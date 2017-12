Edi Iordănescu a semnat un contract pe un an şi jumătate cu Pandurii Tg. Jiu

Noul tehnician al echipei Pandurii Tg. Jiu, Edi Iordănescu, a semnat un contract pe un an şi jumătate, cu posibilitate de prelungire, a anunţat site-ul oficial al grupării gorjene. În vârstă de 36 de ani, Edi Iordănescu va fi ajutat la Pandurii de Ionuţ Stelescu (antrenor secund şi preparator fizic), Alexandru Radu (antrenor secund) şi Bogdan Pârvu (antrenor cu portarii). Edi Iordănescu îl înlocuieşte la Pandurii pe antrenorul Petre Grigoraş, care şi-a reziliat contractul pe cale amiabilă la 8 decembrie. Pandurii Tg. Jiu se află la finalul turului pe locul 12 în clasamentul Ligii 1 la fotbal, cu 18 puncte, şi este calificată în semifinalele Cupei Ligii-Adeplast.

Gardoş, eliminat într-un meci din sferturile de finală ale Cupei Ligii Angliei

Fundaşul Florin Gardoş a fost eliminat în partida pe care echipa sa, Southampton, a pierdut-o marţi seară, în deplasare, cu scorul de 1-0 (McNulty 63), în faţa formaţiei Sheffield United, din liga a treia, în sferturile de finală ale Cupei Ligii Angliei. Gardoş, care a fost titular, a fost eliminat în minutul 90, după un fault asupra lui McNulty, autorul singurului gol al întâlnirii. Într-un alt meci din sferturile de finală ale Cupei Ligii Angliei, echipa Chelsea Londra a învins în deplasare, cu scorul de 3-1 (Hazard 23, Filipe Luis 56, Schurrle 82 / Bryson 70), formaţia Derby County, din liga a doua. Ultimele două meciuri din sferturile de finală ale Cupei Ligii Angliei, Tottenham Hotspur - Newcastle United şi Bournemouth (liga a doua) - FC Liverpool, au avut loc miercuri seară. Partidele tur din semifinalele Cupei Ligii Angliei se vor disputa la 20 şi 21 ianuarie 2015, returul fiind programat o săptămână mai târziu.

Alexandru Maxim, pasă de gol în meciul Hamburger SV - VfB Stuttgart

Mijlocaşul echipei VfB Stuttgart, Alexandru Maxim, a dat pasa decivă la unicul gol al partidei pe care echipa sa, VfB Stuttgart, a câştigat-o marţi seară, în deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), în faţa formaţiei Hamburger SV, în etapa a 16-a a campionatului Germaniei. Alexandru Maxim, care a jucat până în minutul 71, a pasat decisiv la golul marcat de Klein, în minutul 42. Alte rezultate înregistrate în etapa a 16-a a campionatului german: Bayern Munchen - SC Freiburg 2-0 (Robben 41, R. Lewandowski 48), FC Koln - FSV Mainz 0-0 și Hannover '96 - FC Augsburg 2-0 (Sane 20, Joselu 56-pen.).

Arjen Robben, sportivul anului în Olanda

Mijlocaşul echipei Bayern Munchen, Arjen Robben, a fost ales sportivul anului în Olanda, această disticţie fiind câştigată pentru prima dată din 1987 de un fotbalist, a anunţat, ieri, „L'Equipe“. În 1987, titlul de sportivul anului în Olanda a fost câştigat de atacantul Ruud Gullit. În afară de Robben şi Gullit, doar alţi doi fotbalişti au mai primit această distincţie, Abe Lenstra (1951 şi 1952) şi Johan Cruyff (1973 şi 1974). În vârstă de 30 de ani, Robben i-a devansat pe patinatorii Jorrit Bergsma, Stefan Groothuis, Sven Kramer şi Michel Mulder şi pe Jeroen Dubbeldam (călărie). În ultimii trei ani, această distincţie a fost câştigată de gimnastul Epke Zonderland.

Amical Irlanda de Nord - Scoţia, la 25 martie 2015

Reprezentativa Irlandei de Nord, adversara României în preliminariile Campionatului European din 2016, va susţine la 25 martie 2015, în deplasare, o partidă amicală împotriva echipei similare a Scoţiei, informează fifa.com. Irlanda de Nord va susţine amicalul cu patru zile înaintea partidei cu Finlanda, din Grupa F a preliminariilor Campionatului European din Franţa. „Acesta este un meci excelent pentru noi înaintea partidei cu Finlanda din preliminarii. Până la meciul cu Scoţia vor trece patru luni de când am fost cu toţii pentru ultima oară, la Bucureşti, astfel că un amical înaintea partidei din preliminarii va reprezenta o bună pregătire pentru noi”, a declarat antrenorul Irlandei de Nord, Michael O'Neill.

