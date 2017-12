Chiricheş şi mai mulţi coechipieri au oferit cadouri într-un spital din Londra

Fundaşul Vlad Chiricheş și mai mulţi coechipieri de la Tottenham Hotspur au oferit cadouri copiilor bolnavi din câteva spitale londoneze. Evenimentul a avut loc cu două zile înaintea deplasării din Turcia, pentru partida cu Beşiktaş Istanbul, din ultima etapă a grupelor UEFA Europa League, unde Tottenham este deja calificată în 16-imile de finală ale competiţiei. Alături de Chiricheş au mai participat la eveniment Nacer Chadli, Christian Eriksen şi Avilla Bergin, de la echipa feminină a clubului. Toţi au vizitat spitalul „Whipps Cross” din Leytonstone. Jucătorii s-au pozat cu bolnavii din spital, le-au oferit cadouri şi au acordat autografe.

Dardai rămâne selecţioner al Ungariei cel puţin până la finalul preliminariilor EURO 2016

Selecţionerul interimar al Ungariei, Pal Dardai, a fost confirmat în funcţie cel puţin până la finalul preliminariilor EURO 2016, fază în care naţionala maghiară face parte din Grupa F, alături de România. Angajat pentru trei meciuri după demiterea lui Attila Pinter la mijlocul lunii septembrie, Dardai, în vârstă de 38 de ani, rămâne în funcţie după ce a reuşit să acumuleze 7 puncte în Grupa F, cu două victorii în meciurile cu Finlanda şi Insulele Feroe (ambele cu 1-0) şi o remiză cu România (1-1). Ungaria este pe locul 3 în grupa condusă de România, cu 10 puncte, şi va întâlni Grecia în următorul meci, la 29 martie 2015. Echipa maghiară nu s-a mai calificat la un turneu final de la Campionatul Mondial din 1986, din Mexic.

Blanc propune două trofee „Balonul de Aur”

Antrenorul echipei Paris Saint-Germain, Laurent Blanc, a afirmat, în glumă, că Lionel Messi şi Cristiano Ronaldo, doi „extratereştri”, ar trebui să primească fiecare câte un trofeu „Balonul de Aur”. „Balonul de Aur pare că se repetă. Acum mai este şi Neuer, el este portar şi este special. Dar Messi şi Ronaldo... Nu ştiu dacă „France Football“ poate face acest lucru, dar ar trebui să dea două trofee. Ei le merită, pentru că sunt doi extratereştri”, a declarat Blanc, la Barcelona, unde PSG a jucat, aseară, în ultima etapă a grupelor Ligii Campionilor. Întrebat despre „Balonul de Aur”, fundaşul David Luiz a răspuns zâmbind: „Trebuie să-i fie dat lui Laurent Blanc”. „Neuer a avut un sezon foarte bun, dar Messi şi Ronaldo sunt la un alt nivel”, a adăugat David Luiz.

Felix Zwayer, arbitrul anului 2014 în Germania, bănuit de corupţie

Felix Zwayer, desemnat arbitrul anului 2014 în Germania, ar fi implicat într-un scandal în care unui dintre colegii săi a fost încarcerat în 2005, pentru manipulare de meciuri, a anunţat cotidianul „Die Zeit”, pe site-ul oficial. În 2005, arbitrul Robert Hoyzer a fost condamnat la doi ani şi cinci luni de închisoare pentru escrocherie. El a mărturisit că a primit bani pentru a influenţa rezultatele mai multor meciuri, în special din a doua şi a treia ligă. El a fost eliberat în iulie 2008, după 14 luni în închisoare. Ancheta a implicat 25 de persoane, între care 14 jucători şi alţi trei arbitri, doar pentru anul 2004. Unul dintre aceşti arbitri, Dominique Marks, a fost condamnat la un an şi şase luni de închisoare, iar presupusul lider al reţelei, Ante Sapina, la doi ani şi 11 luni. Zwayer a primit o suspendare de şase luni pentru că în acea vreme a întârziat să ofere informaţii legate de acest caz. Potrivit „Die Zeit”, Zwayer, pe atunci arbitru-asistent, ar fi primit 300 de euro de la Hoyzer pentru a „evita orice situaţie critică pentru Wuppertal” la un meci cu echipa a doua a clubului Werder Bremen. Raportul Federaţiei Germane de Fotbal nu a fost dat încă publicităţii.

FIFA a sancţionat trei cluburi indoneziene pentru că au postat pe Twitter informaţii confidenţiale

FIFA a sancţionat, marţi, trei cluburi indoneziene, Persebaya Surabaya, Persires Bali Devata şi PSIS Semarang, pentru că au postat pe Twitter informaţii confidenţiale. Comisia de Disciplină a FIFA a considerat că cele trei cluburi au încălcat obligaţia de a păstra confidenţialitatea în sistemul de corespondenţă. Cluburile Persebaya Surabaya şi Persires Bali Devata au fost amendate cu câte 20.800 de euro pentru postările făcute pe Twitter, iar gruparea PSIS Semarang a fost sancţionată cu 12.500 de euro pentru preluarea mesajelor de pe Twitter. Este pentru prima dată când Comisia de Disciplină a FIFA a sancţionat cluburile care încalcă regulile de confidenţialitate prin intermediul reţelelor de socializare.

