Naționala de minifotbal a României domină Europa

Reprezentativa de minifotbal a României, de cinci ori consecutiv campioană europeană, se află pe primul loc în clasamentul pentru anul 2014 întocmit de Federația Europeană de Minifotbal (EMF). În ierarhia dată publicității ieri, România conduce detașat, cu 3.777 de puncte, urmată de Muntenegru - cu 2.153p și Cehia - cu 2.123p. Dar iată cum se prezintă clasamentul întocmit de EMF: 1. ROMÂNIA 3.777p, 2. Muntenegru 2.153p, 3. Cehia 2.123p, 4. Slovacia 1.520p, 5. Germania 1.241p, 6. Croația 1.208p, 7. Bulgaria 1.127p, 8. Rusia 962p, 9. Grecia 944p, 10. Kazakhstan 809p, 11 . Moldova 806p, 12. Turcia 782p, 13. Anglia 710p, 14. Israel 695p, 15. Polania 413p, 16. Austria 329p, 17. Slovenia 266p, 18. Italia 206p, 19. Cipru 200p, 20. Spania 182p, 21. Lituania 95p, 22. Scoția 74p, 23-30. Irlanda, Țara Galilor, Irlanda de Nord, Luxemburg, Suedia, Elveția, Armenia și Letonia - toate cu câte 50.

Mascherano vrea să-şi încheie cariera la River Plate

Fundaşul formaţiei FC Barcelona, Javier Mascherano, a declarat că şi-ar dori să-şi încheie cariera la River Plate, echipă la care a debutat. „Mi-ar plăcea să-mi închei cariera la River Plate, dar am contract cu FC Barcelona până în 2018. Apoi va trebui să văd dacă mai sunt în măsură să joc la un nivel bun”, a declarat Mascherano la postul de radio Fox Sports. Javier Mascherano a debutat la River Plate în august 2003. El a jucat peste 50 de meciuri la River, alături de care a câştigat Turneul Clausura în 2004.

Mancini nu a discutat cu Lavezzi

Antrenorul echipei Internazionale Milano, Roberto Mancini, a declarat, marţi seară, nu există niciun „contact” între formaţia italiană şi atacantul argentinian al echipei Paris Saint-Germain, Ezequiel Lavezzi, absent de la stagiul din Maroc. „Lavezzi este un mare jucător, dar este jucătorul echipei PSG. Nu a fost nicio discuţie cu el şi nu trebuie să discut eu cu el”, a declarat Mancini, după meciul amical de la Marrakech, câştigat de PSG, scor 1-0. Absent de la stagiul echipei PSG din Maroc, Lavezzi ar putea ajunge la Inter Milano, conform presei italiene.

Robin Dutt este noul director sportiv al echipei VfB Stuttgart

Tehnicianul Robin Dutt, demis în data de 25 octombrie de la Werder Bremen, este noul director sportiv al echipei VfB Stuttgart, la care este legitimat Alexandru Maxim. Dutt îi succede lui Fredi Bobici, care a fost demis de Stuttgart în luna septembrie. Robin Dutt, în vârstă de 49 de ani, a pregătit de-a lungul carierei de antrenor echipele Stuttgarter Kickers (2003-2007), Freiburg (2007-2011), Bayer Leverkusen (2011-2012) şi Werder Bremen (2013-2014).

Gattuso a demisionat de la OFI Creta

Fostul internaţional italian Gennaro Gattuso a anunţat că renunţă la conducerea tehnică a echipei OFI Creta, el invocând problemele de la club, în special pe cele financiare. „M-am luptat cu toată puterea pentru OFI, depunând eforturi şi din punct de vedere financiar: nu doar că nu am primit toate salariile, dar am şi plătit din propriul buzunar pentru unele cheltuieli ale clubului. Situaţia actuală mă depăşeşte. Să rămân, fără perspective reale de evitare a eşecului sportiv şi al clubului, ar fi fost o lipsă de demnitate şi de respect faţă de cei de aici. Le mulţumesc acelor angajaţi şi acelor fotbalişti de la OFI care m-au susţinut până la final într-o luptă de şase luni, perioadă pe parcursul căreia am fost nevoit să fiu şi conducător, fără să mă pot dedica exclusiv rolului de antrenor, pentru care am fost angajat”, a precizat Gattuso într-un comunicat. El a menţionat că a găsit „o echipă înjumătăţită” la antrenament şi că jucătorii îi cereau bani. „În acel moment am înţeles că eforturile mele erau în zadar. Urez succes şi un viitor mai liniştit echipei OFI şi fanilor”, a adăugat Gennaro Gattuso. Italianul a preluat conducerea tehnică a echipei din Creta la data de 5 iunie. El şi-a mai anunţat o dată demisia, pe 26 octombrie, dar a revenit atunci asupra deciziei de a renunţa la funcţia de antrenor la insistenţele suporterilor.

Suporter al lui Flamengo, arestat pentru că ar fi ucis un fan al lui Botafogo

Liderul unui grup de suporteri ai echipei Flamengo a fost arestat, el fiind suspectat că ar fi ucis în 2012 un fan al formaţiei rivale Botafogo, a anunţat poliţia braziliană. Anderson Clemente da Silva, alias „Macula”, în vârstă de 35 de ani, lider al grupului „Raça Rubro-Negra”, era căutat de poliţie din 2013 şi pe numele său fusese emis un mandat de arestare. Macula este suspectat că l-a împuşcat mortal pe Luciano Martins la data de 5 februarie 2012, la Jacarepagua. Tot atunci au fost răniţi alţi trei fani, care l-au recunoscut pe Macula ca fiind cel care a tras cu arma. În Brazilia, ţară care a organizat CM în acest an, sunt semnalate în mod regulat violenţe între suporteri. 30 de persoane au fost ucise în 2013 în violenţele legate de fotbal.