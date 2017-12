HAGI: „JUCĂTORII ACADEMIEI SUNT COTAȚI DE LA 5-600 DE MII DE EURO ÎN SUS“

Managerul tehnic al FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat că jucătorii Academiei de la Ovidiu sunt cotați tot mai bine, ajungând ca valoarea lor de piață să fie de peste 500 de mii de euro. „Eu cred că veţi auzi în curând de jucători de la Academie care vor ajunge la echipe foarte importante. Vom încerca să dăm jucători pe piaţa internaţională, dar şi pe plan intern. Am început să creştem cota jucătorilor sub 19 ani. Sunt cotaţi foarte bine, de la 5-600.000 de euro în sus. E un lucru foarte important. Despre Ianis o să auziţi în scurt timp. E curtat şi el. Dar va decide el. Ultimul cuvânt îl are el. Eu nu pot să ţin pe nimeni, piaţa va decide. În ultimii ani, am avut 56 de jucători la loturile echipelor naţionale, deci un procent de 50 la sută. Asta înseamnă că am făcut treabă bună. Trebuie să-i felicit pe toţi de la Academie, au făcut o muncă foarte bună. Acest lucru m-a mulţumit atât de mult încât am decis să încep un nou proiect cu aceeaşi mentalitate de învingător“, a precizat Gheorghe Hagi. Acesta a confirmat și informația apărută în presa centrală, conform căreia constănțeanul Cristian Manea ar fi semnat un contract cu Chelsea Londra. „El este unul dintre jucătorii cei mai curtaţi, dar nu e adevărat că se va duce într-un loc sau altul. Depinde de el cum va juca în acest an. Dacă nu va juca bine, va mai rămâne cu noi încă un an. Depinde doar de el ce va face în acest an, de evoluţia lui, de tot ce va face. Dacă nu, va rămâne cu noi încă un an. În momentul ăsta nu a semnat niciun precontract“, a mai spus Hagi.

CÂȘTIGĂTOAREA LIGII EUROPA POATE ÎNCASA 9,9 MILIOANE DE EURO

Câştigătoarea Ligii Europa poate încasa, în sezonul 2014/2015 al competiţiei, până la 9,9 milioane de euro (de la faza grupelor la finală), sumă în care nu este inclusă cota din “market pool“, a anunţat, ieri, UEFA, care a dat publicităţii sumele cu care vor fi premiate echipele participante. UEFA a estimat veniturile din acest sezon al celei de-a doua competiţii europene rezervate cluburilor la 225 milioane de euro. Din această sumă, 75 la sută (168,75 milioane) va fi acordată echipelor participante, iar 25 la sută va folosită de forul european pentru cheltuieli de administrare şi organizare. La cei 168,75 milioane de euro, UEFA va adăuga 40 milioane de euro din fondurile încasate din Liga Campionilor. Astfel, cluburile participante în ediţia 2014/2015 a Ligii Europa vor primi în total 208,75 milioane de euro, în proporţia 60 la sută venituri fixe - 125,25 milioane de euro - şi 40 la sută venituri variabile („market pool“) - 83,5 milioane de euro. Veniturile fixe se împart după cum urmează - echipele participante în turul I preliminar vor primi 120.000 de euro, cele participante în al doilea tur preliminar - încă 130.000 de euro, cele participante în al treilea tur preliminar - încă 140.000 de euro, iar cele eliminate în play-off - încă 150.000 de euro; formaţiile calificate în faza grupelor vor primi un bonus de 1,3 milioane de euro fiecare, câte 200.000 de euro pentru o victorie şi 100.000 de euro pentru un meci egal. Fiecare câştigătoare a celor 12 grupe va mai încasa 400.000 de euro, iar ocupantele locurilor secunde vor primi câte 200.000 de euro; echipele participante în faza eliminatorie vor primi câte 200.000 de euro pentru prezenţa în 16-imi, câte 350.000 de euro pentru accederea în optimi, câte 450.000 de euro pentru sferturi şi câte un milion de euro pentru calificarea în semifinale. Câştigătoarea competiţiei va mai încasa 5 milioane, iar echipa învinsă în finală - 2,5 milioane de euro. În aceste condiţii, câştigătoarea Ligii Europa, dacă va obţine maximum de puncte în faza grupelor, va încasa 9,9 milioane de euro (de la faza grupelor la finală), sumă la care se va adăuga cota din audienţa TV („market pool“). România a fost reprezentată în acest an în preliminariile Ligii Europa de Astra Giurgiu, FC Petrolul şi CFR Cluj. Dintre acestea, doar Astra a acces în grupe, fază în care este prezentă şi FC Steaua, după ce a fost eliminată în play-off-ul Ligii Campionilor. Eliminate în play-off, respectiv turul 3 preliminar, după ce au început competiţia în al doilea tur preliminar, formaţiile FC Petrolul şi CFR Cluj vor primi 420.000, respectiv 270.000 de euro. În comparaţie, echipele prezente în faza grupelor Ligii Campionilor primesc 8,6 milioane de euro bonus de participare, la care se adaugă un milion de euro pentru fiecare victorie şi 500.000 de euro pentru fiecare rezultat de egalitate. Meciurile din faza grupelor Ligii Europa încep joi.

