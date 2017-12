SRTv renunță la Champions League pentru perioada 2015-2018

Consiliul de Administraţie (CA) al Societăţii Române de Televiziune (SRTv) a decis recent să nu aprobe achiziţionarea drepturilor de difuzare a meciurilor de fotbal din Champions League pentru perioada 2015-2018, potrivit unei hotărâri a CA, publicată joi pe site-ul instituţiei. TVR a deţinut drepturile de difuzare a meciurilor de fotbal din UEFA Champions League pentru perioada 2012-2015. În acest sens, CA al TVR a aprobat în noiembrie 2012 achiziţia meciurilor de fotbal din UEFA Champions League pentru perioada 2012-2015, în consens cu strategia TVR de a oferi românilor programe de calitate, scria într-un comunicat difuzat de TVR la momentul respectiv. Atunci, TVR anunţa că, în urma negocierilor, preţul pe care Televiziunea Română urma să îl plătească pentru pachetul UEFA Champions League 2012-2015 este de zece ori mai mic decât cel din contractul anterior (care a fost de circa 40 de milioane de euro). Champions League este un produs premium al Uniunii Europene de Fotbal (UEFA), cea mai prestigioasă competiţie la nivel de cluburi şi cel mai urmărit eveniment sportiv din lume, după meciurile echipelor naţionale. De-a lungul timpului, contractele încheiate de TVR pentru difuzarea meciurilor din Champions League au fost considerate a fi unele dintre acelea care au pus o mare presiune financiară asupra Televiziunii Române.

Contra pleacă în ianuarie la Guangzhou R&F

Gruparea Guangzhou R&F s-a înţeles cu tehnicianul echipei Getafe, Cosmin Contra, pentru un contract de cel puţin două milioane de euro pe sezon, românul urmând să meargă în China în luna ianuarie, a anunțat cotidianul spaniol „As”, fără a preciza durata acordului. Guangzhou R&F va plăti clubului Getafe un milion şi jumătate de euro pentru Contra. „După o săptămână de negocieri, s-a ajuns la o înţelegere. Contra nu a putut să refuze oferta echipei chineze, care îl va plăti cu două milioane de euro net pe sezon, plus un bonus de jumătate de milion de euro în cazul realizării obiectivelor. Probabil Contra va conduce echipa Getafe pentru ultima dată duminică, la Granada”, au dezvăluit spaniolii. Guangzhou R&F a obţinut şi transferul fotbalistului spaniol Michel, care a jucat în prima parte a acestui sezon la Getafe, sub formă de împrumut de la Valencia. Gruparea chineză va plăti clubului Valencia un milion de euro pentru Michel, care de asemenea se va alătura echipei din China în luna ianuarie. Cotidianul „Marca“ a scris că Guangzhou R&F a anunţat pe site-ul oficial că s-a înţeles cu tehnicianul român şi cu Michel. „Contra urmează să plece în China pentru a semna contractul, despre care nu s-au oferit detalii. La fel, Michel va pleca în curând în China pentru a face vizita medicală şi a semna contractul”, a adăugat „Marca”. Contra a preluat conducerea tehnică a echipei Getafe în luna martie, reuşind salvarea formaţiei de la retrogradare în sezonul trecut. Guangzhou R&F, locul 3 în clasamentul campionatului chinez, a rămas fără antrenor la 10 noiembrie, când Sven Goran Eriksson a plecat la Shanghai SIPG.

Piţurcă, îmbrăcat în port saudit

Antrenorul formaţiei Al Ittihad, Victor Piţurcă, a apărut în fotografii publicate pe reţele de socializare, îmbrăcat într-un veşmânt tradiţional ţărilor arabe, ghutra, şi aranjat în stilul înalţilor demnitari din regiune. Fostul selecţioner al naţionalei de fotbal a României apare în fotografii purtând şi o pereche de ochelari de soare, alături de preşedintele clubului, Ibrahim Al-Balawi, în holul hotelului unde este cazat lotul echipei saudite. Fotografiile au fost publicate alături de mesajul: „Dumnezeu există”. Înaintea lui Victor Piţurcă au pozat îmbrăcaţi asemănător şi antrenorii români Cosmin Olăroiu şi Laurenţiu Reghecampf. Fost selecţioner al naţionalei României, Victor Piţurcă a semnat, la 16 octombrie, un contract pe două sezoane cu Al Ittihad. În cinci meciuri disputate în campionat, sub conducerea lui Piţurcă, echipa a înregistrat o remiză şi patru înfrângeri, fiind vehiculată în mass-media o posibilă schimbare a antrenorului român. După disputarea a 12 etape, Al Ittihad ocupă locul 5, cu 22 de puncte, la nouă puncte de liderul Al Nasr. Conducerea clubului Al Ittihad a precizat, miercuri, într-un comunicat remis Mediafax, că nu a luat niciodată în discuţie schimbarea antrenorului Victor Piţurcă, în ciuda rezultatelor slabe înregistrate de echipă în campionatul Arabiei Saudite.

