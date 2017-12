UEFA Champions League

Rezultatele înregistrate marţi seară, în manşa tur din optimile de finală ale UEFA Champions League: Manchester City - FC Barcelona 1-2 (Kun Agüero 69 / Luis Suárez 16, 30) și Juventus Torino - Borussia Dortmund 2-1 (Carlos Tévez 13, Morata 43 / Reus 18). Meciurile retur se vor disputa la 18 martie. La Manchester, Messi a ratat o lovitură de la 11 metri în minutul 90, iar gazdele au jucat în inferioritate numerică din minutul 74, după eliminarea lui Clichy. Antrenorul Manuel Pellegrini a declarat că penalty-ul ratat de Messi oferă şanse echipei sale, Manchester City, să întoarcă rezultatul din partida tur.

Cursuri pentru formarea arbitrilor de fotbal

Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa şi Comisia Judeţeană de Arbitri organizează cursuri gratuite pentru formarea arbitrilor de fotbal. Cursurile vor începe la data de 5 martie și vor avea loc în fiecare joi, de la ora 19.00, în sala mică a Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța. Cei interesați, care trebuie să aibă vârsta minimă de 14 ani, încă se mai pot înscrie, la sediul AJF Constanța din strada Ion Bănescu nr. 2. Persoană de contact: Dumitru Momescu (0732.655.983).

Cristina Neagu, locul secund în topul IHF pentru jucătoarea anului 2014

Handbalista Cristina Neagu, componentă a naţionalei României şi a echipei Buducnost Podgorica, a ocupat locul al doilea, cu 25,8 la sută din voturi, în topul federaţiei internaţionale (IHF) pentru titlul de jucătoarea anului 2014 în lume, distincţie câştigată de brazilianca Eduarda Amorim. Amorim a obţinut 35,2 la sută din voturi, în timp ce a treia a fost Heidi Loke (Norvegia), cu 16,8 la sută. La masculin, titlul a revenit francezului Nikola Karabatic, cu 33,7 la sută din voturi, urmat de danezul Mikkel Hansen, cu 21 la sută din voturi, iar pe trei a fost un alt francez Thierry Omeyer, cu 19,5 la sută din voturi. În 2014, Neagu a încheiat pe locul secund în clasamentul golgheterilor la CE din luna decembrie, în pofida faptului că România a fost pe locul 9, iar în actuala stagiune a Ligii Campionilor este, în prezent, liderul topului marcatoarelor, cu 59 de goluri. Cristina Neagu a mai cucerit titlul de jucătoarea anului în 2010, cu 25 la sută din voturile exprimate la acea vreme.

LN de handbal feminin

Ieri s-a disputat prima partidă din etapa a 21-a a Ligii Naționale de handbal feminin, HCM Baia Mare învingând, pe teren propriu, cu scorul de 31-21 (16-10), pe HCM Rm. Vâlcea. Celelalte meciuri ale rundei vor avea loc după următorul program - vineri: Corona Brașov - CSM București (ora 20.00); sâmbătă: SCM Craiova - U. Cluj (ora 12.00), HCM Roman - Mureșul Tg. Mureș (ora 16.00); duminică: CSU NEPTUN CONSTANȚA - Dunărea Brăila (ora 12.00), CSM Ploiești - Unirea Slobozia (ora 12.00), Cetate Deva - HC Zalău (ora 20.00). Clasament: 1. HCM Baia Mare 60p, 2. CSM București 53p, 3. Corona Brașov 48p, 4. SCM Craiova 39p, 5. HCM Roman 35p, 6. Dunărea Brăila 33p, 7. HC Zalău 31p, 8. CSM Ploiești 24p, 9. HCM Rm. Vâlcea 23p, 10. Cetate Deva 18p (golaveraj: 511-577), 11. Unirea Slobozia 18p (493-559), 12. U. Cluj 17p, 13. CSU NEPTUN CONSTANȚA 16p, 14. Mureșul Tg. Mureș 0p.

