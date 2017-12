HCM Constanța, reprezentată la turneul naționalei de tineret din Polonia

Naționala de tineret a României a participat la un turneu în Polonia, organizat de formația KSZO Odlewnia Ostrowiec și la care au mai fost prezente reprezentativele Poloniei și Rusiei. Pentru acest turneu, selecționerul Ovidiu Mihăilă a convocat și trei jucători de la campioana HCM Constanța, portarul Alexandru Bucătaru și interii stânga Ramon Șomlea și Robert Gal. În primul joc, România tineret a învins echipa gazdă, cu scorul de 35-23 (20-11), printre marcatori fiind și Robert Gal, cu trei goluri. În a doua partidă, tricolorii au întâlnit Polonia, în fața căreia au pierdut la limită, scor 23-24 (12-14), constănțeanul Ramon Șomlea înscriind cinci goluri. Duminică seară, România a înfruntat Rusia.

Final de tur în Divizia A1 la volei feminin

Rezultatele etapei a 11-a din Divizia A1 la volei feminin, ultima din tur: CSM Tîrgovişte - CSM Lugoj 3:0 (25:10, 25:19, 25:14), U. Cluj - Penicilina Iaşi 0:3 (21:25, 20:25, 20:25), Unic Piatra Neamţ - CSM Bucureşti 0:3 (15:25, 16:25, 18:25); SCM U. Craiova - Ştiinţa Bacău 0:3 (20:25, 16:25, 15:25); CSU Medicina CSŞ Tg. Mureş - Dinamo Bucureşti 3:1 (25:23, 25:22, 13:25, 27:25); CSM Satu Mare - CS Volei Alba-Blaj 0:3 (19:25, 9:25, 12:25). Ultimul meci al sezonului este restanţa dintre Penicilina Iaşi și CSM Bucureşti, din etapa a 6-a, partidă care a fost reprogramată pentru astăzi, de la ora 17.00. În clasament conduce formația din Blaj, cu 28 de puncte, urmată de Știința 27p și CSM București 26p (un meci mai puțin disputat).

Scrimerul Radu Dărăban s-a calificat pentru Jocurile Europene de la Baku

Sportivul român Radu Dărăban s-a calificat pentru Jocurile Europene de la Baku, în proba de floretă, în urma rezultatelor înregistrate sâmbătă, la concursul de calificare de la Budapesta. Dărăban a câştigat grupa preliminară, iar pe tabloul de 8 s-a impus în faţa lui Luka Gaganitze, scor 15-8. Ajungând în semifinale, floretistul român a obținut automat calificarea pentru competiția ce va avea loc la Baku, în perioada 12-28 iunie 2015. Mai mult, Dărăban a terminat pe locul 1 în clasamentul realizat de organizatorii turneului de calificare de la Budapesta. Duminică a concurat la Budapesta şi Alin Mitrică, la spadă. Mai sunt calificați pentru Baku-2015 componenții loturilor de sabie masculin și spadă feminin (câte patru la fiecare armă), care vor trage atât la individual, cât și la echipe, precum şi Maria Boldor (floretă feminin) și Bianca Pascu (sabie feminin).

Euroliga de baschet masculin

Zalgiris și Nizhny sunt ultimele echipe care au obținut calificarea în faza următoare a Euroligii de baschet masculin, după ce s-au impus în partidele jucate vineri seară. Tot vineri seară, FC Barcelona a câștigat la Atena, într-un meci în care pauza a durat... o oră, sala fiind evacuată din cauza unei amenințări cu bombă (nefondată)! Rezultate din ultima etapă a primei faze a Euroligii - GRUPA A: Nizhny Novgorod - UNICS Kazan 78-74, Zalgiris Kaunas - Dinamo Sassari 80-79; GRUPA B: ALBA Berlin - Cedevita Zagreb 67-70; GRUPA C: Fenerbahce Ulker Istanbul - FC Bayern Munchen 87-81, Panathinaikos Atena - FC Barcelona 67-80; GRUPA D: Steaua Roșie Belgrad - Laboral Kutxa 90-82.

Muhammad Ali, spitalizat pentru pneumonie

Fostul pugilist Muhammad Ali a fost spitalizat pentru o uşoară pneumonie, a anunţat postul ESPN, citându-l pe purtătorul de cuvânt al fostului campion mondial la categoria grea. Ali, 72 de ani, a fost internat sâmbătă, dar nu va rămâne mult timp în spital, a declarat purtătorul de cuvânt. La cererea familiei Ali, nu s-au oferit informaţii despre spitalul în care a fost internat fostul pugilist, care suferă şi de Parkinson.

