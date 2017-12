Halep se menține pe locul 3 WTA

În clasamentul WTA dat publicității ieri, tenismena constănțeană Simona Halep se menține pe locul 3, cu 6.571 de puncte, în timp ce Irina Begu a urcat o poziție, pe 39, cu 1.201p. În schimb, Monica Niculescu a coborât două locuri, pe 48, cu 1.023p, Alexandra Dulgheru a alunecat cinci poziții, pe 87, cu 647p, iar Sorana Cîrstea a căzut șase locuri, pe 96, cu 606p. În fruntea ierarhiei mondiale se află Serena Williams (SUA), cu 8.016p, urmată de Maria Şarapova (Rusia), cu 7.335p. La dublu, Niculescu este tenismena română cea mai bine clasată, pe poziţia 44, cu 1.605p, după o coborâre de două locuri, Raluca Olaru ocupă locul 55, cu 1.380p, iar Begu se află pe locul 56, cu 1.375p, ambele fiind în coborâre cu câte o poziție.

Carmen-Roxana Manu, vicecampioană națională de tenis U14

La finalul săptămânii trecute, la București, a avut loc Campionatul Național Individual de iarnă la tenis de câmp rezervat juniorilor sub 14 ani. La feminin, Carmen-Roxana Manu, sportivă legitimată la LPS „Nicolae Rotaru” Constanța, a ajuns până în finala competiției, după ce a trecut de Ștefana Lazăr (Giglio Iași), cu 6-1, 6-2, Vanessa Nițu (TC Rm. Vâlcea), cu 6-1, 6-0, Ioana Maria Neacșu (TC București, cap de serie nr. 8), cu 6-2, 6-2, și Andreea Velcea (CS Sport 4 Fun Timișoara, cap de serie nr. 3), cu 7-6, 6-4. Cap de serie nr. 2, constănțeanca a cedat în ultimul act în fața principalei favorite a competiției, Oana Smaranda Corneanu (CS Sport 4 Fun Timișoara), cu 2-6, 0-6.

CS Volei Alba-Blaj este prima semifinalistă în Cupa României la volei feminin

Cupa României la volei feminin a programat, la sfârșitul săptămânii trecute, trei meciuri din cadrul sferturilor de finală. CS Volei Alba-Blaj şi ACS Penicilina Iaşi au căzut de acord să joace ambele manșe pe terenul primei formaţii, care şi-a confirmat valoarea şi a devenit fără emoţii prima echipă calificată în Final Four, după două victorii la zero. Şi deţinătoarea trofeului, Ştiinţa Bacău, a făcut un pas important spre semifinale, după victoria cu scorul de 3:0 (26:24, 25:20, 25:18) obținută pe teren propriu în manşa tur a derby-ului acestei faze a competiţiei, cu CSM Bucureşti. Pentru a se califica în Final Four, liderul la zi din campionat trebuie să câştige tot cu 3:0 meciul retur, apoi să-şi adjudece setul de aur care departajează echipele aflate la egalitate de setaveraj după cele două manșe. Dinamo Bucureşti şi CSM Tîrgovişte vor juca în februarie ambele manşe din sferturi, iar CSU Medicina CSŞ Tg. Mureş şi CSM Lugoj au amânat manşa tur pentru duminica viitoare, mai ales că aceste formaţii vor fi adversare şi în campionat, cu două zile mai devreme. Manșa retur va avea loc la 18 februarie, iar turneul final al Cupei României este programat în zilele de 4 şi 5 aprilie 2015, pe teren neutru.

Nadia Comăneci a asistat la gala „Globurile de Aur” 2015

Nadia Comăneci a fost prezentă la gala „Globurile de Aur” 2015, desfăşurată duminică seară, la Los Angeles, fosta gimnastă postând pe Twitter mai multe fotografii în care apare alături de soţul ei, Bart Conner, dar şi de vedete precum Julianne Moore, Patricia Arquette şi Michael Keaton. Nadia a postat şi Facebook fotografii în care apare alături de Katie Holmes, Jennifer Lopez şi Salma Hayek. „The Grand Budapest Hotel”, de Wes Anderson, şi „Boyhood”, de Richard Linklater, au fost desemnate cel mai bun film - comedie, respectiv cel mai bun film - dramă la cea de-a 72-a gală a premiilor „Globul de Aur”, care a avut loc duminică seară, la „Beverly Hilton Hotel” din Los Angeles.

