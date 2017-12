Liga Campionilor la volei masculin

Marți seară, în Liga Campionilor la volei masculin, s-a desfășurat primul meci din manșa tur a fazei Play-off 12. La Ankara, în sala „Bașkent”, a avut loc reeditarea finalei de anul trecut a competiției, între echipa turcă Halkbank și rușii de la Belogorie Belgorod. Învinsă anul trecut cu 3:1, formația gazdă s-a revanșat în fața deținătoarei trofeului și a obținut un succes prețios, cu scorul de 3:1 (25:20, 20:25, 26:24, 28:26), după circa două ore de joc. Au evoluat - Halkbank (antrenor Lorenzo Bernardi): Kiyak 2p - Sokolov 18p, Mozdzonek 4p, Batur 3p, Juantorena 20p, Kubiak 7p și Sahin - libero (au mai jucat: Cam, Esko 1p, Tekeli 3p); Belgorod (antrenor Gennady Shipulin): Travica 1p - Grozer 22p, Muserskiy 21p (4 blocaje, 4 ași!), Smolyar 7p, Khtey 3p, Tetyukhin 8p și Bragin - libero (au mai jucat: Kosarev, Bagrey, Zhigalov 1p, Bogomolov, Ilinykh 5p).

FC Viitorul a transferat cel mai tânăr marcator din istoria Primera Division

Gruparea FC Viitorul l-a transferat pe camerunezul Fabrice Olinga Essono, mijlocaş care în 2012, la vârsta de 16 ani şi 98 de zile, devenea cel mai tânăr marcator din istoria campionatului Spaniei. „E oficial. Fabrice Olinga a fost transferat la FCV”, a anunţat gruparea condusă de Gheorghe Hagi într-un mesaj postat pe contul oficial de Facebook, unde mijlocaşul apare într-o fotografie alături de team managerul Costin Mega. Fabrice Olinga, acum în vârstă de 18 ani, s-a aflat în proprietatea clubului Malaga din Primera Division între 2012 şi 2014. La 18 august 2012 el a devenit, la vârsta de 16 ani şi 98 de zile, cel mai tânăr marcator din istoria campionatului Spaniei, înscriind pentru Malaga în meciul din deplasare cu Celta Vigo, scor 1-0. Din ianuarie 2014, mijlocaşul a mai evoluat în Belgia, la Zulte Waregem, şi ultima oară în Cipru, la Apollon Limassol (Cipru), formaţie condusă de Ioan Andone. Fabrice Olinga are opt selecţii la echipa naţională a Camerunului, el aflându-se în lotul acesteia la Cupa Mondială din 2014.

CS “Marea Neagră” Constanța a împlinit 25 de ani de la înființare

CS “Marea Neagră” Constanța a împlinit, marți, 25 de ani de la înființare, perioadă în care clubul de la țărmul mării a obținut numeroase medalii la concursurile naționale și internaționale. CS “Marea Neagră”, primul club de karate din Constanța, a luat ființă la 10 februarie 1990, la Casa Tineretului din Mangalia, când au participat la ședința de constituire Alexandru Radu Dumitru (preşedintele Consiliului Frontului Salvării Naţionale din Mangalia), Irina Todaşcă (director al Casei Tineretului), Gabriela Boţan (organizator de evenimente la Casa Tineretului din Mangalia), Vasile Ploşniţă (ofiţer din Marina Militară, instructor de karate, centura neagră 1 Dan), Florin Iordănoaia (ofiţer din Marina Militară, instructor de karate, centura centura maro 1 Kyu), Sever Sîngeorsanu (instructor de karate), Daniel Ogrinjea (instructor de karate) şi mai mulţi sportivi care se antrenau la Mangalia, la sălile de la Casa Tineretului, la Liceul “Ion Bănescu” din Mangalia şi la Centrul de Pregătire al Marinei Militare. Primul președinte a fost Vasile Ploșniță, vicepreședinte fiind Florin Iordănoaia. În luna septembrie 1990, Florin Iordănoaia s-a separat de ceilalţi trei instructori şi a continuat activitatea la secţiile pe care le înfiinţase la Mangalia, Constanţa şi Bucureşti. „Putem spune astăzi, cu mândrie, că suntem Clubul Sportiv „Marea Neagră“ Constanţa - Mangalia. Cei 25 de ani ne obligă să mergem înainte!”, a declarat actualul președinte al CS “Marea Neagră”, Florin Iordănoaia.