Adversar din Ucraina pentru HC Odorhei în Cupa Challenge

Echipa de handbal masculin HC Odorhei, antrenată de Vlad Caba, va întâlni formaţia ucraineană ZTR Zaporoje, în sferturile de finală ale Challenge Cup, conform tragerii la sorţi de ieri, de la Viena. În faza sferturilor de finală ale Challenge Cup se vor disputa următoarele partide: ZTR Zaporoje - HC Odorhei, Stord Handball (Norvegia) - Ramat Hasharon (Israel), Kasipalloseura (Finlanda) - Liberty Seguros (Portugalia) şi KS Azoty-Pulawy (Polonia) - SL Benfica (Portugalia). HC Odorhei va juca prima manşă în deplasare, la 14 sau 15 martie, iar returul este programat pe teren propriu, o săptămână mai târziu.

DA1 la volei feminin

Divizia A1 la volei feminin a programat, aseară, partidele din cadrul etapei a 19-a, încheiate cu următoarele rezultate: Dinamo Bucureşti - CSM Satu Mare 3:0 (25:13, 25:14, 25:13), Unic Piatra Neamţ - Penicilina Iaşi 3:0 (25:18, 25:11, 25:13), U. Cluj - CS Volei Alba-Blaj 0:3 (10:25, 16:25, 17:25), CSM Târgovişte - Ştiinţa Bacău 0:3 (21:25, 14:25, 26:28), CSU Medicina CSŞ Tg. Mureş - SCM U. Craiova 3:1 (25:18, 25:13, 16:25, 25:21) și CSM Bucureşti - CSM Lugoj 3:0 (25:20, 25:23, 25:21).

Dulgheru a abandonat în meciul cu Wozniacki

Jucătoarea de tenis Alexandra Dulgheru, locul 94 WTA, a abandonat, ieri, la scorul de 1-6, 0-3, în meciul cu sportiva daneză Caroline Wozniacki, locul 5 WTA şi cap de serie numărul 3, din turul al doilea al turneului de categorie Premier de la Doha, dotat cu premii în valoare totală de 731.000 de dolari. Dulgheru, venită din calificări, a solicitat intervenţia medicului la pauza dintre primul și al doilea set, însă nu a reuşit să-şi revină şi a decis să abandoneze după 43 de minute. Pentru prezenţa în turul secund la Doha, Dulgheru va primi un cec de 10.240 de dolari şi 55 de puncte WTA.

Elena Bogdan, în premieră în turul secund al unui turneu WTA

Tenismena Elena Bogdan, locul 527 WTA, venită din calificări, a învins-o, cu scorul de 6-3, 7-6 (7/3), pe americanca Lauren Davis, locul 55 WTA, şi s-a calificat, în premieră, în turul secund al unui turneu WTA, la Acapulco (Mexic), competiţie dotată cu premii în valoare totală de 250.000 de dolari. Pentru un loc în sferturi, românca va juca împotriva Magdalenei Rybarikova (Slovacia), locul 50 WTA, care a dispus, cu scorul de 6-3, 6-4, de croata Alja Tomljanovic, locul 47 WTA şi cap de serie nr. 10. Pentru calificarea în turul secund, Elena Bogdan va primi un premiu de 3.310 dolari şi 48 de puncte WTA. Tenismena în vârstă de 22 de ani s-a calificat pentru prima dată în carieră pe tabloul principal de simplu al unui turneu WTA la ediţia 2013 a competiţiei de la Bad Gastein (Austria). Cea mai bună clasare din carieră a fost pe locul 151 WTA, pe care l-a ocupat în iulie 2011. La turneul de la Acapulco, principala favorită este rusoaica Maria Şarapova, locul 2 WTA, românca având șansa de a juca împotriva rusoaicei dacă va ajunge în sferturi.

