Tribunalul Prahova a admis cererea de intrare în insolvenţă a clubului Petrolul Ploieşti

Tribunalul Prahova a admis, vineri, cererea societăţii care administrează clubul Petrolul Ploieşti de deschidere a procedurii generale a insolvenţei, stabilind termen pentru continuarea procesului data de 6 aprilie. Conform hotărârii instanţei, adiministratorul judiciar trebuie să depună până la 25 martie raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia insolvenţei cu menţionarea persoanelor vinovate, precum şi asupra posibilităţii reale de reorganizare a activităţii debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea. Termenul-limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor este 1 aprilie, iar termenul-limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 20 aprilie. De asemenea, până la 15 mai trebuie soluţionate eventualele contestaţii şi definitivarea tabelului creanţelor. Prima şedinţă a Adunării Creditorilor a fost stabilită pentru 25 aprilie. Gruparea Petrolul Ploieşti traversează o criză financiară de la sfârşitul anului trecut, acţionarii Daniel şi Nicolae Capră, precum și directorul general al clubului, Marius Bucuroiu, fiind acuzați de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 15 milioane de euro. Petrolul Ploieşti este al optulea club de Liga 1 care solicită intrarea în insolvenţă în ultimii doi ani, după FC Rapid București, Gloria Bistriţa, Universitatea Cluj, Oţelul Galaţi, FC Vaslui, FC Dinamo București şi CFR Cluj. Dintre acestea, doar şase mai activează în prezent în primul eşalon, Gloria Bistriţa şi FC Vaslui fiind dezafiliate de Federaţia Română de Fotbal. Conform legislaţiei UEFA, un club nu poate participa în Cupele Europene în perioada în care se află în insolvenţă. UEFA permite înscrierea cluburilor în competiţiile pe care le organizează după un an de la încheierea acestei proceduri. Petrolul ocupă în prezent poziţia a treia în clasament la finalul turului Ligii 1, loc care i-ar fi permis să participe în ediţia 2015-2016 a UEFA Europa League.

Sergiu Buş preferă... tufiş decât autobuz

Atacantul echipei Sheffield Wednesday, Sergiu Buş, a declarat că numele său va fi scris pe tricouri cu caractere româneşti, precizând că ar fi preferat ca pe acestea să apară „Bush” (n.r. - tufiş) decât „Bus” (n.r. - autobuz), potrivit canalului oficial de YouTube al divizionarei secunde. „Numele meu este Buş. Astăzi am vorbit cu magazionerul şi voia să ştie cum se pronunţă numele meu. I-am spus să scrie Bush sau cu ş românesc. Au decis să scrie cu ş. E mai bine „Bush” (n.r. - tufiş) decât „Bus” (n.r. - autobuz)”, a spus Buş, care a precizat că este încrezător în ceea ce priveşte viitorul său la Sheffield Wednesday. „Sunt de patru zile aici, sunt foarte fericit şi încrezător. Cred că sunt genul de jucător care caută spaţii, iar în careu mă pot descurca bine. Uneori pot înscrie şi doar dintr-o jumătate de ocazie”, a completat jucătorul. Sergiu Buş a semnat, luni, un contract pe trei ani şi jumătate cu „bufniţele”. El era legitimat la CSKA Sofia din iulie 2014. Presa britanică scria, săptămâna trecută, că suma de transfer a jucătorului în vârstă de 22 de ani ar fi de 375.000 de lire sterline (500.000 de euro). Sergiu Buş a mai jucat de-a lungul carierei pentru echipele CFR Cluj, FCM Tg. Mureş, Gaz Metan Mediaş şi Corona Braşov. Sergiu Buş este al doilea român care ajunge la Sheffield Wednesday, după Dan Petrescu, care a jucat pentru echipa engleză în sezonul 1994-1995. Gruparea Sheffield Wednesday a fost preluată săptămâna trecută de un consorţiu thailandez în schimbul a 30 de milioane de lire sterline (n.r. - 40 de milioane de euro).

James Rodriguez a fost operat cu succes la piciorul drept

Fotbalistul echipei Real Madrid, James Rodriguez, a fost operat cu succes la piciorul drept, el notând pe Twitter după intervenţia chirurgicală că va reveni „mai puternic ca niciodată”, informează cotidianul „Marca”. James Rodriguez a fost operat la Murcia pentru o fractură la al cincilea metatarsian de la piciorul drept. „Mă voi reface şi voi reveni mai puternic ca niciodată. Mesajele voastre mă ajută mult. Mulţumesc”, a scris James Rodriguez pe Twitter. Fotbalistul columbian s-a accidentat, miercuri, în meciul cu FC Sevilla, scor 2-1, şi ar urma să fie indisponibil două luni.

