Antal a marcat un gol pentru Genclerbirligi în Cupa Turciei

Mijlocaşul Liviu Antal a marcat un gol în partida pe care echipa sa, Genclerbirligi, a câştigat-o ieri, pe teren propriu, cu scorul de 4-0 (2-0), în faţa formaţiei Cizrespor, din Liga a V-a, în etapa a cincea a Grupei H din Cupa Turciei, a anunțat pagina de Facebook a grupării din prima ligă. Antal, care a jucat tot meciul, a înscris golul 3 al gazdelor în minutul 59 şi a scos penalty-ul prin care Genclerbirligi a deschis scorul. Lovitura de la 11 metri a fost transformată de Petrovic, în minutul 27. Celelalte goluri ale învingătorilor au fost reuşite de Berat Tosun (min. 44) şi Guido Kocer (min. 90). Atacantul Bogdan Stancu a fost rezervă la Genclerbirligi. În urma acestei victorii, Genclerbirligi a acumulat 11 puncte, asigurîndu-și calificarea în faza următoare a Cupei Turciei.

FC Barcelona, prima semifinalistă a Cupei Spaniei

Echipa FC Barcelona s-a calificat în semifinalele Cupei Spaniei, după ce a învins miercuri seară, în deplasare, cu scorul de 3-2 (Neymar 10, 41, Miranda 38-autogol / Fernando Torres 1, Raul Garcia 30-pen.), formaţia Atletico Madrid, în manşa retur a sferturilor de finală ale competiţiei. În tur, Barcelona s-a impus pe teren propriu cu 1-0. Gabi Fernandez (Atletico) a fost eliminat la pauza meciului, în urma unor incidente care au avut loc pe tunelul care duce la vestiare. În minutul 84, Mario Suarez (Atletico) a văzut şi el cartonaşul roşu. Returul disputelor Getafe - Villarreal (în tur: 0-1), Athletic Bilbao - Malaga (în tur: 0-0) şi FC Sevilla - Espanyol Barcelona (în tur: 1-3) a avut loc aseară.

Tottenham - Chelsea, finala Cupei Ligii Angliei

Echipa Tottenham Hotspur, fără fundaşul Vlad Chiricheş, s-a calificat în finala Cupei Ligii Angliei, după ce a terminat la egalitate, miercuri, în deplasare, scor 2-2 (Adams 77, 79 / Eriksen 28, 88), cu formaţia Sheffield United, din liga a treia, în manşa retur a semifinalelor competiţiei. În tur, Tottenham s-a impus pe teren propriu cu scorul de 1-0. În finala Cupei Ligii Angliei, care va avea loc la 1 martie, de la ora 21.00, pe stadionul „Wembley”, Tottenham va întâlni echipa Chelsea Londra, care a depășit în semifinale, cu scorul general de 2-1, formaţia FC Liverpool.

Juventus s-a calificat în semifinalele Cupei Italiei

Echipa Juventus Torino s-a calificat în semifinalele Cupei Italiei, după ce a învins, miercuri seară, în deplasare, cu scorul de 1-0 (Morata 89), formaţia FC Parma, în sferturile de finală ale competiţiei. Partida AS Roma - AC Fiorentina se va disputa la 3 februarie, iar meciul SSC Napoli - Internazionale Milano va avea loc la 4 februarie. În semifinalele Cupei Italiei s-a mai calificat și echipa Lazio Roma.

Ribery ratează primul meci din returul campionatului Germaniei

Fotbalistul echipei Bayern Munchen, Franck Ribery, s-a accidentat la antrenamentul de miercuri şi va rata primul meci din returul campionatului Germaniei, cu formaţia VfL Wolfsburg, programat vineri. Ribery are acum o problemă musculară, după ce nu a jucat nici în meciul cu Wolfsburg, din prima etapă a turului Bundesligii, din cauza unei probleme la genunchi!

Şahtior a refuzat o primă ofertă de la AS Roma pentru Luiz Adriano

Directorul general al clubului Şahtior Doneţk, Serghei Palkin, a declarat că a refuzat o primă ofertă făcută de AS Roma pentru atacantul brazilian Luiz Adriano. „Tratăm în continuare, dar am refuzat o primă ofertă a clubului AS Roma pentru Luiz Adriano. Vom vedea ce va fi în zilele următoare. Jucătorul vrea să rămână la noi, negociem prelungirea contractului", a spus Palkin. Conform „Gazzetta dello Sport“, AS Roma a oferit două milioane de euro pentru împrumutul lui Luiz Adriano până la finalul sezonului, plus alte opt milioane în vară, dacă va dori să-l transfere definitiv pe atacantul brazilian. În vârstă de 27 de ani, Luiz Adriano a fost achiziţionat de Şahtior Doneţk în 2007, de la Internacional Porto Alegre, pentru trei milioane de euro.

Arteta şi-a prelungit contractul cu Arsenal

Agentul căpitanului echipei Arsenal - Mikel Arteta, Inaki Ibanez, a declarat că mijlocaşul spaniol de 32 de ani şi-a prelungit cu un sezon contractul cu gruparea londoneză, noua înţelegere urmând să expire în 2016, informează ESPN. În vârstă de 32 de ani, Arteta a fost transferat de Arsenal în 2011, de la Everton, el semnând atunci un contract pe patru ani. „Mikel nu va deveni jucător liber în iunie, pentru că acum are un an în plus la contract”, a spus Ibanez, pentru footmercato.net. Mikel Arteta este indisponibil până în luna aprilie, din cauza unei accidentări la gleznă. Spaniolul, care a preluat banderola de căpitan după plecarea lui Thomas Vermaelen la FC Barcelona în vară, a disputat, din cauza problemelor medicale, doar şapte partide de campionat în acest sezon.