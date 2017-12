REAL MADRID, PRIMA ECHIPĂ CARE ÎNSCRIE 1.000 DE GOLURI ÎN CUPELE EUROPENE

Atacantul Karim Benzema a reuşit în partida Real Marid - FC Basel, scor 5-1 (Suchy 14-autogol, Bale 30, Cristiano Ronaldo 31, James Rodriguez 37, Benzema 79 / Derlis Gonzalez 38), contând pentru prima etapă a Ligii Campionilor, golul cu numărul 1.000 al echipei Real Madrid în Cupele Europene, informează marca.com. Potrivit sursei citate, Real a înscris 826 de goluri în Cupa Campionilor Europeni / Liga Campionilor, 57 - în Cupa Cupelor, 111 - în Cupa UEFA şi 6 - în Supercupa Europei. Golul 1.000 a fost marcat de Benzema în minutul 79 al partidei care a avut loc marți seară, pe stadionul ”Santiago Bernabeu” din Madrid, atacantul francezul stabilind și scorul final al meciului.

CRISTIANO RONALDO, LA TREI GOLURI DE RECORDUL LUI RAUL

Portughezul Cristiano Ronaldo (Real Madrid) s-a apropiat de recordul de goluri marcate în Liga Campionilor la fotbal, deținut de fostul căpitan al clubului madrilen, Raul (71 de goluri), după ce a reușit să înscrie o dată marți seară, în cursul meciului cu formația elvețiană FC Basel (scor 5-1). Cristiano Ronaldo a ajuns la 68 de reușite în cea mai importantă competiție continentală intercluburi și mai are nevoie de numai trei goluri pentru a egala performanța lui Raul. Vedeta Barcelonei, Lionel Messi, are 67 de goluri și vizează și el recordul legendarului atacant spaniol. CR7 are 69 de goluri în total, dar unul a fost marcat în preliminariile competiției, cu Manchester United, și nu este luat în calcul la clasamentul final al UCL. Din cele 68 de goluri marcate, 53 au fost reușite de Cristiano Ronaldo în tricoul lui Real Madrid, în 52 de meciuri.

MUTU S-AR PUTEA TRANSFERA ÎN... INDIA

Finanţatorul grupării Petrolul Ploieşti, Daniel Capră, a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, că are cunoştinţă de intenţia unui club din India de a-l transfera pe Adrian Mutu, dar a precizat că acea propunere datează din vară şi în momentul de faţă nu este nimic concret. „Am cunoştinţă de intenţia celor din India în ceea ce îl priveşte pe Mutu, a apărut această propunere în vară, în timpul cantonamentului din Slovenia, dar nu s-a materializat nimic. Aşa că acum nu este nimic concret. Adrian Mutu este jucătorului Petrolului, pe care ne bazăm în continuare, mai ales că urmează meciul cu Steaua”, a spus Capră. Întrebat dacă este exclus ca Mutu să plece de la Petrolul, Daniel Capră a răspuns: „Aştept o ofertă clară. Dacă va fi ceva serios, atunci ne vom aşeza la masă. Însă, repet, această ofertă din India este veche, datează din vară”. Presa centrală a vehiculat, ieri, informaţia potrivit căreia Mutu va fi transferat la unul din cele opt cluburi care vor participa la prima ediţie a Indian Super League (ISL), competiţie care se va desfăşura pe parcursul a trei luni, octombrie, noiembrie și decembrie. În Indian Super League vor mai participa vedete ale fotbalului mondial precum francezii David Trezeguet şi Robert Pires, italianul Alessandro Del Piero şi englezul David James. Tot ieri, Dan Capră a declarat, la prezentarea noului antrenor, Gheorghe Mulţescu, că decizia despărţirii de tehncianul Răzvan Lucescu i-a aparţinut în totalitate, excluzând varianta unui complot al jucătorilor.

