ETAPA A 5-A ÎN LN DE HANDBAL FEMININ

Astăzi se dispută primul meci din etapa a 5-a în Liga Națională de handbal feminin, ASC Corona Brașov urmând să întâlnească de la ora 19.45 (DigiSport 2), pe teren propriu, campioana HCM Baia Mare. Restul meciurilor vor avea loc mâine, după următorul program: CSU Neptun - HCM Roman (ora 15.30), U. Cluj - HC Zalău (ora 16.45, DigiSport 2), Unirea Slobozia - Mureșul Tg. Mureș (ora 17.00), SCM Craiova - Dunărea Brăila (ora 18.00), CSM Ploiești - CSM București (ora 18.00), Cetate Deva - HCM Rm. Vîlcea (ora 18.00).

NICULESCU, ÎN TURUL SECUND LA GUANGZHOU

Tenismena Monica Niculescu, locul 60 WTA, s-a calificat în turul secund al turneului de la Guangzhou, dotat cu premii în valoare totală de 500.000 de dolari, după ce a învins-o în runda inaugurală pe sârboaica Bojana Jovanovski, locul 35 WTA şi cap de serie nr. 4, cu scorul de 6-2, 6-2, după o oră şi 31 de minute. În urma acestui succes, Niculescu şi-a asigurat 30 de puncte WTA şi un premiu de 4.900 de dolari. În turul al doilea, românca va evolua împotriva japonezei Misaki Doi, locul 88 WTA. În schimb, Sorana Cîrstea, locul 84 WTA, a fost eliminată de croata Petra Martici, locul 226 WTA, sportivă venită din calificări, cu scorul de 7-6 (3), 6-1, după un meci de o oră şi 19 minute. Pentru prezenţa pe tabloul principal al competiţiei, Cîrstea va primi un punct WTA şi un premiu în valoare de 3.026 de dolari. În proba de dublu, Raluca Olaru și Shahar Peer (Israel), favorite nr. 4, au acces în sferturile de finală, după ce au trecut în primul tur de perechea chineză formată din Lin Zhu și Yafan Wang, cu 7-6, 6-1. Prin prezența în sferturi, cele două și-au asigurat un cec în valoare de 2.623 de dolari și 60 de puncte WTA.

BEGU, ÎN SFERTURI ÎN PROBA DE DUBLU LA SEUL

Perechea formată din Irina-Camelia Begu și Lara Arruabarrena (Spania) a învins, cu scorul de 6-1, 6-1, cuplul format din Darija Jurak (Croaţia) și Megan Moulton-Levy (SUA), cap de serie nr. 3, şi s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Seul, dotat cu premii în valoare totală de 500.000 de dolari. Calificarea în această fază este recompensată cu 60 de puncte WTA şi un premiu total de 2.623 de dolari. În următorul meci, Niculescu şi Arruabarrena vor evolua împotriva dublului alcătuit din Alexandra Panova (Rusia) și Heather Watson (Marea Britanie), care a trecut în prima manşă de cuplul Danka Kovinici (Muntenegru) și Anna Schmiedlova (Slovacia), cu scorul de 6-2, 6-4.

NIKE A REZILIAT CONTRACTUL CU PISTORIUS

Producătorul american de echipament sportiv Nike a anunţat că a pus capăt contractului cu campionul paralimpic Oscar Pistorius, găsit vinovat de justiţia sud-africană de uciderea din culpă a prietenei sale, Reeva Steenkamp, în februarie 2013. Nike suspendase contractul cu Pistorius, precum şi plăţile către acesta, imediat după ce sportivul a fost acuzat că şi-a ucis prietena. Anunţul companiei vine la doar câteva zile după ce aceasta i-a reziliat contractul altui sportiv, jucătorul de fotbal american Ray Rice, surprins de camerele de luat de vederi în timp ce îşi lovea logodnica în liftul unui cazinou din Atlantic City. Oscar Pistorius a fost găsit vinovat de omor din culpă de justiţia sud-africană, dar a obţinut dreptul de a rămâne în libertate pe cauţiune până la reluarea discuţiilor în cazul său la tribunalul din Pretoria, pe 13 octombrie, când apărarea şi acuzarea vor încerca să o convingă pe judecătoare să pronunţe o sentinţă mai mică, respectiv mai mare pentru sportiv.

CICLISTUL VALENTIN IGLINSKI, SUSPENDAT PENTRU DOPAJ

Ciclistul kazah al echipei Astana, Valentin Iglinski, a fost suspendat patru ani după ce a fost depistat pozitiv cu eritropoietină (EPO), a anunţat Federaţia Kazahă de Ciclism. Iglinski, în vârstă de 30 de ani, a fost depistat pozitiv la 11 august, în timpul Turului Beneluxului. Ciclistul kazah a pledat vinovat şi a declarat că s-a dopat cu EPO din proprie iniţiativă şi fără să informeze oficialii echipei Astana. Suspendarea lui Valentin Iglinski va expira la 11 august 2018.

BASCHETBALIŞTII SÂRBI, PRIMIŢI CA NIŞTE EROI LA BELGRAD

Baschetbaliştii naţionalei Serbiei, medaliaţi cu argint la Cupa Mondială din Spania, au fost primiţi ca nişte eroi de mii de oameni, luni, la Belgrad. Fluturând sute de steaguri şi scandând „campionii, campionii”, mulţimea a explodat în urale când jucătorii sârbi şi-au făcut apariţia la balconul Primăriei din Belgrad. „Sunteţi fantastici şi vă mulţumim că ne-aţi susţinut pe timpul competiţiei. Susţinerea voastră ne-a dat puterea de a lupta pentru a câştiga o medalie”, a spus de la balcon selecţionerul Aleksandar Djordjevici. Serbia a jucat prima sa finală mondială şi se află la prima medalie internaţională după argintul obţinut la Campionatul European din 2009.

CUPA DAVIS VA RĂMÂNE UN EVENIMENT ANUAL

Cupa Davis va rămâne o competiție anuală, a anunțat ieri președintele Federației Internaționale de Tenis, Francesco Ricci Bitti, în ciuda plângerilor persistente ale unora dintre jucători legate de calendarul supraîncărcat, unii dintre aceștia sugerând ca turneul rezervat echipelor naționale masculine să se dispute din doi în doi ani. „Nu suntem de acord cu această propunere, pentru că tenisul are un calendar anual, iar dacă scoți ceva din el, va fi foarte greu în anul următor”, a explicat președintele ITF într-o conferință de presă desfășurată la Dubai. Acesta s-a pronunțat totodată în favoarea menținerii sistemului actual de desfășurare al Cupei Davis, cu întâlniri disputate acasă sau în deplasare, susținând totodată dreptul federațiilor naționale de a face selecția jucătorilor. La începutul acestui an, cehul Tomas Berdych, câștigător al Cupei Davis cu echipa țării sale în ultimii doi ani, a deplâns efectul nefast al acestei competiții asupra carierei sale individuale, propunând ca turneul să se desfășoare din doi în doi ani, după modelul Ryder Cup la golf. Alți tenismeni au propus chiar înlocuirea cu totul a Cupei Davis. Cehia a fost învinsă de Franța în semifinalele ediției din acest an a Cupei Davis, jucătorii din Hexagon urmând să întâlnească în finală, în luna noiembrie, formația Elveției, care a trecut de Italia în cealaltă confruntare din penultimul act.