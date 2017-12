Mutu ar putea evolua în China

Atacantul Adrian Mutu, care a ratat de curând un transfer la FC Pune City, în liga profesionistă indiană, ar putea evolua la o echipă din campionatul chinez de fotbal, informează tuttomercatoweb.it. Sursa citată a scris că Mutu ar fi testat şi piaţa jucătorilor din Emiratele Arabe Unite. Însă cluburile din această ţară şi-au schimbat politica de transferuri, astfel că este greu să accepte un fotbalist ca Mutu, care va împlini, în luna ianuarie, vârsta de 35 de ani. Astfel, Mutu ar putea ajunge în China, unde cluburi ca Guangzhou Evergrande şi Guangzhou R&F ar putea satisface pretenţiile lui. Mutu şi-a reziliat contractul cu Petrolul Ploieşti la 26 septembrie, pentru a semna cu o echipă din India, însă transferul său a căzut.

Campionatul Mondial de Fotbal al cluburilor

Astăzi, în Maroc, sunt programate cele două sferturi de finală ale Campionatului Mondial de Fotbal al cluburilor, după următorul program - ora 18.00: ES Setif (campioana CAF) - Auckland City (campioana OFC); ora 21.30: Cruz Azul (campioana CONCACAF) - Western Sydney Wanderers (campioana AFC). Învingătoarele din aceste partide vor întâlni marile favorite, campioanele Europei (Real Madrid) și Americii de Sud (San Lorenzo), în semifinalele programate săptămâna viitoare.

Echipa etapei a șasea din faza grupelor Ligii Campionilor

Mijlocaşul echipei Manchester City, Samir Nasri, a fost inclus în echipa etapei a șasea a grupelor Ligii Campionilor, după ce a înscris un gol în partida cu AS Roma, scor 2-0, care a adus calificarea englezilor în optimile de finală ale competiţiei. Echipa etapei este următoarea: Silvio Proto (Anderlecht Bruxelles) - Alvaro Arbeloa (Real Madrid), Mikel San Jose (Athletic Bilbao), Cesar (Benfica Lisabona), Aymen Abdennour (AS Monaco) - Marco Hoger (Schalke 04 Gelsenkirchen), Samir Nasri (Manchester City), Shkelzen Gashi (FC Basel) - Lasse Schone (Ajax Amsterdam), Neymar (FC Barcelona), Lukas Podolski (Arsenal Londra).

Suporterii francezi răniţi la Kiev au revenit în țară în acelaşi avion cu echipa Saint-Etienne

Cei 11 suporteri francezi care au fost răniţi la Kiev, în confruntările cu fani ai formaţiei Dnepr Dnepropetrovsk, au revenit în Franţa în acelaşi avion cu echipa AS Saint-Etienne, informează „France Football“. Joi seară, clubul Saint-Etienne a anunţat că 11 fani care s-au deplasat la Kiev pentru meciul cu Dnepr, din ultima etapă a grupelor UEFA Europa League, au fost răniţi înaintea partidei, în confruntările cu fani ai echipei ucrainene. „ASSE regretă gravele incidente ce au avut loc joi după-amiază la Kiev, în care aproximativ 100 de fani ai Saint-Etienne au fost agresaţi într-un bar de către suporteri ucraineni înarmaţi cu cuţite şi cu pistoale. 11 fani francezi au fost transportaţi la spitalul din Kiev, iar alţii, răniţi uşor, au ţinut să asiste la meci”, a precizat clubul francez. Echipa ucraineană Dnepr Dnepropetrovsk, cu fundaşul Alexandru Vlad integralist, s-a calificat în 16-imile de finală ale UEL, după ce a învins, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (Fedetskyy 66), formaţia franceză AS Saint-Etienne, în etapa a 6-a, ultima a Grupei F a competiţiei.

Suporteri ai echipei Dinamo Minsk, arestaţi la Florenţa

14 suporteri ai echipei Dinamo Minsk au fost arestaţi ca urmare a unor confruntări cu poliţia locală, joi seară, la Florenţa, unde formaţia din Belarus a întâlnit Fiorentina în ultima etapă a grupelor Ligii Europa, informează „La Gazzetta dello Sport“. Alţi 46 de fani au fost denunţaţi. Fanii sunt acuzaţi de ultraj, de faptul că au aruncat cu obiecte periculoase şi au folosit petarde, dar şi de fascism. Câţiva poliţişti au fost răniţi uşor în confruntările cu suporterii. Fiorentina a fost învinsă, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (Kontsevoy 39, N. Nikolic 55 / Marin 88), de Dinamo Minsk, în ultima etapă a grupei K din UEFA Europa League.