Lui Pele nu i-a fost teamă de moarte

Fostul fotbalist brazilian Pele, în vârstă de 74 de ani, a declarat că nu s-a temut de moarte, după ce a avut complicaţii renale din cauza cărora a fost internat 15 zile la Sao Paulo. „Mulţumesc lui Dumnezeu şi tuturor oamenilor care s-au gândit la mine în China şi Europa, dar şi prietenilor mei din Brazilia. Nu mi-a fost teamă că o să mor, pentru că sunt un om cu trei inimi”, a declarat Pele, făcând aluzie la localitatea în care s-a născut, Tres Coraçoes (n.r. - Trei inimi), din statul Minas Gerais. Totuşi, el a menţionat că la un moment dat a fost îngrijorat şi s-a gândit: „Oh, Dumnezeu m-a uitat!”. El a glumit şi a afirmat că aşteaptă să evolueze la Jocurile Olimpice de la Rio din 2016: „La Jocurile Olimpice de la Rio avem dreptul la trei jucători de peste 23 de ani, eu sunt unul dintre ei”, a spus Pele, înainte de a părăsi spitalul „Albert Einstein”. Fostul internaţional brazilian Pele a fost externat, marţi, după ce fusese spitalizat în 24 noiembrie, la câteva zile după ce a fost operat pentru înlăturarea unor calculi renali. Starea de sănătate a lui Pele, spitalizat din cauza unei infecţii urinare, s-a înrăutăţit la finalul lunii noiembrie şi fostul internaţional brazilian a fost mutat într-o unitate de terapie specială. Pele a părăsit săptămâna trecută unitatea de terapie specială.

Cavani vrea să fie agronom după ce se va retrage din fotbal

Atacantul uruguayan al echipei Paris Saint-Germain, Edinson Cavani, a declarat, într-un interviu acordat cotidianului „As“, că studiază agronomia şi doreşte să se dedice acestei meserii după ce se va retrage din activitate. „Studiez pentru a deveni agronom. Poate fi surprinzător, dar este modalitatea prin care evadez din fotbal, competiţie şi meciuri precum cel de miercuri cu FC Barcelona. Agronomia mă ajută să fiu calm, să profit de aerul curat. Studiez pentru că vreau să mă dedic acestei meserii când mă voi retrage din activitatea de fotbalist. Joc fotbal cu pasiune şi consider acest lucru o meserie. Sunt responsabil de tot ce fac în viaţa mea, încerc să mă bucur de fiecare moment în care încalţ ghetele de fotbal”, a declarat Cavani, în vârstă de 27 de ani, care evoluează la Paris Saint-Germain din 2013.

Kun Aguero va lipsi cel puțin o lună

Atacantul formaţiei Manchester City, Sergio „Kun” Aguero, va fi indisponibil între patru și şase săptămâni, din cauza accidentării la genunchi, a declarat antrenorul Manuel Pellegrini. „Va fi indisponibil între patru şi şase săptămâni, depinde de modul în care se recuperează”, a declarat Pellegrini într-o conferinţă de presă înaintea meciului cu AS Roma, din ultima etapă a grupelor Ligii Campionilor.

Barcelona a mărit de aproape trei ori clauza de reziliere din contractul lui Munir

FC Barcelona a anunțat modificarea contractului lui Munir El Haddadi, clauza de reziliere a acestuia fiind majorată de aproape trei ori. După debutul la prima echipă în acest sezon, fotbalistul de origine marocană a intrat în atenția mai multor cluburi mari din Europa, având o clauză în contract foarte atractivă, 12 milioane de euro. Prin modificarea de ieri, această sumă a crescut la 35 de milioane de euro, fără se se modifice perioada de valabilitate a înțelegerii, care expiră în iunie 2017. Munir (19 ani) a jucat titular în formația lui Luis Enrique la startul acestui sezon, reușind să înscrie o dată în cele opt partide în care a fost pe teren. Evoluțiile excelente de la club i-au adus și prima selecție în naționala mare a Spaniei, în partida contra Macedoniei, din preliminariile EURO 2016, din septembrie.

Raul a fost prezentat oficial de Cosmos New York

Raul Gonzalez, fost fotbalist-emblemă al clubului Real Madrid, a fost prezentat oficial ca noul jucător al echipei americane Cosmos New York. La 37 de ani, legendarul atacant a semnat cu una dintre cele mai bune echipe din MLS, după ce în ultimele două sezoane a evoluat la Al Sadd, în Qatar. Raul a vorbit în conferinţa de presă despre motivele care l-au făcut să accepte oferta americanilor. „Sunt convins de proiectul lui New York Cosmos. Vreau să îmi închei cariera aici. New York e un oraş fantastic, nu putea fi mai bine pentru mine. Pasiunea m-a adus aici şi e o realizare personală importantă”, a declarat Raul. New York Cosmos a jucat semifinalele play-off-ului din campionatul nord-american de fotbal în acest sezon, fiind învinsă de San Antonio Scorpions.

Faustino Asprilla a fost ameninţat şi şantajat în Columbia

Fostul internaţional Faustino Asprilla a fost ameninţat şi şantajat în Columbia, iar atacantul a decis să părăsească ţara, a anunţat, ieri, „Corriere dello Sport“. Asprilla locuieşte la Tulua împreună cu familia sa, iar în ultimele luni a fost ameninţat şi şantajat de un grup de persoane înarmate care i-au cerut bani. „Mi-au spus că mă ucid dacă nu le dau bani. Iată motivul pentru care am decis să plec din ţară. Mi-am dedicat toată viaţa pentru a reprezenta la nivel înalt Columbia şi acum sunt constrâns să părăsesc ţara pe care o iubesc, din cauza acestor oameni”, a declarat Asprilla. În vârstă de 45 de ani, Asprilla a jucat în cariera sa la echipele Cucuta Deportivo, Atletico Nacional, FC Parma, Newcastle United, Palmeiras, Fluminense, Atlante, Universidad de Chile şi Estudiantes La Plata. Asprilla a marcat 20 de goluri în 57 de meciuri disputate pentru naţionala Columbiei, alături de care a câştigat de două ori medalia de bronz la Copa America, în 1993 şi 1995.