Tătăruşanu, lăudat pe site-ul oficial al Fiorentinei

Fostul portar al echipei AC Fiorentina, Gianmatteo Mareggini, a declarat, pentru site-ul firenzeviola.it, că Ciprian Tătăruşanu este mai bun decât brazilianul Norberto Neto. „Când a venit la Fiorentina, Neto era nesigur în jocul cu piciorul. Nu este normal să-l comparăm pe Tătăruşanu cu brazilianul, deoarece românul a intrat foarte repede în echipă. Personal, consider că Tătăruşanu este mai bun ca Neto. Are personalitate şi este un portar complet. Cu românul în poartă, defensiva Fiorentinei mi se pare mai sigură. Sunt sigur că nimeni nu va plânge după Neto. Tătăruşanu oferă mai multe garanţii decât brazilianul”, a spus Mereggini, care acum este antrenorul cu portarii la naţionala Under 19 a Italiei. Tătăruşanu a devenit titularul postului de portar la AC Fiorentina, după ce brazilianul Norberto Neto a refuzat la începutul anului să-şi prelungească contractul scadent la finalul acestui sezon.

Puşcaş a marcat primul său gol pentru Inter Milano

Atacantul George Puşcaş a marcat un gol pentru echipa Internazionale Milano în meciul amical, încheiat la egalitate, scor 2-2, cu formaţia ungară Haladas, la care a evoluat în partea secundă şi portarul Laurenţiu Brănescu. Puşcaş a fost integralist în meciul disputat pe parcursul a două reprize de câte 30 de minute. „Am primit o pasă de la Kuzmanovic şi am marcat. Când mă duc la Primavera vreau să fac totul bine, aşa cum se întâmplă şi la prima echipă. Trebuie să profit de fiecare şansă primită. M-am obişnuit cu limba, cu toţi coechipierii mei şi sunt fericit că sunt aici. Palacio şi Podolski? Fiecare are calităţi, mereu îi observ şi încerc să fur de la ei”, a declarat Puşcaş. El a marcat în minutul 60, celălalt gol fiind înscris de Hernanes, în minutul 15, din penalty. Pentru formația maghiară au marcat Rado (min. 19) şi Martinez (min. 59). La Haladas, Laurenţiu Brănescu a apărat în partea secundă. Tot la echipa ungară a evoluat şi Andrea Mancini, fiul lui Roberto Mancini, antrenorul formaţiei Internazionale Milano.

Pulhac şi Predescu, prezentaţi oficial la Zawisza Bydgoszcz

Jucătorii Cristian Pulhac şi Cornel Predescu au fost prezentaţi oficial la echipa Zawisza Bydgoszcz, ocupanta ultimului loc în campionatul Poloniei. Fundaşul Cristian Pulhac, în vârstă de 30 de ani, a jucat ultima dată la formaţia azeră FK Qabala, după ce anterior mai evoluase la echipele Dinamo Bucureşti, Poiana Cîmpina, Sportul Studenţesc şi Hercules Alicante. Mijlocaşul Cornel Predescu (27 de ani) şi-a reziliat săptămâna trecută contractul cu formaţia Pandurii Tîrgu Jiu. El a mai evoluat în cariera sa la echipele Dinamo Bucureşti, Unirea Urziceni, Gloria Bistriţa, CS Otopeni şi Astra Ploieşti. După disputarea a 19 etape din campionatul polonez, formaţia Zawisza Bydgoszcz se află pe ultimul loc, cu doar 9 puncte.

Didier Deschamps şi-a prelungit contractul de selecţioner al naţionalei Franţei

Tehnicianul Didier Deschamps şi-a prelungit, ieri, contractul de selecţioner al naţionalei Franţei şi va rămâne pe banca tehnică şi la Cupa Mondială din 2018, a anunţat site-ul oficial al UEFA. „La cererea preşedintelui Noel Le Graet, Comitetul Executiv al Federaţiei Franceze de Fotbal a decis prelungirea contractului cu selecţionerul Didier Deschamps. Acesta va rămâne în funcţie până la finalul Cupei Mondiale din 2018”, se arată într-un comunicat al Federației Franceze de Fotbal (FFF). De asemenea, au fost prelungite înţelegerile cu adjuncţii lui Deschamps, secundul Guy Stephan şi antrenorul cu portarii Franck Raviot. În vârstă de 46 de ani, Deschamps avea contract cu FFF până la finalul Campionatului European din 2016, turneul final urmând să fie găzduit chiar de Franţa. Deschamps a mai pregătit în cariera sa formaţiile AS Monaco, Juventus Torino şi Olympique Marseille.