Meciul Beşiktaş - Tottenham a fost întrerupt de două ori din cauza nocturnei

Formaţia turcă Beşiktaş Istanbul a învins, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (Cenk Tosun 59), echipa engleză Tottenham, la care evoluează Vlad Chiricheş, într-un meci din ultima etapă a Grupei C din UEFA Europa League, după o partidă întreruptă de două ori din cauza nocturnei. Chiricheş a fost integralist la Tottenham. Partida de pe stadionul „Olimpic” din Istanbul a fost întreruptă iniţial în prima repriză, în minutul 7, timp de aproximativ 20 de minute, iar a doua oară spre finalul jocului, în minutul 90, timp de circa zece minute. Întreruperile au fost cauzate de stingerea nocturnei. Beşkitaş şi Tottenham erau calificate în 16-imile UEL înaintea confruntării directe. Ca urmare a victoriei de joi, Beşiktaş a terminat Grupa C pe primul loc.

Clubul Tottenham a fost amendat pentru incidentele de la meciul cu Partizan

Corpul de Control, Etică şi Disciplină al UEFA a decis ca gruparea Tottenham Hotspur să fie amendată cu suma de 15.000 de euro ca urmare a incidentelor de la partida cu Partizan Belgrad, din UEFA Europa League, meci la care trei suporteri au intrat pe teren. Meciul disputat la 27 noiembrie a fost întrerupt în prima repriză timp de aproximativ zece minute, după ce trei suporteri au intrat, pe rând, pe teren. Primul fan a intrat pe teren în minutul 22 şi şi-a făcut selfie-uri cu câţiva jucători. În minutul 26 a intrat pe teren alt fan, iar în minutul 41 a pătruns pe gazon al treilea suporter. Centralul ucrainean Evgheni Aranovski a decis atunci să trimită echipele la vestiare. Jocul s-a reluat după aproximativ zece minute. Partida s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 1-0.

Cristiano Ronaldo le-a oferit cadouri-surpriză coechipierilor săi

Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a dăruit fiecărui coechipier de la Real Madrid alături de care a câștigat în luna mai Liga Campionilor la fotbal câte un ceas personalizat comemorativ în valoare de circa 8.000 euro, relatează agenția EFE. Fundașul Alvaro Arbeloa a dezvăluit gestul portughezului pe rețelele de socializare, înainte de plecarea către Almeria, unde Real Madrid a jucat, vineri seară, în Primera Division. Arbeloa a postat o fotografie alături de Cristiano Ronaldo, în care prezintă un ceas marca Bulgari personalizat cu numele său. Pe fiecare ceas sunt gravate numele jucătorului, „La Decima“ și inițialele CR, alături de un 10, în onoarea trofeului cucerit la Lisabona de Real Madrid.

Seedorf a devenit ambasador al UEFA pentru diversitate şi schimbare

Fostul internaţional olandez Clarence Seedorf a fost numit, vineri, ambasador al UEFA pentru diversitate şi schimbare, informează site-ul oficial al forului continental. „Sunt mulţumit de ceea ce s-a realizat până acum prin campaniile UEFA împotriva discriminării. Am introdus noi reguli, rezoluţii şi proceduri pentru arbitri pentru a rezolva problema. Însă mai este mult de lucru şi sunt încântat că acum UEFA va conta pe contribuţia lui Clarence Seedorf, de patru ori câştigător al Ligii Campionilor şi o legendă a fotbalului european. El este foarte pasionat de această cauză şi ne va ajuta cu experienţa sa şi cu expertiza sa să ne asigurăm că vom putea să eradicăm orice formă de discriminare din fotbal odată pentru totdeauna”, a declarat preşedintele UEFA, Michel Platini. Seedorf s-a declarat onorat de faptul că a devenit ambasadorul forului european. „Simt că împreună putem face progrese mari în ceea ce ne propunem, şi anume o lume a fotbalului mai pozitivă, tolerantă şi diversă. Sunt încrezător că va fi o colaborare fructuoasă. Misiunea mea în viaţă este să fac această lume un loc mai bun şi simt că această oportunitate îmi va permite să realizez asta”, a afirmat fostul fotbalist.

