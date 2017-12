Antrenorul emerit de box Aurel Simionescu a fost condus pe ultimul drum

Antrenorul emerit de box Aurel Simionescu, decedat duminică seară, la vârsta de 69 de ani, a fost înmormântat ieri, la Cimitirul Municipal din Constanța. Printre cei care l-au condus pe ultimul drum, alături de familie și prieteni, s-au numărat Ionuţ Gheorghe, cel mai valoros boxer pe care l-a format maestrul Aurică Simionescu, și Mircea Iacob, patron și președinte la BC Iacob Mira Agigea, clubul care a ajuns cunoscut în întreaga lume și prin munca regretatului antrenor. Nu au lipsit conducerea Clubului Sportiv Farul Constanța (Ilie Floroiu, Sorin Bașturea), Emil Ionescu, director adjunct al DJST Constanța, arbitri și antrenori din boxul constănțean și din cel tulcean, membri ai Asociației Județene de Box, precum și alți foști campioni șlefuiți de Aurel Simionescu, cum sunt frații Lucian și Romică Tudor. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Meci amical pentru HCM

Astăzi, de la ora 18.00, Handbal Club Municipal Constanța și Steaua București vor disputa o partidă de verificare la Cheile Grădiștei, localitate în care cele două formații se află în cantonament în această perioadă. Pentru constănțeni va fi al doilea meci amical, după ce, luni, au întâlnit naționala de cadeți a României, pe care au învins-o cu scorul de 38-15. „Este o perioadă în care încercăm să acumulăm cât mai mult, pentru că va urma o a doua parte a sezonului foarte dificilă, cu multe jocuri. Știm că de ceea ce facem acum se leagă și evoluțiile noastre în meciurile oficiale. Este bine că disputăm și aceste jocuri amicale, care ne ajută să fim într-un ritm cât mai bun înaintea campionatului”, consideră macedoneanul Branislav Angelovski. Constănțenii ar putea disputa un nou joc de pregătire și vineri, cu divizionara secundă CSM Ploiești (punctaj maxim în Seria A la finalul turului). HCM va reveni la Constanța la 18 ianuarie. Primul meci oficial, pe teren propriu, cu Potaissa Turda, în etapa a 16-a a Ligii Naționale, este programat la 28 ianuarie.

Steaua o va întâlni pe Posillipo Napoli, în semifinalele Eurocup la polo

Echipa de polo Steaua Bucureşti va întâlni formaţia italiană Circolo Posillipo Napoli în semifinalele Eurocup, manşa tur fiind programată pe teren propriu, la 11 februarie. Conform tragerii la sorţi de la Belgrad, în cealaltă semifinală se vor duela Carpisa Yamamay Acquachiara Napoli (Italia) şi Mornar Brodospas Split (Croaţia). Returul va avea loc la 4 martie. Italienii de la Circolo Posillipo Napoli au în palmares 11 titluri naţionale şi o Cupă a Italiei, iar în Cupele Europene au cucerit Euroliga de trei ori, Cupa Cupelor şi Supercupa LEN. Steaua, campioană naţională de 12 ori, este prima echipă din România calificată în semifinalele unei cupe europene, după 26 de ani!

Niculescu s-a calificat în sferturi la dublu, la Hobart

Perechea formată din Monica Niculescu și Vitalia Diatcenko (Rusia) s-a calificat în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de la Hobart (Australia), dotat cu premii în valoare totală de 250.000 de dolari. Cele două au beneficiat, în primul tur, de abandonul principalelor favorite, Cara Black (Zimbabwe) și Saisai Zheng (China), la scorul de 3-0 în primul set. În sferturi, Niculescu şi Diatcenko vor întâlni perechea alcătuită din Jana Cepelova (Slovacia) și Alicja Rosolska (Polonia). Pentru calificarea în sferturi de finală la Hobart, românca și partenera sa de dublu vor primi câte 60 de puncte WTA în clasamentul de dublu şi un cec în valoare de 1.820 de dolari.

