Mascota Campionatului European din 2016 se va numi Super Victor

Mascota Campionatului European din 2016, competiţie ce se va desfăşura în Franţa, se va numi Super Victor, denumire aleasă în urma votului internauţilor, informează postul TF1. Numele Super Victor a fost preferat celorlalte două variante, Driblou şi Goalix. Mascota reprezintă un băieţel în echipament de fotbalist alb-albastru şi cu o pelerină roşie. Pe tricou este scris numărul 16. Prima apariţie publică a mascotei a avut loc la 18 noiembrie, când Super Victor a dar lovitura de începere a meciului amical dintre reprezentativele Franţei şi Suediei, pe stadionul „Velodrome” din Marsilia. În 1984, mascota Campionatului European găzduit de Franţa s-a numit Peno, iar în 1998 mascota Cupei Mondiale din Franţa s-a numit Footix.

Hamza Hamzaoglu, noul antrenor la Galatasaray Istanbul

Clubul Galatasaray Istanbul a anunţat, ieri, pe site-ul oficial, că tehnicianul Hamza Hamzaoglu va fi prezentat oficial la începutul săptămânii viitoare, când este programată ceremonia de semnare a contractului. Astăzi, la ora 14.00, la baza de pregătire „Metin Oktay” a clubului din Istanbul, Hamzaoglu va semna în faţa presei contractul cu Galatasaray. Presa turcă a scris, zilele trecute, că Hamza Hamzaoglu, secundul selecţionerului Turciei, va prelua echipa Galatasaray, în locul italianului Cesare Prandelli, demis din cauza rezultatelor slabe. În vârstă de 44 de ani, Hamzaoglu a jucat patru sezoane la Galatasaray. El a antrenat formaţiile Malatyaspor, Eyüpspor, Denizlispor şi Akhisar, iar din 2013 este secundul lui Terim la naţionala Turciei. Prandelli a fost demis, joi, a doua zi după înfrângerea din meciul cu Anderlecht Bruxelles, din Liga Campionilor, scor 0-2. Prandelli a preluat conducerea tehnică a formaţiei Galatasaray în această vară. După zece etape, Galata ocupă locul 3 în campionat, cu 19 puncte, la un punct de rivalele Beşiktaş şi Fenerbahce, care conduc în clasament. În Liga Campionilor, Galatasaray a înregistrat o remiză şi patru înfrângeri şi se află pe ultimul loc în Grupa D.

Poliţia spaniolă a reţinut două persoane după incidentele dinaintea meciului Atletico - Deportivo

Poliţia spaniolă a reţinut două persoane şi a identificat alte 30 implicate în violenţele de ieri dimineaţă, dinaintea meciului Atletico Madrid - Deportivo La Coruna, informează cotidianul „Marca”. Potrivit sursei citate, in incidente au fost implicate apoximativ 200 de persoane. Violenţele s-au soldat cu 12 răniţi, dintre care unul se află în stare critică. Agenţia EFE a scris iniţial că bărbatul rănit cel mai grav este în moarte clinică. Ulterior, EFE a precizat, citând alte surse medicale, că suporterul este în stare critică. Formaţia Atletico Madrid a învins, ieri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (Saul 43, Arda Turan 56), echipa Deportivo La Coruna, într-un meci din etapa a 13-a a campionatului Spaniei.

Rogerio Ceni şi-a prelungit contractul cu Sao Paulo FC

Portarul echipei Sao Paulo FC, Rogerio Ceni, în vârstă de 41 de ani, şi-a prelungit contractul, noua sa înţelegere fiind valabilă până la 5 august 2015. În cazul în care Sao Paulo va câştiga în august 2015 Copa Libertadores, Ceni va mai rămâne la echipa braziliană. Rogerio Ceni, care evoluează de 24 de ani pentru Sao Paulo, deţine recordul pentru cele mai multe goluri înscrise de un portar (123), recordul pentru număr de meciuri jucate pentru o singură formaţie (1.135) şi recordul pentru purtarea banderolei de căpitan (928). Ceni a câştigat cu Sao Paulo, între altele, de trei ori campionatul Braziliei (2006, 2007, 2008), Cupa Intercontinentală în 1993, Campionatul Mondial al cluburilor în 2005 şi Copa Libertadores în 1993 şi 2005.

