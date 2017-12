PIȚURCĂ RĂMÂNE LA NAȚIONALĂ

Selecţionerul Victor Piţurcă a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, că nu a mai plecat la gruparea Al-Ittihad, pentru că oficialii clubului saudit nu au acceptat toate condiţiile sale. „Doresc să fac câteva precizări legate de un eventual transfer, îl pot numi aşa, când vorbim de o parte şi de alta. Aşa cum vă spuneam la conferinţa de reunire a lotului, exista o discuţie legată de o eventuală plecare a mea la Al-Ittihad şi vă spuneam că şansele de rezolvare a acestui transfer sunt sub unu la sută. De ce v-am spus lucrul ăsta, pentru că nu discutasem cu nimeni din conducerea lui Al-Ittihad şi urma, dacă urma, după meciul cu Grecia, să vină un reprezentant şi să discutăm despre o eventuală plecare. Aşa s-a întâmplat, a fost meciul cu Grecia. Marţi am avut o întâlnire de o oră şi jumătate, am discutat, a rămas ca oamenii din conducerea clubului să decidă dacă sunt de acord cu pretenţiile mele. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta, iar aseară (miercuri - n.r.) am luat decizia ca toată tranzacţia să se oprească aici“, a spus Piţurcă. El a precizat că ajunsese la un acord cu preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, să-şi rezilieze contractul de selecţioner, achitând o penalitate de 50 la sută din clauza prevăzută de înţelegere, în valoare de 1,4 milioane de euro. Selecţionerul va rămâne pe banca naţionalei tricolore cel puţin până după următoarele două partide din preliminariile Euro 2016, cu Ungaria şi Finlanda, din 11 octombrie, respectiv 14 octombrie.

BECALI, BORCEA ŞI CIOBOTARIU, TRIMIŞI ÎN JUDECATĂ ÎN BELGIA

Fostul impresar Ioan Becali, fostul oficial dinamovist Cristian Borcea şi tehnicianul Liviu Ciobotariu se numără printre persoanele trimise în judecată în Belgia, într-un dosar în care acuzaţiile sunt de spălare de bani, fals, uz de fals şi plăţi fictive. Camera Consiliului din Liege a decis trimiterea în judecată a fostului preşedinte al clubului Standard Liege, Luciano D'Onofrio, alături de alţi peste 26 de acuzaţi, între care foşti conducători ai grupării belgiene, impresari şi fotbalişti. Lista celor 26, pe care se află şi persoane juridice, este următoarea: Luciano D'Onofrio, Maurizio Delmenico, Pierre Delahaye, Jean-René Angeloglou, Cristi Borcea, Michel Verschueren, Alphonse Costantin, Reto Stiffler, Ivica Dragutinovici, Joseph Enakarhire, Miljenko Mumlek, Sambegou Bangoura, Liviu Ciobotariu, Ivica Mornar, Ioan Becali, Stanimir Prelici, Daniel Evrard, Alfred-Raoul Kibembe, Laurent Dechaux, Jurica Selak, Standard Liege, SA Alalunga Anstalt, International Agency for Marketing, RSC Anderlecht ASBL, Kick International Agency BV, Mondial Service International. Liviu Ciobotariu a declarat că a fost chemat la DNA (în 2009) în legătură cu acest dosar şi că a dat declaraţii în calitate de martor în faţa procurorilor belgieni. Majoritatea inculpaţilor au hotărât să conteste decizia de trimitere în judecată, astfel că solicitările lor urmează să fie analizate. Cazul datează de peste zece ani şi au fost necesari opt ani de cercetări. Liviu Ciobotariu a fost transferat din România la Standard Liege în anul 2000. Ioan Becali şi Cristian Borcea se află în prezent în închisoare, ei fiind condamnaţi în România în dosarul transferurilor de jucători.

BAWAB A SEMNAT CU CS UNIVERSITATEA CRAIOVA

Atacantul Thaer Bawab a semnat un contract cu gruparea CS Universitatea Craiova, fotbalistul iordanian venind liber de contract. Jucătorul arab, în vârstă de 29 de ani, care a mai evoluat la Gaz Metan Mediaş şi Al Ittihad (Emiratele Arabe Unite), va încasa un salariu de 8.000 de euro lunar la CS Universitatea Craiova.

NAȚIONALA DE FUTSAL VA DISPUTA DOUĂ MECIURI AMICALE ÎMPOTRIVA SPANIEI

Naționala de fotbal în sală a României va disputa două meciuri amicale împotriva Spaniei, multiplă campioană mondială și europeană, săptămâna viitoare, în localitatea Nucia y Torrevieja din regiunea Alicante. Prima întâlnire va avea loc luni, iar a doua zi este programată revanșa. Confruntările cu Spania reprezintă revenirea pe banca tehnică a selecționerului Zoltan Jakab. Acesta a convocat 14 jucători, reunirea lotului fiind programată sâmbătă, ora 19.00, la Centrul Național Mogoșoaia. Iată lotul convocat de Zoltan Jakab: Laszlo Klein (FC Odorheiu Secuiesc) și Petrișor Tonița (United Galați) - portari; Robert Matei, Cristian Matei și Robert Lupu (Autobergamo Deva), Dumitru Stoica, Gabriel Dobre și Alpar Csoma (City'us Tîrgu Mureș), Laszlo Szocs, Zoltan Mihaly și Szabolcs Manya (FC Odorheiu Secuiesc), Marian Șotîrcă, Ionuț Movileanu și Emil Răducu (Dunărea Călărași). Din 1992, Spania s-a clasat în primele patru echipe ale lumii la fiecare Campionat Mondial de futsal. În 2000 și 2004 a fost chiar campioană mondială, iar în 2008 și 2012 a pierdut finala în fața Braziliei.