River Plate a cucerit Supercupa Americii de Sud

Argentinienii de la River Plate au câștigat cea de-a 23-a ediție a Supercupei Americii de Sud la fotbal, învingând în deplasare, cu 1-0, o altă grupare argentiniană, San Lorenzo de Almagro, printr-un gol marcat de uruguayanul Calos Sanchez, în minutul 67. La partida disputată miercuri seară pe stadionul „Pedro Bidegain - Nuevo Gasometro” din Bunos Aires, au asistat 52.000 de spectatori. În meciul tur dintre cele două grupări, disputat săptămâna trecută, River Plate reușise să se impună tot cu 1-0, marcator fiind același Carlos Sanchez, în minutul 77. „Milionarii” și-au trecut cu această ocazie în palmares al șaptelea trofeu internațional. River Plate, deținătoarea Cupei Sudamericana, a devenit astfel a patra echipă argentiniană care cucerește Supercupa Americii de Sud, după Boca Juniors (1990, 2005, 2006 și 2008), Independiente (1995) și Velez Sarsfield (1997). San Lorenzo, echipa de suflet a Papei Francisc, este câștigătoarea ultimei ediții a Cupei Libertadores, echivalentul sud-american al Ligii Campionilor Europeni.

Ramsey ratează manşa tur din optimile Ligii Campionilor

Mijlocaşul Aaron Ramsey nu va evolua în meciul pe care Arsenal Londra îl va susţine la 25 februarie în compania echipei AS Monaco, în prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor, după ce s-a accidentat, din nou, la coapsă, în partida cu Leicester din campionatul Angliei. „Accidentarea lui Ramsey nu este o veste bună. Am vrut să aduc un plus în ofensivă, însă nu am luat cea mai bună decizie”, a declarat antrenorul lui Arsenal, Arsene Wenger. Ramsey va absenta aproximativ o lună, urmând să fie apt pentru returul cu AS Monaco din Liga Campionilor, programat la 17 martie.

Lampard a făcut schimb de tricouri cu un debutant în vârstă de 17 ani, căruia i-a murit mama recent

Fotbalistul echipei Manchester City, Frank Lampard, a făcut schimb de tricouri, miercuri, la finalul meciului cu Stoke City, cu un debutant în vârstă de 17 ani, căruia i-a murit mama recent, informează mirror.co.uk. Jucătorul formaţiei Stoke City, Oliver Shenton, a debutat în Premier League la partida cu Manchester City, miercuri seară, la două zile după înmormântarea mamei sale. Shenton a intrat pe teren în minutul 90+4. „Mijlocaşul echipei Manchester City, Frank Lampard, care şi-a pierdut mama în 2008, a făcut un gest deosebit la finalul jocului, făcând schimb de tricouri cu adolescentul”, notează mirror.co.uk. Mama lui Shenton, Mandy, a încetat din viaţă după ce în ultimii ani a suferit de cancer la sân. Shenton a semnat primul contract de fotbalist profesionist cu Stoke City în noiembrie 2014. Echipa Manchester City a învins miercuri, în deplasare, cu scorul de 4-1, formaţia Stoke City, în etapa a 25-a a campionatului Angliei.

Hazard şi-a prelungit contractul cu Chelsea

Clubul Chelsea Londra a anunţat, ieri, pe site-ul oficial, că internaţionalul belgian Eden Hazard a semnat un nou contract, valabil cinci ani şi jumătate. „Sunt foarte bucuros că am semnat un nou contract cu Chelsea. M-am simţit mereu bine aici de când am venit, în 2012, iar clubul m-a susţinut tot timpul”, a declarat Hazard, care a fost achiziţionat de Chelsea Londra în vara anului 2012. De atunci, Hazard a evoluat pentru echipa londoneză în 147 de meciuri şi a înscris 43 de goluri.

