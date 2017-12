Cinci podiumuri constănțene la CN de atletism în sală

La finalul săptămânii trecute, la Bacău, a avut loc prima etapă a Campionatului Naţional de atletism în sală rezervat seniorilor, tineretului şi juniorilor I, la care au fost prezenți zece sportivi de la CS Farul Constanța. Atleții din orașul de la țărmul mării au urcat de șase ori pe podium: Cristina Bujin (antrenor Bogdan Tudor) - locul 1 la triplusalt, Cristian Radu (antrenor Robertino Tănase) - locul 1 la 400 m, Adrian Dăianu (antrenor Daniel Cojocaru) - locul 2 la triplusalt, Cornel Bănănău (antrenor Nicoau Tudor) - locul 2 la 60 mg, Cristi Nicuşor Boboc (antrenor Niculina Chiricuță) - locul 3 la triplusalt și Ionuț Grecu (antrenor Bogdan Tudor) - locul 3 la lungime.

Victorii constănţene la CN de atletism în sală pentru juniori 3

La finalul săptămânii trecute, la București, a avut loc prima etapă a Campionatului Naţional de atletism în sală rezervat juniorilor III, competiţie la care au luat startul 225 de sportivi de la 47 de cluburi. Micii atleţi constănţeni au dominat proba de triplusalt, atât la fete, cât şi la băieţi. Astfel, Bianca Siangă (CS Farul, antrenor Eveline Lisenco) a încheiat pe primul loc la fete, cu o performanţă de 10,92 m, în timp ce David Ciolpan (LPS „Nicolae Rotaru”, antrenor Cătălin Ganera), s-a impus în întrecerea băieţilor, cu 12,51 m. Alte clasări bune au obţinut Alexandra Cornea (LPS „Nicolae Rotaru”, antrenor Cătălin Ganera) - locul 3 la triplusalt, Eduard Rusu (Axiopolis Cernavodă) - locul 3 la 400 m, Stere Siangă (CS Farul, antrenor Eveline Lisenco) - locul 4 la triplusalt, Andreea Ruxandra Bobic (LPS „Nicolae Rotaru”, antrenor Cătălin Ganera) - locul 4 la 400 m, David Ciolpan (LPS „Nicolae Rotaru”, antrenor Cătălin Ganera) - locul 5 la lungime, Bianca Siangă (CS Farul, antrenor Eveline Lisenco) - locul 6 la lungime, Diana Cărniceanu (LPS „Nicolae Rotaru”, antrenor Cătălin Ganera) - locul 6 la triplusalt şi Florin Silimon (Axiopolis Cernavodă) - locul 6 la 400 m.

A decedat un fost handbalist al Constanței

Fost handbalist de mare valoare al Constanței, Menan Ener a decedat la locuința sa din Istanbul, unde era stabilit de peste 20 de ani. Elena Frîncu, Ion Crăciun și Nurhan Ali transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate și rudelor. Menan Ener a jucat ani de zile pentru Constanța, iar în ultima vreme activa în cadrul clubului Beșiktaș Istanbul.

LN de handbal feminin

În alte trei partide din etapa a 16-a a Ligii Naționale s-au înregistrat următoarele rezultate: Mureșul Tg. Mureș - HC Zalău 24-26, HCM Baia Mare - Cetate Deva 34-17 și CSM București - U. Cluj 38-28. Meciul HCM Rm. Vâlcea - SCM Craiova va avea loc astăzi, de la ora 17.00 (în direct la Digi Sport 2). Clasament: 1. HCM Baia Mare 44p, 2. CSM București 41p, 3. Corona Brașov 39p, 4. SCM Craiova 33p, 5. HCM Roman 32p, 6. Dunărea Brăila 27p, 7. Zalău 22p, 8. CSM Ploiești 18p, 9. HCM Rm. Vâlcea 17p, 10. Cetate Deva 15p, 11. CSU NEPTUN CONSTANȚA 13p, 12. Unirea Slobozia 12p, 13. U. Cluj 11p, 14. Mureșul Tg. Mureș 0p.