ARBITRI DIN RUSIA LA MECIUL STEAUA - AALBORG

Meciul dintre Steaua Bucureşti şi formaţia daneză Aalborg, programat joi seară, pe Arena Naţională, în prima etapă a grupelor Ligii Europa, va fi arbitrat de o brigadă din Rusia, cu Vladislav Bezborodov la centru. Bezborodov va fi ajutat la cele două linii de Nikolai Golubev şi Maksim Gavrilin. Asistenţi suplimentari vor fi Serghei Ivanov şi Mihail Vilkov, iar arbitru de rezervă - Valeri Dancenko. Steaua şi AaB Aalborg se vor întâlni în prima etapă a grupei J a Ligii Europa, joi seară, de la ora 22.05, pe Arena Naţională din Bucureşti.

PARTIDA DINAMO ZAGREB - ASTRA GIURGIU VA FI ARBITRATĂ DE UN CIPRIOT

Meciul dintre echipa croată Zinamo Zagreb şi Astra Giurgiu, programat joi seară, în prima etapă a grupelor Ligii Europa, va fi arbitrat de o brigadă din Cipru, cu Leontios Trattou la centru. Trattou va fi ajutat la cele două linii de Michael Soteriou şi Athinodoros Ioannou. Asistenţi suplimentari vor fi Christos Nicolaides şi Demetris Masias, iar arbitru de rezervă - Sotiris Viktoros. Meciul Dinamo Zagreb - Astra Giurgiu, din prima etapă a grupei D a Ligii Europa, este programat joi, la ora 20.00.

CRISTIAN BALAJ ARBITREAZĂ ÎN LIGA EUROPA

Arbitrul Cristian Balaj va conduce la centru meciul dintre echipa belgiană Standard Liege şi formaţia croată Rijeka, programat să se dispute joi, de la ora 22.05, în prima etapă a grupei G a Ligii Europa. Balaj va fi ajutat la cele două linii de Sebastian Gheorghe şi Ovidiu Artene. Asistenţi suplimentari vor fi Alexandru Tudor şi Ovidiu Haţegan, iar arbitru de rezervă - Octavian Şovre.

15 ARBITRI ȘI DOI OBSERVATORI DIN ROMÂNIA DELEGAȚI LA MECIURI INTERNAȚIONALE

Săptămâna aceasta, arbitrajul românesc va avea 17 reprezentanți la meciurile internaționale ce se dispută în Europa. Istvan Kovacs împreună cu asistenții Miklos Nagy și Alexandru Cerei vor conduce meciul Bayern Munchen - Manchester City, din Liga Campionilor de tineret. Teodora Albon a fost delegată să arbitreze partida Suedia - Scoția, din 17 septembrie, din preliminariile CM 2015 feminin. Va fi ajutată la cele două tușe de Petruța Iugulescu și Andra Hiticaș. Tot în preliminariile CM 2015 feminin, Cristina Dorcioman va conduce meciul Norvegia - Olanda, tot în 17 septembrie. Ea va fi ajutată de Mihaela Gomuescu și de Alexandra Apostu. Cristian Balaj, Sebastian Gheorghe, Ovidiu Artene, Alexandru Tudor, Ovidiu Hațegan și Octavian Șovre formează brigada ce a fost desemnată să conducă jocul Standard Liege - Rijeka, din grupele Europa League, programat pe 18 septembrie. România are și doi observatori la meciurile internaționale: Patrițiu Abrudan la jocul din preliminariile CM 2015 feminin, Ucraina - Țara Galilor (17 septembrie), și Alexandru Deaconu la partida Lille - FC Krasnodar din grupele Europa League (18 septembrie).