San Lorenzo a ajuns, cu greu, în finala FIFA Club World Cup

În cea de-a doua semifinală de la Campionatul Mondial al cluburilor la fotbal, deținătoarea Copei Libertadores s-a chinuit mult cu campioana Oceaniei, câștigând grație unui gol marcat în cele 30 de minute de prelungiri: San Lorenzo - Auckland City 2-1 - după prelungiri (Barrientos 45+2, Matos 93 / Berlanga 67)! Echipa din Noua Zeelandă a fost revelația acestei competiții, trecând de două tururi și pierzând în fața uneia din marile favorite la trofeu! În meciul pentru poziția a cincea, campioana Africii s-a impus, după penalty-uri, în fața campioanei Asiei: ES Setif - Western Sidney Wanderers 2-2, 5-4 la loviturile de departajare (Mullen 50-autogol, Ziaya 57 / Castelen 5, Saba 89). Sâmbătă sunt programate finalele - ora 18.30: Cruz Azul - Auckland City (pentru locul al treilea); ora 21.30: Real Madrid - San Lorenzo (pentru locul întâi).

Di Maria, cel mai bun jucător argentinian din străinătate

Mijlocașul Angel Di Maria, transferat în vară de la Real Madrid la Manchester United, a fost ales cel mai bun fotbalist argentinian care joacă în străinătate, într-o anchetă realizată în rândul jurnaliștilor din Argentina. Extrema lui United a câștigat trofeul „Olimpia de Plata” în cadrul unei ceremonii desfășurate marți și în care atacantul Lucas Pratto (Velez Sarsfield) și-a adjudecat titlul de cel mai bun fotbalist din liga argentiniană. Di Maria a pus umărul la câștigarea de către Real Madrid a celui de-al zecelea trofeu al Ligii Campionilor, în luna mai, iar apoi a ajuns cu naționala Argentinei până în finala Campionatului Mondial din Brazilia, pe care a ratat-o însă din cauza unei accidentări. Totodată, clubul Velez a precizat că atacantul Lucas Pratto este aproape de a semna pentru echipa braziliană Atletico Mineiro, sub rezerva efectuării vizitei medicale. Potrivit presei, Velez va primi cinci milioane de dolari pentru Pratto.

Amendă uriașă pentru Marco Reus

Internaţionalul german al echipei Borussia Dortmund, Marco Reus, a fost condamnat la plata unei amenzi de 540.000 de euro pentru că a condus timp de mai mulţi ani fără permis. „Acum ştiu, am fost prea naiv, a fost o prostie din partea mea. Am învăţat din asta şi nu se va mai întâmpla niciodată”, a declarat fotbalistul în vârstă de 25 de ani. Suma de 540.000 de euro reprezintă o amendă-record pentru o astfel de infracţiune în Germania. Reus a fost controlat de poliţişti la 18 martie, când se întorcea de la un antrenament la volanul maşinii sale. El nu a putut să prezinte permisul de conducere, iar poliţiştii au descoperit ulterior că fotbalistul nu are permis. În urma cercetărilor, s-a constatat că Reus a fost sancţionat de cinci ori pentru viteză excesivă, în perioada septembrie 2011 - martie 2014. De fiecare dată, fotbalistul a achitat o amendă şi nimeni nu s-a gândit să îi verifice permisul de conducere. Valoarea amenzii a fost calculată în funcţie de veniturile jucătorului, estimate de 180.000 de euro net pe lună.