FC Barcelona s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Spaniei

Echipa FC Barcelona s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Spaniei, după ce a învins, marţi, seară pe teren propriu, cu scorul de 8-1 (Pedro Rodriguez 21, 26, 44, Sergi Roberto 29, Iniesta 40, Adriano 68, Traore 78, Ramirez 84 / Hernandez 86), formaţia Huesca, din liga a treia, în manşa secundă a 16-imilor de finală ale competiţiei. În tur, Barcelona s-a impus, în deplasare, cu scorul de 4-0. Într-un alt meci din manşa secundă a 16-imilor de finală, echipa Almeria a învins, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (Michel 59, Zongo 75 / Perquis 78), formaţia Betis Sevilla, din liga a doua. În tur, Almeria se impusese, în deplasare, cu scorul de 4-3. Și FC Valencia s-a calificat în optimi, după ce a terminat la egalitate, marţi seară, pe teren propriu, scor 4-4 (Alcacer 8, 65, Morcillo 46-autogol, Rodrigo 71 / Jozabed 20, Pozuelo 24, Pereira 38, Embarba 61), cu formaţia Rayo Vallecano, în manşa secundă a 16-imilor. În tur, Valencia a învins, în deplasare, cu scorul de 2-1. În optimile Cupei Spaniei a acces și Celta Vigo, care a învins, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 (Larrivey 19, Santi Mina 50, Orellana 90+3 / Aleman 54), formaţia Las Palmas, din liga a doua, în manşa retur a 16-imilor. În tur, Celta Vigo a fost învinsă, în deplasare, cu scorul de 2-1. În optimile de finală ale Cupei Spaniei au mai obţinut calificarea echipele Real Madrid și FC Sevilla.

FC Nantes și SC Bastia, în sferturile Cupei Ligii Franţei

Echipa FC Nantes s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Ligii Franţei, după ce a învins, marţi seară, pe teren propriu, cu scorul de 4-2 (Vizcarrondo 71, Gakpe 83-pen., Audel 92, Bangoura 118 / Falcon 60, Doukoure 62), după prelungiri, formaţia FC Metz, în optimile de finală ale competiţiei. În sferturile Cupei Ligii Franţei s-a mai calificat și echipa SC Bastia, care a învins, tot marţi seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-2 (Gillet 42, Kone 89, Mokulu 102 / Privat 12, Saez 72), după prelungiri, formaţia Caen, în optimile competiţiei. Celelalte partide din optimi, Lorient - AS Saint-Etienne, Rennes - US Creteil (liga a doua), AC Ajaccio (liga a doua) - Paris Saint-Germain, Arles-Avignon (liga a doua) - Guingamp, OSC Lille - Girondins Bordeaux şi Olympique Lyon - AS Monaco, s-au disputat miercuri seară.

Gaudino şi Starke şi-au prelungit contractele cu Bayern Munchen

Bayern Munchen a anunţat că a prelungit contractele mijlocaşului Gianluca Gaudino (18 ani) şi portarului Tom Starke (33 ani). Gaudino, fiul fostului internaţional Maurizio Gaudino, a obţinut o prelungire de trei sezoane, până în iunie 2018. El a debutat în Bundesliga în prima etapă, cu VfL Wolfbsurg, scor 3-2, şi în Liga Campionilor, în ultimul meci din faza grupelor, cu CSKA Moscova, scor 3-0. Starke, rezerva lui Manuel Neuer, şi-a prelungit contractul pentru încă un sezon, până în iunie 2016.

Henry va avea un salariu de 30 de milioane de euro pe şase ani la Sky Sports

Francezul Thierry Henry (37 de ani), care şi-a anunţat retragerea din activitate în această săptămână, a semnat un contract pe şase ani cu postul de televiziune Sky Sports, el urmând să câştige 24 de milioane de lire sterline (30 de milioane de euro) în această perioadă din postura de comentator. Pe lângă postul de comentator, Henry va fi şi ambasador global al postului de televiziune. La Sky Sports, el va fi coleg cu alți foşti fotbaliști, ca Jamie Carragher, Jamie Redknapp, Gary Neville şi Graeme Souness. „Am luat o decizie şi următorul capitol vine. Iubesc Londra, unde totul în viaţa mea s-a schimbat. Pare un pas logic. Astfel am ocazia să rămân aproape de joc şi să îi ajut pe oameni să-l înţeleagă mai bine. Abia aştept să mă întorc la Londra. Voi vorbi despre fotbal şi nu despre cum s-a tuns unul sau ce haine poartă”, a spus Henry. Francezul a afirmat că nu exclude varianta de a deveni antrenor, însă pentru asta are nevoie să obţină licenţele necesare.

