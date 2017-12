Dinamo Bucureşti a pierdut manșa tur în 16-imile Cupei Challenge la volei feminin

Echipa de volei feminin Dinamo Bucureşti a fost învinsă, marţi seară, pe teren propriu, de formaţia turcă Ilbank Ankara, cu scorul de 3:0 (25:17, 25:22, 27:25), după 79 minute de joc, în manşa tur din 16-imile de finală ale Cupei Challenge. Partida retur se va juca în Turcia, la 16 decembrie, câştigătoarea dublei manşe urmând să se califice în optimile de finală ale competiției. Anterior, Dinamo Bucureşti a evoluat în 16-imile Cupei CEV, dar a cedat în ambele meciuri cu formaţia poloneză Tauron Gornicza, cu 1:3 şi 2:3.

CSA Steaua înfiinţează o secţie de sporturi paralimpice

CSA Steaua Bucureşti a anunţat ieri înfiinţarea unei secţii de sporturi paralimpice, în care se vor antrena veteranii de război răniţi în teatrele de operaţii, în vederea participării la Jocurile Invictus. Prin acest demers, Steaua se aliniază cu marile cluburi de pe plan european şi mondial, care includ sporturile paralimpice în activitatea lor. FC Barcelona, în cadrul secţiilor de sporturi amatoare din compunerea sa, are o secţie paralimpică de baschet în scaun cu rotile (wheelchair basketball). Invictus Games este o competiţie internaţională, patronată de Fundaţia Regală a ducelui şi ducesei de Cambridge, a prinţului Harry şi a Ministerului Apărării din Marea Britanie, la care participă militari răniţi în teatrele de operaţii.

Contract-record pentru drepturile de televizare în tenisul feminin

Asociaţia Jucătoarelor Profesioniste de Tenis (WTA) a încheiat un contract pentru cedarea drepturilor de televizare, valabil în perioada 2017-2026, în valoare de 525 de milioane de dolari (420 de milioane de euro), sumă care reprezintă un record pentru sportul feminin, informează BBC. Înţelegerea cu societatea „Perform” prevede în premieră ca fiecare meci de simplu de pe tablourile principale, însumând aproximativ 2.000 de întâlniri pe an, precum şi partidele din faza semifinalelor şi finalele de dublu de la toate turneele din circuitul profesionist feminin să fie transmise. Conform contractului în derulare, încheiat pentru perioada 2013-2016, „Perform” transmitea doar o treime din meciurile de simplu. Preşedintele WTA, Stacey Allastar, a declarat că această înţelegere le oferă fanilor mai mult acces la jucătoarele pe care vor să le urmărească. Ea a adăugat că suma anuală garantată de noul contract este de 33 de milioane de dolari (26,5 milioane de euro), aproape dublu faţă de banii pe care „Perform” se obligă să-i achite în prezent, 17 milioane de dolari (13,7 milioane de euro). „Acest contract vine într-un moment în care ne uităm spre orizont şi se întrezăreşte o schimbare de gardă în rândul vedetelor noastre de top, ce ne arată valoarea şi profunzimea stelelor noastre în ascensiune”, a adăugat conducătoarea WTA. Din „noul val” al tenisului feminin face parte şi constănțeanca Simona Halep, în vârstă de 23 de ani, care ocupă locul 3 WTA.

Euroliga de baschet masculin

Etapa a noua a Euroligii de baschet masculin continuă în această seară cu următoarele partide - GRUPA B: Cedevita Zagreb - Maccabi Tel Aviv, Unicaja Malaga - CSKA Moscova; GRUPA C: FC Bayern Munchen - PGE Turow, EA7 Milano - Panathinaikos Atena, FC Barcelona - Fenerbahce Ulker Istanbul. Cedevita mai speră la calificarea în faza următoare a Euroligii, dar pentru asta trebuie să învingă campioana en titre în această seară. La Munchen, Bayern și PGE Turow luptă pentru a rămâne în calcule, dar o victorie pentru EA7 în meciul cu Panathinaikos ar lămuri definitiv ultima calificată din Grupa C! Aseară, după închiderea ediției, s-a jucat partida Neptunas Klaipeda - Galatasaray Istanbul, din Grupa D.