Asamoah va fi indisponibil aproximativ trei luni

Tehnicianul echipei Juventus Torino, Massimiliano Allegri, a declarat că fotbalistul Kwadwo Asamoah, accidentat la genunchiul stâng, va fi indisponibil aproximativ trei luni, ceea ce înseamnă că va rata Cupa Africii pe Naţiuni 2015. „Va avea nevoie de aproximativ trei luni pentru recuperare. Regret că nu pot să îl folosesc, dar îi mai am pe Evra, Padoin şi Mattiello”, a spus Allegri într-o conferinţă de presă. Asamoah, în vârstă de 25 de ani, va fi operat la genunchi săptămâna aceasta.

Udinese a reziliat contractul spaniolului Riera

Clubul Udinese a anunţat despărțirea de mijlocaşul spaniol Albert Riera, în vârstă de 32 de ani, care nu a jucat niciun meci în Italia. Gruparea italiană a precizat că înţelegerea a fost reziliată de comun acord cu jucătorul. Potrivit Gazzetta dello Sport, această ruptură a avut la bază un mesaj postat de Riera pe Twitter, în care fotbalistul critica gruparea din Udine. Albert Riera era legitimat la Udinese de câteva luni.

Bayern a înregistrat o cifră de afaceri record în sezonul trecut

Clubul Bayern Munchen a înregistrat o nouă cifră de afaceri record, de 528,7 milioane de euro, în sezonul 2013-2014, marcat de câştigarea titlului naţional şi a Cupei Germaniei. Bayern şi-a mărit semnificativ cifra de afaceri faţă de sezonul trecut, când înregistrase un record de 432,8 milioane de euro. Cea mai mare parte a veniturilor clubului din Munchen provine din vânzarea de bilete (140,8 milioane de euro) şi din contractele de sponsorizare (117,7 milioane de euro).

Portarul Peter Jehle, jucătorul anului în Liechtenstein

Portarul echipei FC Vaduz, Peter Jehle, a fost desemnat pentru prima dată în carieră jucătorul anului în Liechtenstein, în cadrul unei ceremonii ce a avut loc la Triesen. „Este extraordinar să câştigi un astfel de premiu. Este recunoaşterea muncii pe care am depus-o în întreaga carieră”, a declarat Jehle, în vârstă de 32 de ani. Mijlocaşul Dennis Salanovic (18 ani), care evoluează la echipa de tineret a clubului Atletico Madrid, a fost desemnat cel mai bun tânăr fotbalist. Tehnicianul Giorgio Contini, care în vară a reuşit promovarea cu formaţia FC Vaduz în prima ligă elveţiană, a fost desemnat antrenorul anului în Liechtenstein.

New York Red Bulls, echipa lui Thierry Henry, eliminată în semifinalele MLS

Echipa New York Red Bulls, la care evoluează Thierry Henry, a fost eliminată, sâmbătă, în semifinalele Campionatului Nord-american de Fotbal (MLS), de formaţia New England Revolution. New York Red Bulls a remizat cu New England, sâmbătă, în deplasare, scor 2-2, dar în urmă cu o săptămână a pierdut partida tur, cu 1-2. Sâmbătă, golurile au fost marcate de Tim Cahill (min. 26) şi Pegguy Luyindula (min. 52) pentru New York Red Bulls, respectiv Charlie Davies (min. 41 și 70) - pentru New England Revolution. New England va întâlni, la 7 decembrie, câştigătoarea celei de-a doua semifinale, dintre Los Angeles Galaxy şi Seattle Sounders.

David Beckham şi fiul său Brooklyn au fost implicaţi într-un accident rutier

Fostul internaţional englez David Beckham şi fiul său Brooklyn au fost implicaţi într-un accident rutier, sâmbătă, în Hertfordshire, după ce au plecat de la baza de pregătire a clubului Arsenal Londra, informează telegraph.co.uk. Beckham (39 de ani) tocmai îşi luase fiul în vârstă de 15 ani de la un meci între Arsenal under 16 şi Brighton under 16, când maşina sa Audi a intrat în coliziune cu alt vehicul. Potrivit bbc.com, o femeie care se afla la volanul celeilalte maşini a ajuns la spital. Poliţia britanică nu a confirmat că Beckham a fost implicat în accident, dar a precizat că un Audi RS6 a intrat în coliziune cu un Mitsubishi Colt şi că şoferul automobilului Audi a fost rănit uşor. Brooklyn Beckham joacă pentru echipa under 16 a clubului Arsenal Londra.