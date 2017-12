Guvernul a aprobat desfiinţarea stadionului „Ion Oblemenco”

Desfiinţarea stadionului „Ion Oblemenco” din Craiova, pentru amenajarea pe acest amplasament a unui Complex Sportiv care va include o nouă arenă de fotbal, a fost aprobată de Guvern în şedinţa de ieri. Complexul Sportiv va include două stadioane, dintre care unul pentru atletism, cu o capacitate de peste 5.000 de locuri, din fonduri exclusiv de la bugetul local al municipiului Craiova, şi un al doilea stadion cu o capacitate de 30.000 de locuri pentru fotbal şi rugby, construit de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii, cu o cofinanţare din bugetul local al municipiului Craiova de 10% din valoarea investiţiei. Noul stadion de fotbal din Craiova va costa 55 milioane euro, durata estimată a contractului fiind de 17 luni.

Conducerea clubului ASA Tg. Mureş va anunţa noul antrenor după 1 ianuarie

Conducerea clubului ASA Tg. Mureş va anunţa numele tehnicianului care va antrena echipa în partea a doua a campionatului după 1 ianuarie, a anunțat, lieriuni, site-ul oficial al grupării ardelene. Oficialii din Tg. Mureş îi mulţumesc pentru munca depusă lui Cristian Pustai, antrenor al cărui contract a fost reziliat de comun acord înainte de Crăciun. „Conducerea clubului ASA Tg. Mureş şi antrenorul Cristian Pustai au reziliat, de comun acord, contractul dintre cele două părţi. Pe această cale, întreaga familie roş-albastră doreşte să-i mulţumească lui Cristian Pustai pentru munca depusă la ASA Tg. Mureş. Sosit pe banca tehnică în etapa a 10-a, Cristian Pustai a obţinut 15 puncte, suferind doar două înfrângeri în cele nouă partide conduse de pe margine, în Liga 1 şi Cupa României. ASA Tg. Mureş îi urează lui Cristian Pustai mult succes în continuare în activitatea pe care o va desfăşura în fotbalul românesc. Noul antrenor al echipei ASA Târgu Mureş va fi anunţat oficial după 1 ianuarie 2015”, informează site-ul citat. Cristian Pustai, care a lăsat formaţia din Tg. Mureş pe locul 5 al Ligii 1 la finalul turului, a primit o propunere de a antrena echipa Rapid București. La 24 decembrie, tehnicianul a declarat că a discutat cu Dinu Gheorghe, care este aproape de a prelua funcţia de preşedinte a clubului giuleştean, dar negocierile vor începe după sărbători.

Dorian Marin va prelua conducerea tehnică a echipei AFC Leopards

Antrenorul Dorian Marin va prelua conducerea tehnică a echipei kenyene AFC Leopards, de la care a fost demis în urmă cu o zi olandezul Pieter De Jongh, informează goal.com. Potrivit sursei citate, De Jongh a fost demis duminică, oficialii clubului considerând prestaţia tehnicianului nesatisfăcătoare. Goal.com notează că Marin va fi prezentat săptămâna viitoare, conform unui oficial al clubului din Kenya. „Ne-am hotărât ca el să fie înlocuitorul lui De Jongh datorită experienţei sale”, a afirmat sursa din cadrul grupării kenyene. În vârstă de 54 de ani, Dorian Marin a antrenat ultima dată echipa ghaneză King Faisal Babes. Pieter de Jongh se afla la conducerea echipei AFC Leopards din luna mai. AFC Leopards a încheiat ediţia 2014 a campionatului Kenyei pe locul 6.

6.000 de fani la antrenamentul echipei Real Madrid

Aproximativ 6.000 de fani au asistat, duminică, la al doilea antrenament al zilei efectuat de echipa Real Madrid pe arena „Alfredo di Stefano” din complexul din Valdebebas, înaintea plecării formaţiei madrilene la Dubai, pentru un meci cu AC Milan, informează cotidianul As. Astăzi, Real Madrid va întâlni echipa AC Milan, într-un meci contând pentru Dubai Challenge Cup. De la antrenamentul de duminică seară au lipsit Karim Benzema şi Cristiano Ronaldo, aflaţi în vacanţă în Dubai, precum şi Fabio Coentrao, Marcelo şi Sergio Ramos. Karim Benzema şi Cristiano Ronaldo vor participa la meciul de marţi. Potrivit realmadrid.com, echipa spaniolă s-a deplasat deja la Dubai, fiind primită la aeroport de un grup de susţinători.

Andrei Yarmolenko a fost desemnat fotbalistul ucrainean al anului 2014

Andrei Yarmolenko, atacantul echipei Dinamo Kiev, a fost desemnat fotbalistul ucrainean al anului 2014, într-un sondaj realizat de liga de fotbal din Ucraina, informează uefa.com. Yarmolenko a obţinut 480 de voturi, fiind urmat de jucătorul echipei Dnepr Dnepropetrovsk, Ievhen Konoplianka (129 voturi) şi de mijlocaşul formaţiei Metalist Harkov, Cleiton Xavier, cu 86 de voturi. Atacantul echipei Şahtior Doneţk, Luiz Adriano, a terminat pe locul 4, cu 70 de voturi.