Juan Ignacio Martinez este noul antrenor al echipei Almeria

Tehnicianul Juan Ignacio Martinez a devenit noul antrenor al echipei Almeria, contractul său fiind valabil până la finalul acestui sezon, a anunţat clubul spaniol. În vârstă de 50 de ani, Martinez îi succede în funcţie lui Francisco Javier Rodriguez, demis marţi. Almeria a fost învinsă, luni seară, în deplasare, cu scorul de 5-2, de echipa Eibar şi ocupă locul 17 în clasament, primul neretrogradabil, cu zece puncte, după disputarea a 14 etape din Primera Division.

Neto își prelungește contractul cu Fiorentina

Clubul AC Fiorentina a ajuns la un acord cu portarul brazilian Norberto Murara Neto pentru prelungirea contractului, până în vara anului 2019. Neto mai avea contract cu Fiorentina până la finalul actualului sezon. Cele două părţi se vor întâlni duminică pentru a pune la punct ultimele detalii şi pentru a semna noua înţelegere. Neto, în vârstă de 25 de ani, este portarul titular al Fiorentinei, rezervă fiind românul Ciprian Tătăruşanu.

Kasper Schmeichel va fi indisponibil cel puţin o lună

Internaţionalul danez al echipei Leicester City, Kasper Schmeichel, va fi indisponibil cel puţin o lună, el urmând să fie operat la un picior. Conform „Daily Mail“, Schmeichel a suferit o fractură de stres la un metatarsian în timpul antrenamentului de joi dimineaţă, iar vineri a fost supus unei intervenţii chirurgicale. „Kasper a fost operat pentru că a suferit o fractură de metatarsian. Nu a existat un contact, a fost ghinion şi evident că jucătorul este foarte afectat. Nu ştiu cât timp va fi indisponibil”, a declarat antrenorul Nigel Pearson.

Ivailo Petev va prelua naţionala Bulgariei

Fostul fotbalist Ivailo Petev va deveni selecţionerul naționalei Bulgariei, contractul său urmând să fie valabil până la finalul preliminariilor EURO 2016, cu opţiune de prelungire în cazul unor rezultate pozitive. Comitetul Executiv al federaţiei bulgare (BFS) se va reuni săptămâna viitoare şi va confirma numirea lui Petev. Fostul tehnician al echipei Ludogoreţ Razgrad şi preşedintele BFS, Borislav Mihailov, au discutat deja detaliile contractului. Petev îi succede la conducerea naţionalei lui Luboslav Penev, demis la data de 20 noiembrie din cauza rezultatelor nesatisfăcătoare din preliminariile EURO 2016. Reprezentativa Bulgariei a înregistrat până în prezent o victorie, o remiză şi două înfrângeri în Grupa H de calificare la Campionatul European din 2016.

Shakira şi Pique vorbesc cu copilul lor în şapte limbi, pentru ca bebeluşul să devină poliglot

Cântăreaţa latino Shakira şi soţul său, fotbalistul Gerard Pique, vorbesc în cel puţin şapte limbi străine în preajma copilului lor, în vârstă de 22 de luni, sperând că bebeluşul va ajunge, la rândul său, poliglot, informează contactmusic.com. În vârstă de 37 de ani, Shakira a declarat că, împreună cu soţul său, face efortul de a-i vorbi lui Milan, băiatul în vârstă de un an şi zece luni al cuplului, şi în altă limbă decât spaniola, pentru că studiile au arătat că bebeluşii pot beneficia de pe urma unui proces de învăţare demarat cât mai devreme în viaţă. Cântăreaţa, care este însărcinată cu al doilea copil al său, a făcut publice aceste informaţii într-o discuţie cu fanii săi de pe platforma online Twitter, ca parte a summitului Invest In Us, organizat de guvernul Statelor Unite ale Americii, pe tema educaţiei precoce. Shakira declarase anterior că i-ar plăcea să îşi întemeieze o familie numeroasă cu iubitul ei, Gerard Pique, în vârstă de 27 de ani, spunând că visul ei este de a avea suficient de mulţi copii pentru a alcătui o echipă de fotbal. Shakira şi Gerard Pique s-au cunoscut în timpul Cupei Mondiale din 2010, care a avut loc în Africa de Sud. Cei doi formează oficial un cuplu din 2011, iar fiul lor, Milan, s-a născut la 22 ianuarie 2013.