Echipa de baschet Galatasaray Istanbul va juca trei meciuri cu porţile închise

Echipa de baschet masculin Galatasaray Istanbul a fost sancţionată cu disputarea a trei meciuri cu porţile închise în competiţiile europene, după incidentele ce au dus la moartea unui suporter sârb al formaţiei Steaua Roşie Belgrad, au anunţat oficialii Euroligii. De asemenea, clubul turc a primit o amendă de 100.000 de euro. Decizia a fost luată ca urmare a incidentelor provocate de fanii turci şi a incapacității organizatorilor de a lua măsuri care să prevină aceste probleme. Clubul Steaua Roşie Belgrad a fost sancţionat cu disputarea unui meci cu porţile închise pe teren propriu şi a primit o amendă de 50.000 de euro. Ambele grupări au zece zile pentru a face apel la aceste sancţiuni. Un suporter al echipei de baschet Steaua Roşie Belgrad a fost înjunghiat mortal, la 21 noiembrie, în incidentele de la meciul din Euroliga masculină cu Galatasaray Istanbul. Victima a fost înjunghiată în piept, în faţa sălii, înainte de meci, într-o încăierare între suporterii turci şi sârbi. Circa 400 de suporteri sârbi, rămaşi în afara sălii după ce se pare că ar fi fost împiedicaţi să-şi cumpere bilete, au fost atacaţi de fani turci, a scris agenţia Tanjug. Potrivit consulului sârb de la Istanbul, Zoran Markovic, medicii au luptat cinci ore pentru a încerca să-i salveze viaţa lui Marko Ivkovic. Meciul a avut loc aşa cum a fost prevăzut, iar Steaua Roşie Belgrad a fost învinsă de Galatasaray Istanbul, cu scorul de 110-103, după prelungiri.

Jens Voigt, consilier sportiv la echipa Trek Factory Racing

Fostul ciclist Jens Voigt va ocupa funcţia de consilier sportiv la echipa Trek Factory Racing, se arată într-un comunicat al formaţiei la care germanul şi-a încheiat cariera în acest an, a anunţat, ieri, „L'Equipe“. „Voi avea un rol activ în staff-ul tehnic. Voi antrena şi voi motiva cicliştii, îi voi ajuta pe tineri şi voi conduce echipa în unele curse după ce voi obţine diploma de director sportiv”, a declarat Voigt, în vârstă de 43 de ani, care va debuta în noua sa funcţie cu ocazia Turului Down Under (Australia), în luna ianuarie.

Neymar, copilot de ocazie pentru Sebastian Ogier

Fotbalistul brazilian Neymar, atacantul echipei spaniole FC Barcelona, s-a instalat pentru câteva momente în scaunul de copilot al dublului campion mondial de raliuri, francezul Sebastian Ogier (Volkswagen WRC). Privindu-i faţa în momentul în care a coborât din maşină, ziariştii au înţeles rapid că Neymar nu se va reconverti într-un copilot de raliuri după cariera de fotbalist. Nefiind în largul său, aşa cum este cu mingea, Neymar a fost foarte impresionat şi incapabil să reacţioneze la fel de rapid ca Ogier, care a părut că nu ţine cont de indicaţiile nesigure ale copilotului său de ocazie.

Monedă de argint pentru a comemora 20 de ani de la moartea lui Ayrton Senna

O monedă de argint dedicată comemorării a 20 de ani de la moartea pilotului brazilian Ayrton Senna, triplu campion mondial de Formula 1, este disponibilă începând de miercuri pentru colecționari, a anunțat Institutul „Ayrton Senna“. Moneda în valoare de doi dolari neozeelandezi, realizată de societatea franceză Art Mint, a fost creată de artistul brazilian Renato Saes. Ea prezintă pe o față chipul lui Senna, iar pe cealaltă pe cel al reginei Elisabeta a II-a a Angliei. De asemenea, moneda are gravate datele de naștere (1960) și de deces (1994) ale marelui campion brazilian, decedat pe circuitul de la Imola, ca urmare a unei ieșiri în decor la volanul monopostului său Williams. Moneda comemorativă „Ayrton Senna“ este vândută în schimbul sumei de 304 reali (105 euro) în Brazilia. Senna a concurat 10 ani în Formula 1, în perioada 1984-1994, și a obținut 41 de victorii în 161 de Mari Premii disputate. Institutul „Ayrton Senna“, înființat în memoria sa și condus de sora fostului mare campion, Viviane, a format în 20 de ani mii de profesori și a educat milioane de copii brazilieni, în sute de orașe din țara sa natală.