Ariedo Braida, noul director sportiv al clubului FC Barcelona

Italianul Ariedo Braida va ocupa funcţia de director sportiv al clubului FC Barcelona, a anunţat preşedintele grupării spaniole, Josep Maria Bartomeu, citat de cotidianul frncez „L'Equipe”. „Mai sunt câteva lucruri de reglat şi vom oficializa această numire. Braida are foarte multe contacte internaţionale şi va colabora cu Carles Rexach”, a spus Bartomeu. În vârstă de 68 de ani, Ariedo Braida a lucrat ca director sportiv la AC Milan până la finalul anului 2013. Italianul îl va înlocui la FC Barcelona pe Andoni Zubizarreta, care a fost demis din funcţie la începutul anului.

Paul Lambert a fost demis de la Aston Villa

Tehnicianul Paul Lambert a fost demis de la Aston Villa, a anunţat clubul englez, miercuri seară, pe site-ul oficial. Conducerea echipei la meciul cu Leicester City din Cupa Angliei, de duminică, va fi asigurată de secundul Scott Marshall şi de antrenorul cu portarii, Andy Marshall. Aston Villa ocupă locul 18 în campionatul Angliei, iar marţi a înregistrat a 13-a înfrângere a sezonului, scor 0-2, cu Hull City. Lambert a venit la Aston Villa în 2012, iar în septembrie 2014 îşi prelungise contractul până în 2018.

Wilhelmsson se retrage din activitate la 35 de ani

Internaționalul suedez Christian Wilhelmsson, în vârstă de 35 de ani, şi-a anunţat retragerea din activitate. De-a lungul carierei, mijlocașul scandinav a evoluat la echipe precum Anderlecht Bruxelles, FC Nantes, AS Roma, Bolton, Al Hilal, LA Galaxy sau Mjällby AIF. Wilhelmsson a evoluat 79 de meciuri pentru Suedia, marcând 9 goluri. El va locui la Doha, în Qatar, unde va ajuta la dezvoltarea fotbalului.

PSG, Guingamp şi AS Monaco s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei Franţei

Nu a fost loc de surprize în cele trei meciuri din optimile de finală ale Cupei Franţei programate miercuri. Paris Saint-Germain s-a calificat în sferturi după ce a învins pe teren propriu echipa FC Nantes, scor 2-0 (Cavani 19, Cabaye 34). Guingamp s-a impus după prelungiri, scor 3-1 (Mandanne 90, 97, Pied 100 / Ngoye 62), în meciul cu Yzeure (liga a patra), în timp ce AS Monaco a învins-o pe Rennes, tot cu 3-1 (Toure 9, Wallace 11, Martial 67-pen. / Henrique 34). Partida FC Metz - Brest (liga a doua) s-a jucat aseară. În sferturile de finală ale Cupei Franţei s-au mai calificat formaţiile Boulogne (liga a treia), AJ Auxerre (liga a doua), Concarneau (liga a patra) și AS Saint-Etienne.

Benfica, prima finalistă a Cupei Ligii Portugaliei

Formaţia Benfica Lisabona s-a calificat în finala Cupei Ligii Portugaliei, după ce a învins miercuri, cu scorul de 3-0, echipa Vitoria Setubal. Golurile au fost marcate de Talisca (41-pen.), Pizzi 45-pen.) şi Jonas (73). Cealaltă semifinală, Maritimo - FC Porto, este programată la data de 2 aprilie.

Vagner Love va juca la Corinthians

Atacantul Vagner Love, care a evoluat ultima dată la echipa chineză Shandong Luneng, a semnat un contract pe 19 luni cu formaţia Corinthians. Fotbalistul în vârstă de 30 de ani a câştigat Cupa Chinei cu Shandong Luneng, pentru care a marcat 28 de goluri în 42 de meciuri. Vagner Love, care a fost convocat de 20 de ori la naţionala Braziliei, a mai evoluat în cariera sa la echipele Palmeiras, ŢSKA Moscova şi Flamengo.