„CAMPIOANA UNEI MARI IUBIRI”, ÎN FALIMENT

Curtea de Apel Braşov a respins, ieri, recursul înaintat de acţionarul Adrian Mititelu şi a menţinut hotărârea Tribunalului Braşov din 9 aprilie, de intrare în procedura de faliment a clubului FC Universitatea Craiova, care a devenit astfel irevocabilă. La 9 aprilie, Tribunalul Braşov a respins planul de reorganizare în dosarul de insolvenţă al grupării oltene. Adrian Mititelu a atacat ulterior hotărârea la Curtea de Apel Braşov. Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal a luat act, în şedinţa sa din 3 aprilie, de decizia de retragere din toate competiţiile a echipelor FC Universitatea Craiova, grupare finanţată de Adrian Mititelu. La 23 mai, FC Universitatea Craiova s-a reorganizat după ce societatea care administra clubul, FC U. Craiova SA, a intrat în procedura de faliment, continuitatea sportivă a grupării oltene urmând să fie asigurată de U. Craiova SA, o nouă firmă a patronului Adrian Mititelu. „În situaţia că planul de reorganizare al societăţii FC U. Craiova SA va fi respins şi sentinţa de faliment va rămâne irevocabilă, atunci noua entitate se va înscrie într-o competiţie inferioară, urmând ca FRF sau, după caz, AJF Dolj să decidă competiţia în care va fi înscrisă noua entitate”, se menţiona în comunicatul de la acea dată al clubului oltean. În cadrul noii societăţi care va administra clubul, structura acţionariatului va fi următoarea: 34 la sută - reprezentanţi Adrian Mititelu; 30-35 la sută - Asociaţia suporterilor; 30-35 la sută - alte persoane interesate.

NAȚIONALA DE FUTSAL - ÎNVINSĂ DE VICECAMPIOANA MONDIALĂ, SPANIA

Echipa națională de fotbal în sală a României a pierdut ambele jocuri de pregătire disputate în Spania, contra vicecampioanei mondiale, cu același scor: 7-1. Prima partidă s-a disputat luni, în sala „Camilo Cano” din La Nucia, în fața a aproximativ 2.500 de spectatori. Aceeași asistență s-a înregistrat și la meciul secund, jucat marți în Sala Sporturilor „Infanta Cristina” din Torrevieja. În primul joc, România a început cu următorii jucători: Laszlo Klein - Florin Matei, Gabriel Dobre, Robert Lupu, Dumitru Mimi Stoica (au mai intrat: Petrișor Toniță - Laszlo Szocs, Emil Răducu, Marian Șotîrcă, Ionuț Movileanu, Szablocs Manya, Liviu Ruxandari, Alpar Csoma, Zoltan Mihaly). Unicul gol al tricolorilor a fost înscris de Răducu, în minutul 21, la scorul de 4-0. La al doilea meci, antrenorul Zoltan Jakab a ales următoarea formulă de start: Petrișor Toniță - Florin Matei, Emil Răducu, Robert Lupu, Marian Șotîrcă. Au mai intrat: Laszlo Klein - Zoltan Mihaly, Laszlo Szocs, Gabriel Dobre, Ionuț Movileanu, Dumitru Mimi Stoica, Szabolcs Manya, Liviu Ruxandari, Alpar Csoma. Golul României a fost marcat de Florin Matei, în minutul 4, când Spania conducea cu 1-0.

GROZAVU, SUSPENDAT DOUĂ ETAPE DE COMISIA DE DISCIPLINĂ

Antrenorul formaţiei FC Botoşani, Leonard Grozavu, eliminat pentru proteste de arbitrul Horaţiu Feşnic la partida cu Dinamo București, a fost sancţionat, ieri, de Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal cu două etape de suspendare şi 320 de lei penalitate sportivă, informează site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal. Tot pentru proteste la meciul FC Botoşani - Dinamo București, masorul Alexandru Mic a fost supendat o lună şi a primit o penalitate sportivă de 640 lei. Eliminaţi în partidele din cadrul etapei a 7-a a Ligii I, următorii jucători au fost sancţionaţi: Serkan Ciftci (Oţelul Galaţi) - trei etape de suspendare şi 4.000 de lei penalitate sportivă, Tudor Mândruşcă (Ceahlăul Piatra Neamţ) - două etape şi 3.000 de lei; Boban Nikolov (FC Viitorul) - două etape şi 3.000 de lei, Carlos Silveira de Graca (CS Universitatea Craiova) - două etape şi 3.000 de lei, Vasileios Pliatsikas (Astra Giurgiu) - două etape şi 3.000 de lei, Ben Youssef (Astra Giurgiu) - o etapă şi 740 de lei, Fai Collins (Dinamo București) - o etapă şi 740 de lei, Ştefan Bărboianu (Dinamo București) - o etapă şi 740 de lei.