Sergio Ramos va fi indisponibil cel puţin cinci săptămâni

Fotbalistul echipei Real Madrid, Sergio Ramos, va fi indisponibil între cinci şi şase săptămâni ca urmare a accidentării pe care a suferit-o în meciul disputat miercuri, cu FC Sevilla, scor 2-1, informează presa spaniolă. Sergio Ramos a părăsit terenul cu probleme musculare. Sergio Ramos are o ruptură la piciorul stâng. Sergio Ramos va rata optimile de finală ale Ligii Campionilor şi este posibil să lipsească de la şase meciuri din campionatul Spaniei.

Beto va lipsi între două şi trei luni

Portarul echipei FC Sevilla, Beto, va fi indisponibil între două şi trei luni, după ce a suferit o luxaţie la umăr, în meciul cu Real Madrid, scor 1-2, disputat miercuri, în campionatul Spaniei, a anunţat gruparea iberică. „Jucătorul a suferit o luxaţie de gradul trei la umărul stâng şi va avea nevoie de o intervenţie chirurgicală. Cel mai probabil el va absenta cel puţin zece săptămâni”, a anunţat FC Sevilla pe site-ul oficial. Beto a fost scos pe targă în meciul cu Real Madrid, după ce s-a ciocnit cu atacantul francez Karim Benzema.

Victor Ibarbo va fi indisponibil cinci săptămâni

Fotbalistul Victor Ibarbo, împrumutat în această iarnă de AS Roma de la Cagliari, s-a accidentat la gambă şi va fi indisponibil cinci săptămâni. El a debutat la AS Roma în partida de marţi cu Fiorentina, pierdută cu scorul de 0-2, în sferturile de finală ale Cupei Italiei. Ibarbo este împrumutat de Cagliari la AS Roma până la finalul acestui sezon. Pentru împrumutul lui Ibarbo, Roma a plătit 2,5 milioane de euro, iar dacă în vară va dori să-l achiziţioneze definitiv pe internaţionalul columbian va trebui să mai achite 12,5 milioane de euro. Victor Ibarbo, în vârstă de 24 de ani, a mai evoluat în cariera sa la echipa Atletico Nacional, iar pentru naţionala Columbiei a marcat un gol în 12 partide.

Papa Francisc a primit un tricou al FC Barcelona cu semnăturile jucătorilor

O delegaţie a FC Barcelona a fost primită joi la Vatican, de Papa Francisc, oficialii grupării catalane oferindu-i cu această ocazie Suveranului Pontif un tricou cu autografele jucătorilor echipei spaniole. Delegaţia clubului catalan a fost condusă de preşedintele Josep Maria Bartomeu. Acesta i-a înmânat Suveranului Pontif tricoul care are imprimat pe spate „Papa Francisc”. Oficialii grupării spaniole s-au deplasat la Vatican pentru semnarea unui acord între fundaţia FC Barcelona şi Scholas Occurentes, în scopul organizării unor proiecte educative comune pentru promovarea valorilor.

Brazilianul Vagner Love a plecat de la Shandong Luneng

Fotbalistul brazilian Vagner Love a părăsit gruparea chineză Shandong Luneng, punând capăt unei colaborări de aproximativ şase luni. El ar fi dorit să revină la ŢSKA Moscova, grupare pentru care a jucat în perioada 2004-2012 şi în 2013. Pentru Shadong Luneng, jucătorul brazilian a evoluat în 31 de meciuri şi a înscris 19 goluri. Conform presei din Rusia, Vagner Love este foarte aproape de a semna cu Lokomotiv Moscova un contract pe doi ani și jumătate, cu un salariu de 70.000 de euro pe săptămână!

Ricardo Sa Pinto a demisionat de la Atromitos

Antrenorul portughez Ricardo Sa Pinto a demisionat de la conducerea tehnică a echipei Atromitos, din Grecia. „Vrem să îi mulţumim lui Ricardo Sa Pinto pentru colaborare şi să îi urăm succes în cariera de antrenor”, se arată într-un comunicat al clubului. Potrivit presei elene, Sa Pinto a demisionat din motive personale. El se afla la conducerea tehnică a echipei Atromitos din septembrie 2014.

Igor Tudor a plecat de la Hajduk Split

Antrenorul Igor Tudor a demisionat de la conducerea tehnică a echipei Hajduk Split, funcţie pe care o ocupa din aprilie 2013, informează tutomercatoweb.com. Angajamentul cu Hajduk Split a fost primul ca antrenor principal pentru Tudor, fost internaţional croat în vârstă de 36 de ani. Potrivit tuttomercatoweb.com, conducerea tehnică a echipei Hajduk Split ar putea fi preluată de Edoardo Reja, care a mai antrenat formaţia croată în perioada 2009-2010.