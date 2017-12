Selecții la ACSSF Farul Constanța 2010

ACSSF Farul Constanța 2010 organizează selecții, la stadionul „Farul”, pe terenul sintetic, pentru grupele de copii născuți după 1 ianuarie 2003, după următorul program - 31 ianuarie și 1 februarie, între orele 12.00 - 15.00, pentru grupele 2003, 2004 și 2005; 2 februarie și 3 februarie, între orele 12.00 - 15.00, pentru grupele 2006, 2007 și 2008. Informații suplimentare puteți afla la telefoanele 0723.38.30.49 (Constantin Bodnar) și 0723.37.20.06 (Doru Carali).

Semifinalele Cupei Ligii la fotbal

Echipa Steaua Bucureşti va întâlni formația Astra Giurgiu, iar Pandurii Tg. Jiu va juca împotriva echipei Dinamo Bucureşti, în semifinalele Cupei Ligii-Adeplast la fotbal, s-a stabilit, ieri, în urma tragerii la sorţi efectuate la sediul Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF). Semifinalele se vor desfășura tur-retur, cu prima manșă la 17 februarie și manșa secundă la 11 martie. Steaua şi Pandurii vor juca partidele tur pe teren propriu. Meciurile din semifinalele Cupei Ligii Adeplast se vor disputa la 16-18 februarie (turul) şi 10-12 martie (returul). Tot ieri, Adunarea Generală Extraordinară a LPF a votat păstrarea sistemului competiţional cu 14 echipe în Liga 1, la finalul acestei ediţii urmând să retrogradeze şase echipe şi să promoveze două din liga secundă.

Trei tenismeni constănțeni participă la turneul „Les Petits As”

În această săptămână, la Tarbes (Franța), are loc turneul internațional de tenis de câmp „Les Petits As”, cea mai mare competiție internațională pentru micii tenismeni cu vârsta sub 14 ani, denumită și Campionatul Mondial de tenis U14. La startul întrecerii s-au prezentat și nouă sportivi din România, printre care și trei constănțeni. La feminin, Carmen Roxana Manu (LPS „Nicolae Rotaru”) s-a calificat în turul secund, după ce a învins-o, în primul tur, pe Tereza Najmanova (Cehia), cu 6-4, 6-4, și se va duela pentru accederea în turul al treilea cu principala favorită, rusoaica Anastasia Patapova. Manu a trecut și de primul tur al probei de dublu, unde face pereche cu Smaranda Corneanu (CS Sport 4 Fun Timișoara), cele două învingând cuplul israelian Nicolae Khirin și Darya Shvartsmann, cu 2-6, 6-1, 10-6. În schimb, Sabina Dadaciu (LPS „Nicolae Rotaru”) a cedat încă din primul tur, în fața ibericei Carlota Martinez Cirez, cu 4-6, 3-6. Dadaciu participă și în proba de dublu, împreună cu Andreea Velcea (CS Sport 4 Fun Timișoara). La băieți, Sebastian Gima (LPS „Nicolae Rotaru”), care are doar 12 ani, a pierdut, în primul tur, în fața portughezului Hugo Maia, partenerul său din proba de dublu, cu 2-6, 3-6.

Cupa României la volei masculin

Luni seară, la Bucureşti, Dinamo a trecut de Unirea Dej cu scorul de 3:1 (23:25, 25:17, 28:26, 25:10), într-un meci contând pentru Cupa României la volei masculin, sferturi de finală, manşa tur. Anterior, în aceeași fază a competiției, se înregistraseră rezultatele: CSVM Zalău - VC Banatul Caransebeş 3:0 (28:26, 25:15, 25:22); CVM Tomis Constanţa - Arcada Galaţi 3:2 (21:25, 25:20, 25:17, 21:25, 15:12). Turul celui de-al patrulea sfert de finală, SCM U. Craiova - CSM Bucureşti, se joacă astăzi, de la ora 17.00, și va fi televizat în direct de Digi Sport 3. După returul din 18 februarie, se vor califica mai departe formațiile care câştigă cele mai multe seturi, pe ansamblul celor două manșe. Dacă setaverajul este egal, după meciul retur se joacă „set de aur” pentru stabilirea echipei calificate. Câştigătoarele din sferturi se califică pentru Final Four, programat în zilele de 4 şi 5 aprilie, pe teren neutru.