Închisoare cu suspendare pentru Phelps

Înotătorul american Michael Phelps, cel mai titrat sportiv din istoria JO, a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru conducere în stare de ebrietate şi exces de viteză. Tribunalul din districtul Maryland, prezidat de judecătorul Nathan Braverman, a ordonat ca Phelps să continue şi un program de dezintoxicare. Phelps va fi supus şi unei perioade de probă de 18 luni în care nu va avea voie să consume alcool, dar va putea părăsi SUA pentru a se antrena şi a participa la competiţii. Înotătorul în vârstă de 29 de ani a fost reţinut la data de 30 septembrie pentru conducere sub influenţa alcoolului şi pentru depăşirea limitei de viteză, la Baltimore (Maryland). El conducea un Land Rover cu 135 km/h, deşi limita de viteză era de 72 km/h. Nu este pentru prima oară când campionul cu 22 de medalii olimpice, din care 18 de aur, are probleme cu poliţia rutieră. În 2004, el a fost arestat pentru conducere în stare de ebrietate şi a fost condamnat la 18 luni de închisoare cu suspendare.

Jansrud s-a impus în slalomul super-uriaș de la Val Gardena

Norvegianul Kjetil Jansrud a câștigat sâmbătă slalomul super-uriaș de la Val Gardena, obținând astfel a 7-a victorie din carieră în Cupa Mondială de schi alpin și a patra din acest sezon. Jansrud a fost urmat de italianul Dominik Paris, la 46 de sutimi, și de austriacul Hannes Reichelt, la 54 de sutimi. Schiorul scandinav a profitat de acest succes pentru a-și mări avansul în clasamentul general al Cupei Mondiale, unde are deja 152 de puncte în plus față de al doilea clasat, austriacul Marcel Hirscher.

Lindsey Vonn se apropie de recordul celor mai multe victorii în Cupa Mondială

Americanca Lindsey Vonn a câștigat cursa de coborâre de la Val-d’Isère (Franța), din Cupa Mondială de schi alpin, aceasta fiind a 61-a victorie a carierei. Astfel, Vonn s-a apropiat la o singură lungime de recordul tuturor timpurilor, deținut de Annemarie Moser-Pröll, vedeta austriacă din anii 1970, care a câștigat 62 de curse în Cupa Mondială. Revenită pe pârtia Oreiller-Killy, unde anul trecut suferea o gravă accidentare la genunchi, Vonn (30 de ani) le-a devansat pe austriaca Elisabeth Goergl și pe germanca Viktoria Rebensburg, clasate la egalitate pe locul secund, la 19 sutimi în urma învingătoarei. Pentru Vonn, aceasta a fost a doua victorie a sezonului, după ce mai câștigase o cursă de coborâre la Lake Louise, în Canada. Românca Ania Monica Caill nu a ajuns la finiș.

Primele stadioane ale JO din 2016 vor fi gata în august-septembrie 2015

Primele stadioane ale Jocurilor Olimpice de la Rio de Janeiro, din 2016, vor fi gata în august sau septembrie anul viitor, a promis primarul din Rio de Janeiro, aflat în vizită pe șantier, dând asigurări că „absolut nimic nu este în întârziere”. „În mintea noastră, Jocurile Olimpice încep anul viitor. Vom începe livrarea acestor stadioane în august-septembrie”, a declarat Eduardo Paes jurnaliștilor, pe situl gigantic al șantierului Parcului Olimpic, cu o suprafață de 1,18 milioane de kilometri pătrați, la 50 kilometri vest de Rio, unde se vor disputa competițiile în 16 discipline olimpice și 9 paralimpice. De asemenea, lucrările la infrastructura subterană - rețea de fibră optică, iluminare, drenaj, asanare - sunt realizate în procent de 70 la sută. Unicul șantier întârziat, cu trei săptămâni, este cel al velodromului, dar primarul a asigurat că această întârziere va fi rezolvată ușor. Bugetul total al lucrărilor pentru JO, de 13,8 miliarde dolari, nu va fi depășit, a subliniat primarul, adăugând că 57 la sută este finanțat din fonduri private.