Mergea a acces în sferturi la dublu, la Auckland

Perechea alcătuită din Florin Mergea și Dominic Inglot (Marea Britanie) s-a calificat în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de la Auckland (Noua Zeelandă), dotat cu premii în valoare totală de 519.395 de dolari. Cei doi au învins în primul tur, cu scorul de 6-3, 7-6 (12/10), după o oră şi 16 minute, cuplul format din Santiago Giraldo (Columbia) și Joao Sousa (Portugalia). În sferturi, Mergea şi Inglot vor întâlni învingătorii partidei dintre perechea columbiană Juan Sebastian Cabal și Robert Farah, cap de serie nr. 3, şi cuplul neo-zeelandez Artem Sitak și Michael Venus. Pentru calificarea în sferturi la Auckland, Mergea şi Inglot vor primi câte 45 de puncte ATP în clasamentul de dublu şi un cec în valoare de 4.180 de dolari.

Copil intră în calificări la Australian Open

Tenismanul Marius Copil, locul 194 ATP, îl va întâlni pe argentinianul Horacio Zeballos, poziţia 124 în ierarhia mondială, în primul tur al calificărilor de la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. Copil (24 de ani) şi Zeballos (29 de ani), cap de serie nr. 11 în calificări, nu s-au mai întâlnit până acum în circuitul ATP. Meciul dintre Copil şi Zeballos s-a disputat în noaptea de marți spre miercuri.

Del Potro a câştigat primul meci după o pauză de zece luni

Tenismanul Juan Martin Del Potro, locul 338 ATP, a câştigat primul meci după o pauză de zece luni, argentinianul învingându-l, cu scorul de 6-3, 7-6 (7/4), pe ucraineanul Serghei Stahovski, în runda inaugurală a turneului de la Sydney (Australia). „Este un moment extraordinar pentru mine. Cred că am făcut un meci bun după o pauză de zece luni. Va trebui să muncesc mult la lovitura de rever şi la mişcarea în teren. E timpul să las în urmă problemele şi să mă bucur de acest moment”, a declarat Del Potro la finalul partidei cu Stahovski. Operat la încheietura mâinii stângi în martie 2014, argentinianul în vârstă de 26 de ani a primit un wild-card din partea organizatorilor turneului de la Sydney. În turul al doilea, Del Potro, fost nr. 4 mondial, îl va întâlni pe italianul Fabio Fognini, principalul favorit al competiţiei şi locul 18 ATP.

Barack Obama s-a întâlnit timp de 12 minute cu jucătorii campioanei NBA, San Antonio Spurs

Preşedintele SUA, Barrack Obama, i-a primit, luni, la Casa Albă, pe componenţii echipei de baschet San Antonio Spurs, campioana NBA din sezonul trecut, întâlnirea din Camera de Est durând 12 minute, a anunțat mysanantonio.com. Jucătorii echipei au intrat în cameră la ora locală 14.41, în timp ce mulţimea prezentă îi aplauda şi scanda „Go, Spurs, Go!” Preşedintele Obama a venit la întâlnire la două minute după jucători, el fiind însoţit de antrenorul echipei, Gregg Popovich, şi de managerul general R.C. Buford. În discursul său, Obama a glumit pe seama relaţiei tensionate dintre Gregg Popovich şi presa americană, dar şi pe seama vârstei înaintate a jucătorilor echipei texane. El a lăudat numărul mare de jucători străini din echipă, catalogând-o drept „Naţiunile Unite ale echipelor de baschet”. Totodată, Obama s-a plâns de faptul că echipa sa favorită, Chicago Bulls, nu a reuşit să câştige titlul NBA în timpul mandatului său. De asemenea, Obama, care se află la al doilea mandat ca preşedinte, le-a transmis celor de la Spurs că, în cazul în care doresc să câştige titlul pentru al doilea an la rând, atunci ei ştiu unde să-l găsească. Obama a primit un tricou al echipei texane având numărul 1 pe spate şi pe care scria POTUS (n.r. - abreviere a President of The United States - preşedintele Statelor Unite ale Americii). La ora locală 14.55, Obama a părăsit Camera de Est, nu înainte de a se poza cu jucătorii campioanei.