Varela, Kay şi Nuno Rocha, în lotul lărgit al echipei Insulelor Capului Verde pentru CAN-2015

Fundaşii Fernando Varela (Steaua) şi Kay (CS Universitatea Craiova), precum şi mijlocaşul Nuno Rocha (CS Universitatea Craiova) fac parte din lotul lărgit al reprezentativei Insulelor Capului Verde pentru Cupa Africii pe Naţiuni din 2015. Selecţionerul Rui Aguas a convocat 30 de jucători, urmând ca săptămâna viitoare să reducă lista la 23 de fotbalişti, cu care va merge la turneul final din Guineea Ecuatorială. Echipa va susţine un stagiu de pregătire în Portugalia, începând cu 3 ianuarie. La Cupa Africii pe Naţiuni, competiţie care începe în 17 ianuarie, echipa Insulelor Capului Verde joacă în grupa B, alături de Tunisia, RD Congo şi Zambia.

Nigerianul Uche şi-a prelungit contractul cu Villarreal

Clubul Villarreal a anunţat ieri, pe site-ul oficial, că internaţionalul nigerian Ikechukwu Uche şi-a prelungit contractul cu două sezoane, noua înţelegere fiind valabilă până în 2017. Uche a evoluat până în prezent în 80 de meciuri pentru Villarreal în campionatul şi în Cupa Spaniei, reuşind să înscrie 32 de goluri. Nigerianul joacă la Villarreal din 2011.

Michael Garcia a demisionat din funcţia de anchetator FIFA

Michael Garcia, fost procuror federal american ce a redactat raportul privind condiţiile de atribuire a turneelor finale ale Campionatelor Mondiale din 2018 şi 2022, a anunţat că demisionează din funcţia de preşedinte a camerei de anchetă din cadrul Comisiei de Etică a FIFA. Garcia a explicat că decizia este motivată de respingerea, marţi, de către FIFA a apelului depus pentru a contesta sinteza redactată pe baza raportului său privind atribuirea CM din 2018 Rusiei şi a celui din 2022 Qatarului. „Nu sunt de acord cu decizia Comisiei de Recurs a FIFA. În primii doi ani de la numirea mea ca preşedinte independent credeam că această instanţă face progrese reale. În ultimele luni, situaţia s-a schimbat”, a afirmat Garcia. „Sunt extrem de surprins de decizia lui Garcia. Întreaga activitate a comisiei de etică va fi în centrul discuţiilor din cadrul Comitetului Executiv al FIFA din următoarele două zile”, a afirmat preşedintele FIFA, Joseph Blatter.

FIFPro sfătuieşte jucătorii să nu semneze cu echipe din Serbia

Sindicatul internaţional al jucătorilor de fotbal, FIFPro, le recomandă fotbaliştilor să nu semneze cu echipe din Serbia, deoarece „riscă să nu-şi primească salariul”, informează „France Football“. „Rolul nostru este să protejăm jucătorii. Aceştia nu au mai fost plătiţi de luni de zile şi au serioase probleme financiare. Unele cluburi sunt în pragul falimentului”, a declarat Theo Van Seggelen, secretar general al FIFPro. Potrivit sindicatului, opt dintre cele 16 echipe din prima ligă sârbă au conturile blocate de către Banca Naţională. Jucătorii echipei FK Radnicki 1923 Kragujevac sunt în grevă şi refuză să evolueze până când nu-şi vor primi restanţele (nu au mai fost plătiţi din luna august). Unii dintre aceşti jucători au fost daţi afară din case din cauza problemelor financiare.

Ivailo Petev este noul selecţioner al Bulgariei

Fostul fotbalist Ivailo Petev a fost numit în funcţia de selecţioner al Bulgariei, a anunţat Federaţia Bulgară de Fotbal. Ivailo Petev (39 de ani) a condus echipa Ludogoreţ Razgrad la două titluri naţionale, în 2011-2012 şi 2012-2013. El a antrenat ultima dată echipa AEL Limassol. Petev îi succede la conducerea naţionalei Bulgariei lui Luboslav Penev, demis la data de 20 noiembrie din cauza rezultatelor nesatisfăcătoare din preliminariile EURO 2016. Reprezentativa Bulgariei a înregistrat până în prezent o victorie, o remiză şi două înfrângeri în Grupa H de calificare la Campionatul European din 2016, din care mai fac parte Croaţia, Italia, Norvegia, Malta şi Azerbaidjan.