Energia Tg. Jiu - Le Mans Basket, în sferturile de finală ale FIBA Eurochallenge

Echipa de baschet masculin Energia Tg. Jiu, calificată în premieră în sferturile de finală ale FIBA Eurochallenge, va întâlni în această fază a competiţiei formaţia franceză Le Mans Sarthe Basket, în sistemul „cel mai bun din trei meciuri”. Conform regulamentului, echipa clasată pe primul loc în Grupa I din optimi, adică Energia Tg. Jiu, va întâlni formaţia de pe locul secund din Grupa J, meciurile fiind programate la 10, 12 şi 17 martie, cu primul şi al treilea pe terenul echipei româneşti. Celelalte dispute din sferturi de finală sunt JSF Nanterre - Enel Basket, Fraport Skyliners - Enisey Krasnoiark şi Tranzonspor - Avtodor Saratov. Câştigătoarele se vor califica pentru turneul Final Four, programat în perioada 24-26 aprilie. România a mai fost reprezentată în această stagiune în faza grupelor FIBA Eurochallenge şi de echipele CSM Oradea şi Universitatea Banca Transilvania Cluj, care nu au reuşit calificarea în optimi. FIBA Eurochallenge este a treia competiţie valorică a continentului, după Euroligă şi Eurocup.

Raliul Brașovului va avea nouă probe speciale

Raliul Brașovului, cel mai vechi raliu din țară, care se va desfășura în perioada 26-28 martie, va avea nouă probe speciale care încep și se termină cu una dintre cele mai celebre secțiuni de drum ale raliurilor autohtone, legendara Poiana Brașov. Drumul dintre Brașov și stațiunea turistică va reprezenta debutul raliului, dar va găzdui și bătălia de final de raliu, când va fi folosită o configurație de 20 de km, cea mai lungă din ultimii ani, cu startul la Rîșnov și sosirea la Brașov, în zona Livada Poștei. Proba inaugurală, care măsoară puțin peste 10 km, îl va omagia pe Ludovic Balint, unul dintre cei mai valoroși piloți pe care i-a dat Brașovul, dispărut în urmă cu 20 de ani într-un accident rutier. Urcarea spre Poiana Brașov va primi numele campionului brașovean, iar un premiu special va fi oferit de organizatori echipajului care pune „accelerația la planșeu”, în stilul regretatului pilot, încă de la începutul întrecerii și reușește cel mai bun rezultat. Din programul raliului nu lipsesc celelalte probe speciale clasice, respectiv Babarunca, Pîrîul Rece sau Rîșnov, configurația fiind una foarte compactă, mai ales având în vedere lungimea întrecerii, încadrată în Campionatul Național de Raliuri cu un coeficient de 1,2, grație punctajului bun obținut în urmă cu un an. Lungimea traseului pentru probele speciale este de 139,09 km, iar cea totală e de 397,45 km.

Copilotul de raliuri Adrian Berghea a încetat din viaţă la vârsta de 46 de ani

Copilotul de raliuri Adrian Berghea, campion naţional alături de Constantin Aur şi Dan Gîrtofan, a încetat din viaţă la vârsta de 46 de ani, a anunţat Federaţia Română de Automobilism Sportiv (FRAS). „FRAS este alături de întreaga comunitate automobilistică și de familia celui care a fost Adrian Berghea, stins din viață la doar 46 de ani după o nedreaptă luptă cu cancerul. Cu o carieră impresionantă în motorsport, ce a culminat cu obținerea a două titluri de campion absolut în calitate de copilot și numeroase participări internaționale, Adrian Berghea este considerat unul dintre cei mai de succes copiloţi ai României din istorie. De-a lungul carierei, el i-a avut în stânga sa printre alții pe Constantin Aur și Dan Gîrtofan, alături de care a obșinut cele mai mari succese sportive. Adrian Berghea și-a dedicat întreaga viață pasiunii pentru motorsport, perfomanță și educație, fiind în ultima perioadă instructor în cadrul Școlii de Pilotaj Defensiv Titi Aur”, se menţionează în comunicatul respectiv. Berghea a fost campion Grupa N pe Ford Escort RS Cosworth în 1995, campion Cupa Nova şi Clasa H3 în 1998, campion național absolut alături de Constantin Aur pe un Mitsubishi Evo 9 în 2006 şi campion național absolut alături de Dan Gîrtofan pe un Subaru Impreza N12 în 2007. În 2003 a participat la Campionatul Mondial de raliuri, iar în 2012 a fost copilot recunoașteri în Campionatul Mondial, etapele de la Monte Carlo, Suedia, Portugalia, Argentina, Finlanda şi Grecia. Anul trecut, Berghea a ocupat locul 3 la Raliul Braşovului, alături de Gîrtofan.