Atletico Madrid confirmă revenirea lui Fernando Torres sub formă de împrumut

Clubul Atletico Madrid a anunţat, ieri, pe site-ul oficial, că atacantul Fernando Torres revine la echipa spaniolă sub formă de împrumut de la AC Milan, înţelegerea fiind valabilă din data de 5 ianuarie, când va începe perioada de transferuri în Italia. Fernando Torres va juca la Atletico Madrid, sub formă de împrumut, până în iunie 2016. Fernando Torres este un jucător format la Atletico. El a mai evoluat pentru echipa madrilenă în perioada 2001-2007. Fernando Torres a fost legitimat în ultimele sezoane la Chelsea Londra. Duminică, gruparea londoneză a anunţat că fotbalistul a fost achiziţionat definitiv de AC Milan. În august, Fernando Torres a fost împrumutat doi ani la AC Milan, iar din 5 ianuarie 2015 el va fi definitiv jucătorul italienilor.

Shaqiri va fi împrumutat la Juventus

Mijlocaşul Xherdan Shaqiri de la Bayern Munchen va fi împrumutat la Juventus Torino, informează lequipe.fr, citând canalul german Sky şi cotidianul italian „Tuttosport”. Internaţionalul elveţian de origine albaneză, în vârstă de 23 de ani, a fost dorit şi de Manchester United, dar va fi împrumutat şase luni, cu opţiune de cumpărare, clubului campion al Italiei. În acest sezon, Shaqiri a fost titular în doar trei partide din Bundesliga. Shaqiri a fost transferat în vara anului 2012 de la FC Basel la Bayern Munchen, pentru suma de 11,6 milioane de euro.

Uchida este indisponibil pentru Cupa Asiei

Internaţionalul japonez al echipei Schalke 04, Atsuto Uchida, este indisponibil pentru Cupa Asiei, competiţie care va avea loc luna viitoare, în Australia, informează L'Equipe. Uchida nu este refăcut în urma unei accidentări la un genunchi. El a fost înlocuit în lotul Japoniei cu Naomichi Ueda (Kashima Antlers). Japonia va întâlni în prima fază a Cupei Asiei echipele Iordaniei, Palestinei şi Irakului, în Grupa D. Echipa Japoniei este deţinătoarea trofeului.

Lemina a refuzat convocarea la naţionala Gabonului

Mario Lemina, mijlocaşul formaţiei Olympique Marseille, a fost convocat la naţionala Gabonului pentru Cupa Africii pe Naţiuni, competiţie care va avea loc în luna ianuarie, însă jucătorul a anunţat că nu se va alătura reprezentativei pentru că nu a ajuns la niciun acord cu această ţară. „Nu voi merge la CAN. Tot ce se spune reprezită zvonuri. Îmi pare rău, dar nu există un acord între mine şi Gabon”, a afirmat pe Twitter jucătorul născut în Gabon, dar care a reprezentat Franţa la tineret. Selecţionerul Jorge Costa a anunţat duminică lotul de 23 de jucători pentru CAN, competiţie care va avea loc între 17 ianuarie şi 8 februarie 2015, în Guineea Ecuatorială. Lemina (21 de ani) figurează pe această listă, la fel ca și coechipierul său de la OM, Alexander N'Doumbou. Lamina a căştigat titlul mondial cu echipa under 20 a Franţei, în 2013, şi are o selecţie în naţionala de tineret. „Pentru moment, dorinţa mea este să joc pentru echipa Franţei. Dar nu am spus încă nu Gabonului. Asta depinde de mai multe lucruri, de familie... Dar deocamdată dau totul pentru Franţa, vreau să încep cu tineretul”, a declarat fotbalistul la finalul lunii noiembrie. Transferat de la Lorient în vara anului 2013, Lemina a avut un prim sezon dificil la Olympique Marseille. Însă el a fost titularizat în cinci din ultimele şapte partide ale echipei antrenate de Marcelo Bielsa şi a înscris primul său gol în campionatul Franţei la meciul cu Bordeaux din 23 noiembrie (scor 3-1).

Lassana Diarra, aproape de un transfer la Inter

Fără angajament după o experienţă nereuşită la Lokomotiv Moscova, mijlocaşul francez Lassana Diarra este în tratative avansate cu Internazionale Milano. Antrenorul Roberto Mancini insistă pentru transferul jucătorului de 29 de ani, care nu a mai evoluat din luna august. Inter i-a propus lui Diarra un contract pe şase luni cu opţiune de prelungire. Jucătorul mai are ofertă şi din China, de la Shanghai Shenhua, dar pare tentat să rămână în Europa la un club important. Diarra a mai jucat la Le Havre, Chelsea, Arsenal, Portsmouth, Real Madrid şi Anji Mahacikala.

Malouda s-a accidentat la genunchi

Fostul internaţional francez al echipei FC Metz, Florent Malouda, nu se va antrena în această săptămână din cauza unei accidentări la genunchi. Potrivit cotidianului L'Equipe, Malouda a suferit o entorsă de ligament colateral intern la genunchiul drept. Florent Malouda joacă la FC Metz din luna septembrie.