LN de handbal masculin

Astăzi, de la ora 18.15 (în direct la Digi Sport 3), se va disputa primul meci al etapei a 18-a din Liga Națională de handbal masculin, între formațiile CSM București și Minaur Baia Mare. Restul meciurilor au loc după următorul program - sâmbătă: Știința Bacău - Potaissa Turda (ora 13.00, Digi Sport 1), CSU Suceava - Dunărea Călărași (ora 17.00), Poli Timișoara - HC Vaslui (ora 17.00); luni: Steaua București - Pandurii Tg. Jiu (ora 19.00, Digi Sport 3); miercuri: HCM Constanța - HC Odorhei (ora 19.15, Digi Sport). Clasament: 1. HC Odorhei 33p (golaveraj: 411-382), 2. HCM Baia Mare 33p (419-391), 3. Dinamo București 32p, 4. CSM București 29p, 5. HCM Constanța 27p (438-411), 6. Dunărea Călărași 27p (412-397), 7. Știința Bacău 22p, 8. Steaua București 19p (438-454), 9. HC Vaslui 19p (414-437), 10. Potaisa Turda 16p (435-459), 10. Poli Timișoara 16p, 12. Pandurii Tg. Jiu 9p (374-418), 13. CSU Suceava 9p (346-396).

LN de handbal feminin

În primul meci din etapa a 19-a a Ligii Naționale de handbal feminin, CSM Ploiești va întâlni astăzi, pe teren propriu, de la ora 16.45 (Digi Sport 3), echipa Dunărea Brăila. Celelalte partide se vor desfășura după următorul program - sâmbătă: U. Cluj - Unirea Slobozia (ora 16.00); duminică: CSU Neptun Constanța - HCM Rm. Vîlcea (ora 14.15, Digi Sport 3), SCM Craiova - HC Zalău (ora 17.00), CSM Cetate Deva - CSM București (ora 17.15); miercuri: HCM Baia Mare - Mureșul Tg. Mureș (ora 17.00), Corona Brașov - HCM Roman (ora 18.00). Clasament: 1. HCM Baia Mare 48p, 2. CSM București 47p, 3. Corona Brașov 42p, 4. HCM Roman 35p, 5. SCM Craiova 33p, 6. Dunărea Brăila 30p, 7. HC Zalău 29p, 8. HCM Rm. Vîlcea 23p, 9. CSM Ploiești 21p, 10. Cetate Deva 18p, 11. Unirea Slobozia 15p, 12. U. Cluj 14p, 13. CSU NEPTUN CONSTANȚA 13p, 14. Mureșul Tg. Mureș 0p.

Corona Brașov a pierdut primul meci din play-off-ul Ligii MOL

ASC Corona Brașov a fost învinsă în deplasare de echipa ungară Debreceni HK, cu scorul de 2-1 (1-0, 1-1, 0-0), marți seară, în primul meci din cadrul fazei play-off a Ligii MOL la hochei pe gheață. Balazs Ladanyi (02:43) și Norbert Dancsfalvi (24:05) au marcat pentru echipa gazdă, în timp ce Richard Filip (31:37) a semnat golul brașovenilor. Următoarele două partide ale seriei sunt programate vineri și sâmbătă, sub Tîmpa. Sâmbătă se joacă doar dacă Debreceni va pierde vineri (se joacă în sistemul „cel mai bun din trei meciuri”).