UN POLITICIAN MEXICAN L-A INSULTAT PE RONALDINHO, NUMINDU-L „MAIMUŢĂ”

Politicianul mexican Carlos Trevino l-a insultat pe atacantul brazilian Ronaldinho, recent achiziţionat de echipa Queretaro, despre care a spus că este o „maimuţă”, a anunţat „Corriere dello Sport“. „Sunt tolerant, dar detest fotbalul şi fenomenul idiot pe care îl produce. Îl detest şi mai mult pentru că oamenii inundă străzile, traficul devine infernal şi întârzii acasă. Şi totul pentru a vedea o maimuţă. Braziliană, este adevărat, dar tot maimuţă. Este un circ ridicol”, a scris Trevino pe pagina sa de Facebook. Ronaldinho a semnat, la începutul lunii septembrie, un contract pe două sezoane cu gruparea mexicană Queretaro. În vârstă de 34 de ani, el era fără echipă de la plecarea sa de la Atletico Mineiro, în luna iulie.

PROBLEME DE SĂNĂTATE PENTRU ANTRENORUL ECHIPEI WATFORD

Antrenorul lui Watford, Oscar Garcia, nu va fi prezent la următorul meci al echipei la care joacă și internaționalul român Gabriel Tamaş, din cauza unor dureri în piept. „Antrenorul Oscar Garcia lipseşte de la antrenamentul de astăzi (n.r. - luni), el fiind internat duminică deoarece a acuzat dureri minore în piept. Oscar a petrecut seara în spital, starea sa fiind evaluată de medici, şi va fi supus unor investigaţii şi astăzi, astfel că nu va face deplasarea pentru meciul de mâine seară (n.r. - marţi) cu Blackpool”, se arată pe site-ul oficial al clubului din a doua ligă engleză. Pe banca tehnică a echipei Watford se vor afla antrenorii secunzi Ruben Martinez şi Javier Pereira la meciul de marţi seară cu Blackpool, contând pentru etapa a şaptea a ligii secunde din Anglia.

DIEGO LOPEZ ŞI ALEX NU VOR JUCA ÎN MECIUL CU JUVENTUS

Jucătorii echipei AC Milan - Diego Lopez şi Alex s-au accidentat duminică, în partida cu FC Parma, scor 5-4, şi nu vor putea evolua în meciul cu Juventus Torino, din etapa a treia a campionatului Italiei. Portarul spaniol a suferit o leziune la coapsa dreaptă şi va lipsi de pe teren două săptămâni, iar fundaşul brazilian s-a accidentat şi el la coapsa dreaptă. Derby-ul Milan - Juventus se va disputa sâmbătă, de la ora 21.45.

MEMPHIS DEPAY VA LIPSI OPT SĂPTĂMÂNI DE PE TEREN

Atacantul echipei PSV Eindhoven, Memphis Depay, s-a accidentat în zona inghinală la meciul cu PEC Zwolle din campionatul Olandei şi va lipsi de pe teren opt săptămâni. Depay, care este golgheterul actualei ediţii a campionatului olandez, cu cinci reuşite, va rata primele patru meciuri din Grupa E a Ligii Europa. De asemenea, jucătorul în vârstă de 20 de ani va rata meciurile naţionalei Olandei cu Kazahstan (10 octombrie) şi Islanda (13 octombrie), dar se speră în refacerea sa până la întâlnirea cu Letonia (16 noiembrie), toate în preliminariile Campionatului European din 2016.

GUUS HIDDINK VA „INTRA” ÎN... DIPLOMAȚIE

Selecționerul echipei naționale a Olandei, Guus Hiddink, va avea în curând un rol diplomatic, urmând să-l însoțească pe regele Olandei, Willem-Alexander, într-o vizită de stat în Coreea de Sud, în cursul lunii octombrie. Olanda speră ca Hiddink să ajute la deschiderea ușilor și să promoveze relațiile de afaceri cu țara vizitată, scrie ziarul „De Telegraaf“. Antrenorul batav are un statut de veritabil erou în Coreea de Sud, după ce a condus reprezentativa acestei țări în semifinalele Campionatului Mondial din anul 2002, competiție găzduită de sud-coreeni împreună cu Japonia.