Euroliga de baschet masculin

După o săptămână de pauză, Euroliga de baschet masculin programează prima etapă din returul grupelor TOP16, partidele din această seară fiind următoarele - GRUPA E: Zalgiris Kaunas - Galatasaray Istanbul, Real Madrid - Steaua Roșie Belgrad, Maccabi Tel Aviv - Panathinaikos Atena; GRUPA F: Nizhny Novgorod - EA 7 Milano. Derby-ul rundei se joacă la Tel Aviv între două dintre cele mai titrate echipe din Euroligă, care se luptă pentru poziția secundă în grupă, ce asigură un eventual meci decisiv în sferturi de finală pe teren propriu. Important este și meciul din Lituania, învingătoarea putând să mai spere la calificarea în sferturi.

Federer nu va evolua în Cupa Davis

Tenismanul Roger Federer, locul 2 ATP, a anunţat că nu va mai reprezenta Elveţia în ediţia 2015 a Cupei Davis, după ce anul trecut a reuşit cu echipa ţării sale să câştige în premieră Salatiera de Argint, informează „L'Equipe”. „Joc de atât de mult timp că acum îmi permit să fac ce îmi place. Cupa Davis a fost mereu o povară şi mi-a cauzat mai multe probleme decât altele în cariera mea. După acest succes, mi-a fost foarte clar pentru mine că nu voi mai juca. Ca să fiu sincer, cred că după această victorie pot să fac ce vreau”, a spus Federer, aflat la Dubai, unde îşi apără titlul cucerit anul trecut. La finalul lui 2014, Elveţia a cucerit pentru prima dată în istorie Cupa Davis, după ce a învins Franţa în finală, cu scorul de 3-1. „Ca să fiu sincer, am făcut-o mai mult pentru colegi decât pentru mine. Am vrut cu adevărat ca Michael (n.r. - Lammer), Marco (Chiudinelli) şi Stan (Wawrinka) să obţină trofeul”, a adăugat Federer, în vârstă de 33 de ani, câştigător al 17 turnee de Grand Slam, care a mai precizat că nu se retrage definitiv din această competiţie: „Nu am vorbit de retragere, nu pentru moment”. În perioada 6- 8 martie, Elveţia va juca împotriva Belgiei, în primul tur al Grupei Mondiale a Cupei Davis.

Monfils, convocat la echipa Franței de Cupă Davis pentru meciul cu Germania

Tenismanul Gael Monfils a fost chemat la echipa Franței pentru meciul cu Germania din primul tur al Cupei Davis, programat între 6 și 8 martie la Frankfurt, deși se zvonea că jucătorul va fi menajat de căpitanul Arnaud Clement. Franța, care a jucat finala cu Elveția anul trecut, se va baza în meciul cu Germania pe Gilles Simon (16 ATP), Gael Monfils (19 ATP), Richard Gasquet (21 ATP) și Nicholas Mahut, specialist de dublu, în condițiile în care Jo-Wilfried Tsonga (12 ATP) este accidentat la umăr, iar Julien Benneteau (22 ATP) este de asemenea indisponibil.

Schioarea Charlotte Kalla a obținut aurul la 10 km liber

Suedeza Charlotte Kalla a câștigat medalia de aur în proba de 10 km fond, stilul liber, desfășurată marți în cadrul Campionatelor Mondiale de schi nordic de la Falun (Suedia). Kalla, care a câștigat primul titlu mondial pentru țara gazdă la această competiție, a fost urmată în clasament de americancele Jessica Diggins, la 41 de secunde, și Caitlin Gregg, la 46,9 secunde.