Copil a revenit în Top 200 ATP

Tenismenul Marius Copil a urcat şapte poziţii şi ocupă locul 194, cu 254 de puncte în clasamentul ATP, revenind după doar o săptămână în Top 200. În schimb, Victor Hănescu a coborât două poziții, până pe locul 132, cu 416p, iar Adrian Ungur a coborât un loc, până pe 155, cu 327p. La dublu, constănțeanul Horia Tecău este românul cel mai bine clasat, staţionând pe locul 16, cu 3.740p, fiind urmat de Florin Mergea, care se menţine pe locul 24, cu 2.775p. Primele trei locuri în clasamentul ATP de simplu sunt ocupate de următorii jucători: 1. Novak Djokovic (Serbia) 11.405p, 2. Roger Federer (Elveţia) 9.875p, 3. Rafael Nadal (Spania) 6.585p.

Wozniacki s-a retras din turneul de la Sydney

Fostul lider mondial Caroline Wozniacki s-a retras în primul tur al turneului de la Sidney, dotat cu premii în valoare totală de 731.000 de dolari. Cap de serie nr. 8, și locul 8 WTA, daneza a abandonat în partida din primul tur cu Zahlavova Strycova, la scorul de 4-6, 1-1, după ce a primit în trei rânduri îngrijiri medicale. „Am simţit durere în timpul unui schimb. Am lovit împotriva vântului şi am simţit asta în încheietură. Mi s-a mai întâmplat. Ştiu la ce să mă aştept. Nu vreau să se înrăutăţească înainte de Australian Open. Nu puteam câştiga meciul cu aceste dureri”, a declarat Wozniacki, care speră să se recupereze până la primul turneu de Grand Slam al anului, Australian Open, care va debuta la 19 ianuarie.

Corona Brașov și HSC Miercurea Ciuc, învinse acasă în Liga MOL la hochei

ASC Corona Brașov și HSC Miercurea Ciuc au pierdut meciurile susținute pe teren propriu, duminică seară, în Liga MOL la hochei pe gheață, după ce fuseseră învinse și sâmbătă. ASC Corona Brașov a fost învinsă de Dab.Docler cu scorul de 2-0 (0-0, 2-0, 0-0), prin golurile marcate de Tamas Groschl (23:26) și David Szappanos (37:12). HSC Miercurea Ciuc a fost întrecută de Miskolci Jegesmedvek cu scorul de 4-1 (1-0, 1-0, 2-1), golurile maghiarilor fiind semnate de Adrian Toth (17:01), Dezso Roczanov (30:12), românul Tihamer Becze (43:37) și Keegan Dansereau (52:12), în timp ce pentru ciucani a punctat Alpar Sallo (44:20). În clasament, pe primul loc se află Miskolci Jegesmedvek, cu 77 de puncte acumulate în 35 de jocuri, urmată de Dab.Docler 72p (34j), HC Nove Zamky 66p (35j), ASC Corona Brașov 63p (34j), Debreceni HK 46p (34j), UTE 35p (33j), Ferencvarosi TC 31p (33j) și HSC Miercurea Ciuc 18p (34j).

Bjoergen și Sundby au câștigat ediția 2015 a Turului de schi

Norvegianca Marit Bjoergen, de 29 de ori medaliată la Jocurile Olimpice și la Campionatele Mondiale (dintre care 18 medalii de aur), a câștigat pentru prima dată în carieră Turul de schi, impunându-se duminică, în ultima etapă, a 7-a, o probă de urmărire de 9 km în stil liber, disputată la Val di Fiemme (Italia). Deja câștigătoare în primele cinci etape și clasată pe locul 2 la mass-start-ul de sâmbătă, Bjoern a terminat cu un avans considerabil față de compatrioata sa Therese Johaug, cea care o învinsese în penultima etapă, și a acumulat suficiente puncte pentru a-și consolida poziția de lideră în clasamentul general al Cupei Mondiale de schi nordic. La masculin s-a impus tot Norvegia, prin Martin Johnsrud Sundby (30 de ani), învingător și în 2014. Și el a câștigat duminică ultima etapă, a 7-a, o probă de urmărire de 9 km în stil liber disputată tot la Val di Fiemme, urmat de compatriotul său Petter Northug și de rusul Evgheni Belov. În clasamentul general al Cupei Mondiale, după 17 etape, lider este Sundby, cu 1.189 puncte, urmat de Northug 849p și de suedezul Calle Halfvarsson 806p.