LN de handbal masculin

Astăzi, de la ora 18.30 (în direct la Digi Sport 2), în primul meci al etapei a 16-a din Liga Națională de handbal masculin, Știința Bacău va întâlni, pe teren propriu, pe Dunărea Călărași. Restul partidelor vor avea loc după următorul program - mâine: Poli Timișoara - HCM Baia Mare (ora 17.00), CSM București - Dinamo București (ora 17.15, Digi Sport 2), Pandurii Tg. Jiu - HC Odorhei (ora 20.00); joi: HCM Constanța - Potaisa Turda (ora 17.30, Digi Sport 2), Steaua - HC Vaslui (ora 19.15, Digi Sport 2). CSU Suceava stă în această etapă. Clasament: 1. HCM Baia Mare 27p (golaveraj: 357-337), 2. HC Odorhei 27p (350-332), 3. Dinamo 26p (372-347), 4. CSM București 26p (374-357), 5. Dunărea Călărași 24p, 6. HCM CONSTANȚA 23p, 7. Știința Bacău 22p, 8. Steaua 19p, 9. Poli Timișoara 16p (382-379), 10. Potaisa Turda 16p (381-403), 11. HC Vaslșui 15p, 12. CSU Suceava 9p (324-365), 13. Pandurii Tg. Jiu 9p (346-388).

Divizia A1 la volei feminin

Rezultatele etapei a 13-a din Divizia A1 la volei feminin: CSM Bucureşti - CSU Medicina CSŞ Tg. Mureş 3:2 (18:25, 25:17, 25:14, 19:25, 15:7); Dinamo Bucureşti - SCM U. Craiova 3:0 (25:19, 25:19, 25:20); Penicilina Iaşi - Ştiinţa Bacău 0:3 (13:25, 14:25, 17:25); Unic Piatra Neamţ - CS Volei Alba-Blaj 0:3 (21:25, 20:25, 17:25); CSM Satu Mare - CSM Tîrgovişte 0:3 (21:25, 13:25, 26:28); CSM Lugoj - U. Cluj 3:0 (25:14, 25:22, 25:18). Ieri, într-un meci jucat în devans și contând pentru etapa a 14-a: Penicilina Iaşi - CS Volei Alba-Blaj 0:3 (10:25, 13:25, 19:25). În clasament conduce CS Volei Alba-Blaj, cu 34 de puncte (un meci mai mult disputat), urmată de Ştiinţa Bacău 33p, CSM București 31p, Dinamo Bucureşti 29p și CSM Tîrgoviște 29p.

Spania, fără lider pentru meciul cu România din Cupa Fed

Echipa României din Cupa Fed la tenis de câmp, din care vor face parte Simona Halep (locul 3 WTA), Irina-Camelia Begu (locul 42 WTA), Monica Niculescu (locul 49 WTA) și Alexandra Dulgheru (locul 87 WTA), va juca pe 7 şi 8 februarie în primul tur al Grupei Mondiale II contra Spaniei, însă de la iberice va lipsi Carla Suarez Navarro, tenismena cea mai bine clasată în ierarhia WTA. Astfel, căpitanul Spaniei, Conchita Martinez, a anunțat că sportiva aflată pe locul 17 WTA nu va face deplasarea la Galați. „Regret profund că nu pot fi alături de colegele mele în viitorul meci din Fed Cup şi urez echipei Spaniei, tuturor coechipierelor şi căpitanului nostru, Conchita, mult noroc şi forţă în acest meci”, a declarat Carla Suarez Navarro. În aceste condiții, rolul de lider va fi preluat de Garbine Muguruza, locul 24 WTA, iar din echipă vor mai face parte Silvia Soler-Espinosa (locul 69 WTA), Maria Teresa Torro Flor (locul 89 WTA) şi Lara Arruabarrena (locul 91 WTA).

Lucian Bute a alergat în Cursa Campionilor, organizată de WBC

Boxerul român Lucian Bute, fost campion mondial IBF la categoria supermijlocie, a alergat, duminică, la Cursa Campionilor, organizată de WBC (World Boxing Council) la Ciudad de Mexico, în memoria fostului său președinte, José Sulaiman. „Astăzi am alergat 6 kilometri în a doua ediție a cursei dedicate marelui om de box José Sulaiman, fostul președinte al WBC, decedat anul trecut. A fost o onoare să particip alături de peste 4.000 de alergători la acest eveniment”, a scris Bute pe contul său de Facebook. Bute s-a fotografiat și alături de legendarul boxer mexican Julio Cesar Chavez, și el participant la cursă, dar și împreună cu actualul președinte al WBC, Mauricio Sulaiman, fiul lui José Sulaiman. Cursa a avut ca scop și strângerea de fonduri pentru copiii care suferă de autism.