Ştiinţa Bacău încheie faza grupelor din Liga Campionilor la volei feminin

Astăzi, de la ora 19.00 (în direct la Digi Sport 3), Ştiinţa Bacău va evolua pe terenul echipei Fenerbahce Grundig Istanbul (Turcia), în ultima etapă a Grupei B din Liga Campionilor la volei feminin. Campioana României nu mai poate ajunge în play-off-ul competiției, dar poate evita eliminarea din Cupele Europene. Două dintre ocupantele ultimului loc în cele cinci grupe ale Ligii vor ajunge în Cupa CEV, faza Challenge Round, iar Bacăul are mari șanse de a întrece codaşele din Grupele C (LP Salo - 1p/5j), D (Impel Wroclaw - 0p/5j) şi E (Partizan Vizura Belgrad - 2p/5j), care nu au nicio victorie până acum. În clasamentul Grupei B conduce Fenerbahce, cu 5 victorii (15 puncte, setaveraj 15:1), urmată de Azeryol Baku (Azerbaidjan) - 3 victorii (8 puncte, setaveraj 10:8), Nantes Volley-Ball (Franţa) - 1 victorie (4 puncte, setaveraj 6:12) și Ştiinţa Bacău - 1 victorie (3 puncte, setaveraj 3:13). Tot azi, dar de la ora 21.00, are loc partida Nantes - Baku.

Hănescu revine în competiţii la un turneu challenger

Victor Hănescu, locul 134 ATP, va fi cap de serie numărul 8 la turneul challenger de la Dallas, cu premii în valoare de 100.000 de dolari, aceasta fiind prima competiţie la care va participa jucătorul român din 11 noiembrie 2014 încoace. Turneul de tenis respectiv va avea loc în perioada 31 ianuarie - 7 februarie şi pe tabloul de simplu mai figurează Mihail Kukuşkin din Kazahstan (locul 51 ATP), georgianul Teymuraz Gabaşvili (locul 67 ATP), cehul Radek Stepanek (locul 74 ATP) şi slovenul Blaz Rola (locul 80 ATP). Pentru revenirea în Top 100 ATP, în sezonul 2015, Hănescu s-a antrenat la Miami, unde se află alături de familie din luna decembrie. „Sunt pregătit atât fizic, cât şi psihic pentru acest turneu challenger. Mi-am propus anul acesta să urc cât mai mult în clasamentul mondial. Sunt sigur că la finalul acestui an, când voi trage linie, locul meu în clasamentul ATP va fi cu totul altul”, a declarat Hănescu.

Eșecuri pentru echipele românești din Liga MOL la hochei

ASC Corona Brașov și HSC Miercurea Ciuc au pierdut meciurile susținute luni seară, în deplasare, în Liga MOL la hochei pe gheață, ciucanii cedând numai după șuturile de departajare. Ferencvarosi TC a dispus de HSC Miercurea Ciuc cu scorul de 5-4 (1-0, 3-3, 0-1, 0-0, 1-0), în urma șuturilor de departajare, golul victoriei fiind semnat de Akos Kiss. Harghitenii au condus la Budapesta cu 2-1 și 3-2, au dus meciul în prelungiri, dar nu au obținut decât un punct. Vaclav Novak (08:57), ex-Sport Club, Jiri Moravec (26:49, 30:02) și Akos Kiss (39:13) au înscris pentru gazde, în timp ce pentru ciucani au marcat Gergo Biro (21:36), Shane Heffernan (25:01), Erik Spady (29:02) și Ede Mihaly (53:06). Formația slovacă HC Nove Zamky a întrecut-o pe ASC Corona Brașov cu scorul de 5-2 (0-1, 1-1, 4-0). Corona a condus cu 1-0 și 2-1, prin golurile marcate de Martin Saluga (14:08) și Peter Klouda (24:07), dar a cedat în ultima repriză, când a încasat patru goluri. Pentru Nove Zamky au punctat Albin Podstavek (20:33), Patrik Bednarik (42:55), Juraj Faith (44:41), Martin Frolik (50:21) și Marek Dubec (59:56). În clasament, pe primul loc se află Miskolci Jegesmedvék, cu 86 de puncte acumulate în 40 de jocuri, urmată de Dab.Docler 82p (40j), HC Nové Zámky 72p (40j), ASC Corona Brașov 69p (40j), Debreceni HK 54p (39j), UTE 46p (39j), Ferencvárosi TC 43p (40j) și HSC Miercurea Ciuc 25p (40j).

