia de Disciplină a Ligii Franceze. Oficialii grupării din Nîmes au anunţat că vor face recurs la această decizie. Fostul acţionar al clubului din Nîmes, Serge Kasparian, a primit o suspendare a licenţei de 10 ani, în timp ce fostul preşedinte Jean-Marc Conrad a primit o suspendare de şapte ani din toate funcţiile. Un apropiat al lui Kasparian, Franck Toutoundjian, a fost suspendat doi ani din toate funcţiile, Michel Moulin (apropiat al lui Conrad) a primit o suspendare a licenţei de 10 ani, iar Walid Regragui a primit o suspendare a licenţei de un an şi jumătate. Directorul comercial, de securitate şi de comunicare al clubului Caen, Kaddour Mokeddel, a fost suspendat din toate funcţiile pentru două luni. Oficialii clubului Olympique Nîmes sunt bănuiţi că au aranjat mai multe meciuri din sezonul trecut al Ligue 2, pentru a evita retrogradarea echipei în al treilea eşalon. Anchetatorii vizează meciurile Dijon - Nîmes (25 aprilie), Angers - Nîmes (6 mai) şi Nîmes - Caen (13 mai). „Crocodilii” s-au menţinut în Ligue 2 după ce au terminat pe locul 15 în clasament, la patru puncte de prima echipă care a retrogradat, Chateauroux, locul 18.

Luton Town îşi va redenumi stadionul pentru a sprijini lupta împotriva cancerului

Gruparea de liga a patra engleză Luton Town FC îşi va redenumi pentru un meci Stadionul „Kenilworth Road” în „Prostate Cancer UK,” pentru a atrage atenţia asupra acestei maladii, informează BBC. „Kenilworth Road” va fi primul stadion din Anglia care va fi redenumit pentru a susţine o acţiune caritabilă. Stadionul are o capacitate de 10.000 de locuri, echivalentă cu numărul bărbaţilor care mor în fiecare an în Marea Britanie din cauza bolii. Meciul la care stadionul, construit în 1905, va fi redenumit va avea loc la 24 martie, împotriva echipei Wycombe Wanderers. „Când ne-am gândit prima oară la această idee am avut reacţii mixte, pentru că este de înţeles având în vedere istoria terenului şi afecţiunea pe care o au fanii pentru „Kenilworth Road“. Am fost siguri că, atunci când va apărea ştirea de susţinere a cancerului de prostată din Marea Britanie, suporterii vor înţelege schimbarea”, a declarat directorul executiv al clubului, Gary Sweet. Directorul fundaţiei Prostate Cancer UK, Mark Bishop, a afirmat că cei 300.000 de bolnavi din Marea Britanie le sunt recunoscători conducătorilor clubului. „Puterea sportului, în acest caz a fotbalului, ne-a ajutat să ducem mesajul nostru la familii, bărbaţi şi prietenii lor. Le mulţumim jucătorilor, conducerii şi suporterilor din partea celor 300.000 de oameni care trăiesc cu această boală”, a completat Bishop.