Mike Krzyzewski, primul antrenor din istoria NCAA cu 1.000 de victorii

Mike Krzyzewski a devenit primul antrenor din istoria Campionatului universitar (NCAA) de baschet care a obţinut 1.000 de victorii, după ce echipa sa, Duke, s-a impus duminică, scor 77-68, în faţa formaţiei St. John's. „Coach K”, cum este supranumit Krzyzewski, antrenează echipa Universităţii Duke de 35 de ani şi a câştigat cu aceasta patru titluri NCAA. De-a lungul carierei, tehnicianul în vârstă de 67 de ani a câştigat 1.000 de meciuri şi a pierdut doar 308. Coach K este antrenorul care a obţinut cu echipa SUA titlurile olimpice din 2008 şi 2012.

Detroit Pistons a rămas fără Brandon Jennings până la finalul sezonului

Echipa Detroit Pistons nu îl va avea la dispoziţie, în meciurile care mai sunt de disputat până la finalul sezonului, pe Brandon Jennings, acesta suferind o ruptură a tendonului lui Ahile la piciorul stâng. Jennings s-a accidentat sâmbătă, la meciul pierdut în faţa echipei Milwaukee Bucks, scor 86-101. „Încă nu s-a stabilit când va putea să revină Brandon la antrenamente”, a anunţat conducerea echipei din Detroit. Jennings are în acest sezon o medie de 15,4 puncte înscrise, 6,6 pase decisive şi 28,6 minute jucate pe meci.

Record de goluri la ediţia din acest an a NHL All Star Game

Ediţia din acest an a All Star Game din NHL a înregistrat duminică un record de goluri înscrise, cu 29 de reuşite, meciul fiind câştigat cu scorul de 17-12 de echipa lui Toews în faţa formaţiei lui Foligno. Vedeta formaţiei Chicago Blackhawks, Jonathan Toews, şi jucătorul grupării Columbus Blue Jackets, Nick Foligno, au fost căpitanii celor două echipe. John Tavares (New York Islanders) a înscris patru goluri, dar titlul de MVP i-a revenit lui Ryan Johansen (Columbus), care a marcat de două ori şi a reuşit două pase decisive. Precedentul record de goluri data din 2001, când echipa Americii de Nord a învins o selecţionată mondială cu scorul de 14-12. Din 2012, All Star Game nu mai este confruntarea dintre cei mai buni jucători din Conferinţa de Est şi cei mai buni din Conferinţa de Vest. Echipele sunt formate de cei doi căpitani, care îşi aleg jucătorii dintr-un grup selecţionat în urma voturilor suporterilor.

NHL relansează Cupa Mondială de hochei pe gheață în 2016

Liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheață (NHL) a anunțat că va relansa în 2016 Cupa Mondială, care a dispărut din calendarul internațional începând cu anul 2004. Competiția, care va opune echipe sau selecționate, va avea loc la Toronto în perioada 17 septembrie - 1 octombrie 2016. La start se vor alinia Canada, Rusia, Cehia, Finlanda, Suedia, SUA, o selecționată europeană (fără jucători din Rusia, Suedia, Finlanda și Cehia) și o selecționată alcătuită din cele mai bune speranțe nord-americane. „Cupa Mondială 2016 va trebui să devină cel mai competitiv turneu de acest gen din istorie”, a anunțat unul dintre conducătorii NHL, Gary Bettman. Turneul va fi organizat în colaborare cu federația internațională de hochei pe gheață, dar regulile vor fi cele utilizate în NHL, iar meciurile vor fi arbitrate de oficiali care evoluează în NHL. De asemenea, NHL va numi antrenorii celor două selecționate, Europa și Speranțele nord-americane. Ca o particularitate a acestui turneu, finala se va disputa după sistemul cel mai bun din trei meciuri. Două ediții ale Cupei Mondiale au avut loc până acum, în 1996 și 2004, fiind câștigate de SUA și Canada. Cupa Mondială a înlocuit Cupa Canada, organizată între 1976 și 1991.