Euroliga de baschet masculin

Ultima etapă din turul TOP16 al Euroligii de baschet masculin începe în această seară - GRUPA E: Zalgiris Kaunas - Real Madrid, Maccabi Tel Aviv - ALBA Berlin, FC Barcelona - Galatasaray Istanbul; GRUPA F: Nizhny Novgorod - Olympiacos Pireu. Jucând în Lituania, Real Madrid va căuta o nouă victorie care s-o păstreze în lupta pentru prima poziție în grupă, chiar dacă Zalgiris este un adversar puternic pe teren propriu. Contracandidata echipei spaniole la prima poziție - Maccabi - are meci mult mai ușor, acasă, cu ALBA, berlinezii neputând emite pretenții la victorie. Deplasare dificilă și pentru Olympiacos, pe arena celei de-a doua echipe rusești - Nizhny -, arenă pe care Anadolu Efes Istanbul a pierdut ambele deplasări din acest sezon!

Isinbaeva a revenit la pregătiri, pentru a participa la JO din 2016

Dubla campioană olimpică la săritura cu prăjina, rusoaica Elena Isinbaeva, a reluat de o săptămână antrenamentele cu obiectivul de a participa la Jocurile Olimpice din anul 2016, de la Rio de Janeiro, și pentru a câștiga al treilea său titlu olimpic. Anunțul a fost făcut de antrenorul ei, Evgheni Trofimov, care s-a arătat convins că atleta rusă este motivată pentru a depăși performanța cu care a câștigat aurul mondial în 2013, la Moscova, ultima ei competiție oficială. „Merge foarte bine, de fapt cântărește 61 kg, cu două mai puțin ca înainte. În plus, motivația, ambiția și dorința de a câștiga se mențin la un nivel foarte mare”, a adăugat Trofimov. Isinbaeva (32 de ani), care a născut o fetiță în decembrie 2014, va dedica următoarele luni recuperării fizice. Atleta rusă, medaliată cu aur olimpic la Atena 2004 și la Beijing 2008, apoi cu bronz la Londra 2012, mai are în palmares șapte titluri mondiale, dintre care patru în sală, și două titluri europene. Ea deține și acum recordul mondial, cu o săritură măsurând 5,06 metri.

Dwayne Wade nu va juca la All Star Game

Baschetbalistul echipei Miami Heat, Dwyane Wade, nu va juca la All Star Game, meciul vedetelor din liga profesionistă nord-americană (NBA). Wade a suferit o accidentare la ischio-jambieri şi a decis să renunţe la All Star Game. Jucătorul de la Heat este al treilea baschetbalist care renunţă la All Star Game, după Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) şi Blake Griffin (Los Angeles Clippers). Înlocuitorul lui Dwyane Wade nu a fost încă anunţat. Ediţia din acest an a All Star Game va avea loc duminică, la „Madison Square Garden” din New York.

Atlanta Hawks, a cincea echipă din istoria NBA care are patru jucători la o ediţie a All Star Game

Echipa Atlanta Hawks a devenit a cincea echipă din istoria ligii profesioniste nord-americane de baschet care are patru jucători la o ediţie a All Star Game, meciul vedetelor din NBA, a anunţat, ieri, cotidianul „L'Equipe”. Atlanta Hawks îi va avea prezenţi la ediţia din acest an a All Star Game pe Al Horford, Paul Millsap, Jeff Teague şi Kyle Korver, acesta din urmă înlocuindu-l pe accidentatul Dwyane Wade (Miami Heat). Câte patru jucători la o ediţie a All Star Game au mai avut formaţiile Boston Celtics - în 1962 (Bob Cousy, Tom Heinsohn, Sam Jones, Bill Russell), 1975 (John Havlicek, Dave Cowens, Jo Jo White, Paul Silas) şi 2011 (Ray Allen, Kevin Garnett, Paul Pierce, Rajon Rondo), Philadelphia 76-ers - în 1983 (Maurice Cheeks, Julius Erving, Moses Malone, Andrew Toney), Los Angeles Lakers - în 1998 (Kobe Bryant, Eddie Jones, Shaquille O'Neal, Nick Van Exel) şi Detroit Pistons - în 2006 (Chauncey Billups, Richard Hamilton, Ben Wallace, Rasheed Wallace).