Simon Ammann a fost externat

Schiorul elveţian Simon Ammann, care a suferit în urmă cu şase zile o severă comoţie cerebrală, se simte mai bine şi a fost externat, a anunţat Federaţia de Schi din Elveţia. „Mă simt mai bine şi mă bucur că am putut reveni acasă. La Schwarzach am fost tratat foarte bine şi le mulţumesc tuturor celor care m-au susţinut în aceste zile”, a declarat Ammann în comunicatul dat publicităţii de federaţia elveţiană. Medicul Walter Frey a subliniat că Ammann are nevoie de o perioadă de repaus. „Are nevoie de multă odihnă şi acasă se va reface în urma acestei comoţii cerebrale severe. Încă nu ştim când îşi va putea relua antrenamentele”, a adăugat Frey. Simon Ammann a fost spitalizat după ce a căzut în ultima etapă a Turneului celor 4 Trambuline la sărituri cu schiurile, de la Bischofshofen (Austria). Cvadruplul campion olimpic a căzut la a doua săritură, după un salt de 136 de metri, lovindu-se violent la cap. El a fost inconştient şi a fost evacuat rapid de serviciile de urgenţă. Elveţianul de 33 de ani a suferit o comoţie şi în 2002, după o căzătură la Willingen, cu o lună înainte de a câştiga primele două titluri olimpice.

Statele Unite ale Americii mizează pe Boston pentru organizarea JO din 2024

Comitetul Olimpic American (USOC) a desemnat oraşul Boston pentru candidatura la organizarea Jocurilor Olimpice din 2024. Într-o reuniune la Denver, USOC a ales Bostonul în faţa altor oraşe importante care îşi manifestaseră dorinţa de a găzdui o ediţie a JO, precum Los Angeles, Washington sau San Francisco. SUA nu a mai găzduit o ediţie de vară a JO din 1996, de la Atlanta. Ulterior, în 2002, la Salt Lake City a avut loc o ediție de iarnă a JO. Americanii şi-au mai propus organizarea Jocurilor Olimpice din 2012, când New York a pierdut lupta cu Londra, şi 2016, când Chicago a fost printre învinse în faţa metropolei braziliene Rio de Janeiro. Metropola din statul american Massachusetts va trebui să depună dosarul la CIO până la data de 8 ianuarie 2016. Oraşul gazdă al JO din 2024 va fi anunţat în septembrie 2017, la Lima, unde va avea loc un congres al CIO. Capitala Italiei, Roma, ar putea fi printre candidate, la fel ca şi Parisul. Au mai fost speculaţii privind o candidatură germană, Hamburg şi Berlin fiind numele vehiculate, precum şi o tentativă din partea Africii de Sud de a găzdui competiţia, la Johannesburg şi Pretoria. În 2020, Jocurile Olimpice de vară vor avea loc la Tokio.

Play-off în NFL

În weekend au avut loc semifinalele conferințelor în play-off-ul NFL (campionatul profesionist de fotbal american), marea surpriză înregistrându-se în ultimul meci disputat duminică seară. A doua favorită din AFC - Denver Broncos - a pierdut fără drept de apel, acasă, disputa cu Indianapolis Colts, meciul fiind important pentru fostul quarterback al lui Colts, acualmente la Broncos - Peyton Manning. Aflat la final de carieră, Manning nu a reușit să ajungă pentru ultima oară în SuperBowl, acolo unde a fost prezent în 2007 (când a și câștigat) și 2010 - cu Indianapolis Colts și în 2014 - cu Denver Broncos. Rezultate din semifinalele conferințelor: New England Patriots - Baltimore Ravens 35-31 (AFC); Seattle Seahawks - Carolina Panthers 31-17 (NFC); Green Bay Packers - Dallas Cowboys 26-21 (NFC); Denver Broncos - Indianapolis Colts 13-24 (AFC).