TORJE, GOLUL SĂPTĂMÂNII ÎN TURCIA

Reuşita prin care mijlocaşul Gabriel Torje a deschis scorul în meciul Konyaspor - Balikesirspor a fost votată „golul săptămânii” în Turcia, în urma unui sondaj realizat de televiziunea care a transmis partida. Torje a înscris în min. 29, după un şut din foarfecă laterală de la aproximativ 20 de metri. Pentru internaţionalul român, acesta a fost cel de-al doilea gol marcat în campionatul turc. Konyaspor a învins sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (1-0), formaţia Balikesirspor, în etapa a 2-a a primei ligi din Turcia.

ŞTEFAN RADU VA LIPSI ÎNTRE 15 ŞI 20 DE ZILE DE PE TEREN

Fundaşul echipei Lazio Roma, Ştefan Radu, a suferit o leziune musculară şi va lipsi de pe teren între 15 şi 20 de zile, a anunţat site-ul oficial al clubului italian. „Jucătorul a efectuat un control medical la clinica Paideia. S-a dovedit că el a suferit o leziune musculară de gradul unu şi va lipsi de pe teren între 15 şi 20 de zile”, se arată în comunicatul grupării laziale. Ştefan Radu nu a jucat în meciul de campionat, de duminică, cu formaţia AC Cesena, din cauza unei accidentări la coapsa dreaptă.

SELECŢIONERII RESPING IDEEA UNUI BOICOT AL CM DE FOTBAL DIN RUSIA

Antrenorii echipelor naţionale, printre care selecţionerul Spaniei, Vicente del Bosque, şi cel al Germaniei, Joachim Low, au respins ieri, la Sankt Petersburg, ideea unui boicot al Cupei Mondiale din 2018 din Rusia, din cauza conflictului din estul Ucrainei. Un boicot european al evenimentelor sportive prevăzute să se desfăşoare în Rusia, inclusiv al Cupei Mondiale de fotbal, au fost evocate la începutul lunii septembrie, într-un document de lucru al ţărilor membre ale UE. „Ideea unui boicot al Cupei Mondiale din Rusia nu va avea susţinerea familiei selecţionerilor şi antrenorilor de fotbal”, a declarat Del Bosque, în timpul unei conferinţe tehnice post-CM din 2014, organizată la Sankt Petersburg. „Noi încercăm să-i adunăm pe oameni, nu să-i separăm. Noi suntem sportivi şi nu facem politică. Noi îi susţinem pe cei care joacă fotbal”, a adăugat tehnicianul spaniol. „Nu cred în această idee nicio secundă”, a precizat directorul tehnic naţional francez Francois Blaquart. Selecţionerul campioanei mondiale, Joachim Low, a refuzat să se refere la posibile sancţiuni împotriva Rusiei. „Nu am intenţia de a comenta apelurile sau deciziile politice. Rusia este foarte motivată şi are totul pentru a organiza o mare Cupă Mondială”, a subliniat Low.

JONAS GUTIERREZ SUFERĂ DE CANCER TESTICULAR

Jonas Guttierez, mijlocaşul argentinian al echipei Newcastle United, a anunţat că suferă de cancer testicular şi le-a mulţumit fanilor care i-au transmis mesaje de încurajare. Fotbalistul în vârstă de 31 de ani a fost deja operat în ţara sa natală, unde i s-a îndepărtat testiculul stâng, după ce i s-a descoperit o tumoare, iar acum urmează un tratament de chimioterapie. „Vă mulţumesc tuturor pentru mesaje. Tot timpul voi privi în faţă”, a scris Gutierrez, pe contul său de Twitter. Gutierrez, care a fost împrumutat la Norwich în sezonul trecut, a înscris 10 goluri în 177 de meciuri disputate pentru Newcastle United. Fost jucător la Velez Sarsfield şi Mallorca, Gutierrez a dezvăluit că suferă de această boală în timpul unui interviu difuzat în Argentina în cursul zilei de marţi. „Am descoperit o tumoare la un testicul. Când mi s-a confirmat că este cancer, am mers acasă plângând. Am venit aici şi mi-am asumat costurile, chiar dacă am un contract cu Newcastle. Banii nu sunt importanţi, sănătatea este. A trebuit să încep chimioterapia”, a spus Gutierrez, pentru TyC Sports.

