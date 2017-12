ROMÂNIA U19, UMILITĂ DE ANGLIA U20

Reprezentativa Under 19 a României, formată din jucători născuţi după 1 ianuarie 1996, a fost învinsă, cu scorul de 6-0, de selecţionata Under 20 a Angliei, într-un meci amical disputat la Telford. Golurile au fost marcate de Aarons (54), Murphy (70), Robinson (72, 89), Baker (75-pen.) şi Thomas (85). Echipa trimisă pe teren de selecționerul Doru Isac a fost următoarea: Răzvan Began (CFR Cluj) - Andrei Roman (Astra Giurgiu) / 79 Adrian Petricău (FC Bihor Oradea), Radu Crişan (U Cluj), Robert Gherghe (FC Olt Slatina), Marius Halmaghe (Honved Budapesta) / 85 Valentin Petricău (FC Bihor Oradea) - Robert Căruţă (Ceahlăul Piatra Neamț), Bogdan Danciu (LPS Buzău) / 85 Nicușor Fota (LPS Slatina) - Silviu Balaure (ACS Poli Timișoara) / 79 George Ionaşcu (Cremonese), Andy Asandului (LPS Bihor) / 60 Sadi Akari (Gloria Bistrița), Vlad Olteanu (FC Brașov) - Alexandru Tudorie (Oțelul Galați) / 85 George Mareş (Petrolul Ploieşti).

RONALDINHO VA JUCA ÎN MEXIC

Fotbalistul brazilian Ronaldinho a semnat un contract pe două sezoane cu gruparea mexicană Queretaro. În vârstă de 34 de ani, Ronaldinho era fără echipă de la plecarea de la Atletico Mineiro, în iulie. „Am ales Mexicul pentru afecţiunea arătată mereu aici. Sunt foarte motivat să reprezint Queretaro“, a spus brazilianul. El a precizat că va evolua cu tricoul cu numărul 49, numărul său norocos. Ronaldinho a evoluat de 97 de ori pentru Brazilia şi a marcat 33 de goluri.

DI MARIA „DĂ DIN CASĂ” DUPĂ CE A PLECAT DE LA REAL MADRID

Internaţionalul argentinian Angel Di Maria, transferat recent de Real Madrid la Manchester United, a declarat că gruparea spaniolă i-a cerut să nu joace finala Campionatului Mondial cu Germania, partidă în care în cele din urmă nu a evoluat, din cauza unei accidentări. „O scrisoare de la Madrid a venit la ora 11.00 dimineaţa în ziua finalei, iar în ea se menţiona că nu ar trebui să joc. Am rupt-o şi nu m-am mai gândit la ea. Am discutat cu Alejandro Sabella şi el nu voia ca eu să am probleme medicale mai mari dacă joc, dar i-am spus că voi face tot ce îmi stă în putere ca să pot evolua. Am suferit mult în dimineaţa finalei. Era cel mai rău lucru posibil care mi se putea întâmpla. Însă aceste lucruri se întâmplă ca să ne testeze”, a spus Angel Di Maria la Radio America. „Ceea ce iubesc cel mai mult este să joc pentru naţionala ţării mele. Indiferent de meci, vreau să fiu acolo”, a mai afirmat fotbalistul.

GIUSEPPE ROSSI VA FI INDISPONIBIL PATRU-CINCI LUNI

Atacantul echipei Fiorentina, Giuseppe Rossi, va fi indisponibil patru-cinci luni din cauza problemelor la genunchiul drept, după ce a fost operat la Vail (SUA). Pepito Rossi, 27 de ani, a fost operat de specialistul care îl tratează după ce a suferit de două ori ruptură de ligamente, în 2011 şi 2012. Potrivit comunicatului Fiorentinei, ligamentele deja operate sunt stabile, dar jucătorul are nevoie de o perioadă lungă de pauză. Rossi (30 de selecţii, 7 goluri) nu a participat la CM din Brazilia. El nu a fost reţinut în lot de selecţionerul Cesare Prandelli, care a apreciat că nu este refăcut complet pentru această competiţie.

DIEGO COSTA NU VA JUCA ÎN MECIUL CU MACEDONIA

Atacantul Diego Costa nu va evolua în meciul Spaniei cu Macedonia din preliminariile EURO 2016, programat astăzi la Valencia, din cauza unei accidentări la ischiogambieri. Jucătorul echipei Chelsea a fost înlocuit în lotul Spaniei de Munir El Haddadi, în vârstă de 18 ani, de la FC Barcelona. Diego Costa a resimţit o durere după meciul amical cu Franţa, scor 0-1, disputat joi, în care a evoluat o oră. El Haddadi a debutat la FC Barcelona în urmă cu două săptămâni şi a contribuit la victoria din meciul cu Elche, scor 3-0, în care a marcat un gol.

ACCIDENTARE SERIOASĂ PENTRU SIEM DE JONG

Mijlocaşul formaţiei Newcastle, olandezul Siem de Jong, va fi indisponibil mai multe luni din cauza unei accidentări la coapsa dreaptă, a anunţat clubul englez. „Siem de Jong s-a accidentat la antrenament în urmă cu câteva zile. El va fi supus mai multor teste, dar primele informaţii arată că va fi indisponibil mai multe luni”, a precizat un purtător de cuvânt al clubului. În vârstă de 25 de ani, De Jong a venit la Newcastle în august, pentru şase milioane de lire sterline.

PATRU PERSOANE ARESTATE ÎN CAZUL RĂPIRII TATĂLUI LUI CARLOS TEVEZ

Trei bărbaţi şi o femeie, bănuiţi de implicare în răpirea tatălui fotbalistului argentinian Carlos Tevez pe 29 iulie, au fost arestate. Segundo Tevez, tatăl adoptiv al jucătorului de la Juventus, a fost sechestrat timp de opt ore de către răpitorii care l-au atacat în timp ce se afla în maşină. Potrivit presei, familia a plătit 56.000 de euro pentru eliberarea lui Segundo Tevez. Cele patru persoane, reţinute datorită interceptărilor telefonice, au vârste cuprinse între 22 şi 27 de ani. Două dintre ele sunt de naţionalitate paraguayană.

VANDERLEI LUXEMBURGO, VICTIMA UNUI JAF ARMAT LA RIO DE JANEIRO

Antrenorul echipei Flamengo, Vanderlei Luxemburgo, a declarat că a fost victima unui jaf armat la Rio de Janeiro, joi dimineaţă, când se deplasa la baza de pregătire a formaţiei sale. Incidentul a avut loc în momentul în care tehnicianul, aflat la volanul maşinii sale, a oprit la un semafor. Atacatorul, care circula cu o motocicletă, l-a ameninţat pe Luxemburgo cu un revolver şi i-a luat acestuia ceasul. Vanderlei Luxemburgo nu a făcut plângere la poliţie. El a menţionat că de obicei circulă prin Rio de Janeiro cu o maşină blindată, dar joi a ales un vehicul obişnuit.