Albin a plecat de la Petrolul la gruparea mexicană Veracruz

Mijlocaşul uruguayan Juan Angel Albin, de la Petrolul Ploieşti, a semnat un contract cu gruparea Veracruz, a anunţat clubul mexican pe site-ul oficial. Fotbalistul în vârstă de 28 ani a evoluat între 2006 şi 2013 în Primera Division, pentru Getafe (2006-2011) şi Espanyol Barcelona (2011-2013), apoi a jucat în ţara natală, pentru Nacional Montevideo, club care l-a şi lansat în fotbalul de performanţă. Din septembrie 2013, el a făcut parte din lotul echipei Petrolul. În turul ediţiei 2014-2015 a Ligii I, Albin a marcat cinci goluri în 14 meciuri jucate. Formaţia Tiburones Rojos de Veracruz se pregăteşte pentru Turneul Clausura al campionatului mexican, după ce a ocupat locul 17, penultimul, în prima parte a competiţiei.

FC Salzburg l-a achiziţionat pe atacantul sud-coreean Hee-Chan Hwang

Atacantul sud-coreean al echipei Pohang Steelers, Hee-Chan Hwang, a fost achiziţionat de formaţia FC Salzburg, a anunţat site-ul oficial al grupării austriece. Hee-Chan Hwang, în vârstă de 18 ani, a semnat un contract până în vara anului 2019 cu FC Salzburg. FC Salzburg a fost adversara Astrei Giurgiu în Grupa D a Ligii Europa, austriecii impunându-se în ambele partide, 2-1 şi 5-1.

Benzema a fost desemnat cel mai bun fotbalist francez în 2014

Atacantul Karim Benzema, de la Real Madrid, a fost desemnat cel mai bun fotbalist francez al anului 2014 de către revista „France Football“. Benzema (26 de ani), care a câștigat Liga Campionilor, Supercupa Europei și Cupa Spaniei cu Real Madrid, iar cu echipa Franței a ajuns până în sferturile CM 2014, a primit trofeul, pe care l-a mai câștigat în 2011 și 2012, din mâna antrenorului său de club, italianul Carlo Ancelotti. Francezul a marcat în sezonul trecut 24 de goluri pentru Real Madrid, iar în prima parte a acestui sezon a înscris 13 goluri.

Preşedintele Sampdoriei, suspendat pentru că l-a făcut „filipinez” pe patronul clubului Inter

Preşedintele clubului Sampdoria, Massimo Ferrero, a fost suspendat trei luni şi amendat cu 10.000 de euro de federaţia italiană, pentru că l-a făcut „filipinez” pe patronul grupării Internazionale Milano, indonezianul Erick Thohir, această remarcă fiind considerată rasistă. Ferrero, un producător de film care a preluat conducerea clubului din Genova la finalul sezonului trecut, a provocat un scandal în urmă cu o lună şi jumătate, numindu-l „filipinez” pe indonezianul Thohir într-un interviu la postul TV Rai. Oficialii FIGC au deschis o anchetă, în urma căreia l-au sancţionat pe Ferrero. Clubul a fost, de asemenea, sancţionat cu o amendă de 35.000 de euro. În comunicat, FIGC a precizat că, „în declaraţiile făcute în acest caz de Ferrero, termenul „filipinez“ nu este numai rasist, dar face în acelaşi timp referire la rolurile sociale subalterne pe care le pot avea muncitorii de această naţionalitate. Nu este credibil faptul că Ferrero, preşedintele unui club din Serie A, nu cunoaşte adevărata naţionalitate a lui Thohir”. În urma acestei decizii, Massimo Ferrero a reacţionat printr-un scurt mesaj: „Bună ziua! Îi mulţumesc din toată inima justiţiei sportive pentru că a comis o eroare fără fundament şi m-a sancţionat cu o suspendare şi cu o amendă”.

Fostul internaţional german Mike Hanke şi-a anunţat retragerea din activitate

Fostul internaţional german Mike Hanke, care din vară a evoluat la echipa chineză Guizhou Rehe, şi-a anunţat ieri retragerea din activitate la vârsta de 31 de ani. „M-am gândit foarte mult, în ultimele şase săptămâni, ce îmi doresc. Am ajuns la concluzia că nu mai iubesc aşa mult fotbalul”, a declarat atacantul pentru postul de televiziune Sky Sport News. Mike Hanke are 12 selecţii la naţională şi a jucat un meci la Campionatul Mondial din 2006, atunci când germanii au terminat pe locul 3. În Bundesliga, Hanke a înscris 57 de goluri în 283 de meciuri jucate pentru formaţiile Schalke 04, VfL Wolfsburg, Hannover '96, Borussia Monchengladbach şi SC Freiburg.