Rezultate modeste pentru românii de la FOTE 2015, în prima zi a competiției

Flavius Andrei Luca, clasat pe locul 18 (din tot atâția concurenți) după programul scurt în concursul masculin de patinaj artistic, cu 24,70 puncte, a obținut cea mai bună clasare dintre sportivii români, luni, în prima zi de competiție la Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE) 2015, ediția de iarnă, desfășurată în Austria și Liechtenstein. La feminin, Zselyke Kenez a fost antepenultima (locul 28), cu 27,38p. În proba masculină de slalom uriaș, Thomas Andrei Cojanu s-a clasat pe locul 58, în timp ce Alin Victor Tulburean nu a reușit să termine manșa secundă. La schi fond, stil clasic 10 km, Raul Mihai Popa s-a clasat pe locul 47, Sandor Gyorgy a terminat pe 60, iar Nicolae Răzvan a ocupat locul 75. În proba feminină de 7,5 km, Nicoleta Luciana Sovarschi a terminat pe locul 41, iar Bernedette Kacso a ocupat poziția 46. La snowboard cross, Zoltan Reisz a ocupat locul 25, fiind eliminat în optimi. România participă cu un lot de 25 de sportivi la această competiție. Startul celei de a 12-a ediții de iarnă a FOTE, organizată în premieră de două națiuni, a fost dat duminică seară de Heinz Fischer, președintele Austriei, și de Alois, prințul regent al principatului Liechtenstein, în cadrul unei festivități de deschidere originale, găzduită de arena de sărituri cu schiurile Montafon Nordic, din Tschagguns (Austria). Printre cele 45 de delegații ale țărilor prezente la FOTE, care au defilat potrivit ritualului olimpic, s-a aflat și cea a României, în frunte cu schioarea alpină Andra Corinne Ghislaine Caill, desemnată ca purtătoare de drapel.

Primul campion olimpic din istoria înotului sud-coreean, depistat dopat

Park Tae-hwan (25 de ani), primul campion olimpic din istoria înotului din Coreea de Sud, a fost depistat pozitiv cu ocazia unui control la care a fost supus de Agenția Mondială Antidoping (AMA). Reprezentanții sportivului au confirmat informația și au precizat că rezultatul pozitiv al testului s-a datorat unei injecții care conținea o substanță interzisă, administrată de un medic local, în cursul unui tratament chiropractic, cu două luni înaintea Jocurilor Asiei de la Incheon (Coreea de Sud), din luna septembrie 2014. „În calitate de înotător de clasă mondială, Park Tae-hwan a fost extrem de precaut în legătură cu substanțele pe care le ia, renunțând chiar la unele medicamente pentru a nu ieși pozitiv la testele antidoping. Park a fost mai mult decât șocat de acest rezultat”, se arată într-un comunicat al agenției care reprezintă interesele campionului sud-coreean. Agenția precizează că sportivul l-a întrebat de mai multe ori pe medicul respectiv dacă injecția conține substanțe interzise, iar acesta l-a asigurat că totul este în regulă. Park Tae-hwan ia acum în calcul deschiderea unei acțiuni în justiție împotriva spitalului în care a urmat tratamentul chiropractic. Park Tae-hwan a devenit primul înotător sud-coreean care a reușit să cucerească aurul la Jocurile Olimpice, în proba de 400 m liber, la Beijing 2008, unde a mai obținut și o medalie de argint, la 200 m liber. Patru ani mai târziu, la JO 2012 de la Londra, el a cucerit argintul atât la 200 m, cât și la 400 m liber. Dacă va fi suspendat, Park Tae-Hwan va rata Campionatele Mondiale de la Kazan, din luna iulie. Acesta e al doilea caz de dopaj care implică un mare înotător asiatic, după chinezul Sun Yang, dublu campion olimpic, depistat pozitiv în mai 2014.