AL HILAL - AL AIN 3-0, ÎN PRIMA MANŞĂ A SEMIFINALELOR LIGII CAMPIONILOR ASIEI

Echipa saudită Al Hilal, antrenată de Laurenţiu Reghecampf, a învins marţi seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (Nasser Al Shamrani 61, 65, Thiago Neves 71), formaţia Al Ain (Emiratele Arabe Unite), în prima manşă a semifinalelor Ligii Campionilor Asiei. Mijlocaşul Mihai Pintilii a jucat tot meciul pentru Al Hilal. Al Ain a jucat în inferioritate din min. 66, după eliminarea portarului Khalid Essa. Al Hilal a ratat un penalty prin Thiago Neves, în min. 70. Partida retur se va disputa la 30 septembrie. În cealaltă semifinală, în manșa tur, echipa sud-coreeană FC Seul şi formaţia australiană Western Sydney Wanderers au terminat la egalitate, scor 0-0.

VALBUENA A FOST OPERAT DE APENDICITĂ

Fotbalistul francez Mathieu Valbuena, mijlocașul echipei Dinamo Moscova, va lipsi de pe gazon în următoarele două meciuri după ce a fost supus unei operații de apendicită, a anunțat directorul sportiv al clubului din capitala Rusiei, Guram Adjoev. În vârstă de 29 ani, Valbuena s-a transferat luna trecută de la Olympique Marseille la Dinamo Moscova și a reușit două goluri și cinci pase decisive în opt meciuri disputate pentru echipa rusă, care astăzi urmează să joace în deplasare cu Panathinaikos Atena, în grupele Europa League.

JOSEF ZINNBAUER ESTE NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI HAMBURGER SV

Tehnicianul Josef Zinnbauer a fost numit în funcţia de antrenor principal al echipei Hamburger SV, după demiterea lui Mirko Slomka. „Zinnbauer trebuie să dea un nou impuls echipei. Avem încredere în el şi îi suntem alături. Nu este o soluţie provizorie”, a declarat Dietmar Beiersdorfer, preşedintele grupării Hamburger SV. Josef Zinnbauer, în vârstă de 44 de ani, a fost până în prezent antrenorul formaţiei de tineret a clubului. Slomka a fost dat afară în urma rezultatelor slabe înregistrate în debutul campionatului, în care formaţia germană a obţinut un punct în primele trei etape ale 1.Bundesliga, fără a înscrie vreun gol. În vârstă de 47 de ani, Slomka l-a înlocuit pe Bert van Marwijk în luna februarie, când a semnat un contract valabil până în 2016.

GERVINHO ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU AS ROMA

Mijlocaşul ivorian Gervinho şi-a prelungit contractul cu echipa AS Roma pentru încă un sezon, actuala înţelegere urmând să expire în vara anului 2018. În vârstă de 27 de ani, Gervinho a fost achiziţionat de AS Roma în vara anului trecut, de la Arsenal Londra, pentru opt milioane de lire sterline. Internaţionalul ivorian a înscris nouă goluri în 33 de meciuri jucate în sezonul trecut pentru AS Roma în Serie A.

CHELSEA ÎI DUBLEAZĂ SALARIUL LUI HAZARD

Belgianul Eden Hazard (23 de ani) va deveni cel mai bine plătit fotbalist din lotul lui Chelsea. Clubul londonez i-a făcut o ofertă de prelungire a contractului scadent în 2017 cu o propunere financiară tentantă. Practic, mijlocaşului i se va dubla salariul, care va ajunge la 250.000 de euro pe săptămână, adică 12 milioane de euro pe an. Hazard a venit la Chelsea în 2012, de la Lille, care a primit 32 de milioane de euro în contul acestui transfer.