SIRIGU ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU PARIS SAINT-GERMAIN

Portarul italian Salvatore Sirigu şi-a prelungit contractul cu Paris Saint-Germain pentru încă trei sezoane, actuala înţelegere urmând să expire în vara anului 2018, a anunţat clubul francez. „Sunt fericit că pot continua aventura la Paris Saint-Germain. Suntem abia la începutul unei perioade de excepţie şi sunt sigur că vom mai câştiga multe trofee”, a declarat Sirigu. Preşedintele grupării franceze, Nasser Al-Khelaifi, a spus că portarul italian este un simbol pentru PSG: „Sirigu este un portar excepţional şi un om remarcabil. El este un simbol pentru proiectul nostru. Vrem să construim o echipă extrem de performantă”. Sirigu, în vârstă de 27 de ani, a fost achiziţionat de Paris Saint-Germain în iunie 2011, de la formaţia US Palermo.

ARTURO VIDAL NU VA JUCA ÎN MECIUL CU MALMO FF

Mijlocaşul chilian al echipei Juventus Torino, Arturo Vidal, a suferit o întindere musculară la coapsa dreaptă şi nu va putea juca în meciul cu formaţia Malmo FF, din prima etapă a grupelor Ligii Campionilor, a anunţat site-ul oficial al UEFA. „Vidal a fost supus unor teste medicale care au confirmat faptul că a suferit o întindere musculară la copsa dreaptă”, se arată în comunicatul campioanei Italiei. Internaţionalul chilian va rata partida de campionat cu Udinese şi meciul de pe teren propriu cu Malmo FF, din prima etapă a grupei A a Ligii Campionilor.

AGBONLAHOR RĂMÂNE ÎNCĂ PATRU ANI LA ASTON VILLA

Atacantul Gabriel Agbonlahor, în vârstă de 27 de ani, şi-a prelungit contractul cu echipa Aston Villa pentru încă patru sezoane. Agbonlahor, care are trei selecţii la naţionala Angliei, este un produs al clubului Aston Villa. El a mai jucat sub formă de împrumut la formaţiile Watford şi Sheffield Wednesday.

ALI DAEI, DEMIS DIN FUNCȚIA DE ANTRENOR AL ECHIPEI PERSEPOLIS

Fostul internaţional iranian Ali Daei a fost demis de la conducerea tehnică a echipei Persepolis, funcţie pe care o deţinea din mai 2013. Daei, în vârstă de 45 de ani, a fost înlocuit de conducerea clubului cu Hamid Derakhshan (55 de ani). „Uneori schimbările duc la rezultatele aşteptate”, se arată pe site-ul clubului iranian. Persepolis ocupă, după şapte etape desfăşurate din acest sezon, locul 9 în clasamentul campionatului Iranului.

GEORGIEVSKI S-A ÎNTORS ÎN AUSTRALIA, LA MELBOURNE VICTORY

Macedoneanul Daniel Georgievski a semnat un contract pentru un sezon cu echipa australiană Melbourne Victory. Fundaşul dreapta în vârstă de 26 de ani a părăsit în primăvară campioana României, Steaua, după doi ani petrecuţi la gruparea bucureşteană. Georgievski este născut în Australia, astfel că echipa din Melbourne a anunţat achiziţionarea jucătorului prin mesajul „Daniel Georgievski a revenit acasă”. Fotbalistul şi-a făcut junioratul în ţara natală, dar în 2006 a ajuns la Dinamo Zagreb, apoi a evoluat la alte echipe din Croaţia până în 2012, când a fost transferat de Steaua. În 2011 a debutat şi la echipa naţională a Macedoniei, pentru care a jucat 20 de partide. Cu Steaua, Georgievski a câştigat de două ori titlul de campion al României şi a jucat în grupele Ligii Campionilor.

NOUL STADION AL ECHIPEI SAN LORENZO SE VA NUMI „PAPA FRANCISC”

Clubul argentinian San Lorenzo de Almagro a anunțat că noul stadion al echipei, care va fi inaugurat cel mai devreme în 2018, va purta numele celui mai cunoscut suporter al său: Papa Francisc. Vechea arenă a echipei San Lorenzo, „Viejo Gasometro“, situată în suburbia Boedo a capitalei argentiniene, a fost închisă pe 2 decembrie 1979 și demolată patru ani mai târziu, într-un context marcat de problemele economice ale municipalității. Echipa a jucat un deceniu pe alte arene, până când San Lorenzo a beneficiat de un nou stadion, „Pedro Bidegain”, în 1993. Cu acordul autorităților locale, actuala deținătoare a Cupei Libertadoes va începe în 2016 reconstrucția noului său stadion din Boedo, lucrările fiind estimate să dureze circa doi ani.

CLUBUL TOTTENHAM, SCOS LA VÂNZARE PENTRU UN MILIARD DE LIRE STERLINE

Tottenham Hotspur, clubul englez de fotbal la care evoluează și fundașul român Vlad Chiricheș, a fost scos la vânzare de actualul proprietar, Joe Lewis, pentru suma de un miliard de lire sterline. Potrivit cotidianului „Daily Mirror“, care a difuzat această informație, nu există pentru moment oferte concrete care să cuprindă și costurile necesare pentru ridicarea noului stadion al clubului londonez, evaluat la 400 milioane de lire sterline. Miliardarul Joe Lewis, în vârstă de 77 ani, patronul holdingului ENIC, a preluat controlul pachetului majoritar al clubului Tottenham în anul 2001, de la fostul proprietar, Alan Sugar, în schimbul sumei de 22 milioane de lire sterline.